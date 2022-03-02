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Финансы
Евгения Евсеева

Главное в экономике на фоне войны с Украиной, день 7: Ford приостановил работу в России, Великобритания закрыла порты Статьи редакции

Собираем новости и события седьмого дня после начала военных действий: о рынках, банках и реакциях компаний.

176 176 комментариев
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Источник: kremlin.ru

Валюта и рынок

ЦБ решил не открывать торги на Мосбирже 2 марта, кроме валютных — начнутся в 10:00 мск. Режим работы на следующий день регулятор объявит до 9:00 мск 3 марта. «СПБ Биржа» также продолжит работать с ограничениями 2 марта: основные торги планируют начать с 17:00 мск.

Курс доллара на рынке Forex к 8:00 мск — 109,5 рублей, евро — 122 рубля. На Открытии Мосбиржи курс доллара составил 94 рубля, евро — 107 рублей.

Цена на нефть Brent на 05:50 мск превысила $111 за баррель. Последний раз она достигала такого значения в 2014 году.

«Сбер» повторно повысил ставки по вкладам в рублях. Максимальная ставка по «Сбервкладу» для владельцев годовой подписки «СберПрайм» составит 21% при вложении на срок от 1 до 3 месяцев, для остальных — 19,5%.

ВТБ повысил ставки по рублевым вкладам до 21%, по депозитам в долларах — до 8%, в евро — до 7% годовых.

Транспорт

Boeing временно прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний. Производитель не будет поставлять новые детали самолётов, работа подразделений компании в Москве приостановлена.

США закроют воздушное пространство для самолётов из России, заявил президент Джо Байден. Также он пообещал вместе с европейскими союзниками изъять частные самолеты, яхты и недвижимость «российских олигархов» и «коррумпированных лидеров».

Санкции

Великобритания ввела новые санкции — ни одно судно, которым владеют или распоряжаются лица, связанные с Россией, не сможет пользоваться портами страны.

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Сервисы

Платёжная система American Express отказалась от сотрудничества с российскими банками.

Реакция бизнеса

Ford приостановил работу в России. Студия Universal приостановила прокат своих фильмов в стране, BBC Studios отозвала лицензии на контент.

«Сбер» решил уйти с европейского рынка. Дочерние банки группы столкнулись с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений».

«Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС, пишет «Коммерсантъ». Европейские клиенты отказываются от закупок продукции из-за санкций против основного владельца металлургической компании Алексея Мордашова.

Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в совместном предприятии с «Газпромом», которому принадлежит газопровод «Голубой поток» между Россией и Турцией.

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil начала выход из проекта «Сахалин-1».

#новость #днрилнр

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176 176 комментариев
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176 комментариев
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Daniel P

Нравится, не нравится - Кооператив "Озеро" закрывается.

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82
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Wilton

Операция "Война в Украине" от создателей операции "Коронавирус". Также внезапно наступает новая реальность,каждый день новые правила,запреты. Почерк тот же. Все правители управляются одними и теми же кукловодами. Зеленский - просто плохой актёр. Путин - марионетка. Цель уничтожить славянские народы,сделать русских из-гоями,создать раскол в России. Обрушить мировую экономику,обокрасть население. Через некоторое время опять запустят "коронавирус", чтобы всех переколоть в условиях военного положения.

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–79
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Vladislav Stan

Санкции ударили даже по методичкам, я смотрю. Что завтра скажут, что это все рептилоиды прилетели с Нибиру? Какой стыд, боже мой

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98
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Dmitriy Lobanov

А что, есть сомнения что это рептилоиды? Разве может один человек за неделю отправить крупнейшую страну на дно?

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39
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Gleb Tyutikov

Рептилойды иначе работают.

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0
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Виктор

Даже рептилоиды работают, а что делает наша госдума?

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9
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Wilton

В чём я не прав, поясните , уважаемый. И чего вам стыдно?

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–28
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Семен Смирнов

В чём я не прав, поясните , уважаемый
В разделении запятой двумя пробелами

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50
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Сильвестр Иванов
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6
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Wilton

Для вас это - проблема?

