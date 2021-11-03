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Финансы
Nazigul Jusupova

«Сбер» продаст часть дочерних банков в Европе с активами на €7,3 млрд Статьи редакции

Общая сумма сделки составит порядка €500 млн.

  • Компания договорилась с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом пишут РБК, ТАСС, «РИА Новости».
  • Это 162 филиала и около 600 тысяч клиентов на конец 2020 года. Покупателями выступят группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.
  • Сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования. Сделку должны одобрить регуляторы. Ожидается, что это произойдёт в 2022 году.
  • В компании объяснили продажу банков в Центральной и Восточной Европе тем, что планируют «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». Sberbank Czech Republic останется во владении «Сбера».

#новости #сбер

2640 просмотров
57 57 комментариев
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57 комментариев
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Слышный Петя

Аналитики, как прокомментируете? Это намек на скорый железный занавес?
Можно уже прогревать трактор?

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9
new_comment

До 2014 года Сбер вёл успешную экспансию на внешние рынки. Но Крымнаш и последующие санкции поставили на этом крест. При продаже турецкого Денисбанка Сбер комментировал, что из-за санкций привлечение средств для Денисбанка дороже, чем у конкурентов, поэтому конкурировать сложно. Возможно, что в Европе ситуация такая же. То есть с 2014 года ничего особо не поменялось.
P.S. трактор давно пора прогреть и держать наготове.

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13
Sergey Furtaev

Плохо как-то Вы намёки считываете. Трактор давно уже должен быть в воздухе над нейтральными водами, как минимум.

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5
Сергей Ермилов

Шутки шутками, но лучше уже начать одевать керзачи...

Ответить
1
Илья Попов

Согласен с вами. Я тоже так подумал.

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1
Pavel Voronkov

Банк выгоден, только когда КБ больше определенной цифры в млн клиентов. В противном случае инфраструктура давит на доходность.

Ответить
0
Максим Марвуша

Готовятся к санкциям?

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3
new_comment

Уже 7 лет санкциям. Поздновато готовиться.

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3
Artem Udovychenko

Если плешивый и ко. не надумали что-то посерьезнее и соответствующим санкциям

Ответить
3
Даниил Мельник

Ещё в 2014-м тот самый Обама говорил прямо, что санкции для России не будут смертоносными быстро, но на долгом промежутке времени "заставят задуматься".
Трагедия в том, что суть происходящего первым понял средний класс и выше. Но первых итак немного было, так кризис ещё и усердно уничтожает. А вторым ничего не оставалось делать, кроме как молчать.
Оставшееся население до последнего времени жило в атмосфере неведения и всплеска патриотизма.
Но верёвочка медленно затягивается. Я лично с грустью понимаю, что это только начало...

Ответить
2
Jack Hammer

Фи как пессимистично.

Ответить
2
Илья Попов

Я сказал бы по другому - как политично.

Ответить
–1
Артем Павлючук

Санкции, санкциями, но Европе нужен газ. Покупать они будут у матушки РФ. США может до усрачки вводить санкции, но газовая сисечка она такая.

Ответить
0
Artem Udovychenko

Это один из признаков политической импотентности ЕС

Ответить
2
Илья Попов

Отличная оценка! Браво!

Ответить
0
Дэни Трэхо

импотентности ЕС

Видимо надо было пердячий газ у Украины закупать, лол

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0
Даниил Мельник

Все возможности давления мы все уже увидели. Практически ничего так и не вышло. Причём стоит иметь ввиду, что история показывает, что уход эры определённого ресурса наступает во время и после пиковых цен на него.

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0
Люц Шнайдер

Так-так. Ты это сам придумал про историю?:)

Давай пример. Вспомни когда там пиковые значения были по нефти? И что? Эра нефти ушла? Нет не ушла. Более того, тут Байден требует от ОПЕК+ больше её добывать.

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–1
Даниил Мельник

Да, сам придумал. Как известно, растущая цена на медь никак не повлияла на переход к использованию алюминия в проводах. Спрос на хром и никель не упал из-за совершенствования технологий металлов. И так далее.
Дальше про "эру нефти". Я вообще не знаю, какой ты смысл в это вкладываешь, в смысле высоких цен что ли? Временные коридоры происходящего я не указывал, если ты не заметил. После этого открой график, и внимательно изучи его. Там рост есть? Ну конечно "есть", ведь шпильки просто охуенные. Только с учётом картеля ОПЕК и инфляции, всё становится "немного грустно".
Ещё кстати ты минусанул мой другой коммент. Ты, ну чтобы не выглядеть мразью, которая защищает собственный маня-мирок любой ценой, и как бы нашла слабое место, может там тоже че-нить слабаешь? ред.

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0
Люц Шнайдер

@Инспектор , оскорбление

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0
Даниил Мельник

Ха-ха-ха))) Слился, и давай требовать, чтобы его защитили!!! А-то он посмел заминусовать, перейти на ты, и с видом знатока рассказывать про то, что я что-то придумал. А я аж сказал, что ты выглядишь как мразь, поступая вот так.
НЕДОПУСТИМО!!! После разговора с таким как ты помыться хочется, но я обойдусь умыванием холодной водой, и закидыванием в игнор тебя, знатока.

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0
Люц Шнайдер

@Инспектор , рецидив.

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0
Artem Udovychenko

Вам не кажется, что главная проблема как раз в том, что первые, вторые и третьи молчат? Что позволяет верёвочке медленно, но уверенно затягиваться. Так самое обидное, что страдают от этого не только россияне.

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1
Даниил Мельник

"Третьи" ничего не понимали и жили в полном неведении. До пенсионной реформы люди в массе своей слушать ничего оппозиционного не хотели. После неё ситуация хоть как-то сдвинулась, ну а после "нерабочих дней" и происходящего сейчас с едой только-только проклёвывается хотя бы что-то.

