{"id":12417,"title":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u0437\u0430\u043c\u0435\u0442\u043e\u043a, \u0440\u0438\u0441\u0443\u043d\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0443\u0447\u0451\u0431\u044b \u043d\u0430 \u0445\u043e\u0434\u0443","url":"\/redirect?component=advertising&id=12417&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/374163-korotko-novyy-planshet-huawei-matepad-dlya-zametok-ot-ruki-i-raboty-v-neskolkih-oknah&placeBit=1&hash=230056ace37afc26148485686420da4b91e443ab4de1e50d4b4359e2e8abc8d9","isPaidAndBannersEnabled":false}
Финансы
Маша Цепелева

Главное в экономике на фоне ситуации в Украине, день 15: владелец IELTS отменил экзамены, Coca-Cola поднимет цены до 30% Статьи редакции

Собираем новости и события пятнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

1 1 комментарий
519 просмотров
Фото kremlin.ru

Валюта и рынок

Мосбиржа решила не проводить торги акциями 10 марта.

10 марта Банк России повысил курсы валют почти на 10 рублей по сравнению с предыдущим днём. Доллар — с 105,81 рубля до 116,08 рублей, евро — с 115,62 рублей до 126,44 рублей.

На 7:40 мск на рынке Forex доллар стоит 137,4 рубля, евро — 151,9 рубля.

Транспорт

Минтранс подготовил документ, по которому любой возврат самолёта и двигателя иностранному лизингодателю должен быть одобрен правкомиссией по импортозамещению, выяснил «Ъ». Если не одобрен, то авиакомпаниям предложили продолжать пользоваться самолётами до окончания срока лизингового контракта и платить за него в рублях.

Сервисы

Собственники IELTS — British Council & Cambridge Assessment English — отменили все экзамены в России «из-за внешнеполитической обстановки», сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо участникам тестирований. Компания предложила вернуть деньги за оплаченные экзамены или заморозить их до возобновления работы.

Реакция бизнеса и правительства

Coca-Cola предупредила клиентов в России о повышении цен на 15-30% с 14 марта. На это мог повлиять рост цен на сырьё, логистику, и отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки.

McDonald’s оценила стоимость закрытия российских ресторанов в $50 млн в месяц. Заведения закроются с 14 марта.

Купить рекламу Отключить

Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки в Россию как минимум вдвое из-за падения курса рубля, выяснила Financial Times.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила прекратить производство и продажу пива под своим брендом в России. Заводы «Балтика» выделят в отдельный бизнес. В 2021 на Россию и Украину приходилось около 13% выручки Carlsberg и около 9% операционной прибыли.

Американские сети гостиниц Hilton и Hyatt решили приостановить развитие бизнеса в России.

Японский производитель видеоигр Nintendo заявил о приостановке поставок консолей Nintendo Switch и игр в Россию.

Производитель принтеров Epson приостановил поставки техники в Россию и Белоруссию.

Производитель шоколада Lindt приостановил экспорт в Россию.

События предыдущего дня, 9 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

Статья дополняется
1 1 комментарий
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Sanjar Tolibjonov

Спасибо за ещё один день.

Ответить
1
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Миграция
Николай Шевчик
Пора валить — подборка ресурсов для релокации и эмиграции

Привет! Я создатель канала «Удалёнка и релокация». Уже пару недель я слежу за массовой релокацией специалистов из России. Уезжает и правда много людей, но ещё больше людей не знает, как это сделать. В этой подборке я собрал ресурсы, которые помогут релоцироваться и эмигрировать.

162 162 комментария
71
Сервисы
Виктор Ефимов
Письмо одного почтового сервиса по поводу обслуживания в РФ

Здесь часто выкладывают письма, где компании отказывают в обслуживании клиентам РФ. Но бывает и по-другому. Привожу пример тут, просто для полноты картины. Это почтовый сервис, он в Австралии (и частично в США) - далеко.

12 12 комментариев
36
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
NTA
Введение в QlikView. Способы загрузки данных

QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.

2 2 комментария
2
Личный опыт
Дмитрий Рыцев
Посильная борьба с дискриминацией по географическому признаку со стороны поставщика услуг

Хочу поделиться опытом, связанным с односторонним и политически мотивированным расторжением годовой подписки зарубежным поставщиком. Поставщик при расторжении вернул часть оплаченной суммы. Это меня не устроило, и мне была возвращена полная сумма сервисом PayPal.

310 310 комментариев
225
Московский акселератор
Успехи выпускников «Московского акселератора»
0 Обсудить
1
Техника
DTF
«Дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановила поставки игр и устройств в Россию Статьи редакции

Это касается и магазина PlayStation Store, который уже не работает у некоторых российских пользователей.

Экран PS Store на PlayStation 5
284 284 комментария
22
Авито
Авито объявил о мерах поддержки для предпринимателей

Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях.

2
Приёмная
Al Raidho
Тинькофф банк заблокировал счета

Даже не пытаюсь сосчитать, сколько уже было подобных жалоб на данный банк за последнее время, но считаю необходимым добавить еще один минус в его карму, за совершенно наплевательское и, потенциально, корыстное отношение к своим лояльным клиентам.

37 37 комментариев
64
Сервисы
Логомашина
Самая большая подборка российских аналогов зарубежных сервисов

Привет, это Логомашина. Этот материал для всех, кто ищет российские альтернативы привычным Notion, Figma и Google Drive.

125 125 комментариев
211
Устойчивые города: Москва
Зачем нужна омолаживающая обрезка деревьев

Рассказывает о регламенте проведения работ и кто за них отвечает.

6 6 комментариев
4
Ростелеком
«Совсем скрывать эмоции — тоже неправильно». Как руководителям поддерживать сотрудников эмоционально

Эмоционально насыщенный период — это проверка сплоченности команд. В крупных компаниях организуют сессии с психотерапевтами и вебинары по устойчивости. Но самую значимую роль в регулировании эмоционального фона в команде играет позиция руководителя. Советами о том, как выстраивать диалог с командами, делятся руководители ИТ-кластера Ростелекома.

2 2 комментария
3
Больше статей
null