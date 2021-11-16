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Финансы
Маша Цепелева

Госдума приняла закон о едином налоговом платеже для юрлиц и ИП Статьи редакции

Пилотный проект планируют запустить в июле 2022 года.

  • Госдума приняла в третьем чтении закон о механизме единого налогового платежа для бизнеса. Через него можно будет платить все налоги, сборы, страховые взносы одним платежом. В пилотном режиме проект планируют запустить с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года.

  • ФНС заказала разработку единого налогового платежа в августе 2021 года. Планируется, что юрлицо будет вносить сумму на налоговый счёт, а служба сама распределит её по соответствующим налогам. Это исключит ошибки, позволит подключать автоплатежи и заказывать детализацию.

  • Единый налоговый платёж для граждан действует с 2019 года, с 2020 года его можно использовать для оплаты НДФЛ.

  • Законопроект о распространении единого налогового платежа на юрлица и ИП в сентябре 2020 года разработал Минфин, в апреле его одобрило правительство.

#новость #налоги

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33 комментария
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Последовательный Женя

Вроде удобно. А в чем подвох?

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16
Елена Канонова

Думаю, подвох будет в неправильном распределении средств, но это ещё не точно. Просто по теории всё ну прям очень гладко выглядит))

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6
Последовательный Женя

Слишком гладко. Начнут косячить на этапе распределения у себя. ИП на УСН - красота будет совсем, а вот другие формы и виды - как-то стремно выглядит перспективка

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0
Даниил Мельник

Так вроде речь не идёт об обязательном хранении средств у налоговой?

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0
Вася Пражкин

позволит подключать автоплатежи

мечта чиновника

Ответить
4
Руслан Танасевич

А ну да получается, всё говорит само за себя. После такого жизнь новыми красками заиграет)))

Ответить
0
vlad nep

Малый бизнес до 100 млн в год освободить от налогов, до 400 млн понизить налог. А также убрать дебильные скрытые поборы типа честного знака и прочего дерьма

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14
SA Dab

+++++++ , но как тогда отплачивать многоходовочки , пенсии и зарплаты ЛНР и ДНР , Батьку содержать , помогать Сирии и прочим

Ответить
7
Андрей Рядькин

Не воровать

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1
Gedevan

Зачем?

Ответить
0
Mikhail Sukhanov

Да че уж там, все налоги давайте отменим и еще всем по миллиону рублей в месяц раздавать будем. Вот тогда заживем

Ответить
2
Даниил Мельник

Кстати даже такие размытые рамки верны. По-сути когда принимали лимиты для УСН, а именно 150 млн в год выручки, это было начало нулевых. С учётом реальной инфляции сейчас эти 150 должны быть уже примерно 450 ведь. Даже если по курсу бакса посмотреть.
И это только верхушка айсберга.
*Ну да, сделали заплатку для от 150 до 200, но это не сильно ситуацию изменило

Ответить
0
Павел Seoremica

служба сама распределит

Волнительно как-то стало на этой фразе. ред.

Ответить
5
Семен Переделкин

Наша служба и опасна и трудна. И на первый взгляд как будто не видна. На второй, на третий тоже не виднаааа...

Ответить
1
Тимур Петров

Какой же Мишустин крутой, реально меняет систему, делает удобной для жизни.

Ответить
0
Семен Переделкин

И все мы знаем, чьей именно жизни.

Ответить
0
Тимур Петров

Не понимаю ваш сарказм, вы или слепой, или реально тролль, который видит только всё плохое.

Я считаю, что Мишустин классный менеджер, который делает полезные изменения в стране.

Ответить
2
Семен Переделкин

Ты можешь считать даже Путина прекрасным молодым энергичным лидером. У всех свои недостатки, так сказать.

Ответить
0
Алексей Горячев

Прошлый хуже был)

Ответить
0
Graf De Lotarev

Лучше бы сделали единое налоговое поле, а не вот это…

Ответить
1
Evgeniy Zorin

с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года

солидный срок)

Ответить
1
Nikolaus Erney

У немцев освобождение от подоходного налога на одиноко живущих с чистым доходом уже после уплаты всех иных налогов 9.744 евро в год, а для семьи из двух человек - муж + жена освобождение с чистым доходом сумма удваивается до 19488 евро в год, если в семье есть дети то необлагаемая налогом сумма дохода увеличивается на 4248 евро на каждого ребёнка.

Такие же освобождения от налогов на ИП.

https://www.lohn-info.de/freibetraege_lohnsteuerabzug.html ред.

Freibeträge beim Lohnsteuerabzug
Grundfreibetrag, Arbeitnehmerpauschbetrag, Sonderausgabenpauschbetrag, Entlastungsbetrag für…
www.lohn-info.de
Freibeträge beim Lohnsteuerabzug
Grundfreibetrag, Arbeitnehmerpauschbetrag, Sonderausgabenpauschbetrag, Entlastungsbetrag für…
www.lohn-info.de
Ответить
0
Александр Якунин

если мне память не изменяет, у них квартиру арендовать стоит от 1500 до 2500 евро в среднем в месяц, и это еще социальное жилье, немцы в подновляющем не имеют своего а снимают у девелоперов, так что ваши влажные фантазии о годовом заработки и освобождении до 19488 не чего не значат, там цены другие.

Вот к примеру с МРОТ заработка у нас тоже налогов нет, а квартиры в социальном найме полученные от государства снимаются у него, за 1500 руб, остальное коммунальные платежи.

Ну как?

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0
Nikolaus Erney

изменяет Вам память, аренда однокомнатной квартиры С УЧЁТОМ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ на востоке около 400 евро в месяц, на Западе около 650 евро в месяц, нормальное не социальное жильё с нормальными работающими соседями, не социальщиками и не дебоширами и не тунеядцами. Цены на еду такие же как в России, плюс минус копейки.

Ответить
1
Александр Якунин

Можно фото вашей квитанции, очень хочется цену за горячую воду посмотреть
и что там за 400 евро, студия для одной кошки?

Ответить
0
Тимур Петров
Ответить
0
Сергей Шипелев

В Сингапуре так уже лет 10

Ответить
0
Мой Финансовый консультант

Поэтому не надо внедрять у нас?

Ответить
0
Султанов Андрей

Наконец то

Ответить
0
Евгений Ларин

В фтс тоже раньше было 2 счёта НДС и пошлина, потом сделали единый

Ответить
0
Денис Колокольцев

лично у меня ЕНП для ФЛ работает адски долго. неделю туда деньги зачисляются и еще недели две расходятся. особенно отвратительно видеть все это время в ЛК ФЛ и задолженность по налогам, и деньги на эти налоги в кошельке.

Ответить
0
bumbstack

https://union.ic.ac.uk/acc/riding/groups/%e0%b8%94%e0%b8%b9-%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99-the-movie-2021-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1/

Home – ด-เพราะเราคกน : The Movie (2021…
Home – ด-เพราะเราคกน : The Movie (2021) หนงเตมออนไลนดาวนโหลดฟร – Imperial College Riding and Polo…
union.ic.ac.uk
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0
Юнис Гасанов

А что поповну стразовых взносов? Их же можно было не платить, при выполнении определенных условий, теперь как это будет?

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0
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