Ответить
1
Artem Udovychenko

Ну, это сугубо их проблема. Я понимаю население КНДР, которое чисто технически не может знать чего-либо. А тут совсем другая история. Так что, всё вполне заслуженно и обоснованно

Ответить
1
Максим Марвуша

Разве на сбер вводились?

Ответить
1
Artem Udovychenko

В Украине вводились. Коллективным Западом нет. Но, Грефа включали в т.н. "Кремлевский список"

Ответить
0
Олег Олегов

Не кисло так, что-то это явно предвещает

Ответить
2
Irvin Goodspeed

Это показатель того что без пуша со стороны государства данный банк не конкурентный?

Ответить
1
Pavel Voronkov

В Чехии кто пушит?

Ответить
1
Irvin Goodspeed

Вот именно, никто, отсюда и с активами прощаются. Не конкурентные. А в России государство тебе выжигает конкурентов и переводит бюджетников на твое обслуживание.

Ответить
1
Pavel Voronkov

Sberbank Czech Republic останется во владении «Сбера»

По диагонали читать, суть не понимать.

Ответить
3
Irvin Goodspeed

Ну а в других странах?

Ответить
0
Pavel Voronkov

Ёмкость рынка маленькая, количество фин.инстументов ограничено, инфраструктура дорого обходится.

Ответить
0
Irvin Goodspeed

Конечно не выгодно, там для тебя государство конкурентов не закроет.

Ответить
2
Pavel Voronkov

Причем тут государство? И были ли закрытые конкуренты?

Ответить
0
Irvin Goodspeed

В России за последние несколько лет закрыли сотни банков. Куда пойдут клиенты?

Ответить
0
Pavel Voronkov

И сколько из них было розничных? Какие активы были у этих банков? А нужны ли эти банки?

Ответить
1
Irvin Goodspeed

А вы не фашист случаем?

Ответить
–1
Pavel Voronkov

Это как относится к теме?

Ответить
0
Irvin Goodspeed

Вы против конкурентной среды, и что решать какой банк хороший, а какой плохой должны в первую очередь клиенты. А если банк нарушает закон то это надо пресекать в самом начале (силами ЦБ и финмониторинга), а не когда банк раздуется до масштабов когда его должно спасать государство.

Ответить
0
Pavel Voronkov

Я не против конкурентной среды. Сколько банков достаточно, чтобы качественно обслуживать 100 млн человек? Я считаю не больше 20, а их больше 400. ЦБ и чистил банки нарушающие действующее законодательство. Мутные истории касаются нескольких довольно крупных банков, но и там если посмотреть можно было раньше закрывать, ЦБ прошляпил момент.

Ответить
2
Даниил Мельник

Установка количества банков тоже такая себе история. Открытие банка это предпринимательство, то есть деятельность на свой страх и риск. Если предприниматели видят перспективы в открытии банка, то пускай открывают. Только полностью соблюдя законы. Если окажется никому не нужным, то он сам закроется и без ЦБ.

Ответить
1
Mix Max

ответьте тогда зачем спасали банк Пересвет, из которого вывели за бугор 100 лярдов до этого? )))))))))))))))))

Ответить
1
Даниил Мельник

Я бы не сказал, что к моменту начала жёстких чисток банковской сферы, а это происходить начало в 2013-м, это была "конкурентная среда". Не оправдываю ЦБ, но к тому моменту это была отрасль наполненная банками помойками, создаваемыми для далеко не всегда законных целей.
ЦБ не имел цели уничтожить конкурентов Сбера. Не он его лоббировал это уж точно. Когда Сбер попытался подступиться к ЦБ, Сбер резко выкупили у ЦБ.

Ответить
1
Даниил Мельник

Неправильно выразился. ЦБ пытался подступиться к Сберу)

Ответить
0
Александр Сокольских

Так большинство банков (конкурентов) и было закрыто этими средствами. Разве нет?

Ответить
0
Антон Штадлер

В Чехии тоже продадут. Была статья летом, что Хасис хочет полностью закрыть розничный бизнес в Европе, и банк активно ищет покупателей на активы

Ответить
1
Pavel Voronkov

Возможно, рентабельность там низкая.

Ответить
1
Илья Попов

Рентабельность хуже, чем в России? Не думаю, что по этой причине.

Ответить
0
Антон Штадлер

Намного хуже. Очень низкие ставки, высокие требования по страховке депозитов, а так же нормы резервирования по кредитам, дешёвый эквайринг и трудности в построении экосистем из-за законодательных особенностей. А сейчас ещё и демпинг со стороны необанков.

Ответить
1
Alex Ulex

трактор не доедет :)

по факту там не особо прибыльная деятельность

Ответить
1
Антон Штадлер

Она там убыточная, если быть точнее

Ответить
1
Alex Teplo

Сбер — это народное достояние, последыш одного из трёх банков СССР, принадлежавших Народу. Сбербанк для наличных граждан, Промстройбанк для предприятий, Внешторгбанк для инвалютной торговли...
Теперь когда некая структура «Сбер» хвастается доходом «на акционера», мне блин дико: они эти миллиарды дохода — неясно кому — берут из каждых 50-ти копеечек в том числе, которые руководитель хвастался, что стал брать за любые операции по СМС, включая нищих...
Ясно выражаюсь?

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1

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Nesterov Igor

В Чехии сбербанк самый ущербный банк и света не видно, странно что не продали

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0
hakhagmon

бля, они даже на сайте лого не потрудились поменять

Sberbank CZ | ЧЕСТНЫЙ ипотечный кредит
MetaDescription
www.sberbank.cz
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1
Илья Попов

Кто успел - тот и съел. Может, что в ожидании железного занавеса?

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0
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