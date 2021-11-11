Илон Маск продал акции Tesla на $1,1 млрд для уплаты налогов Статьи редакции
В заявке гендиректор Tesla указал, что продаёт акции по согласованному в сентябре плану.
- Маск продал около 934 тысяч акций Tesla из 2,15 млн опцинов, сообщает Bloomberg. Он по-прежнему владеет более 170 млн акций компании, это около 17%.
- В заявке Илон Маск указал, что продал часть своей доли для выполнения налоговых обязательств, и что совершает сделку по согласованному в сентябре плану. Такие планы составляют крупнейшие владельцы ценных бумаг компаний, чтобы избежать обвинений в инсайдерской торговле.
- Это первая продажа акций миллиардера с 2016 года. Тогда он использовал опционы, чтобы заплатить $593 млн подоходного налога.
- 10 ноября акции Tesla выросли на 4,3% до $1067,95 после падения на 12% днём ранее.
- 6 ноября Илон Маск запустил опрос в Twitter о продаже 10% своих акций Tesla стоимостью около $21 млрд. Почти 58% проголосовали за. Налоги после сделки могут составить $5 млрд, посчитал американский Forbes.
- Накануне опроса крупнейшие акционеры Tesla продали свои бумаги. Среди них председатель совета директоров Робин Денхолм и брат Илона Маска Кимбал Маск.
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