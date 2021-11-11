Теперь Whoosh умеет строить маршруты в приложении (и запустил рефералку)

Мы разрабатываем навигатор для СИМ и сделали первый шаг на пути — научили приложение строить маршруты для электросамокатов и электровелосипедов. Теперь Whoosh строит пеший путь до ближайшего самоката, далее — на микромобильном транспорте до ближайшей парковки рядом с местом назначения, учитывая особенности дорог и ПДД, и затем — пеший маршрут от…