Финансы
Маша Цепелева

Налог на вклады больше 1 млн рублей распространится и на тех, у кого меньшая сумма на счетах Статьи редакции

ФНС начислит налог, если прибыль по вкладу за год превысила 42,5 тысячи рублей.

  • Доход с вкладов меньше 1 млн рублей может облагаться налогом из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и растущих процентов по вкладам, сообщает РБК. Его могут начислить по вкладам от 700 тысяч рублей, оценила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса «Росбанка» Лидия Каширина.
  • По закону, налог взимается с разницы между прибылью от процентов и максимальным размером налогового вычета. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей (размер ключевой ставки на начало года, умноженный на 1 млн рублей), пояснили в ФНС. Если вкладов несколько, налог будет рассчитываться от суммы доходов от всех.
  • Например, если вкладчик заработал на процентах 42 850 рублей, то заплатит налог в 13% от 350 рублей — это 45,5 рубля, посчитало издание.
  • В 2022 году налог на доходы с вкладов от 1 млн рублей будет начислять впервые. ФНС будет рассчитывать его размер по данным от банков. В базу для расчёта не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых. Служба запланировала кампанию по расчету налогов на конец весны — лето, рассылку уведомлений — на осень.
  • Больше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тысяч рублей. На 1 декабря в России было 239,9 млн вкладчиков, из них 6,8 млн (2,8%) имели минимум в одном банке больше 1 млн рублей, приводит издание данные Агентства по страхованию вкладов.
  • Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам в марте 2020 года.

#новость #вклады

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Кирилл Карпенко

Заплатив налог с зп, платим ещё один налог на прибыль, ждём введения налога на налог! 🤑

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42
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Александр Кучеряев

Если вы может платить налог значит можете платить налог

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30
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Кирилл Карпенко

Спасибо, Кличко

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3
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Дмитрий Кузнецов

Жиза

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0
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Damir Shakirov

Многие бизнесы уже платят налог на налог. Объясняю. На юридических счетах всегда низкий банковский процент, около 1%. Поэтому выгодно оборотные деньги переводить с юр счета на личный счёт физика. Где уже придётся платить налог на суммы больше 1 млн.

Выходит что бизнес заплатил один раз налог на доход (чистый остаток на счету) и затем платит ещё раз уже как физик. Ну банковский процент ещё. Вот поэтому мы картофель закупаем в Африке, а помидоры в Турции

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7
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Ольга Павленко

а за вывод на счет физика свыше лимита в месяц (300К сейчас) - еще налог, напомню я вам ))

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5
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Damir Shakirov

Не слышал про лимиты. Платят НДФЛ с дивидендов, если ООО. Можете подробнее рассказать?

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0
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роман долгополов

А бананы в Эквадоре закупаем
Стыдно за Россию

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1
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Ольга Павленко

зато киви в Сочи выращивать научились ))

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0
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Александр Медведев

не подсказывайте им

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5
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ilia

Ну, налог на капремонт (даже не своего дома) при плате "за содержание жилья" и прочее стали же платить...

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2
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Дед Велосипед

Вы дождались, НДС - налог на налог

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1
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Oleg Kiryukhin

Видать золотые ёршики в цене подросли

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41
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Кирилл Фотькин

Ради больных детей ничего не жалко!
Оплатим ведь лечение, господа богатые россияне?)

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27
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Юрий

Это же 15% НДФЛ на детей как бы (интересно хоть копейка до них дойдёт ли), а налог на вклады - просто налог в общую казну

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4
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Кирилл Фотькин

"В Кремле заявили, что введение нового налога не временная мера, а «восстановление баланса справедливости»."

Хватит жировать, буржуй! Тяжёлые времена настали, пора делиться с теми, кому в жизни повезло меньше, чем тебе!
15к – средний класс, 700 – порог богатства

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15
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Никита Маков

Вообще надо еще налог на роскошь на покупки не от 3млн, а от 1млн я считаю, а то тут у них несостыковка. Тем паче все логично - раз можешь новую машину купить, например, ну значит точно буржуй. Едешь такой на новой Весте там, или Киа Рио, одной рукой рулишь, второй слезы счастья вытираешь, за такие эмоции и с государством, обеспечившим настолько высокий уровень жизни граждан, поделиться не грех.

