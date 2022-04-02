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Финансы
Полина Лааксо

Главное в экономике на фоне «операции» на Украине, день 38: Badoo уходит, отели Accor остаются Статьи редакции

Собираем новости и события тридцать восьмого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.

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Основатель Badoo Андрей Андреев. Источник: Inc

Сервисы

Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии. «Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено из App Store, Play Store и Huawei AppGallery», — говорится в сообщении. Пользоваться бесплатной текущей версией мобильного приложения всё ещё можно, если оно было установлено ранее.

Реакция бизнеса и правительства

Агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских региональных органов власти. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург; Красноярский, Ставропольский и Алтайский края; республики Марий Эл, Башкортостан, Саха и Татарстан; Свердловская, Нижегородская, Оренбургская, Ярославская, Челябинская, Липецкая, Новосибирская, Кировская области; а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирск.

Минцифры РФ предлагает снизить минимальный порог дохода для получения льготной ипотеки на 50 тысяч рублей для ИТ-специалистов. Меру поддержки думают распространить на айтишников в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тысяч рублей в месяц для городов-миллионников и от 100 тысяч рублей для регионов.

Правительство России в 2022 году выделит из резервного фонда 21,5 млрд рублей на меры поддержки IT-отрасли. Распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Ростуризм закроет продажи в рамках программы «Туристический кешбэк» в ночь на 9 апреля, а не 30 апреля, как изначально планировал. Причина — высокий спрос, пишет РИА «Новости». Но следующие продажи туров с кешбэком начнутся по плану — в осенне-зимний период.

Французский гостиничный оператор Accor продолжит работу в России несмотря на убытки и призывы прекратить деятельность в стране, сказал гендиректор Accor Себастьен Базен. «Accor никогда ещё не закрывал свои отели в зонах конфликта по простой причине: единственная моя забота — это сотрудники. Без них мы не смогли бы работать. Я всех их люблю, и в России у нас 3,8 тыс. сотрудников», — сказал он. В России, по данным ТАСС, у группы 55 отелей.

Городские автобусы и маршрутные такси категорий М2 и М3 пока не обязаны оснащать транспортные средства тахографами. Такое постановление подписал Михаил Мишустин — и продействует оно до 1 марта 2024 года. Перевозчики смогут перераспределить зарезервированные для покупки устройств деньги, чтобы содержать и ремонтировать транспорт.

События предыдущего дня, 1 апреля — здесь.

Большой сборный пост с пояснениями и инструкциями.

#новость #днрилнр

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119 комментариев
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Alexander Veber

Сайт для знакомств Badoo ограничил доступ для жителей России и Белоруссии.
Е*итесь как хотите - заявил представитель сервиса

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vxdtydghhggdf dgzhfhgddfgfd

можно подумать, что до Badoo люди не знакомились никогда

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10 комментариев
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Василий Степанофф

Это че, опять в транспорте знакомиться?

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4 комментария
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Rax034

Где новые санкции?
Почему так мало компаний заявило о закрытии бизнеса?
Как всегда, вначале было интересно, а потом авторы начинают тупо клепать новые серии на хайпе :(
Дизайн атписка

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Alexander Veber

Мне таксист сказал, что последнюю серию, следующего сезона нагло с фоллаута слизали.

Потом ещё говорил, он таксует так чисто для души, а так-то он президентом работает, хз, сумасшедший какой-то, наверное

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2 комментария
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Sergey Ivanov

А причем тут "Основатель Badoo Андрей Андреев." на картинке ?? он уже давно продал сервис, в 2019м году.

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Leo Uvarov

Но основателем быть не перестал же?

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8 комментариев
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Франсиско Пухольс

И всё? Даже как-то неинтересно...

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Людмила

Наконец-то новости про спецоперацию стали скучными!

