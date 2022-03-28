Собираем новости и события тридцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Мосбиржа

Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей.

Мосбиржа возобновит торги акциями всех российских компаний.

«СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.

Сервисы

Продажи курсов онлайн-школ в России упали в моменте на 30% — из-за роста ставок по кредитам и отключения рекламы.

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Реакция бизнеса и правительства

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City на территории России.

Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два или три месяца, оценили в «Ситилинке» и ещё одной крупной сети.

Экс-глава «Вимм-Билль-Данна» Тони Майер покинул пост главы совета директоров компании «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и вышел из его состава, пишет «Ъ».

Tetra Pak на время откажется от упаковок для вина и напитков объёмом два литра, выяснил «Ъ». Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.

Агентство Fitch отозвало рейтинги России.

Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай ухода иностранных фармпроизводителей.

ГИБДД не будет наказывать за мелкие нарушения при перевозках товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн рублей в год.

События предыдущего дня, 27 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.