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–16
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Виктор

Не стоит поддерживать теорию глобального кукловода. В современном мире это крайне маловероятно.

Цивилизованная часть мира уже заполнила уровень в пирамиде Маслоу, отвечающий за безопасность, и теперь занимается развитием культуры, науки, медицины и экономики. Это требует глобализации, и принятия того факта, что нужно открывать границы и сотрудничать, а не закрываться ото всех.

Почитайте про митохондрии. Клетки объединились и подчинили весь мир

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4
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Сам Такой

В том сам цивилизованном и современном мире, где "бешеный принтер" штампует запреты, где выборы даже в странах Запада превращены в посмешище и дележку власти между старыми маразматиками, где корпорации оперируют триллионами баксов и полно коррупции? Действительно, как можно такое подумать, что вся эта пакость способна между собой договориться и поиметь народ. Во всем виноват один поехавший дед, ответ найден, спите спокойно. Дед помрет и потом еще лет 50 будет во всем виноват, пока люди со всех сторон грызут друг друга.

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1
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Вадим Демидов

Да уж, раньше методички писали хотя бы люди, разбирающиеся в вопросе, а сейчас - бредогенераторы на дешёвом ИИ.

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6
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Денис Демидов

Это чисто детская отмазка, мама это не я обосрался, это нибиру меня парализовала.

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2
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Александр Королёв

Я уже читал где-то что это всё происки Ватикана

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0
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Татьяна Панфилова

сОтоны

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0
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Комментарий удален

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Александр Королёв

Ну пока только один президент дискредитирует русский народ, если бы хотя бы цель войны была бы в мире хоть как-то нормально представлена это ещё можно было принять, а вводить войска в другую страну потому что США можно бомбить Ирак, а нам нет, Зеленский что-то где-то сказал про ядерное оружие, Ленин был неправ и Украины недолжно было существовать. Это всё равно как если бы НАТО напали на нас из-за того что Жириновский предложил уничтожить Стамбул атомной бомбой. Поэтому последствия очевидны

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23
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Utin Antip

На территории Украины сейчас "только один президент"? Только он один дискредитирует русский народ? А 200тыс. солдат с оружием на территории чужой страны - это роботы или граждане РФ?

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1
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Виктор

Они имеют право там находиться. Украина - свободная страна, кого хочет, того и приглашает. Не она напала на Россию, Россия напала на Украину

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8
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Виктор

Кажется, я не совсем правильно прочитал комментарий, на который отвечал. Я за немедленный вывод войск РФ и за мир

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4
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Сам Такой

А у этих 200тыс есть возможность отказаться? По УК РФ за это светит до 10лет и превращение в кошмар всей своей оставшейся жизни.

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0
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Utin Antip

Есть конечно. Сдаться в плен. Можно проявить смекалку - зайти в отделение полиции и попросить соляры для танка.

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1
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Сам Такой

В какой плен, дятел? Там не свои, так чужие расстреляют или так же отправят на зону.

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–1
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Виктор

Я много думал об этом - пошел бы я или нет. Вопрос простой на самом деле. Но ужасно сложно на него ответить, и от этого ужасно тошно. Ведь ответ простой...

Я бы выбрал тюрьму

Не знаю, могу ли я требовать этого от остальных. Тем более что армейка - это место зомбирования и промытых неокрепших мозгов

Я готов защищать свою страну с оружием в руках, я не трус. У меня 128 прыжков с парашютом, первые 20 из них я думал что умру.

Я бы выбрал тюрьму

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0
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Сам Такой

Я бы выбрал тюрьму
Кто не дает? Вперед и с песней. Сейчас можешь даже на распродажу попасть и схлопотать вдвое меньший срок за оказание сопротивления сотрудникам полиции.

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0
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semen matrasov

Изначально надо было косить.
Я сразу откосил, а потом Чечня.
А умения все готово

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0
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Александр Королёв

Так я про тоже

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0
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new_comment

Зачем ты выдумываешь какие-то сложные теории заговора, если всё легко объясняется сумасшествием одного деда?

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16
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Евгений Кузнецов

Интересно, почему люди ставят минусы. Неужели они в упор не хотят замечать этого.