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12
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Тимур Петров
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4
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Dennis Gooddeni

Вообще, если провести историческую аналогию, а история циклична, то ситуация похожа на 20 годы 19 века – нищий рабочий класс работающий за гроши на заводах и предприятиях почти за еду — буханку хлеба и немножко одеться, отсутсвие у большинства накоплений и возможности откладывать денег, абсолютное бесправие на фоне жирующих элит, крестьянин в рабском положении и зависим от системы…сейчас у нас кредитное рабство, закредитованность населения побила прошлые рекорды… шахтёр получает 15к и рискует ещё за это жизнью, а девочка, которая может оценить оформление твоего профиля в Инстраграм просит за это 30ку…разрыв в социуме между тем, кто как может себе позволить жить на фоне роющихся бабушек в помойке уже настолько неприлично огромный…. ладно не будем нагнетать)) всем благ 🙏

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1
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Илья Житенёв

*потер*

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0
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Я никто и звать меня никак

Этот тоже "на детей".
На кого надо детей :)

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8
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Никита Маков

Не, ну взрослые - постаревшие дети, как известно, так что дойдут все 100% налога, не волнуйтесь)

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1
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Rand App

У этих "детей" свои дети и внуки есть, только живут за пределами вечно-встающей-с-колен почему-то, но видимо тоже несправедливо обделены, недоедают наверное.

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0
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Кирилл Фотькин

100% может и не будет, но настраиваемый TTL в цифровом рубле очень даже

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0
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Anton Chernov

Ha-ha, classic! Инфляция!? Не, не слышал. Сейчас вклады в банках держать вообще в убыток себе, с мизерными процентными ставками, они даже уровень инфляции не покрывают. Официальная 8%, реальная в районе 15% у нас инфляция.

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19
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Mikhail Nikolsky

15 - это очень оптимистично)

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10
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Anton Chernov

В прошлом году говорили про 20%. Тут нужно смотреть по отраслям, везде разный процент удорожания товара, даже с продуктами, на фрукты один процент, на овощи другой.

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3
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Mikhail Nikolsky

Да понятно, я про общие субъективные ощущения. Где-то у меня лежал чек с прошлого нового года с покупки в супермаркете. Там беглым взглядом видно, что 20% — это минимум.

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4
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Marat Nigametzianov

по ощущениям подорожало все в два раза

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1
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Сергей Милосердов

Действительно, лучше иметь -15%, чем -7%?) Грубо говоря.

На самом деле сейчас (в ближайший год, думаю, точнее надеюсь) вклады и облигации хороший вариант для инвестирования/сбережений. + серебро, золото, ну и доллар. В связи с повышениями ставок, которые, скорее всего, не закончились + если риторика в геополитике продолжится, то скоро будет удобно доллары в рубли переводить, умножая на 100.

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3
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Тимур Петров

Ну вы понимаете, что при таком курсе рубля, люди поедут в Таджикистан на заработки.

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0
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Ольга Павленко

да-да.. 8.5, но ощущается как 45 ))

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2
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Максим Степанов

в том году метал профиль в 3 раза подорожал, брус в 2 раза

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1
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Eduard Luckyman

Тоже самое было и с пластиковыми канистрами …

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0
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Максим Степанов

жратва на 25-35 % подорожала, откуда они такие цифры берут, реальная инфляция где то процентов 40

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2
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DeepFakescovery channel

государство полностью утратило свою функцию по обеспечению благополучия граждан, и должно быть уволено.

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13
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Тцин Тцитли

-"Прости Юра мы все прое.али".
говорят в таких случаях космонавты.

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1
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Max Payne

Твари.

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8
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Никита Сеник

Отток капитала из страны не достаточно большой, видимо

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8
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Damir Shakirov

Закономерно кстати

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0
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Никита Грачёв

Доллары. Кэш.

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6
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Дед Велосипед

Этого расстрелять!

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2
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ilia

Недавно задумался о том, "с хрена ли вообще налог на, например, свой жилье, особенно если свой дом?". Ну, т.е. если земля в собственности, дом принадлежит только владельцу - он заплатил налоги за материалы и работу рабочих (в их цену включен налог пусть не напрямую), владелец платит за коммуналку - вода, свет, отопление, водоотведение, вывоз мусора. За что он платит налог на жилье? "За то, что есть"? Но мы же не платим за стол и диван? Аналогично и для квартир - с поправкой на добавление "содержание общедомового и ремонт". То же самое - с машинами: за что налог если человек может вообще не ездить на ней больше полугода - в цену бензина включать и все? Ну, т.е. налог за потребление чего-то мне понятен, налог на владение просто - нет.

