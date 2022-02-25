Собираем новости и события второго дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Путин во время встречи с главами крупнейших российских компаний. Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ установил курс доллара на 25 февраля в 86,92 рубля, курс евро — 97,76 рубля. На 9:39 курс ниже: 85,17 рубля — за доллар, 95,52 рубля — за евро. Накануне ЦБ заявил, что начнёт валютные интервенции (продажу большого количества валюты) для поддержания курса рубля.

Московская биржа отменила утренние торги с 6:50 мск. На фондовом рынке торги начались в 9:50, а на срочном рынке в 10:00. После открытия биржи акции TCS Group и VK подешевели на 5%, «Яндекса» — подорожали на 5%, акции «Магнита» — подорожали на 13%. Акции Ozon на бирже Nasdaq подешевели после окончания торгов ещё на 7%.

Котировки акций российских компаний на 10:28 мск

«СПБ биржа» возобновит торги ценными бумагами с 17:00 мск.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 9,87%, индекс РТС — на 8,86%.

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Что перестало работать

В приложении «Халва-Совкомбанк», попавшего под санкции «Совкомбанка», и в его отделениях стали недоступны валютные переводы за рубеж и обмен валюты. Карты банка нельзя использовать за границей и расплачиваться ими на иностранных сайтах. «Совкомбанк» посоветовал перевести деньги на карты других банков для операций с валютой и за границей.

iHerb на неопределенный срок прекратил принимать заказы из России, Украины и соседних стран «из-за проблем с логистикой». Оплаченные заказы доставят с задержкой в 30 дней.

Транспорт

В южных регионах застряли до 200 тысяч человек из-за закрытия аэропортов, сообщают «Ведомости». Сколько россиян сегодня застряли за границей, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) пока не оценили. Туристы вынуждены продлевать пребывание в отелях за свой счёт, говорят туроператоры. Pegas готов взять издержки на себя, если отели сделают скидки или продлят проживание бесплатно, рассказали гендиректор туроператора.

Международный аэропорт Ставрополя вернулся к штатному режиму работы.

Санкции

Евросоюз готовит второй пакет санкций и хочет ограничить нефтяной рынок, запретить продажу самолётов и техники российским авиакомпаниям, ввести меры против 70% банковского сектора, ограничить доступ к полупроводникам и ввести визовые ограничения для дипломатов, «связанных с ними групп» и бизнесменов. Канада ввела санкции против «Сбера», ВТБ «Газпрома», «Альфа-банка», «Открытия», «Совкомбанка», РЖД и других российских компаний, Минфина, Центробанка и Фонда национального благосостояния. В санкционный список попали и бизнесмены — глава «Сбербанка» Герман Греф, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, братья Ротенберги, гендиректор VK Владимир Кириенко.

Япония заморозит активы российских банков и ограничит выдачу виз бизнесменам. Тайвань тоже анонсировал санкции, но не уточнил, какие именно ограничения введёт. «Коммерсант» узнал, что один из крупнейших в мире производителей чипов тайваньский TSMC предупредил российских контрагентов о требовании США прекратить сотрудничество с ними. Россия производит процессоры собственной разработки на острове.

Реакция ЦБ и бизнеса

ЦБ обещал помочь банкам рублями и валютой. Это касается попавших в санкционный список ЕС и США — ВТБ, «Сбербанку», «Совкомбанку», «Промсвязьбанку» и другим. Регулятор заверил, что все операции в рублях будут проходить в прежнем режиме, деньги в валюте сохранены и могут быть выданы в валюте счёта.

«Яндекс.Маркет» объявил, что переведёт всех продавцов на маркетплейсе на ежедневные выплаты, до этого выплаты могли быть каждый день, раз в неделю или раз в две недели в зависимости от тарифа. Тариф за эквайринг будет минимальным — 1%. Все магазины, которые пользуются логистикой «Маркета», смогут продавать товар только по предоплате. Меры будут действовать до 7 марта, могут быть продлены.

Индекс магазинов на «Маркете» заморозят до 1 марта, он будет отображаться по состоянию на 24 февраля. Это позволит получать неограниченное количество заказов.

DNS поднял цены на технику — до 30%. Глава компании объяснил это падением курса рубля и технологическими санкциями. В «Ситилинке» и «Связном» рассказали vc.ru, что продолжат изучать рыночную обстановку и не исключили рост цен на технику.

Финансы Маша Цепелева вчера «Аэрофлота» Статьи редакции Главное в экономике на фоне военной операции на Украине: рынок упал, ввели санкции против ВТБ, «Сбера» и Собираем в одном месте новости о рынках, банках и реакциях в первый день после начала военных действий.