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0
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Wilton

У местных комментаторов понимание на уровне 5 класса средней школы.

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–6
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Сам Такой

Это улучшенная версия ватников, которые не согласны с происходящим, но достаточно пропаганде донести до них какую-то очень простую мысль, которую не нужно думать, и через неделю они в каждой курилке будут друг другу об этом рассказывать и называть дураками тех, кто с ними не согласен.

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0
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Vitalii Vorobiov

Коронавируса уже не эффективен, скорее всего 5г запустят. Это будет надёжнее

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2
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Georgy Frolov

Так стОит ли идти воевать за марионетку ?

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1
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Lengor

https://habr.com/ru/news/t/394207/

Установлены особенности людей, которые верят в…
Высокий уровень стресса, низкий IQ, заниженная самооценка Если вы думаете, что американцев не было…
habr.com
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0
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Igor Shkarin

Здесь не любят теории заговора)

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0
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Alex Petrov

Никто не осознает степень того экономического звиздеца, в котором мы оказались, как экономика будет функционировать в условиях того что целые отрасли остались без работы ( комплектующих, рынков сбыта , цепочек поставки итп ) или останутся в ближайшее время, никому непонятно. Ближайшая аналогия это Советская Россия после революции и то там было проще, на паровоз можно было сделать самопальную запчасть, а на боинг нельзя, как нельзя заменить ПО или где то взять комплектующие для конкретного оборудования. У экономистов прекрасное возможность посмотреть, что такое идеальный шторм в экономике.

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39
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Dmitriy Lobanov

Ну железку на боинг тоже выпилить можно, а вот с электроникой, датчиками и тд беда

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0
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cepera

Пусть на отечественные самолёты переходят.

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–9
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Владислав Брючко

Не перейдут, т.к. комплектующие импортные

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9
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Dmitriy Lobanov

Их в таком количестве не производят и не готовы крупносерийно делать

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1
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cepera

Ну вот самое время увеличивать производство, создавать рабочие места

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–5
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Chok Chok

Создавать рабочие места нужно до санкции а не после, ибо это процесс n-количества лет усилий

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2
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Иннокентий Фефилов

Самолет можно собрать, только часть деталей будет не хватать. А делать их не умеют.

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1
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Олег Калинин

Это лет 10, если не больше.
Строить, учить, разрабатывать

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0
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Maxim Petrukhin

Ну вот твою мать. Ну вот ты просто шагни щас с балкона и полети, это ведь не сложно. Посмотри историю SSJ, сколько лет это заняло, и насколько он при этом был нероссийский. И Боинг, и Эйрбас - это миллионы компонентов от тысяч поставщиков по всему миру. Вы, простой народ, такие спокойные, потому сто просто не понимаете, насколько мы вперлись. Поймёте, когда пойдут гробы с фронта и кончатся запасы импорта на складах. Но будет поздно.

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0
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cepera

Вы предлагает не заниматься нечем? Просто сидеть в соцсетях ныть о том как все плохо? Что сделано, то сделано, то что мы в жопе и так понятно, но что то делать надо.

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0
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Alex Petrov

Нельзя, у нас и токарей то не осталось. При этом железки в самолете это не просто железки, это высокотехнологичная деталь, определенного веса и качества материалов.

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1
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Dmitriy Lobanov

Я прекрасно знаю устройство самолёта и как он создаётся. И все это можно делать. Вот электронику не "сколхозить", только если полностью менять на отечественного производителя, но это уже другой самолёт и стоить будет дороже производства нового

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0
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Гигантский франт

И весить будет совсем больше и автоматика будет работать топорно. Одно дело чип сделать (хотя слабо себе это представляю), к нему же еще код нужен.

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0
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Alexander Gritsenko

Не можно. Изготовление тех же лопаток двигателей - почти целая наука.
Ту де проводку заменить проблема: вспомните как на ракете перепутали ориентацию разъема какого-то датчика.

