Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне войны в Украине, день 2: банки прекращают обмен валюты, техника дорожает, санкций ЕС ещё нет Статьи редакции

Собираем новости и события второго дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Путин во время встречи с главами крупнейших российских компаний. Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 25 февраля в 86,92 рубля, курс евро — 97,76 рубля. На 9:39 курс ниже: 85,17 рубля — за доллар, 95,52 рубля — за евро. Накануне ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля.

Московская биржа отменила утренние торги с 6:50 мск. На фондовом рынке торги начались в 9:50, а на срочном рынке в 10:00. После открытия биржи акции TCS Group и VK подешевели на 5%, «Яндекса» — подорожали на 5%, акции «Магнита» — подорожали на 13%. Акции Ozon на бирже Nasdaq подешевели после окончания торгов ещё на 7%.

Котировки акций российских компаний на 10:28 мск

«СПБ биржа» возобновит торги ценными бумагами с 17:00 мск.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 9,87%, индекс РТС — на 8,86%.

Что перестало работать

В приложении «Халва-Совкомбанк», попавшего под санкции «Совкомбанка», и в его отделениях стали недоступны валютные переводы за рубеж и обмен валюты. Карты банка нельзя использовать за границей и расплачиваться ими на иностранных сайтах. «Совкомбанк» посоветовал перевести деньги на карты других банков для операций с валютой и за границей.

iHerb на неопределенный срок прекратил принимать заказы из России, Украины и соседних стран «из-за проблем с логистикой». Оплаченные заказы доставят с задержкой в 30 дней.

Транспорт

В южных регионах застряли до 200 тысяч человек из-за закрытия аэропортов, сообщают «Ведомости». Сколько россиян сегодня застряли за границей, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не оценили. Туристы вынуждены продлевать пребывание в отелях за свой счёт, говорят туроператоры. Pegas готов взять издержки на себя, если отели сделают скидки или продлят проживание бесплатно, рассказали гендиректор туроператора.

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Международный аэропорт Ставрополя вернулся к штатному режиму работы.

Санкции

Евросоюз готовит второй пакет санкций и хочет ограничить нефтяной рынок, запретить продажу самолётов и техники российским авиакомпаниям, ввести меры против 70% банковского сектора, ограничить доступ к полупроводникам и ввести визовые ограничения для дипломатов, «связанных с ними групп» и бизнесменов.

Канада ввела санкции против «Сбера», ВТБ «Газпрома», «Альфа-банка», «Открытия», «Совкомбанка», РЖД и других российских компаний, Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния. В санкционный список попали и бизнесмены — глава «Сбербанка» Герман Греф, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, братья Ротенберги, гендиректор VK Владимир Кириенко.

Япония заморозит активы российских банков и ограничит выдачу виз бизнесменам. Тайвань тоже анонсировал санкции, но не уточнил, какие именно ограничения введёт. «Коммерсант» узнал, что один из крупнейших в мире производителей чипов тайваньский TSMC предупредил российских контрагентов о требовании США прекратить сотрудничество с ними. Россия производит процессоры собственной разработки на острове.

Реакция ЦБ и бизнеса

ЦБ обещал помочь банкам рублями и валютой. Это касается попавших в санкционный список ЕС и США — ВТБ, «Сбербанку», «Совкомбанку», «Промсвязьбанку» и другим. Регулятор заверил, что все операции в рублях будут проходить в прежнем режиме, деньги в валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счёта.

«Яндекс.Маркет» объявил, что переведёт всех продавцов на маркетплейсе на ежедневные выплаты, до этого выплаты могли быть каждый день, раз в неделю или раз в две недели в зависимости от тарифа. Тариф за эквайринг будет минимальным — 1%. Все магазины, которые пользуются логистикой «Маркета», смогут продавать товар только по предоплате. Меры будут действовать до 7 марта, могут быть продлены.

Индекс магазинов на «Маркете» заморозят до 1 марта, он будет отображаться по состоянию на 24 февраля. Это позволит получать неограниченное количество заказов.

DNS поднял цены на технику — до 30%. Глава компании объяснил это падением курса рубля и технологическими санкциями. В «Ситилинке» и «Связном» рассказали vc.ru, что продолжат изучать рыночную обстановку и не исключили рост цен на технику.

Финансы
Маша Цепелева
Главное в экономике на фоне военной операции на Украине: рынок упал, ввели санкции против ВТБ, «Сбера» и «Аэрофлота» Статьи редакции

Собираем в одном месте новости о рынках, банках и реакциях в первый день после начала военных действий.

#новость

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Владимир

Этим людям место в дурдоме, а не в правительстве.

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Сам Такой

А чего вы хотели, если они уже больше 20лет друг друга назначают, а народ в сторонке.

