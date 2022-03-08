Китай обсуждает возможную покупку доли в российских энергетических и сырьевых компаниях — Bloomberg Статьи редакции
Переговоры находятся на ранней стадии и необязательно завершатся сделкой, говорят источники.
- Власти Китая рассматривают возможность покупки или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как «Газпром» и «Русал». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
- По их словам, Пекин ведёт переговоры с госкомпаниями, в том числе China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminium Corp. of China и China Minmetals, о любых возможностях инвестиций в российские компании или другие активы.
- При этом любая сделка поддержит импорт Китая, поскольку страна уделяет всё больше внимания энергетической и продовольственной безопасности, говорят источники.
- China National Petroleum и China Petrochemical отказались от комментариев, остальные не ответили на запросы.
Вот и приехали
За бесценок скупят все росништяки. Путя всех переиграл
А потом придет время и для Сибирьнаш. Да, великий стратег в бункере засел
А кто не согласен - в санаторий в Синьцзян-Уйгурский автономный район
Ради этого все и задумывалось.
Это, кстати, отличная идея - объединить все активы, наиболее пострадавшие от санкций в госкорпорацию Росништяки. И пакетом продавать (ясно куда).
что мешало это сделать за 20 прошедших лет? Например - на пике цены на нефть 15лет назад?
почему нужно было именно сначала сильно снизить стоимость продаваемого актива и лишь потом продавать?
Как будет национализация по-китайски?
Ахахаха, чё-то в голос
Ну классика началась
Сколько желчи,а ещё даже сделки не было,а будет.....видно кто- то захлебнется
Причём тут желчь ? Этой картинке уже лет 10. Это юмор созданный как раз таки в счёт того, Путин распродаёт Россию Китаю уже давно и платит дань республикам . Это картинка древнейший баян , но то, что россиюшку распродадут си Цзиньпину это и так любой нормальный гражданин понимает .
Аккаунт зарегистрирован 24 февраля, пишет пропаганду в комментариях одинакового содержания. Думаю, это бот.
Видно, кто-то проплачен.
Будет. И много чего ещё с Китаем будет. А почему нет-то? Вы надеетесь на некий "суверенитет" РФ?
Да, сейчас реально создаётся двуполярный мир, только полюса на нём - Штаты и Китай.
Зачем было себя так дешево китайцам продавать? Тогда как для запада мы всегда представляли большой интерес в качестве союзника против Китая, а для китайцев, мы и европейцы одинаковые сволочи, которые отжимали их территории какие-то сто лет назад. Да и они нам уже вставляли нож в спину при Никсоне. Будет им выгодно, вставят еще раз.
Если союзника, то для чего столько баз нато в европе, от кого оборонятся? Сша такие же как и Китайцы, они думают только о деньгах.
+++
Китай для России - это троянский конь, они не воюют, они просто вшивают свою ДНК в экономику чужой страны и потом имеют всех в хвост и гриву. Сейчас у них прекрасный шанс взять Россию голыми руками просто.
Если бы они не были коммунистами с лагерями для уйгуров то я бы не видел в этом проблемы
Как я уже говорил, в мире почти нет автономных государств, и в целом большинство отлично живут в этих условиях
Единственное я бы убрал слово - почти, и было бы идеально.
Говорили учите языка будущих хозяев, а вы говорили 中國永遠不會收買我們
🤣👍
Совместная, которая прорабатывалась ещё в прошлом году (а может даже и ещё раньше).
дядюшка Си не может поверить своей удачи, как ничего не делая, в руки падает столько халявы. что 8 лет назад, что сейчас. сказка
Гигбрейнс и Скиллбокс уже запустили курсы "от джуна до мидла в китайском языке за 4 недели"
Да скоро мы узнаем много интересного 😁
Интересных иероглифов.
Если одни резко продают, то другие покупают.
Чему вы удивляетесь?
Ну у нас Мишустин еще несколько дней распорядился выделить триллион рублей на скупку акций. И биржи уже вторую неделю не работают. Я думаю, что наше РосИмущество сейчас все акции на просадке и скупает у наших "западных партнеров"...
А толку? Всё равно придется китайцам продавать за копейки, т.к. они больше никому не нужны, а без инвестиций, новых технологий и рынка сбыта преприятия встанут года через 3-4.
Как оно скупает то, что правительство РФ продавать запретило?
Наши чиновники уже могут размещать заказы с портретами нового вождя, чтобы показать свою преданность Си.
А когда вышвырнут всех "эффективных" менеджеров, которые пизд*т народные ресурсы, как возвращать будем?
никак. китай введет в рамках интервенции по защите своей собственности введет войска...
Главное, что ненавистному Западу нос утёрли!
В этой войне победил Китай.
Че народ зря вы на английский детей водили, китайски язык будущей рашки😂
Нет такой страны.
Нет вообще никакой страны и границ всё придумали люди
Только на границе так не говори
Я давно уже без граничной земле🏴☠️
На море что-ли
Да с камням на шее🤣
Ура! Мы опять всех переиграли🇷🇺🇷🇺🇷🇺
А когда англо-саксы заходили задешево в 2000 или в 2008, чё никто не пишет из пессимистов. Или вы тогда ещё под стол пешком ходили. Сейчас они выходят, точнее их выгоняют. Теперь эти доли уйдут китайцам. Или вы думаете вы такие умные и все понимаете, а те кто руководят такие пни. Из ваших постов это так очевидно смотрится. Обычно так дети рассуждают.
тут сейчас не принято погружаться в историю дальше 24 февраля 2022.
Свято место пусто не бывает
Нытиков-всёпропалььщиков в этом треде уже взяли на карандаш и новый китайский хозяин сделает вам ата-та :)
Это хорошо или плохо? Пора Z выстрегать на затылке?
Портрет вождя Кси лучше выстригать, тогда может запишут на бесплатные курсы по изучению китайского.
Дружба должна быть экономически выгодна🤔
Для китая.
Это не дружба, это просто другой пистолет подключают к бензоколонке.
Выйдет очередным засекреченным делом прибыльностью как у "Силы Сибири" 😂
Мы и сами хотим
продать им доли иностранных компаний , тех кто на выход собирался: BP, Shell etc. Норм ход. А иностранцам - вернуть бабло "потом", когда ЗВР вернут :)
ХПП?
Какая интересная выходит национализация.
ｱのᄃᄃ刀尺
И откажется от российских нефтегазовых проектов. Британская BP также прекратит заключение новых сделок на покупку нефти и газа.
Сервис предоставляет доступ к более «открытому и безопасному интернету», поэтому считает полное прекращение работы ошибкой.
Друзья, день подходит к завершению и мы спешим поделиться важными новостями:
1. Был опубликован официальный перечень стран, осуществляющих недружественные действия в отношении России. Как и было ожидаемо, в него вошли США, страны ЕС, Великобритания (включая заморские территории), Швейцария, Сингапур и ряд других (с полным списком можно ознакомиться по ссылке. Из не вошедших в список стран - ОАЭ, Гонконг, Панама, Сейшелы,…
Она могла бы заменить Visa и Mastercard.