«Сбер» продаст часть дочерних банков в Европе с активами на €7,3 млрд Статьи редакции
Общая сумма сделки составит порядка €500 млн.
- Компания договорилась с рядом инвесторов о продаже дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Об этом пишут РБК, ТАСС, «РИА Новости».
- Это 162 филиала и около 600 тысяч клиентов на конец 2020 года. Покупателями выступят группа AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited.
- Сумма сделки составит порядка €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования. Сделку должны одобрить регуляторы. Ожидается, что это произойдёт в 2022 году.
- В компании объяснили продажу банков в Центральной и Восточной Европе тем, что планируют «сосредоточиться на приоритетных рынках и исследовать новые бизнес-модели». Sberbank Czech Republic останется во владении «Сбера».
До 2014 года Сбер вёл успешную экспансию на внешние рынки. Но Крымнаш и последующие санкции поставили на этом крест. При продаже турецкого Денисбанка Сбер комментировал, что из-за санкций привлечение средств для Денисбанка дороже, чем у конкурентов, поэтому конкурировать сложно. Возможно, что в Европе ситуация такая же. То есть с 2014 года ничего особо не поменялось.
P.S. трактор давно пора прогреть и держать наготове.
Ещё в 2014-м тот самый Обама говорил прямо, что санкции для России не будут смертоносными быстро, но на долгом промежутке времени "заставят задуматься".
Трагедия в том, что суть происходящего первым понял средний класс и выше. Но первых итак немного было, так кризис ещё и усердно уничтожает. А вторым ничего не оставалось делать, кроме как молчать.
Оставшееся население до последнего времени жило в атмосфере неведения и всплеска патриотизма.
Но верёвочка медленно затягивается. Я лично с грустью понимаю, что это только начало...
Да, сам придумал. Как известно, растущая цена на медь никак не повлияла на переход к использованию алюминия в проводах. Спрос на хром и никель не упал из-за совершенствования технологий металлов. И так далее.
Дальше про "эру нефти". Я вообще не знаю, какой ты смысл в это вкладываешь, в смысле высоких цен что ли? Временные коридоры происходящего я не указывал, если ты не заметил. После этого открой график, и внимательно изучи его. Там рост есть? Ну конечно "есть", ведь шпильки просто охуенные. Только с учётом картеля ОПЕК и инфляции, всё становится "немного грустно".
Ещё кстати ты минусанул мой другой коммент. Ты, ну чтобы не выглядеть мразью, которая защищает собственный маня-мирок любой ценой, и как бы нашла слабое место, может там тоже че-нить слабаешь? ред.
@Инспектор , оскорбление
Ха-ха-ха))) Слился, и давай требовать, чтобы его защитили!!! А-то он посмел заминусовать, перейти на ты, и с видом знатока рассказывать про то, что я что-то придумал. А я аж сказал, что ты выглядишь как мразь, поступая вот так.
НЕДОПУСТИМО!!! После разговора с таким как ты помыться хочется, но я обойдусь умыванием холодной водой, и закидыванием в игнор тебя, знатока.
Я не против конкурентной среды. Сколько банков достаточно, чтобы качественно обслуживать 100 млн человек? Я считаю не больше 20, а их больше 400. ЦБ и чистил банки нарушающие действующее законодательство. Мутные истории касаются нескольких довольно крупных банков, но и там если посмотреть можно было раньше закрывать, ЦБ прошляпил момент.
Установка количества банков тоже такая себе история. Открытие банка это предпринимательство, то есть деятельность на свой страх и риск. Если предприниматели видят перспективы в открытии банка, то пускай открывают. Только полностью соблюдя законы. Если окажется никому не нужным, то он сам закроется и без ЦБ.
Я бы не сказал, что к моменту начала жёстких чисток банковской сферы, а это происходить начало в 2013-м, это была "конкурентная среда". Не оправдываю ЦБ, но к тому моменту это была отрасль наполненная банками помойками, создаваемыми для далеко не всегда законных целей.
ЦБ не имел цели уничтожить конкурентов Сбера. Не он его лоббировал это уж точно. Когда Сбер попытался подступиться к ЦБ, Сбер резко выкупили у ЦБ.
Сбер — это народное достояние, последыш одного из трёх банков СССР, принадлежавших Народу. Сбербанк для наличных граждан, Промстройбанк для предприятий, Внешторгбанк для инвалютной торговли...
Теперь когда некая структура «Сбер» хвастается доходом «на акционера», мне блин дико: они эти миллиарды дохода — неясно кому — берут из каждых 50-ти копеечек в том числе, которые руководитель хвастался, что стал брать за любые операции по СМС, включая нищих...
Ясно выражаюсь?
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бля, они даже на сайте лого не потрудились поменять
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