Я недавно столкнулся с приставами, это просто сборище никем не контролируемых и никак не организованных людей, которые ходят на работу получать зарплату и совершать какие-то спонтанные действия в условиях палочной системы. И так в любой госструктуре.

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Денис Демидов

Народ в ладоши хлопает, одобрямсов сейчас завались, на 9-мая так вообще толпа будет, вот увидите.
Это же старый добрый прием на Руси, маленькая победоносная война для поднятия рейтинга.

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Максим Морозов

Сообщают о соединении наступающих механизированных колонн с десантом в Гостомели. Мужики крутые — более суток отмахивались.

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Вадим Демидов

Как зима, да олимпиада - так у нас еб#та какая-то вечно. Хотя что это я? Зима и олимпиада тут ни при чём. Подождём августа, там вообще всегда веселье прилетает.

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Пабы старой Руси

Когда лето и Олимпиада, то то же самое, если честно

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ITSOFT

Война - это всегда разорение. Выигравших в войне нет.

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Против Спама

Что-то США без конца воюет, а не разоряется.

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ITSOFT

Маск и Гейтс вам ответят на этот вопрос. И не только они.

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Aleks Fox

но мы не США!!!

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Alex Ulex

История средневековых войн с вами не согласна. Репотриации рулят. Платят проигравшие.

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oleg кравченко

Ну вот и звиздец пришел российским процессорам ))

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Adam Christ

Эльбрус рассыпался не дойдя до гражданского потребителя :D

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Пабы старой Руси

Вот мы и нашли реальную скрытую цель за этой войной

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Ivan Off

Почему?

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Aleksey Ivashov

А ЦБ не хочет людям помочь рублями и валютой?

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8
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Никита Павлов

Люди вчера уже лонги открыли днем, к вечеру +80 процентов по тиньку.

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Maikle Kas

Так, помогает покупает подорожавшие доллары и овер дорогое золото... Ты чего?

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2
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Aleksey Ivashov

Ну вот пусть дадут мне немного подорожавших долларов, а я их обменяю потом на рубли 😂

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Анон Плиз

Подорожавшие доллары он продает, снимая сливки 😏 а про золото откуда инфа?

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Bitcoin HeadBrain

Когда гробы в Россию пойдут, может дойдет до матерей...кого нужно спросить за это, кто из отправил воевать....

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- -

По мешку лука выдадут, скажут спасибо за сына, рожайте еще.

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Сам Такой

А вот и жесть началась. ВТБ требует закрыть все короткие позиции по валюте и иностранным акциям.

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Blackrock

Вчера же ЦБ запретил шорты ставить. Только проснулись?

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Цкуро Бесцветный

Новые шорты запретили, а есть те кто много дней в шортах, наверно про них речь.

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Сам Такой

ЦБ запретил шортить наши бумаги и это не касается уже открытых шортов. А сейчас ВТБ прислал сообщение, что я обязан закрыть шорты по валютам и иностранным акциям. УЖЕ существующие.

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Sergei Timofeyev

В «Ситилинке» и «Связном» рассказали vc.ru, что продолжат изучать рыночную обстановку и не исключили рост цен на технику.
 Они тупо подняли цены.

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3
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v222v

Без паники, усе уедем!

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1
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Никита Алфимов

Если исходить из того что говорила Американская торговая палата(АмЧам) вчера(успел застать 30 минут их конференции в зуме), то а) свифт не отключат б) США не очень подвижные в плане ограничений потому что есть вопросы энергетики и сельхозки в) что делать с it компаниями они ещё не решили

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Интеллигентный корабль

Уже +22

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Интеллигентный корабль
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Bitcoin HeadBrain

Абсолютная власть приводит к шизофрении

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Против Спама

Пока все норм. А про ДНС могу пока сказать, что, возможно, поднимают цены под шумок, воспользовавшись ситуацией. Мы, в отличии от ДНС, цены не поднимали.

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Андрей Паскарь

Стоит понимать, что к разным банкам разные санкции применили, а то все в одну строку написано. Совком попал крепче всех. В Альфе, на сколько понял из вчерашнего релиза на сайте белого дома, только евробонды банку перестанут давать, т.е. на клиентах не отразится

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Андрей Мельник

Так там не только Совком, там и ВТБ с Открытием серьезно влипли, да и Сберу нехило прилетело

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Gosoo Gosoo

Все равно повлиять на ситуацию мы ни как не можем, нас не спрашивали.

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Alex Ulex

Неужто модераторы стали тереть антиправительственные посты?!

Никак получили от ск РФ бумажку?

Или просто по принципу сукин сын, но он наш сукин сын.

Если последнее, то респект. Закончится заварушка, тогда можно хоть закриьиковаться.

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