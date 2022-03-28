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Финансы
Германский Влад

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 33: ​Мосбиржа возобновит торги акциями всех российских компаний Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать третьего дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: Мосбиржа

Валюта и рынок

Официальные курсы валют на 26-28 марта: доллар — 95,66 рублей, евро — 105,26 рублей.

Мосбиржа возобновит торги акциями всех российских компаний.

«СПБ Биржа» начнёт торги в режиме основных торгов ценными бумагами 50 компаний в 14:30 мск, с 16:00 мск — ещё 1604 ценные бумаги международных компаний. Не будут проводиться торги бумагами российских компаний и некоторыми другими инструментами.

Сервисы

Продажи курсов онлайн-школ в России упали в моменте на 30% — из-за роста ставок по кредитам и отключения рекламы.

Реакция бизнеса и правительства

Роскомнадзор заблокировал сайт екатеринбургского издания It’s My City на территории России.

Запаса продукции техники от брендов, ограничивших свои поставки в Россию, хватит на два или три месяца, оценили в «Ситилинке» и ещё одной крупной сети.

Экс-глава «Вимм-Билль-Данна» Тони Майер покинул пост главы совета директоров компании «Прогресс» (бренд «Фрутоняня») и вышел из его состава, пишет «Ъ».

Tetra Pak на время откажется от упаковок для вина и напитков объёмом два литра, выяснил «Ъ». Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки.

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Агентство Fitch отозвало рейтинги России.

Минздрав начал собирать данные по лекарствам, которые не выпускаются в России и дружественных странах, на случай ухода иностранных фармпроизводителей.

ГИБДД не будет наказывать за мелкие нарушения при перевозках товаров народного потребления, сельхозпродукции и «иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого развития экономики».

В правительстве Москвы предложили программу смягчения контрольно-надзорных требований к бизнесу, которая позволит компаниям сэкономить до 1,5 трлн рублей в год.

События предыдущего дня, 27 марта — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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28 комментариев
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Таинственный огонь

Cэкономлю всем время: нет, он еще не умер. Хорошего пока ждать неоткуда.

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Igor.Drobin

ну хоть "лицо" его перестали публиковать, уже прогресс

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Alexander Veber

Кхм, простите, "лицо"? 😄

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Таинственный огонь

Ну это такая штука, которую он поменял на ботокс

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Alexander Veber

"В вашем ботоксе лица не найдено"?

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Andrey P.

господин Невзоров, залогиньтесь :D

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Таинственный огонь

Це польстил так польстил

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Revenant

А у вас стальные бубенцы делать такие провокационные заявления.

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Maxim Petrukhin

А вы о ком подумали?

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Revenant

О рубле, конечно же.

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Таинственный огонь

Хм, подлинный патреот даже думать о таком не будет. Вы явно пятая колонна и нацпредатель

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Сидор

"Производители напитков в ответ намерены повысить цены, что должно снизить спрос потребителей и сократить использование упаковки" - и снова все для блага людей.
Ни минуты не подумают о себе производители.

Когда Лужники будут собирать с требованием народа "поднять цены на продукты питания и промышленные товары?"

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Щитпостер на зарплате

Ура, забота об экологии!

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S S

Одной фразой - «Произошло до*уя, не сделано ни*уя»

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Paul Brezcuu

Какой смысл с этих цифр если нельзя купить и вывезти валюту?

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Сидор

Это для тех, у кого нет этой валюты, но телевизор они смотрят.
Курс стабилен - в стране все в порядке!

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Paul Brezcuu

Я занимаюсь ТВ боксами цены на алишке выросли почти в два раза, вот он реальный курс)

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Никитка Хархардинов

Курс нарисовали,цены на всё подняли на х2,людей сократили,зарплаты обесценили,помощи обычному налогоплательщику РФ ноль! отлично работаем..продолжаем Роскомнадзор

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SerjioNuihulio

На импорт цены выросли соответственно курсу (примерно). А на что выросли цены - российского производства? Что бы я знал.

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Никитка Хархардинов

Соответственно курсу? Видно мы с вами ходим в разные магазины. К примеру прошлогодний картофель по 50-60р как вам? Тоже импорт? Капуста по 140-180 за кг? Ну или всеми любимый сахар из прошлогоднего урожая по 70-100р?! Когда в том году я его покупал по 29-35р. Всё нормально да? Всё выросло только так же как дед курс нарисовал?

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Дмитрий Ковач

Ну во первых цены проиндексировали продавцы на всё, а на что-то цены разогрели спросом

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Дмитрий Иванов

Очень интересен пункт про смягчение контрольно-надзорных требований. Или они ДО были чрезмерными и душили бизнес не за хрен собачий, либо сейчас власть положит болтецкого на соблюдение безопасности, законности, качества и так далее.

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Pavel Loginov

"Шоколад" без шоколада, "молоко" без молока... Оруэлл не был до конца прав — норма "шоколада" будет и 100 грамм в неделю, но шоколада там не будет

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Щитпостер на зарплате
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Щитпостер на зарплате

Вчера из титьки звонили, предлагали к ним с ВТБ инвестиций перейти .

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Сидор

А вас принудительно на Альфу не перевели?

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Щитпостер на зарплате

Да нет вроде как не странно. Видимо связано с тем, что я в Альфе в чёрном списке. :)

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Сидор

Азаза.
Я даже не заходил в Альфу после перевода. Хотя Альфа пишет каждый письма - ну залогиниться, ну че ты.
Хорошо успел обнулиться на брокерском до 200 рублей до 24. 02.
И нет потребности в Альфе теперь

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