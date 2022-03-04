ЦБ рекомендовал банкам вводить штрафы за досрочное снятие валюты с вкладов — источники Статьи редакции
Регулятор также попросил увеличить ставки по вкладам и держать большую разницу между курсом покупки и продажи валюты, говорят источники изданий.
- Топ-менеджеры ЦБ обзванивали банки и рекомендовали им повысить ставки по вкладам до 20-23% годовых по рублям, около 7% — в валюте. Об этом Frank Media и VPost рассказали топ-менеджеры восьми банков и одной финансовой группы.
- По данным изданий, регулятор рекомендовал банкам ввести для новых валютных вкладов комиссию в 5% за досрочное снятие денег и держать спред в 23-25 рублей между покупкой и продажей валюты.
- Консультации происходили в середине недели, но требование «не было жёстким», рассказали источники изданий. Например, одному из банков ЦБ рекомендовал установить ставку по шестимесячным вкладам не ниже 20% в рублях, 7% — в долларах и 5% — в евро. Двое добавили, что ЦБ намекнул — если банки не установят рекомендуемые ставки и обратятся к регулятору за помощью, он её может не оказать.
- ЦБ и раньше давал адресные рекомендации, но никогда так массово, говорит источник. «Сейчас нужно, чтобы сигнал дошел быстро — это важно для защиты рубля, чтобы сформировать склонность к сбережению денег и остановить инфляцию и валютные спекуляции. Конечно, это ручной контроль, но его сейчас будет всё больше», — добавил он.
- Штрафами регулятор хочет остановить хаотичное движение валюты в стране, считает другой банкир. Несколько источников подтвердили напряженную ситуацию с наличной валютой в банках. Это связано с тем, что инкассаторы пытаются удовлетворить спрос на рубли и не успевают возить валюту.
Может проще свернуть спецоперацию?
На самом деле это уже никак не поможет. Санкции уже не снимут. След. этап - отдача всех непризнанных территорий, выплата контрибуций, репараций, а также волнения в других регионах странах на нац. почве. На это никто не пойдет никогда.
Их и не придётся снимать, просто не будет такой страны как РФ, а будет несколько и поменьше.
В США заявили, что новые санкции будут отменены, если спецоперация на Украине закончится
По сообщениям СМИ, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд обещает, что новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения атаки на Украину.
Это шутка? Ну не снимут они санкции и что? Сдал назад и уже никто не даст остановиться. По сути это игра "ва-банк" потому что в 2014 всё сделали через жопу вот и расплата. Точка невозврата пройдена и ничего свернуть просто так не получится.
В США заявили, что новые санкции будут отменены
НОВЫЕ, кек.
Ну и как грица п*здеть не мешки ворочать.
Только там ещё было уточнине, что Россия должна возместить $ Украине.
Ага, будет проще развязать ядерную войну, после нее стартовые условия в США и Европе будут заметно ниже чем в РФ.
РФ и СССР всегда готовились к ядерной войне, очень много всего есть для преодоления последствий, например склады росрезерва
Мультики про великую армию не сбылись. Думаешь, мультики про какие-то резервы не врут и они не проданы, или не просрочены давно!?
Почему не сбылись?
Уже ядерную войну пытаются оправдать, офигеть просто.
Вы в курсе, что у стран вокруг России тоже есть ЯО?
У каких?
Не сочтите за личное (тут у меня ко всем одинаковый подход), но людям, желающим развязать войну, я всегда желал в этой же войне и погибнуть. Как можно мучительнее и вместе с теми, кто им дорог.
Санкции приведут к острому экономическому кризису -> это приведет к росту сепаратизма в южных республиках, а затем по всей России -> де факто гражданская война в стране с большим кол-вом ЯО -> плюс большое количество беженцев в Европу, которое побьет рекорды Боснии и Украины.
Я не думаю, что Европейцам нужен гуманитарный кризис в крупной стране с ЯО. Все санкции не снимут, но думаю при смене президента для ЦБ разморозят активы
(но это мое имхо, я не пропагандирую взгляды)
Проще уничтожить США и Европу развязав ядерную войну
Как вы будете покупать видеокарты, если уничтожить США?
https://vc.ru/claim/368004-servis-boxberry-hochet-utilizovat-moi-posylki-priznannye-kommercheskoy-partiey
Видеокарты производят в Китае
А разрабатывают в США
Экономика должна быть разрушена до конца.
С экономикой скоро все будет нормально, вот не полный список мер:
0. в случае прекращения деятельности иностранной компании, для нее проводят процедуру ускоренного банкротства, все оборудование, счета и т.д. становятся собственностью России, сохраняются рабочие места
1. повышение ключевой ставки до 21% годовых (спасаемся от инфляции)
2. Российские компании должны Западу $478 млрд, но Путин запретил платить своим указом и это считается форс-мажором, поэтому не является дефолтом для компаний. У нас отжали средства центрального банка, мы ограбили Европу и США через не выплату кредитов
3. Запрет продавать российские акции иностранным компаниям, но при этом купить можно
4. 30% налог для физ лиц на покупку валюты на биржах (этим почти приравняли к комиссии которую берут банки при продаже валюты)
5. выделение 1 трлн руб на выкуп российских акций (по сути - национализация за дешево)
6. ограничение на вывоз валюты за границу (не более 10 тыс$)
4. 30% налог для физ лиц на покупку валюты на биржах
Наташа или как там тебя, метода-то чего у тебя старая? 12% уже.
Лашина или Лапшина? Это имеет значение
"фарш обратно не провернуть"..санкции даже еще не начались...Поэтому,поздно....
Банкам точно не стоит сейчас доверять свои деньги)
Прихватизацию никто не отменял.
А как их сможете забрать? Матрас нужно было раньше набивать.
с наличной валютой в банках — инкассаторы не успевают возить её, пытаясь удовлетворить спрос на рубли.
А так бы они ух! А приходится рубли возить, что за граждане несознательные.
Спрос на рубли? О чём вы? У нас не в самом большом городе рублей жопой жуй в банкоматах. А вот за долларами придётся ехать по краю и собирать то, что ещё не вынесли.
ЦБ уничтожил инвестиции,биржу..теперь взялся и за банки? Ну так следующим шагом заморзка вкладов..пылесос уже отсосал у населения кубышку..жги эля....
Т.е. мля, рашкина власть еще хочет диктовать как гражданам своими деньгами распоряжаться?
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