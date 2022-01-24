Налог на вклады больше 1 млн рублей распространится и на тех, у кого меньшая сумма на счетах Статьи редакции
ФНС начислит налог, если прибыль по вкладу за год превысила 42,5 тысячи рублей.
- Доход с вкладов меньше 1 млн рублей может облагаться налогом из-за удвоения за год ключевой ставки ЦБ и растущих процентов по вкладам, сообщает РБК. Его могут начислить по вкладам от 700 тысяч рублей, оценила заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса «Росбанка» Лидия Каширина.
- По закону, налог взимается с разницы между прибылью от процентов и максимальным размером налогового вычета. В 2021 году он составляет 42,5 тысячи рублей (размер ключевой ставки на начало года, умноженный на 1 млн рублей), пояснили в ФНС. Если вкладов несколько, налог будет рассчитываться от суммы доходов от всех.
- Например, если вкладчик заработал на процентах 42 850 рублей, то заплатит налог в 13% от 350 рублей — это 45,5 рубля, посчитало издание.
- В 2022 году налог на доходы с вкладов от 1 млн рублей будет начислять впервые. ФНС будет рассчитывать его размер по данным от банков. В базу для расчёта не попадают рублевые счета и вклады, ставка по которым меньше 1% годовых. Служба запланировала кампанию по расчету налогов на конец весны — лето, рассылку уведомлений — на осень.
- Больше 85% вкладчиков держат на депозитах суммы до 100 тысяч рублей. На 1 декабря в России было 239,9 млн вкладчиков, из них 6,8 млн (2,8%) имели минимум в одном банке больше 1 млн рублей, приводит издание данные Агентства по страхованию вкладов.
- Госдума приняла закон о налоге на проценты по вкладам в марте 2020 года.
Заплатив налог с зп, платим ещё один налог на прибыль, ждём введения налога на налог! 🤑
Если вы может платить налог значит можете платить налог
Спасибо, Кличко
Жиза
Многие бизнесы уже платят налог на налог. Объясняю. На юридических счетах всегда низкий банковский процент, около 1%. Поэтому выгодно оборотные деньги переводить с юр счета на личный счёт физика. Где уже придётся платить налог на суммы больше 1 млн.
Выходит что бизнес заплатил один раз налог на доход (чистый остаток на счету) и затем платит ещё раз уже как физик. Ну банковский процент ещё. Вот поэтому мы картофель закупаем в Африке, а помидоры в Турции
а за вывод на счет физика свыше лимита в месяц (300К сейчас) - еще налог, напомню я вам ))
Не слышал про лимиты. Платят НДФЛ с дивидендов, если ООО. Можете подробнее рассказать?
А бананы в Эквадоре закупаем
Стыдно за Россию
зато киви в Сочи выращивать научились ))
не подсказывайте им
Ну, налог на капремонт (даже не своего дома) при плате "за содержание жилья" и прочее стали же платить...
Вы дождались, НДС - налог на налог
Видать золотые ёршики в цене подросли
Ради больных детей ничего не жалко!
Оплатим ведь лечение, господа богатые россияне?)
Это же 15% НДФЛ на детей как бы (интересно хоть копейка до них дойдёт ли), а налог на вклады - просто налог в общую казну
"В Кремле заявили, что введение нового налога не временная мера, а «восстановление баланса справедливости»."
Хватит жировать, буржуй! Тяжёлые времена настали, пора делиться с теми, кому в жизни повезло меньше, чем тебе!
15к – средний класс, 700 – порог богатства
Вообще надо еще налог на роскошь на покупки не от 3млн, а от 1млн я считаю, а то тут у них несостыковка. Тем паче все логично - раз можешь новую машину купить, например, ну значит точно буржуй. Едешь такой на новой Весте там, или Киа Рио, одной рукой рулишь, второй слезы счастья вытираешь, за такие эмоции и с государством, обеспечившим настолько высокий уровень жизни граждан, поделиться не грех.
Вообще, если провести историческую аналогию, а история циклична, то ситуация похожа на 20 годы 19 века – нищий рабочий класс работающий за гроши на заводах и предприятиях почти за еду — буханку хлеба и немножко одеться, отсутсвие у большинства накоплений и возможности откладывать денег, абсолютное бесправие на фоне жирующих элит, крестьянин в рабском положении и зависим от системы…сейчас у нас кредитное рабство, закредитованность населения побила прошлые рекорды… шахтёр получает 15к и рискует ещё за это жизнью, а девочка, которая может оценить оформление твоего профиля в Инстраграм просит за это 30ку…разрыв в социуме между тем, кто как может себе позволить жить на фоне роющихся бабушек в помойке уже настолько неприлично огромный…. ладно не будем нагнетать)) всем благ 🙏
*потер*
Этот тоже "на детей".
