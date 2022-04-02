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Финансы
Полина Лааксо

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 38: Badoo не обслуживается в РФ, Fitch снова отзывает рейтинги Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Основатель Badoo Андрей Андреев. Источник: Inc

Сервисы

Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии. «Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено из App Store, Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в сообщении. Пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения всё ещё можно, если оно было установлено ранее.

Реакция бизнеса и правительства

Агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских региональных органов власти. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург; Красноярский, Ставропольский и Алтайский края; республики Марий Эл, Башкортостан, Саха и Татарстан; Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая, Новосибирская, Кировская области; а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирск.

Минцифры РФ предлагает снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки на 50 тысяч рублей для ИТ-специалистов. Меру поддержки думают распространить на айтишников в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.

События предыдущего дня, 1 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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28 комментариев
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Sergey Ivanov

А причем тут "Основатель Badoo Андрей Андреев." на картинке ?? он уже давно продал сервис, в 2019м году.

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Leo Uvarov

Но основателем быть не перестал же?

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Sergey Ivanov

) Предлагаю тогда ВВП на картинку, он же ведь президент страны где родился основатель badoo. Формально все верно, но по сути смысла никакого.

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Alexander Veber

Было уже, 30 раз...тошно уже

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Leo Uvarov

тогда уж Брежнева надо (тк родился в 1974)
а смылс видимо такой, что у компании русские корни.

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Франсиско Пухольс

И всё? Даже как-то неинтересно...

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Людмила

Наконец-то новости про спецоперацию стали скучными!

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Alexander Veber

Все самое интересное теперь в потребительской корзине

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Andrew Shmig

Корзина пустеет, милорд!

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Но это не мешает срач устроить в комментах.

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Rax034

Где новые санкции?
Почему так мало компаний заявило о закрытии бизнеса?
Как всегда, вначале было интересно, а потом авторы начинают тупо клепать новые серии на хайпе :(
Дизайн атписка

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Alexander Veber

Мне таксист сказал, что последнюю серию, следующего сезона нагло с фоллаута слизали.

Потом ещё говорил, он таксует так чисто для души, а так-то он президентом работает, хз, сумасшедший какой-то, наверное

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Alexander Veber

«Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено - Badoo
Бьют ниже пояса, по самому важному - по размножению

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Людмила

А там кто-то о размножении думал?

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Alexander Veber

Там только и разговоров, что о размножении

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Sergey Ivanov

самое смешное, что вы пишите комментарий, не понимая о чем пишите. Badoo уже больше двух лет не принадлежит тем, кто ее основал.

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Sergey Ivanov

Вы лучше поясните "но деньги оказались важнее.", кому важнее? а потом расскажите "чем противоречит"

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Alexander Veber

/

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денис кравцов

Будут знакомиться в очередях за сахаром и макаронами))

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Alexander Veber

Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии.
Е*итесь как хотите - заявил представитель сервиса

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Люц Шнайдер

У меня неожиданно закончились чистые носки, вот это действительно неприятно.

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Вадим Д.

Слабенько, слабенько, конечно. Ну да оно и понятно - суббота, не до санкций и реакций всем, делами домашними все занимаются.

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денис кравцов

Да действующих тебе с головой хватит) к осени увидишь и охренеешь))

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Alexander Veber

Не раскачивай

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Александр Петров

Вот интересно, чем руководствовался сервис Badoo? Сознательным снижением прибыли? Попыткой насолить россиянам и беларусам? Или всё-таки попыткой угодить кому-то якобы "более значимому"?

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