Госдума приняла закон о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП Статьи редакции
Пилотный проект планируют запустить в июле 2022 года.
Госдума приняла в третьем чтении закон о механизме единого налогового платежа для бизнеса. Через него можно будет платить все налоги, сборы, страховые взносы одним платежом. В пилотном режиме проект планируют запустить с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
ФНС заказала разработку единого налогового платежа в августе 2021 года. Планируется, что юрлицо будет вносить сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Это исключит ошибки, позволит подключать автоплатежи и заказывать детализацию.
Единый налоговый платёж для граждан действует с 2019 года, с 2020 года его можно использовать для оплаты НДФЛ.
- Законопроект о распространении единого налогового платежа на юрлица и ИП в сентябре 2020 года разработал Минфин, в апреле его одобрило правительство.
Кстати даже такие размытые рамки верны. По-сути когда принимали лимиты для УСН, а именно 150 млн в год выручки, это было начало нулевых. С учётом реальной инфляции сейчас эти 150 должны быть уже примерно 450 ведь. Даже если по курсу бакса посмотреть.
И это только верхушка айсберга.
*Ну да, сделали заплатку для от 150 до 200, но это не сильно ситуацию изменило
У немцев освобождение от подоходного налога на одиноко живущих с чистым доходом уже после уплаты всех иных налогов 9.744 евро в год, а для семьи из двух человек - муж + жена освобождение с чистым доходом сумма удваивается до 19488 евро в год, если в семье есть дети то необлагаемая налогом сумма дохода увеличивается на 4248 евро на каждого ребёнка.
Такие же освобождения от налогов на ИП.
https://www.lohn-info.de/freibetraege_lohnsteuerabzug.html ред.
если мне память не изменяет, у них квартиру арендовать стоит от 1500 до 2500 евро в среднем в месяц, и это еще социальное жилье, немцы в подновляющем не имеют своего а снимают у девелоперов, так что ваши влажные фантазии о годовом заработки и освобождении до 19488 не чего не значат, там цены другие.
Вот к примеру с МРОТ заработка у нас тоже налогов нет, а квартиры в социальном найме полученные от государства снимаются у него, за 1500 руб, остальное коммунальные платежи.
Ну как?
изменяет Вам память, аренда однокомнатной квартиры С УЧЁТОМ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ на востоке около 400 евро в месяц, на Западе около 650 евро в месяц, нормальное не социальное жильё с нормальными работающими соседями, не социальщиками и не дебоширами и не тунеядцами. Цены на еду такие же как в России, плюс минус копейки.
https://union.ic.ac.uk/acc/riding/groups/%e0%b8%94%e0%b8%b9-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-the-movie-2021-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1/
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