На кого надо детей :)
Не, ну взрослые - постаревшие дети, как известно, так что дойдут все 100% налога, не волнуйтесь)
У этих "детей" свои дети и внуки есть, только живут за пределами вечно-встающей-с-колен почему-то, но видимо тоже несправедливо обделены, недоедают наверное.
100% может и не будет, но настраиваемый TTL в цифровом рубле очень даже
Ha-ha, classic! Инфляция!? Не, не слышал. Сейчас вклады в банках держать вообще в убыток себе, с мизерными процентными ставками, они даже уровень инфляции не покрывают. Официальная 8%, реальная в районе 15% у нас инфляция.
15 - это очень оптимистично)
В прошлом году говорили про 20%. Тут нужно смотреть по отраслям, везде разный процент удорожания товара, даже с продуктами, на фрукты один процент, на овощи другой.
Да понятно, я про общие субъективные ощущения. Где-то у меня лежал чек с прошлого нового года с покупки в супермаркете. Там беглым взглядом видно, что 20% — это минимум.
по ощущениям подорожало все в два раза
Действительно, лучше иметь -15%, чем -7%?) Грубо говоря.
На самом деле сейчас (в ближайший год, думаю, точнее надеюсь) вклады и облигации хороший вариант для инвестирования/сбережений. + серебро, золото, ну и доллар. В связи с повышениями ставок, которые, скорее всего, не закончились + если риторика в геополитике продолжится, то скоро будет удобно доллары в рубли переводить, умножая на 100.
Ну вы понимаете, что при таком курсе рубля, люди поедут в Таджикистан на заработки.
да-да.. 8.5, но ощущается как 45 ))
в том году метал профиль в 3 раза подорожал, брус в 2 раза
Тоже самое было и с пластиковыми канистрами …
жратва на 25-35 % подорожала, откуда они такие цифры берут, реальная инфляция где то процентов 40
государство полностью утратило свою функцию по обеспечению благополучия граждан, и должно быть уволено.
-"Прости Юра мы все прое.али".
говорят в таких случаях космонавты.
Твари.
Отток капитала из страны не достаточно большой, видимо
Закономерно кстати
Доллары. Кэш.
Этого расстрелять!
Недавно задумался о том, "с хрена ли вообще налог на, например, свой жилье, особенно если свой дом?". Ну, т.е. если земля в собственности, дом принадлежит только владельцу - он заплатил налоги за материалы и работу рабочих (в их цену включен налог пусть не напрямую), владелец платит за коммуналку - вода, свет, отопление, водоотведение, вывоз мусора. За что он платит налог на жилье? "За то, что есть"? Но мы же не платим за стол и диван? Аналогично и для квартир - с поправкой на добавление "содержание общедомового и ремонт". То же самое - с машинами: за что налог если человек может вообще не ездить на ней больше полугода - в цену бензина включать и все? Ну, т.е. налог за потребление чего-то мне понятен, налог на владение просто - нет.
Я понимаю, что кому-то покажутся вопросы детскими, но это мне менее понятно, чем налог на вклады - тут я не согласен с небольшой суммой, а не самим фактом существования такого налога.
Ну, я бы не был таким оптимистичным заявляя, что "Но мы же не платим за стол и диван?", это пока мы не платим, скоро видимо будем. Все как в Чиполлино будет. Потом за дождь, воздух и т.д.
Типа армия твой домик от врагов охраняет, а полиция его от криминала бережет)))
налог за потребление чего-то мне понятен, налог на владение просто - нет
Все проще. Хозяин говорит "плати нолог". Плебс платит.
Ну наконец-то.
А то мне денег девать совсем некуда.
Сворачивать в трубочку и запихивать ввезде )
Вообще то логика говорит что при инфляции в 10% планка должна была подняться до 1.1 млн а не опуститься до 700к. Смысл же был с богатых вкладчиков поиметь немного доходов.
В два? Откуда у нас столько людей?
Скорее всего речь о вкладках, а не вкладчиках
Вкладка это феминитив от вкладчика? Мне кажется вкладчица вернее)
Вкладка это содержание черепной коробки
Скоро:
- у вас есть вклад, плотите налог
Товарищ Мишустин, посмотрите основные категории трат у бедных людей и "среднего класса". Например, люди тратят основную часть заработка на оплату ЖКХ + продукты + лекарства (есть ещё транспорт, но тут ничего не сделаете).
Уменьшите НДС и другие побочные налоги, сборы для всех предприятий работающих в этих сферах, это точно уменьшит цены на предоставляемые товары и услуги. У граждан появятся лишняя копеечка, которые они отдадут бизнесменам, а те заплатят вам дополнительный налог.
Граждане рады понижению цен, новым развлечениям.
Бизнесмены купят новые яхты.
