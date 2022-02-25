Финансы
Богдан Музыченко

Регулятор в США начал расследование против Илона Маска и его брата Кимбала — второй продал акции Tesla до их падения Статьи редакции

Ведомство считает, что Илон Маск мог заранее рассказать брату об опросе в Twitter, который повлиял на котировки.

  • Комиссия по ценным бумагам США начала расследование против Илона Маска и его брата Кимбала — их подозревают в нарушении правил инсайдерской торговли, пишет WSJ со ссылкой на источники.
  • Расследование началось в 2021 году, когда Илон Маск после опроса в Twitter продал акции Tesla примерно на $1,8 млрд. Кимбал до опроса успел продать 88,5 тысяч акций Tesla на $108 млн. 24 февраля 2022 года гендиректор Tesla рассказал Financial Times, что его брат не знал об опросе в Twitter.
  • Кимбал входит в совет директоров Tesla. Если Илон Маск заранее сообщил Кимбалу о записи в Twitter, или его брат другим образом узнал об опросе, это считается нарушением закона, заявили юристы по ценным бумагам.
  • В 2018 году Комиссия по ценным бумагам США обвинила Илона Маска в мошенничестве с акциями и потребовал отстранить его от руководства компанией.
  • 9 ноября 2021 года Илон Маск запустил в Twitter опрос, продавать ли ему 10% своих акций Tesla, потому что кроме них у него не было других денежных активов, чтобы заплатить налоги. Почти 58% проголосовали за. За день котировки компании упали на 12%.
  • 18 февраля 2022 года Маск обвинил Комиссию в том, что она преследует его и Tesla «серийными расследованиями».

#новость #tesla #elonmusk #sec

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Sergey Ontime

Ну конечно, у главных лиц компаний, будто не должно быть сведений)

Но дело даже не в этом. Знать об опросе - ерунда. Невозможно знать результат опроса.

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6
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Евлампий Хук

думаете Маск послушался бы опроса и не заплатил к примеру налоги?

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7
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Sergey Ontime

Не в курсе

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0
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Николай Глущенко

Если Кимбал знал об активах Илона и необходимости заплатить налог, то надо было просто не быть хлебушком чтобы сообразить, что Илон будет продавать свои акции и они упадут в цене. Вполне себе нормальное здравомыслие, здесь нет необходимости в сговоре.

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Sterdzhin Jim

Понятно,что воры галимые в этой комиссии рулят,а скорей всего бывшие россияне еврейского происхождения)

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1
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Eve M

представим ситуацию - Илон говорит за ужином брату "подумываю провести опрос в твиттере". Тот такой "ну ну, ничем хорошим это не светит, продам ка акций" - и что, это противозаконно?

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0
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Наталья Булаткина

Да, погуглите material nonpublic information

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1
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Олег Комаров

Да, это противозаконно.

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