Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 38: Badoo не обслуживается в РФ, Fitch снова отзывает рейтинги Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Сервисы
Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии. «Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено из App Store, Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в сообщении. Пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения всё ещё можно, если оно было установлено ранее.
Реакция бизнеса и правительства
Агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских региональных органов власти. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург; Красноярский, Ставропольский и Алтайский края; республики Марий Эл, Башкортостан, Саха и Татарстан; Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая, Новосибирская, Кировская области; а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирск.
Минцифры РФ предлагает снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки на 50 тысяч рублей для ИТ-специалистов. Меру поддержки думают распространить на айтишников в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.
События предыдущего дня, 1 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
Его книги завоевали любовь богатейших людей мира. Илон Маск назвал в честь персонажей две плавучие платформы для SpaceX, Марк Цукерберг хвалил автора за убедительное изображение общества, а Джефф Безос пытался экранизировать первый роман.
Да, да, мы собрали все в одном месте. Четвертый антикризисный гайд GenerationS включает в себя свод мероприятий, программ, грантовых конкурсов и международных платформ, способствующих поддержке российских стартапов как на национальном, так зарубежном рынках.
Здесь, например, я расскажу о «коробке спринтов», на которых строилось внедрение комплекса дашбордов. Ведь сами по себе дашборды – это просто набор инструментов, который даёт потрясающие эффекты именно в сочетании с улучшением процессов и управленческими решениями.
Нельзя генерировать гениальные креативы по расписанию. Но Smm-щикам и smm-щицам приходится каждый день ломать голову над задачей: "Как публиковать посты каждый день, сохраняя канал интересным для аудитории?". Я выписала 21 источник идей для постов и видеороликов в соцсети. Список подходит как брендам и корпорациям, так и блогерам и СМИ.
«Что, хотел уехать, не попрощавшись?».
А причем тут "Основатель Badoo Андрей Андреев." на картинке ?? он уже давно продал сервис, в 2019м году.
Но основателем быть не перестал же?
) Предлагаю тогда ВВП на картинку, он же ведь президент страны где родился основатель badoo. Формально все верно, но по сути смысла никакого.
Было уже, 30 раз...тошно уже
тогда уж Брежнева надо (тк родился в 1974)
а смылс видимо такой, что у компании русские корни.
И всё? Даже как-то неинтересно...
Наконец-то новости про спецоперацию стали скучными!
Все самое интересное теперь в потребительской корзине
Корзина пустеет, милорд!
Но это не мешает срач устроить в комментах.
Где новые санкции?
Почему так мало компаний заявило о закрытии бизнеса?
Как всегда, вначале было интересно, а потом авторы начинают тупо клепать новые серии на хайпе :(
Дизайн атписка
Мне таксист сказал, что последнюю серию, следующего сезона нагло с фоллаута слизали.
Потом ещё говорил, он таксует так чисто для души, а так-то он президентом работает, хз, сумасшедший какой-то, наверное
«Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено - Badoo
Бьют ниже пояса, по самому важному - по размножению
А там кто-то о размножении думал?
Там только и разговоров, что о размножении
Комментарий недоступен
самое смешное, что вы пишите комментарий, не понимая о чем пишите. Badoo уже больше двух лет не принадлежит тем, кто ее основал.
Комментарий недоступен
Вы лучше поясните "но деньги оказались важнее.", кому важнее? а потом расскажите "чем противоречит"
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Будут знакомиться в очередях за сахаром и макаронами))
Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии.
Е*итесь как хотите - заявил представитель сервиса
У меня неожиданно закончились чистые носки, вот это действительно неприятно.
Комментарий недоступен
Слабенько, слабенько, конечно. Ну да оно и понятно - суббота, не до санкций и реакций всем, делами домашними все занимаются.
Да действующих тебе с головой хватит) к осени увидишь и охренеешь))
Не раскачивай
Вот интересно, чем руководствовался сервис Badoo? Сознательным снижением прибыли? Попыткой насолить россиянам и беларусам? Или всё-таки попыткой угодить кому-то якобы "более значимому"?