Власть получит хорошие отзывы.
Подводные камни: может немного снизиться доход гос-ва, но это нужно считать, у нас же есть счётная палата.
Только вот как часто бывает, налог для бизнеса уменьшат, а цены останутся такие же. Это как с Apple, комиссию они уменьшили, а стоимость приложений и покупок не изменилась
В Америке всегда был налог на доходы по вкладам. Не понимаю недовольства комментирующих. Точнее, понимаю, однако, вы "либо трусы наденьте, либо крестик снимите".
Олсо, этот налог ввели ещё в прошлом году, а люди проснулись сейчас.
когда уже ваш путин скажет на пресс-конференции: "Вы что хотите нищенские зарплаты как в америке, может на немецкие пенсии хотите голодать?", ну или что-нибудь такое?)))))))
Думаю никогда, жаль, конечно.
вот именно жаль, такая богатая страна, только на одних ресурсах народу можно жить не тужить, а если еще интеллектуальный потенциал реализовать - то вообще уровень жизни будет в стратосфере....
А вы что, хотите как в штатах? Чтобы каждый сам из своего кармана доставал деньги платил и налоги?
Нет, я и этого налога не хотел) Зачем мне это нужно?
Я написал этот комментарий лишь из-за лицемерия комментирующих, которые под одним постом приводят в пример америку, а под другим, где делаются вещи аналогичные америке - начинают изливать говны.
и потом просто на улице бомжевал в палатках
«Америка, Америка… нету больше твоей Америки! КТО БРОСИЛ ВАЛЕНОК НА ПУЛЬТ??»
То есть когда компания заработала деньги, она заплатила налоги в первый раз, потом она заплатила второй раз, когда начисляли зарплату и с остатков в виде зарплаты на руки они решили снять налог в третий раз, я правильно понимаю? 😅🙈
Вы только поняли, что мы все, применительно к каждой сфере, платим тройные налоги?
Я это знал, но должны же они когда-то закончиться по-идее 🙈
Все, что имеет начало, имеет и конец, мистер Андерсон 😅
Я это знал, но должны же они когда-то закончиться по-идее 🙈
Должны, по идее, закончится, а там даже не поймут откуда. Не может 20-ти летнее смешение с южными народами не сказаться на общности.
Дебилы, блять (с)
Распиарили этот побор как "на вклады от миллиона", а теперь будут каждый год: "кек, пук, надо заплатить от ХХХ тысяч" 🤦🏻
ну наконец-то заживем!!!
Что-то лайтово, однако. Нужен еще налог на кредит больше 700 тысяч.
И налог на выплату
На самом деле, налогов скрытых дерут столько, что охренеть можно. Но только упоротые зомби и пропанандисты орут про 13% ндфл, Забывая остальное.
Совершенно не понятно с чего такое возмущение? Информация годичной давности...
Видимо народ полагал, что платить будут только те, у кого общая сумма вкладов больше 1 млн. На деле все немножечко по-другому.:-)
Год назад ваще многие думали, что платить будут только те, у кого одни проценты миллион рублей приносят.
Потому что назвать богатым человека у которого есть лям деревянных - это ваще смешно. На этот лям ни машину не купишь, ни сырых досок, чтобы дом построить.
Так думали только те кто не умеет читать первоисточник. Сами виноваты.
Ну так народ который так полагал сами себе злые буратины. Механизм взимания этого побора был же ясно прописан...
Эм…. 43,500 - 42 850 это 250 рублей… а не 350 как «посчитало издание»
Все я поняла, сама ошиблась. Все правильно посчитали
"Прости Юра мы все прое.али".
говорят в таких случаях космонавты.
Я требую, введите мне налог на налог на налог на налог!
Это будет очень интересное время когда огромному кол-ву людей придет новый налог, о котором многие не знают или уже забыли.
России было 239,9 млн вкладчиков.
Более 50 миллионов иностранцев вклады имеет в РФ? Видимо руку туда хотят засунуть.
просто у многих по два счета
Толстосумы обычно по несколько вкладов держат до 1,4 млн.
как итог..всегда "на Руси" пришла ЗП - купи валюту и не держи деньги в банке.
Предлагаю пойти по пути упрощения.
Есть вклад в банке = уже не нищий
С 1 вклада/счета налог 100 р/ежемесячно.
Списываются как подписка.
Плюс если доходы от вклада превышают 13% от суммы МРОТ*12 Мес., платим дополнительный налог 13%, но не менее 3900 р.
Таким образом деньги постоянным неиссякаемым потоком будут пополнять бюджет
.
можно же просто печатать деньги и все! (шучу)
с цифрорублем такое могут провернуть
А я считаю, что еще необходимо уплатить НДС
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ФНС начислит налог, если прибыль по вкладу за год превысила 42,5 тысячи рублей.
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