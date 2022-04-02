Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 38: Badoo уходит, отели Accor остаются, Литва не импортирует газ Статьи редакции
Собираем новости и события тридцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Сервисы
Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии. «Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено из App Store, Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в сообщении. Пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения всё ещё можно, если оно было установлено ранее.
Базы данных научных статей Scopus и Web of Science «приостановят продажи и продвижение продуктов и услуг российским и белорусским научным организациям». Однако статьи учёных из обеих стран они продолжат публиковать.
Реакция бизнеса и правительства
Агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских региональных органов власти. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург; Красноярский, Ставропольский и Алтайский края; республики Марий Эл, Башкортостан, Саха и Татарстан; Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая, Новосибирская, Кировская области; а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирск.
Минцифры РФ предлагает снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки на 50 тысяч рублей для ИТ-специалистов. Меру поддержки думают распространить на айтишников в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.
Правительство России в 2022 году выделит из резервного фонда 21,5 млрд рублей на поддержку ИТ-отрасли. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.
Ростуризм закроет продажи в рамках программы «Туристический кешбэк» в ночь на 9 апреля, а не 30 апреля, как изначально планировал. Причина — высокий спрос, пишет РИА «Новости». Но следующие продажи туров с кешбэком начнутся по плану — в осенне-зимний период.
Французский гостиничный оператор Accor продолжит работу в России несмотря на убытки и призывы прекратить деятельность в стране, сказал гендиректор Accor Себастьен Базен. «Accor никогда ещё не закрывал свои отели в зонах конфликта по простой причине: единственная моя забота — это сотрудники. Без них мы не смогли бы работать. Я всех их люблю, и в России у нас 3800 сотрудников», — сказал он. В России, по данным от ТАСС, у группы 55 отелей.
Городские автобусы и маршрутные такси категорий М2 и М3 пока не обязаны оснащать транспортные средства тахографами. Такое постановление подписал Михаил Мишустин — и продействует оно до 1 марта 2024 года. Перевозчики смогут перераспределить зарезервированные для покупки устройств деньги, чтобы содержать и ремонтировать транспорт.
Литва больше не импортирует природный газ из России, сообщило литовское министерство энергетики.
События предыдущего дня, 1 апреля — здесь.
Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.
В этом году Канада представила «2022-2024 Immigration Levels Plan» — этот документ описывает 3х-летний план по привлечению иммигрантов. В этом плане Канада намеревается привлечь самое большое число иммигрантов в своей истории — 1 329 000 человек. Говорят в Канаде абсолютная нехватка рабочей силы, население стареет — нужна молодежь.
Он сменит Елену Бунину.
В связи с кризисом некоторые айтишники из Беларуси релоцировались в Ташкент. Местный ИТ-парк обещает новым резидентам хорошие условия. Как им живётся в столице Узбекистана — в материале издание dev.by.
Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии.
Е*итесь как хотите - заявил представитель сервиса
можно подумать, что до Badoo люди не знакомились никогда
Это че, опять в транспорте знакомиться?
ba-doo-mtss!
Где новые санкции?
Почему так мало компаний заявило о закрытии бизнеса?
Как всегда, вначале было интересно, а потом авторы начинают тупо клепать новые серии на хайпе :(
Дизайн атписка
Мне таксист сказал, что последнюю серию, следующего сезона нагло с фоллаута слизали.
Потом ещё говорил, он таксует так чисто для души, а так-то он президентом работает, хз, сумасшедший какой-то, наверное
И главное, про сахар, гречу и доллар ни слова не написали. Как оне там?
А причем тут "Основатель Badoo Андрей Андреев." на картинке ?? он уже давно продал сервис, в 2019м году.
Но основателем быть не перестал же?
И всё? Даже как-то неинтересно...
Наконец-то новости про спецоперацию стали скучными!
Все самое интересное теперь в потребительской корзине
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Баду такой:
«Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено - Badoo
Бьют ниже пояса, по самому важному - по размножению
Будут знакомиться в очередях за сахаром и макаронами))
А там кто-то о размножении думал?
Какое там размножение - садомия и грех сплошной
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Вот интересно, чем руководствовался сервис Badoo? Сознательным снижением прибыли? Попыткой насолить россиянам и беларусам? Или всё-таки попыткой угодить кому-то якобы "более значимому"?
Так у них там, в ЛГБТ+ странах, сейчас каждый день комсомольские собрания с решением, кого исключить из либерального комсомола. Вот, видимо, на трибуну вызвали представителей бадуу...
руководствовался одним - работать с условно нацистким режимом это стать токсичным. А на западе дорожат репутацией.