Я понимаю, что кому-то покажутся вопросы детскими, но это мне менее понятно, чем налог на вклады - тут я не согласен с небольшой суммой, а не самим фактом существования такого налога.

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5
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Ако Чавчавадзе

Ну, я бы не был таким оптимистичным заявляя, что "Но мы же не платим за стол и диван?", это пока мы не платим, скоро видимо будем. Все как в Чиполлино будет. Потом за дождь, воздух и т.д.

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3
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Цкуро Бесцветный

Типа армия твой домик от врагов охраняет, а полиция его от криминала бережет)))

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1
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Ли Си Цын

налог за потребление чего-то мне понятен, налог на владение просто - нет
 Все проще. Хозяин говорит "плати нолог". Плебс платит.

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0
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Я никто и звать меня никак

Ну наконец-то.
А то мне денег девать совсем некуда.

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4
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Dennis Gerasimov

Сворачивать в трубочку и запихивать ввезде )

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0
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Alexandre Svergoun

Вообще то логика говорит что при инфляции в 10% планка должна была подняться до 1.1 млн а не опуститься до 700к. Смысл же был с богатых вкладчиков поиметь немного доходов.

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4
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Разный историк

Наверное, не вкладчиков, а вкладов: «239,9 млн вкладчиков». Потому что это почти в два раза больше дееспособного населения страны.

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3
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Alice

В два? Откуда у нас столько людей?

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2
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Dmitry

Скорее всего речь о вкладках, а не вкладчиках

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0
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Путачок

Вкладка это феминитив от вкладчика? Мне кажется вкладчица вернее)

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1
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Dennis Gerasimov

Вкладка это содержание черепной коробки

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0
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Александр Соколов

Скоро:
- у вас есть вклад, плотите налог

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3
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Тимур Петров

Товарищ Мишустин, посмотрите основные категории трат у бедных людей и "среднего класса". Например, люди тратят основную часть заработка на оплату ЖКХ + продукты + лекарства (есть ещё транспорт, но тут ничего не сделаете).

Уменьшите НДС и другие побочные налоги, сборы для всех предприятий работающих в этих сферах, это точно уменьшит цены на предоставляемые товары и услуги. У граждан появятся лишняя копеечка, которые они отдадут бизнесменам, а те заплатят вам дополнительный налог.

Граждане рады понижению цен, новым развлечениям.
Бизнесмены купят новые яхты.
Власть получит хорошие отзывы.

Подводные камни: может немного снизиться доход гос-ва, но это нужно считать, у нас же есть счётная палата.

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2
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Denis Nichik

Только вот как часто бывает, налог для бизнеса уменьшат, а цены останутся такие же. Это как с Apple, комиссию они уменьшили, а стоимость приложений и покупок не изменилась

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2
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Дмитрий Дмитрий

В Америке всегда был налог на доходы по вкладам. Не понимаю недовольства комментирующих. Точнее, понимаю, однако, вы "либо трусы наденьте, либо крестик снимите".

Олсо, этот налог ввели ещё в прошлом году, а люди проснулись сейчас.

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–9
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Дмитрий

когда уже ваш путин скажет на пресс-конференции: "Вы что хотите нищенские зарплаты как в америке, может на немецкие пенсии хотите голодать?", ну или что-нибудь такое?)))))))

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5
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Дмитрий Дмитрий

Думаю никогда, жаль, конечно.

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0
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Дмитрий

вот именно жаль, такая богатая страна, только на одних ресурсах народу можно жить не тужить, а если еще интеллектуальный потенциал реализовать - то вообще уровень жизни будет в стратосфере....

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0
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Anonymus

А вы что, хотите как в штатах? Чтобы каждый сам из своего кармана доставал деньги платил и налоги?

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1
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Дмитрий Дмитрий

Нет, я и этого налога не хотел) Зачем мне это нужно?
Я написал этот комментарий лишь из-за лицемерия комментирующих, которые под одним постом приводят в пример америку, а под другим, где делаются вещи аналогичные америке - начинают изливать говны.

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–3
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Разный историк

Немного деформированная логика. Если вводить всё "плохое" из америки (аналогичные, в вашем примере), но не их уровень жизни (примеры комментирующих), будет катастрофический дисбаланс.

