Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Валюта и рынок

ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 2 марта, кроме валютных — начнутся в 10:00 мск. Режим работы на следующий день регулятор объявит до 9:00 мск 3 марта. «СПБ Биржа» также продолжит работать с ограничениями 2 марта: основные торги планируют начать с 17:00 мск.

Курс доллара на рынке Forex к 8:00 мск — 109,5 рублей, евро — 122 рубля. На Открытии Мосбиржи курс доллара составил 94 рубля, евро — 107 рублей.

Цена на нефть Brent на 05:50 мск превысила $111 за баррель. Последний раз она достигала такого значения в 2014 году.

«Сбер» повторно повысил ставки по вкладам в рублях. Максимальная ставка по «Сбервкладу» для владельцев годовой подписки «СберПрайм» составит 21% при вложении на срок от 1 до 3 месяцев, для остальных — 19,5%.

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ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых.

Транспорт

Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний. Производитель не будет поставлять новые детали самолётов, работа подразделений компании в Москве приостановлена.

США закроют воздушное пространство для самолётов из России, заявил президент Джо Байден. Также он пообещал вместе с европейскими союзниками изъять частные самолеты, яхты и недвижимость «российских олигархов» и «коррумпированных лидеров».

Санкции

Великобритания ввела новые санкции — ни одно судно, которым владеют или распоряжаются лица, связанные с Россией, не сможет пользоваться портами страны.

Сервисы

Платёжная система American Express отказалась от сотрудничества с российскими банками.

Реакция бизнеса

Ford приостановил работу в России. Студия Universal приостановила прокат своих фильмов в стране, BBC Studios отозвала лицензии на контент.

«Сбер» решил уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений».

«Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет «Коммерсантъ». Европейские клиенты отказываются от закупок продукции из-за санкций против основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с «Газпромом», которому принадлежит газопровод «Голубой поток» между Россией и Турцией.

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil начала выход из проекта «Сахалин-1».