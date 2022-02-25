Регулятор в США начал расследование против Илона Маска и его брата Кимбала — второй продал акции Tesla до их падения Статьи редакции
Ведомство считает, что Илон Маск мог заранее рассказать брату об опросе в Twitter, который повлиял на котировки.
- Комиссия по ценным бумагам США начала расследование против Илона Маска и его брата Кимбала — их подозревают в нарушении правил инсайдерской торговли, пишет WSJ со ссылкой на источники.
- Расследование началось в 2021 году, когда Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla примерно на $1,8 млрд. Кимбал до опроса успел продать 88,5 тысяч акций Tesla на $108 млн. 24 февраля 2022 года гендиректор Tesla рассказал Financial Times, что его брат не знал об опросе в Twitter.
- Кимбал входит в совет директоров Tesla. Если Илон Маск заранее сообщил Кимбалу о записи в Twitter, или его брат другим образом узнал об опросе, это считается нарушением закона, заявили юристы по ценным бумагам.
- В 2018 году Комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в мошенничестве с акциями и потребовал отстранить его от руководства компанией.
- 9 ноября 2021 года Илон Маск запустил в Twitter опрос, продавать ли ему 10% своих акций Tesla, потому что кроме них у него не было других денежных активов, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за. За день котировки компании упали на 12%.
- 18 февраля 2022 года Маск обвинил Комиссию в том, что она преследует его и Tesla «серийными расследованиями».
Ну конечно, у главных лиц компаний, будто не должно быть сведений)
Но дело даже не в этом. Знать об опросе - ерунда. Невозможно знать результат опроса.
думаете Маск послушался бы опроса и не заплатил к примеру налоги?
Не в курсе
Если Кимбал знал об активах Илона и необходимости заплатить налог, то надо было просто не быть хлебушком чтобы сообразить, что Илон будет продавать свои акции и они упадут в цене. Вполне себе нормальное здравомыслие, здесь нет необходимости в сговоре.
Понятно,что воры галимые в этой комиссии рулят,а скорей всего бывшие россияне еврейского происхождения)
представим ситуацию - Илон говорит за ужином брату "подумываю провести опрос в твиттере". Тот такой "ну ну, ничем хорошим это не светит, продам ка акций" - и что, это противозаконно?
Да, погуглите material nonpublic information
Да, это противозаконно.
И запретила экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.
Еще в конце 2020-го в программе принимали участие всего 1,6 млн человек. А с начала 2021 года количество самозанятых россиян увеличилось более чем в два раза, и дальше эта тенденция только растет. В статье расскажем про пять причин, которые этому способствуют.
Глава сети Дмитрий Алексеев добавил, что «не может утверждать, что не будет дальнейшего роста».
Основатели малого и среднего бизнеса готовятся к росту цен на сырьё и логистику и боятся, что аккаунты компаний заблокируют в магазинах приложений.
Один из участников рынка ждёт роста цен для потребителей на 10-15% в ближайшие дни.
Индекс Мосбиржи начал падение после вторжения России на Украину.
7‒8 февраля в Москве на площадке Цифрового делового пространства прошла Международная конференция Distant & Digital. Более 200 спикеров обсудили самые острые вопросы в сфере интеллектуальной собственности. Огромное внимание привлекло выступление основателя Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслана Гацалова на сессии…