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0
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Dmitriy Lobanov

Можно же как китайцы, разобрать до болтиков и по готовым клише делать тоже самое. Говорю как бывший инженер самолетостроения. Качество из-за различий сплавов конечно будет разниться, но это как аналоги автозапчастей, просто чаще менять что бы безопасность была. Вот только такие мощности вряд ли запустят

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–2
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Сергей Ребров

Вы правы, но у китайцев не очень хорошо получается. Выглядит похоже, но по всем остальным параметрам и рядом не стоит. Сомневаюсь, что в России получится даже на китайском уровне что-то сделать - нет технологических мощностей.

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3
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Dmitriy Lobanov

Производственные мощности есть, наши авиазаводы работают примерно на 10% возможностей. Тем более никто и не говорит что это панацея и можно так держаться вечность, но как вариант до запуска в серию "чего нибудь отечественного" протянуть можно. Естественно такие самолёты в мире не сертифицируют и летать они смогут только во внутренние рейсы, ну может пара стран каких нибудь. Но я думаю никто даже в эту сторону не будет шевелиться, ОАК все обещает подъем с момента основания, а воз и ныне там

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1
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Sergei Timofeyev

Серёг, я всё понимаю, но когда QSL-карточки пришлёшь?

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0
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Владимир Штро

Собственно, тут пытался вызвать народ на дискуссию по поводу влияния санкций на промышленность. Но даже на Pikabu поживее пошло

https://vc.ru/flood/372779-otkrytaya-diskussiya-na-temu-vliyaniya-sankciy-ssha-ot-3-marta-vliyanie-na-promyshlennost

https://pikabu.ru/story/otkryitaya_diskussiya_na_temu_vliyaniya_sanktsiy_ssha_ot_3_marta_vliyanie_na_promyishlennost_8881901

Открытая дискуссия на тему влияния санкций США…
Здравствуйте, товарищи.
vc.ru
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0
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Vasiliy coconut

Это жесть … каждый день новое дно

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28
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Dmitriy Lobanov

К сожалению это ещё не дно...

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37
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Игорь Маренков

Да, особенно American Express жалко :)

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7
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John Doe

Не важно, что значит какой-либо отдельный сервис лично для вас. Каждый ушедший сервис обозначает, что те компании, которые будут держать бизнесы в РФ, будут нести большие репутационные издержки. И значит, все больше компаний будет покидать РФ.

Ушел из России сервис А, но не ушел сервис Б - значит для мирового сообщества это обозначает, что сервис Б поддерживает нацистов. И люди будут отказываться от сервиса Б.

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20
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Викторович

согласен, бизнес эко-система рушится. Даже элементарное, без компании А, не сможет работать компания Б.

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7
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Иннокентий Фефилов

Ниже конкуренция - хуже условия.

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0
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Игорь Маренков

Да amex и не конкурировал, вообще не понятно чем занимался.

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0
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SilanseR

Я в шоке еще от того, что у правительства и плана никакого не было, импровизируй их лозунг

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25
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Александр У

Говори, что всё под контролем и мы ко всему готовы(на самом деле нет). Вот весь план, и не давать заднюю, когда уже всё пропало.

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26
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Игорь Маренков

Ну например НСПК это пример подготовки, карты на территории России заблокировать теперь не возможно, в отличии от 2014го.
(И кстати дать заднюю сейчас уже невозможно)

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0
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Александр Королёв

А как же план захватить Киев за пару дней и ожидать минимального введения санкций.

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8
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Сергей Ребров

Планировали к вечеру захватить, но не ожидали такого отпора. Из Путина стратег не очень. Он живет в своем мире, оторванном от реальности.

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4
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Александр Королёв

До этого был успех в Чечне, Крыму, ЛДНР, Сирии, Белоруссии, Казахстане

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–2
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John Doe

Успех в Чечне? Как-то странно считать десятки тысяч убитых гражданских и более 10 лет "спецоперации" успехом.

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5
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Александр Королёв

Гораздо меньше чем в первой Чеченской войне при Ельцине, война завершена, в Чечне пророссийская власть

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0
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Игорь Протасов

Так себе пророссийская.
На законы кладет большой и толстый

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3
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Александр Королёв

Ну это намного лучше чем война, и может и дешевле

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0
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Konstantin Stoykov

Скорее в Москве прочеченская

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1
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John Doe

Ну даже при этом, вторая чеченская официально закончена была только в 2009. А шла с 99го.