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2
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Marat Nigametzianov

и потом просто на улице бомжевал в палатках

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0
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George Mertsalov

«Америка, Америка… нету больше твоей Америки! КТО БРОСИЛ ВАЛЕНОК НА ПУЛЬТ??»

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0
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Стилгар

То есть когда компания заработала деньги, она заплатила налоги в первый раз, потом она заплатила второй раз, когда начисляли зарплату и с остатков в виде зарплаты на руки они решили снять налог в третий раз, я правильно понимаю? 😅🙈

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2
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KINCH

Вы только поняли, что мы все, применительно к каждой сфере, платим тройные налоги?

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0
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Стилгар

Я это знал, но должны же они когда-то закончиться по-идее 🙈

Все, что имеет начало, имеет и конец, мистер Андерсон 😅

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0
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KINCH

Я это знал, но должны же они когда-то закончиться по-идее 🙈
 Должны, по идее, закончится, а там даже не поймут откуда. Не может 20-ти летнее смешение с южными народами не сказаться на общности.

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0
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Анон Плиз

Дебилы, блять (с)

Распиарили этот побор как "на вклады от миллиона", а теперь будут каждый год: "кек, пук, надо заплатить от ХХХ тысяч" 🤦🏻

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1
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Илья Житенёв

ну наконец-то заживем!!!

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1
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Dmitry Martemyanov

Что-то лайтово, однако. Нужен еще налог на кредит больше 700 тысяч.

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1
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George Weiller

И налог на выплату

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0
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Человек из Крыма

На самом деле, налогов скрытых дерут столько, что охренеть можно. Но только упоротые зомби и пропанандисты орут про 13% ндфл, Забывая остальное.

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1
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Виктор Пугай

Совершенно не понятно с чего такое возмущение? Информация годичной давности...

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–2
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Forgotten Games

Видимо народ полагал, что платить будут только те, у кого общая сумма вкладов больше 1 млн. На деле все немножечко по-другому.:-)

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1
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Vladimir Medvedev

Год назад ваще многие думали, что платить будут только те, у кого одни проценты миллион рублей приносят.

Потому что назвать богатым человека у которого есть лям деревянных - это ваще смешно. На этот лям ни машину не купишь, ни сырых досок, чтобы дом построить.

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1
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Виктор Пугай

Так думали только те кто не умеет читать первоисточник. Сами виноваты.

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0
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Виктор Пугай

Ну так народ который так полагал сами себе злые буратины. Механизм взимания этого побора был же ясно прописан...

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0
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Alina Grinblat

Эм…. 43,500 - 42 850 это 250 рублей… а не 350 как «посчитало издание»

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0
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Alina Grinblat

Все я поняла, сама ошиблась. Все правильно посчитали

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1
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Тцин Тцитли

"Прости Юра мы все прое.али".
говорят в таких случаях космонавты.

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Семен Переделкин

Я требую, введите мне налог на налог на налог на налог!

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Anonymus

Это будет очень интересное время когда огромному кол-ву людей придет новый налог, о котором многие не знают или уже забыли.

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0
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Артем Павлючук

России было 239,9 млн вкладчиков.

Более 50 миллионов иностранцев вклады имеет в РФ? Видимо руку туда хотят засунуть.

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0
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Marat Nigametzianov

просто у многих по два счета

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0
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Цкуро Бесцветный

Толстосумы обычно по несколько вкладов держат до 1,4 млн.

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Дмитрий Шишкин

как итог..всегда "на Руси" пришла ЗП - купи валюту и не держи деньги в банке.

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Разный историк

Предлагаю пойти по пути упрощения.
Есть вклад в банке = уже не нищий
С 1 вклада/счета налог 100 р/ежемесячно.
Списываются как подписка.
Плюс если доходы от вклада превышают 13% от суммы МРОТ*12 Мес., платим дополнительный налог 13%, но не менее 3900 р.
Таким образом деньги постоянным неиссякаемым потоком будут пополнять бюджет
.

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0
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Marat Nigametzianov

можно же просто печатать деньги и все! (шучу)
с цифрорублем такое могут провернуть

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Mesye Sharl-Maximilyen

А я считаю, что еще необходимо уплатить НДС

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Налог на вклады больше 1 млн рублей распространится и на тех, у кого меньшая сумма на счетах Статьи редакции

ФНС начислит налог, если прибыль по вкладу за год превысила 42,5 тысячи рублей.

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