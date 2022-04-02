Собираем новости и события тридцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Основатель Badoo Андрей Андреев. Источник: Inc

Сервисы

Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии. «Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено из App Store, Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в сообщении. Пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения всё ещё можно, если оно было установлено ранее.

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Реакция бизнеса и правительства

Агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских региональных органов власти. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург; Красноярский, Ставропольский и Алтайский края; республики Марий Эл, Башкортостан, Саха и Татарстан; Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая, Новосибирская, Кировская области; а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирск.

Минцифры РФ предлагает снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки на 50 тысяч рублей для ИТ-специалистов. Меру поддержки думают распространить на айтишников в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.

События предыдущего дня, 1 апреля — здесь.