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0
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Maxim Petrukhin

Пропутинская, не пророссийская

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0
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Иннокентий Фефилов

За пару часов вроде даже.

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0
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Павел Пьянков

Не было такого плана или тебе лично доложили)))

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0
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Александр Королёв

Ну ладно, наверно и сейчас всё идёт по плану

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0
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Евгений Кузнецов

Звучит как х*евый план :)

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4
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Игорь Протасов

Вполне хороший план. Или что получше. На нормальную голову такое не сделаешь

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0
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Александр

Ну так Сосни

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0
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Кирилл Шемякин

У меня наступает похуизм... Хотят самоуничтожиться запретив отношения до введения контрсанкций?

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14
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Сергей Я

Это не похуизм, а стадия принятия.

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32
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Murat Oshroev

Каких, например? Просто хочу разобраться

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1
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Igor Kalashnikov

Чебурнет, национализация предприятий, ограничения на валюту, изменения в конституцию, ограничение потребления, ограничения на выезд

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8
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Murat Oshroev

Это разве контрсанкции?

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1
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Igor Kalashnikov

Это их направление. Ещё больше власти.

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1
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Ann Lukashenko

Так их называют Путин и ко.
Указ об ограничении вывода валюты как пример.

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1
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Igor Kalashnikov

Валюта должна оставаться в стране, и только государь решает на что ее обменять

Нищие протестовать не будут, а если еще объявить мобилизацию, так вообще разбегутся и не будут отсвечивать.

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3
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Сергей Я

Когда уже будет новость "Земля приостанавливает работу с Россией"?

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22
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Кирилл Шемякин

Кому еще вам?) Ты просто сказал так, что типо идет акция - насри и получи бонус.

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Сергей Ребров

Планы Путина слишком подозрительно похож на планы Гитлера. Даже манера нападения одна - без объявления войны.
У нас сейчас СМИ блокируют, которые войну называют войной.

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9
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Максим

пфф.... я утром в первый день войны ехал и слушал радио в тачке. Там почти прямым текстом ведущие говорили: "Украинен солдатен, сдавайся! Если сдадитесь мы сохраним вам жизнь, а также дадим горячую пищу"

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2
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Ann Lukashenko

Это какое радио было, не помните?

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0
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Максим

Я не помню, честно, и даже не запомнил бы. У меня еще с короновирусной истерии привычка выработалась листать станции, когда реклама начинается, или балабольство ведущих про острую тему - просто на любую другую частоту идущую по порядку переключаюсь, пока не будет какой-нибудь музон нормальный.

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1
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John Doe

Да мне кажется как всегда у нас происходит - выделили деньги на проект "поднятия с колен". Там по цепочки деньги попилили, пока не дошло до какого-нибудь студента с бюджетом в 10 тысяч.

Тот посмотрел, решил - ок, кто у нас там успешно "поднимал с колен"? Ага - Гитлер. Берем Бою Борьбу, копируем приемы Геббельса и готов план. Которые не читая подняли до главного, там подмахнули и пустили в работу.

Собственно осознание у большинства причастных, похоже пришло уже когда фюрер всех на ковер неделю назад вызвал и на камеру замазывал фактом совершения преступления.

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1
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Андрей Солозобов

Кто-нибудь скажет, почему удален комментарий выше? На vc стало запрещено цитировать классиков?

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0
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Максим

Ты очень сильно сократил масштабы цензуры. VC просто не хочет неприятностей...

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0
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Андрей Солозобов

Понятно, что VC не хочет неприятностей, но стартовый комментарий был просто цитирование романа Ремарка, написанного в прошлом веке.
Он вообще безобидный, учитывая какие на VC вообще комментарии. Хотя бы даже следующий после удаленного.

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0
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Seller of Happiness

Когда уже закончится спец операция кто то знает ?

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0
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Юрий Малышко

Когда россияне выйдут на митинг, и сбросят карлика туда куда пошел российский корабль

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52
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Levithan

Смешно, путэн же один все решает. Он же не является марионеткой правящего класса. Да и смысл его свергать, санкции то не снимут уже.

