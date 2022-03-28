Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 33: Мосбиржа возобновит торги акциями всех российских компаний Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Валюта и рынок
Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей.
Мосбиржа возобновит торги акциями всех российских компаний.
«СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.
Сервисы
Продажи курсов онлайн-школ в России упали в моменте на 30% — из-за роста ставок по кредитам и отключения рекламы.
Реакция бизнеса и правительства
Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City на территории России.
Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два или три месяца, оценили в «Ситилинке» и ещё одной крупной сети.
Экс-глава «Вимм-Билль-Данна» Тони Майер покинул пост главы совета директоров компании «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и вышел из его состава, пишет «Ъ».
Tetra Pak на время откажется от упаковок для вина и напитков объёмом два литра, выяснил «Ъ». Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.
Агентство Fitch отозвало рейтинги России.
Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай ухода иностранных фармпроизводителей.
ГИБДД не будет наказывать за мелкие нарушения при перевозках товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».
В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн рублей в год.
События предыдущего дня, 27 марта — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
После почти месячного перерыва на российском фондовом рынке возобновились торги. В понедельник начали торговаться ОФЗ, в четверг — акции. Начальник управления инвестиционных стратегий БКС и автор шоу «Без плохих новостей» на канале «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин считает, что для российского рынка капитала началась новая эпоха. Вот какой она…
Основные тезисы из материала «Ведомостей» о ситуации в отрасли.
Давно как-то мой бывший коллега рассказал мне про свой подход к покупкам, который он позаимствовал у какого-то американского то ли экономиста, то ли блогера, но это не так важно, в общем. Не настолько уж идея гениальная, чтобы разбираться в том, кто является первоисточником. Но я про нее вспомнил, когда принял решение заняться оптимизацией личных…
Доброго всем здравия, дамы и господа. В продолжение темы о крипте, попросили написать о фиате, как в комментариях, так и в личке были вопросы. Ну что-же, приступим, только вначале - как всегда предупрежу, что криптовалюты связаны с повышенным риском, и Вы рискуете потерять свои сбережения. А вот как сделать, чтобы их не потерять, мы сейчас и…
Cэкономлю всем время: нет, он еще не умер. Хорошего пока ждать неоткуда.
ну хоть "лицо" его перестали публиковать, уже прогресс
Кхм, простите, "лицо"? 😄
Ну это такая штука, которую он поменял на ботокс
"В вашем ботоксе лица не найдено"?
господин Невзоров, залогиньтесь :D
Це польстил так польстил
А у вас стальные бубенцы делать такие провокационные заявления.
А вы о ком подумали?
О рубле, конечно же.
Хм, подлинный патреот даже думать о таком не будет. Вы явно пятая колонна и нацпредатель
"Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки" - и снова все для блага людей.
Ни минуты не подумают о себе производители.
Когда Лужники будут собирать с требованием народа "поднять цены на продукты питания и промышленные товары?"
Ура, забота об экологии!
Одной фразой - «Произошло до*уя, не сделано ни*уя»
Какой смысл с этих цифр если нельзя купить и вывезти валюту?
Это для тех, у кого нет этой валюты, но телевизор они смотрят.
Курс стабилен - в стране все в порядке!
Я занимаюсь ТВ боксами цены на алишке выросли почти в два раза, вот он реальный курс)
Курс нарисовали,цены на всё подняли на х2,людей сократили,зарплаты обесценили,помощи обычному налогоплательщику РФ ноль! отлично работаем..продолжаем Роскомнадзор
На импорт цены выросли соответственно курсу (примерно). А на что выросли цены - российского производства? Что бы я знал.
Соответственно курсу? Видно мы с вами ходим в разные магазины. К примеру прошлогодний картофель по 50-60р как вам? Тоже импорт? Капуста по 140-180 за кг? Ну или всеми любимый сахар из прошлогоднего урожая по 70-100р?! Когда в том году я его покупал по 29-35р. Всё нормально да? Всё выросло только так же как дед курс нарисовал?
Ну во первых цены проиндексировали продавцы на всё, а на что-то цены разогрели спросом
Очень интересен пункт про смягчение контрольно-надзорных требований. Или они ДО были чрезмерными и душили бизнес не за хрен собачий, либо сейчас власть положит болтецкого на соблюдение безопасности, законности, качества и так далее.
"Шоколад" без шоколада, "молоко" без молока... Оруэлл не был до конца прав — норма "шоколада" будет и 100 грамм в неделю, но шоколада там не будет
Вчера из титьки звонили, предлагали к ним с ВТБ инвестиций перейти .
А вас принудительно на Альфу не перевели?
Да нет вроде как не странно. Видимо связано с тем, что я в Альфе в чёрном списке. :)
Азаза.
Я даже не заходил в Альфу после перевода. Хотя Альфа пишет каждый письма - ну залогиниться, ну че ты.
Хорошо успел обнулиться на брокерском до 200 рублей до 24. 02.
И нет потребности в Альфе теперь