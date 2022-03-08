Финансы
Утренний украинец

Китай обсуждает возможную покупку доли в российских энергетических и сырьевых компаниях — Bloomberg Статьи редакции

Переговоры находятся на ранней стадии и необязательно завершатся сделкой, говорят источники.

  • Власти Китая рассматривают возможность покупки или увеличения долей в российских энергетических и сырьевых компаниях, таких как «Газпром» и «Русал». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
  • По их словам, Пекин ведёт переговоры с госкомпаниями, в том числе China National Petroleum, China Petrochemical, Aluminium Corp. of China и China Minmetals, о любых возможностях инвестиций в российские компании или другие активы.
  • При этом любая сделка поддержит импорт Китая, поскольку страна уделяет всё больше внимания энергетической и продовольственной безопасности, говорят источники.
  • China National Petroleum и China Petrochemical отказались от комментариев, остальные не ответили на запросы.

#новость #китай

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Roman Moskovskiy

Вот и приехали

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48
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Идрисио

За бесценок скупят все росништяки. Путя всех переиграл

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48
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Идрисио

А потом придет время и для Сибирьнаш. Да, великий стратег в бункере засел

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29
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Новорег здорового человека

А кто не согласен - в санаторий в Синьцзян-Уйгурский автономный район

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21
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Василий Степанофф

Ради этого все и задумывалось.

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6
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Новорег здорового человека

Это, кстати, отличная идея - объединить все активы, наиболее пострадавшие от санкций в госкорпорацию Росништяки. И пакетом продавать (ясно куда).

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4
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Мимопрохожий

что мешало это сделать за 20 прошедших лет? Например - на пике цены на нефть 15лет назад?
почему нужно было именно сначала сильно снизить стоимость продаваемого актива и лишь потом продавать?

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0
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Solodin Iota

Как будет национализация по-китайски?

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1
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Новорег здорового человека
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38
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Solodin Iota

Ахахаха, чё-то в голос

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1
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Podkuiko Vladislav

Ну классика началась

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26
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Elena Turkina

Сколько желчи,а ещё даже сделки не было,а будет.....видно кто- то захлебнется

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–15
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Podkuiko Vladislav

Причём тут желчь ? Этой картинке уже лет 10. Это юмор созданный как раз таки в счёт того, Путин распродаёт Россию Китаю уже давно и платит дань республикам . Это картинка древнейший баян , но то, что россиюшку распродадут си Цзиньпину это и так любой нормальный гражданин понимает .

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14
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Constantin

Аккаунт зарегистрирован 24 февраля, пишет пропаганду в комментариях одинакового содержания. Думаю, это бот.

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7
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user_90123129312

Видно, кто-то проплачен.

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5
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Valentin Dombrovsky

Будет. И много чего ещё с Китаем будет. А почему нет-то? Вы надеетесь на некий "суверенитет" РФ?

Да, сейчас реально создаётся двуполярный мир, только полюса на нём - Штаты и Китай.

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5
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Денис Демидов

Зачем было себя так дешево китайцам продавать? Тогда как для запада мы всегда представляли большой интерес в качестве союзника против Китая, а для китайцев, мы и европейцы одинаковые сволочи, которые отжимали их территории какие-то сто лет назад. Да и они нам уже вставляли нож в спину при Никсоне. Будет им выгодно, вставят еще раз.

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1
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Заходил вчера

Если союзника, то для чего столько баз нато в европе, от кого оборонятся? Сша такие же как и Китайцы, они думают только о деньгах.

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0
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Ольга Федченко

+++

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0
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Egor Komarov

Китай для России - это троянский конь, они не воюют, они просто вшивают свою ДНК в экономику чужой страны и потом имеют всех в хвост и гриву. Сейчас у них прекрасный шанс взять Россию голыми руками просто.

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29
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Ware Wow

Если бы они не были коммунистами с лагерями для уйгуров то я бы не видел в этом проблемы

Как я уже говорил, в мире почти нет автономных государств, и в целом большинство отлично живут в этих условиях

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3
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Анатолий Кобец

Единственное я бы убрал слово - почти, и было бы идеально.

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1
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Виталий Чухнов

Говорили учите языка будущих хозяев, а вы говорили 中國永遠不會收買我們

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17
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SilanseR

🤣👍

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1
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Банальный Валера

Многоходовочка от дядюшки Си.