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–10
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John Doe

санкции то не снимут уже
 снятие скорей всего займет время, да. Нужно будет доказывать миру, что адекватны. Завоевывать доверия с 0. Но по крайней мере будет какая-то дорожная карта.
Да и компании начнут возвращаться сами. А с дедом на престоле, ущерб будет только расти с каждым день.

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8
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Александр

Т.е. по сути вы предлагаете просто прогнуться перед всем остальным миром...

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–4
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John Doe

Прогнутся??? Прогнуться под что? Что бы быть нормальными? Что бы дружить со всеми? Что бы не инициировать третью мировую?
Вы реально не понимаете, что по сути, РФ сейчас применяет тактику террористов. Это РФ сейчас пытается прогнуть весь мир под хотелки престарелого гопника(даже в СССР, в разгар холодной войны, никогда не угрожали ЯО). Тогда когда весь мир последнии лет 30 старается между собой договорится. Да с переменным успехом, но в целом - мы жили в спокойное время.

p.s. И не надо про "8 лет", "русский мир" и т.п.. Уже давно есть признание Гиркина ("героя донецкой республики") о том, как все эти области сепаратистов создавались и поддерживались РФ и ее "отпусниками".

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8
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Татьяна Панфилова

Вот меня тоже поражает это "прогнуться". Господибоже. Ну сейчас будем сосать не у США, а у Китая, ещё и приплачивать, чтобы в рот дать соизволили.
Реально терминология из 90-х

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2
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Roman Bogdziievych

Не по-пацански, да?

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1
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Leonid Krym

Если не Путин, то кто угодно. Таких безумцев не очень много.

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0
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Maxim Petrukhin

Во! Главная цель - не прогнуться. Сдохнуть, но тупить до конца.

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0
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Leonid Krym

То есть правящий класс хотел стать беднее? Интересная теория...

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0
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Levithan

То есть Путин хотел стать беднее? Интересная теория...

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0
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arty

Ага, как в беларуси. Особенно, если начнутся столкновения с миллионой внутренней армией на фоне возможного военного положения, когда будут расстреливать без суда. Скорее будет просто такой же игнор правительства как и при пандемии. Дальше этого никто не пойдёт из-за высоких рисков.

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1
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Daniel P

Военные успехи РФ в Украине уже встали в один ряд с сагой об отрицательном экономическом росте.

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5
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Александр Королёв

Либо сейчас договорятся, вроде и Лавров и Зеленский намекнули в своих обращениях про отсутствие НАТО на Украине и это возможность сейчас договориться обоим не потеряв лицо.

Либо будет вторая Чечня на ... лет с разрушенными городами, а так как на схеме Лукашенко была ещё стрелочка в сторону Приднестровья можно ожидать продолжения, потом можно вспомнить что-нибудь Польше, Фины заикнулись про НАТО, Аляска исконно русская земля. Экономика разрушена, а оружия у нас много.

Минутка диванной аналитики закончилась

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1
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Dmitriy Lobanov

Будем защищать лднр по самый Лиссабон, да че там Лиссабон, по всему шарику. Ведь санкции не наложат, если будет некому. И планету переименуем, потом Марс освобождать полетим. Слава батутному космодесанту!

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4
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Роман Емельянов

О, эксперты подъехали, напомните пожалуйста какого цвета небо, а то мы не можем разобраться, напишите коммент на 15 строк

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0
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Leonid Krym

Если Россия еще что-то там продолжит, то просуществует она не долго.

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0
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Татьяна Панфилова

Не договорятся. От Байдена жёсткая формулировка - Россия не готова.

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Сильвестр Иванов

Если бы в этом году закончилась - было бы супер.

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Викторович

3 страны разом на дно...Вообще без комментариев!

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9
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Daniel P

А поддержку на восстановление получит только Украина после этого недовоенного фиаско.

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14
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Tanya Sommer

Рашка заплатитат оставшимися у себя копейками за наши новые больницы, дет сады, проспекты и мосты.
Вот только не вернуть погибших.

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5
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Геннадий Черкасов

Украинцам будет чем заняться. Лучше строить у себя больницы, дет сады, проспекты и мосты, чем собирать клубнику в Европе.

