Собираем новости и события пятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

Мосбиржа решила не проводить торги акциями 10 марта.

10 марта Банк России повысил курсы валют почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим днём. Доллар — с 105,81 рубля до 116,08 рублей, евро — с 115,62 рублей до 126,44 рублей.

На 7:40 мск на рынке Forex доллар стоит 137,4 рубля, евро — 151,9 рубля.

Транспорт

Минтранс подготовил документ, по которому любой возврат самолёта и двигателя иностранному лизингодателю должен быть одобрен правкомиссией по импортозамещению, выяснил «Ъ». Если не одобрен, то авиакомпаниям предложили продолжать пользоваться самолётами до окончания срока лизингового контракта и платить за него в рублях.

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Сервисы

Собственники IELTS — British Council & Cambridge Assessment English — отменили все экзамены в России «из-за внешнеполитической обстановки», сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо участникам тестирований. Компания предложила вернуть деньги за оплаченные экзамены или заморозить их до возобновления работы.

Реакция бизнеса и правительства

Coca-Cola предупредила клиентов в России о повышении цен на 15-30% с 14 марта. На это мог повлиять рост цен на сырьё, логистику, и отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки.

McDonald’s оценила стоимость закрытия российских ресторанов в $50 млн в месяц. Заведения закроются с 14 марта.

Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию как минимум вдвое из-за падения курса рубля, выяснила Financial Times.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России. Заводы «Балтика» выделят в отдельный бизнес. В 2021 на Россию и Украину приходилось около 13% выручки Carlsberg и около 9% операционной прибыли.

Американские сети гостиниц Hilton и Hyatt решили приостановить развитие бизнеса в России.

Японский производитель видеоигр Nintendo заявил о приостановке поставок консолей Nintendo Switch и игр в Россию.

Производитель принтеров Epson приостановил поставки техники в Россию и Белоруссию.

Производитель шоколада Lindt приостановил экспорт в Россию.

События предыдущего дня, 9 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.