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13
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Жесткий кран

Совместная, которая прорабатывалась ещё в прошлом году (а может даже и ещё раньше).

Путин и Си Цзиньпин подписали совместное…
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин…
www.vedomosti.ru
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0
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Anton Z.

дядюшка Си не может поверить своей удачи, как ничего не делая, в руки падает столько халявы. что 8 лет назад, что сейчас. сказка

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0
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Дмитрий Милюков

Гигбрейнс и Скиллбокс уже запустили курсы "от джуна до мидла в китайском языке за 4 недели"

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13
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Lukas Dexter

Да скоро мы узнаем много интересного 😁

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9
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Pavel Petel

Интересных иероглифов.

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8
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Алексей Ишков

Если одни резко продают, то другие покупают.
Чему вы удивляетесь?

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7
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Василий Колодин

Ну у нас Мишустин еще несколько дней распорядился выделить триллион рублей на скупку акций. И биржи уже вторую неделю не работают. Я думаю, что наше РосИмущество сейчас все акции на просадке и скупает у наших "западных партнеров"...

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6
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evilnw

А толку? Всё равно придется китайцам продавать за копейки, т.к. они больше никому не нужны, а без инвестиций, новых технологий и рынка сбыта преприятия встанут года через 3-4.

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2
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Алексей А.

Как оно скупает то, что правительство РФ продавать запретило?

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0
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evilnw

Наши чиновники уже могут размещать заказы с портретами нового вождя, чтобы показать свою преданность Си.

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6
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Валентин Дядко

А когда вышвырнут всех "эффективных" менеджеров, которые пизд*т народные ресурсы, как возвращать будем?

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4
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Anton Z.

никак. китай введет в рамках интервенции по защите своей собственности введет войска...

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0
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Solodin Iota

Главное, что ненавистному Западу нос утёрли!

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4
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Valentin Dombrovsky

В этой войне победил Китай.

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4
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Мурад Адуев

Че народ зря вы на английский детей водили, китайски язык будущей рашки😂

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1
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Максим Стрельцов

Нет такой страны.

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–10
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Мурад Адуев

Нет вообще никакой страны и границ всё придумали люди

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4
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Павел Портной

Только на границе так не говори

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1
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Мурад Адуев

Я давно уже без граничной земле🏴‍☠️

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1
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Павел Портной

На море что-ли

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1
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Мурад Адуев

Да с камням на шее🤣

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0
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Павел Морозов

Ура! Мы опять всех переиграли🇷🇺🇷🇺🇷🇺

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2
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Timur

А когда англо-саксы заходили задешево в 2000 или в 2008, чё никто не пишет из пессимистов. Или вы тогда ещё под стол пешком ходили. Сейчас они выходят, точнее их выгоняют. Теперь эти доли уйдут китайцам. Или вы думаете вы такие умные и все понимаете, а те кто руководят такие пни. Из ваших постов это так очевидно смотрится. Обычно так дети рассуждают.

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2
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Заходил вчера

тут сейчас не принято погружаться в историю дальше 24 февраля 2022.

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–1
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StargazerXIII

Свято место пусто не бывает

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Мимопрохожий

Нытиков-всёпропалььщиков в этом треде уже взяли на карандаш и новый китайский хозяин сделает вам ата-та :)

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1
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Vangelis

Это хорошо или плохо? Пора Z выстрегать на затылке?

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Сергей К

Портрет вождя Кси лучше выстригать, тогда может запишут на бесплатные курсы по изучению китайского.

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2
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Банальный Валера

Скорее — 中國很棒

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Руслан Абрамов

Дружба должна быть экономически выгодна🤔

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Pavel Petel

Для китая.

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Solodin Iota

Это не дружба, это просто другой пистолет подключают к бензоколонке.

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user_90123129312

Выйдет очередным засекреченным делом прибыльностью как у "Силы Сибири" 😂

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Ni Ck

Мы и сами хотим

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Мимопрохожий

продать им доли иностранных компаний , тех кто на выход собирался: BP, Shell etc. Норм ход. А иностранцам - вернуть бабло "потом", когда ЗВР вернут :)
ХПП?

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Artemy

Какая интересная выходит национализация.

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Egor Komarov

ｱのᄃᄃ刀尺

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