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–9
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Максим

Помоему это их личное дело, чем им лучше заниматься?

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6
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madkliq

В Европе платят в евро, а не в макулатуре.

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2
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Викторович

Не знаю, как бы вам кратко ответить. Но, завидовать сейчас, там не чему.

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1
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Константин Яковлев

Вы хотели сказать - кредит?

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John Doe

Нет, репарации от РФ. Германия за вторую мировую еще лет 50 расплачивалась. Вот и Россия будет ровно так же платить.

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2
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Константин Яковлев

Есть знак равенства между Второй мировой и локальным конфликтом которому 7й день?

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–1
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John Doe

Вторая мировая война так же начиналась с локального конфликта.

И для мирового сообщества - это начал Второй мировой. А Россия четвертый рейх. Именно из-за это все так быстро бегут из РФ и выступают единым фронтом - не хотят замараться в связях с РФ.

Вопрос продолжительности будет только в размерах репарации и сколько потом придется отмываться от позора народу в РФ.

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4
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Максим

Кредит можно и отдать натурой, так сказать...например размещением базы НАТО.

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0
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Daniel P

Где-нибудь на Кубани потом разместят и мб ножки Буша завезут, как в старые добрые, чтоб друг друга не съели.

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0
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Максим

Ну если своих не вырастим (а как мы их теперь вырастим, если у нас на полях импортные комбайны ездят, обслуживание которых прекратят скорее всего к посевному сезону) - то и ножки Буша будут покупать, втридорога...

И на Кубани разместят, если понадобится) Думаешь толпа росгвардии сможет помешать?) Это же не детей и стариков дубинками избивать за невидимые плакаты...

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1
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Denis G

Вот негодяи! Воронежу опять клятые американцы не помогут?

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–1
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Кирилл Шемякин

Да, Воронеж пролетает мимо

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0
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АлехКС

Главное и основное. Вся наша экономика летит к чертям.
Знаете, это тоже самое, что смотреть на пьяного.
Вот он, ползующий, встает с колен, на трясущихся ногах, кое как делает один трясущийся шаг, и, потом как ЙБНЕТСЯ! головой об асфальт.
вот и вся наша стабильность.
наше государство стабильно катится по дороге к Киму, Ким, держись, мы скоро, мы уже рядом!

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10
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Кирилл Шемякин

Экономика у всех идет к черту.... И попробуй не согласится. Злопыхать не надо, выкрутимся. Может наконец до правительства дойдет что надо было развивать свое, а не молиться на импорт и западный рынок

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–17
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АлехКС

как выкрутимся? 8 лет было, чтобы выкрутиться, что в итоге? электроника вся зарубежная, ниодного завода с производством процессоров не построение, все сбережения за бугром, которые замораживают. У кого она к чертям, у сша и ес? я прям вижу, как там цены на 50% подскочили, как там население обнищало.... и не надо мне тут ватнуюхрень рассказывать, что продаем за баксы, покупаем тоже за баксы! в моей сфере IT сейчас все в шоке сидят. не будет процессоров, не будет IT, будет жопа.
откуда выкручиваться? оно мне нужна была эта заварушка? мне нужно, чтобы решали наши проблемы, проблемы внутри страны. мне плевать на всех остальных, мне жрать скоро нечего будет. у нас больницу детскую уже 5 лет не могут построить, что ты мне тут втираешь? Не согласиться ему.
до правительства 8 лет не дошло, с чего ли им сейчас дойдет? у них всегда все будет хорошо, т.к. с нас они все дерут, там блядь сидят одни миллионеры миллиардеры, им плевать вообще на все

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25
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madkliq

Выкрутятся, подразумевается затянуть пояса, в 41 выжили и сейчас как нибудь. В этом и весь посыл.

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1
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Roman Bogdziievych

В 41 и сейчас есть огромная разница в мотивации во всех слоях населения. Даже у тех кто сейчас в "спецоперации" участвует.

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4
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madkliq

ок, как в 90ые, но боюсь что хуже, вообщем времена будут жуткие

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0
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Кирилл Шемякин

Я не говорю что у нас наступает шик же, я говорю что экономика взаимосвязана, и правительству надо чесать репу. Что не так то?