Потому что идёт общественное лобби + хайп. Баду в России уже установили все, кто хотел. Да и один фиг оплачивать сейчас ничего нельзя. Так что компания баду этим заявлением ничего не теряет, а даже наоборот. В Европе они борцы за мир (упоминания дополнительные бесплатные, новые пользователи), а по факту и так не могли принимать оплаты из России. При этом приложение, по факту, продолжает функционировать в России и Беларуси.
Это ж не благотворительный фонд соединяющий одинокие сердца, а сервис зарабатывающий в основном на подписках и внутренних транзакциях. МастерКарт и Визы больше нет в России, как и смысла продолжать работать для данного сервиса.
Все иностранные сервисы пока руководствуются одним - невозможностью вывести деньги из России. Все остальное это жвачка для украинцев и прочих свободных народов
Вот интересно, чем руководствовался сервис Badoo?
Причины могут быть разные, не факт что это исключительно дань моде "каяться и одобрять". Возможно и иное, например:
1) Нет денег на такое количество модераторов
2) Риски, связанные с распространением пропаганды той или иной стороны
3) Как следствие п. 1 и п. 2 регуляторные риски в стране регистрации бизнеса / ЕС
4) Сбор персональных данных с помощью сервиса для использования в целях пропаганды или иных, не связанных с изначальным назначением приложения, целях.
Ой, да нахрен нам это баду? Я один не сидел там никогда?
Да. Ты один.
У меня неожиданно закончились чистые носки, вот это действительно неприятно.
Ахах, содержанки, букмекеры и проститутки с Badoo где-то сейчас нервно плачут))
Эскортницам больше всех досталось от санкций. То онлифанс закрыли, то баду. Что дальше, в пояс верности их закуют, с доступом только для сотрудников силовых структур?
Слабенько, слабенько, конечно. Ну да оно и понятно - суббота, не до санкций и реакций всем, делами домашними все занимаются.
Да действующих тебе с головой хватит) к осени увидишь и охренеешь))
Уже похуй, если честно. Каждый день на это читать надоело.
Бедняжка. Жаль теперь людям жить без своих домов не надоедает, каждый день думают об этом
Баду заблокировал за то, что я русский. Можно это считать экстремизмом?)
Не русский, даже не россиянин, а резидент РФ. Это не экстремизм, а дискриминация по резиденству.
Это спецоперация по твоему освобождению. Не благодари.
Я русский, но у меня все доступно в appstore. Или вы считаете, что русский это исключительно тот, кто живёт на территории РФ?
Накал страстей наконец то достиг той точки, когда всем уже похрен на накал страстей. Единственная новость которая сможет вызвать хоть какой-то резонанс, это завершение мероприятия, которым все эти новости и были изначально вызваны.
Но как мы все прекрасно знаем, в истории человечества был прецедент, когда подобное мероприятие длилось аж 116 лет.
В общем продолжение следует...
Думаете хватит денег на 116 лет? К 9 мая все заглохнет так или иначе. Вероятно, 9 мая этого года даже :)
У ВК с недавних пор есть официальный сервис знакомств, так что неактуально.
Под надзором товарища майора?
Ростуризм закроет продажи в рамках программы «Туристический кешбэк» в ночь на 9 апреля, а не 30 апреля, как изначально планировал. Причина — высокий спрос"
Поддержка нашим от наших - прям поддержка, так поддержка. Прям! Прям не стесняясь.
Это была программа по поддержке туризма, а не туристов, не путай. И как видишь, спрос и так на буме, поддерживать нечего.
Агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских региональных органов власти.
Что это значит? Экономисты, поясните плиз.
Это значит что они больше не будут публиковать рейтинги 20 субъектов РФ, областей там и отдельных крупных городов. Без этих рейтингов инвесторы фондов не имеют права инвестировать в эти субъекты (можно подумать до этого очередь из желающих стояла) деньги. Короче новость ни о чем..
https://rossaprimavera.ru/news/202c4e14
Почитай
Меру поддержки думают распространить на айтишников в возрасте от 22 до 45 лет
за поднятую планку - лайк, но всё равно полумера, верхнюю планку до пенсионного возраста надо подымать. В чём виновны взрослые граждане в ИТ? Скорее всего в ипотеку они не полезут да еще и по нынешним ценам ввиду решенности уже жилищных проблем, но сам принцип дискриминационный же, грёбаный эйджизм :)
Интересно как пройдет сезон в Крыму. Есть тут смельчаки, любители Крыма? Как думаете?
думаю свободного места не будет вообще
вчера прислали письмо от этой бады, напомнили, что был зареган там когда-то потом снёс и забыл 😅
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Badoo не обслуживается
Ну всё, теперь с ботами не сможем общаться.
Я так понимаю очередной профит. Когда захочет itшник свалить. В резюме или биографии клеймо будет и привяжут так к скрепам. Это ж очевидный хитрожопый план. Просто так наше государство ничего не дает