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0
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Максим

у правительства другие цели и задачи... Хотели бы, давно бы уже сделали свое

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6
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Кирилл Шемякин

А кому надо было. Зачем платить рабочим, если этого можно не делать, а быстрее и выгоднее закупить?

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–3
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Максим

Зачем чинить дороги и налаживать работу ГИБДД, если выгоднее камеры повесить и штрафы рубить?

Зачем поддерживать отечественное машиностроение, если выгоднее через свои прокладки у запада из покупать?

Это все понятно, у нас вся страна из этого "зачем" и состоит. Вот он результат.

Кстати, вот ответ на вопрос "почему кому-то можно безнаказанно бомбить Ирак, а кому-то нельзя."

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5
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madkliq

Попробую не согласиться, рубль потерял 50% по отношению к доллару и евро. Это значит, что россиян ополовинили в доходах. Фондовый рынок рухнул на 80%.

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3
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madkliq

Бизнесы начнут банкротится, если раньше товар стоил 100 руб. сейчас он будет стоить 200. Кредиты станет трудно обслуживать, ипотеки и прочее рект(

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1
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Игорь Протасов

Тут не только стоимость бакса.
Поставок товара нет.

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2
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Кирилл Шемякин

Ну вот сейчас взять и повеситься чтоли? Ну да, согласен - обрушение. Это уже событие. Что будем делать то? Че вы все такие унылые то тут. Все уже произошло и будет наверное хуже. Пришло время перемен значит, надо крутиться, выкручивать бизнес, ну или менять его. Менять ориентиры. Принимать свои меры, локальные. Поплакать потом успеем

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0
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madkliq

Да да этому мему лет 10.

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Кирилл Шемякин

А у тебя замечательный русский.

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Vitaliy Rizhkov

И для чего каждый день новое фото Путина? И так тошно от него.

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7
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Daniel P

Так поменяйте : )

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6
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Сергей Ребров

Может завтра опубликуют интереснее, как он в бункере застрелился, как и его кумир.

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1
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Valerie Amazing

Неужели оно того стоило?

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5
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Farkhod Daniyarov

Думали что будет как в 2014.

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4
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Leonid Krym

Судя по всему, они особо ни над чем не думали. Добровольный отказ от мышления.

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0
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Igor

Извините

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4
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Хафизов Дамир

Ну ты так себя видишь. Извиняем

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0
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Совет безопасности
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3
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Igor Kalashnikov

Сколько раз вы ездили на отдых в эту прекрасную страну.

Погуглите фотки Ирана до. Совсем другая страна. Теперь подумайте, куда стремится РФ.

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4
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Роман Шуруев

Мммм. Поэтому то наверное я везде вижу иранские телефоны, за иранской валютой очередь, иранские машины входят в топ...НЕТ. Список можно перечислять бесконечно

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2
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Digiom CEO

Да, дорого обходится собственное мнение в гегемонии ФРС.

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2
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Leonid Krym

Если на Россию нападут, чтоб ее захватить - это тоже собственное мнение? Ок

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0
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NotFop

Почему я не вижу санкций на Эмбрайеры. На которых летают все наши олигархи и иже с ними ? Пусть летают поездами РЖД!

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2
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Татьяна Панфилова

Уже объявили и ЕС и США, что будет конфискация всех предметов роскоши "олегархов российских" - яхты, квартиры, дома, замки, самолёты.
Причём пообещали сразу все заморозить махом и координированно.

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0
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Денис Мамаев

https://yandex.ru/news/story/Prezident_Bolsonaru_zayavil_chto_Braziliya_ne_podderzhit_antirossijskie_rezolyucii_vOON--fbb805dc170fb704ca3c0c27fd62a5be

Президент Болсонару заявил, что Бразилия не…
«По словам Болсонару, Бразилия не поддержит «никаких санкций или осуждения президента [РФ…
yandex.ru
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madkliq
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LuNature

Это совок уже. У СССР было своё что то. Эта же страна держится на импорте и экспорте

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1
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Андрей Смыженков