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1 комментарий
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Alexander Veber

Все самое интересное теперь в потребительской корзине

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4 комментария
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Alexander Veber

«Вынуждены сообщить, что наши сервисы больше недоступны в России и Республике Беларусь, а приложение было удалено - Badoo
Бьют ниже пояса, по самому важному - по размножению

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денис кравцов

Будут знакомиться в очередях за сахаром и макаронами))

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10 комментариев
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Людмила

А там кто-то о размножении думал?

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1 комментарий
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Alex Sakharov

Какое там размножение - садомия и грех сплошной

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1 комментарий
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4 комментария
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Pavel Petel
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Абстрактный лолипоп

Баду такой:

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Александр Петров

Вот интересно, чем руководствовался сервис Badoo? Сознательным снижением прибыли? Попыткой насолить россиянам и беларусам? Или всё-таки попыткой угодить кому-то якобы "более значимому"?

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Антон piter

Так у них там, в ЛГБТ+ странах, сейчас каждый день комсомольские собрания с решением, кого исключить из либерального комсомола. Вот, видимо, на трибуну вызвали представителей бадуу...

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Vadym Kovalenko

руководствовался одним - работать с условно нацистким режимом это стать токсичным. А на западе дорожат репутацией.

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Mikhail Rakitin

Потому что идёт общественное лобби + хайп. Баду в России уже установили все, кто хотел. Да и один фиг оплачивать сейчас ничего нельзя. Так что компания баду этим заявлением ничего не теряет, а даже наоборот. В Европе они борцы за мир (упоминания дополнительные бесплатные, новые пользователи), а по факту и так не могли принимать оплаты из России. При этом приложение, по факту, продолжает функционировать в России и Беларуси.

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Alexander Veber

Это ж не благотворительный фонд соединяющий одинокие сердца, а сервис зарабатывающий в основном на подписках и внутренних транзакциях. МастерКарт и Визы больше нет в России, как и смысла продолжать работать для данного сервиса.

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2 комментария
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Андрей Захаров

Вот интересно, чем руководствовался сервис Badoo?
Причины могут быть разные, не факт что это исключительно дань моде "каяться и одобрять". Возможно и иное, например:

1) Нет денег на такое количество модераторов
2) Риски, связанные с распространением пропаганды той или иной стороны
3) Как следствие п. 1 и п. 2 регуляторные риски в стране регистрации бизнеса / ЕС
4) Сбор персональных данных с помощью сервиса для использования в целях пропаганды или иных, не связанных с изначальным назначением приложения, целях.

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Василий Степанофф

Все иностранные сервисы пока руководствуются одним - невозможностью вывести деньги из России. Все остальное это жвачка для украинцев и прочих свободных народов

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Люц Шнайдер

У меня неожиданно закончились чистые носки, вот это действительно неприятно.

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Воробьев Дмитрий

Ой, да нахрен нам это баду? Я один не сидел там никогда?

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TsoyZhiv

Да. Ты один.

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2 комментария
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Яков Пескарёв

Ахах, содержанки, букмекеры и проститутки с Badoo где-то сейчас нервно плачут))

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Mikhail Novikov

Эскортницам больше всех досталось от санкций. То онлифанс закрыли, то баду. Что дальше, в пояс верности их закуют, с доступом только для сотрудников силовых структур?

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Вадим Д.

Слабенько, слабенько, конечно. Ну да оно и понятно - суббота, не до санкций и реакций всем, делами домашними все занимаются.

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денис кравцов

Да действующих тебе с головой хватит) к осени увидишь и охренеешь))

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2 комментария
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Gosoo Gosoo

Уже похуй, если честно. Каждый день на это читать надоело.

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Mikhail Novikov

Бедняжка. Жаль теперь людям жить без своих домов не надоедает, каждый день думают об этом

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Alexey

Баду заблокировал за то, что я русский. Можно это считать экстремизмом?)

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Evil Pechenka

Не русский, даже не россиянин, а резидент РФ. Это не экстремизм, а дискриминация по резиденству.

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Petr Petrov

Это спецоперация по твоему освобождению. Не благодари.

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John Doe

Я русский, но у меня все доступно в appstore. Или вы считаете, что русский это исключительно тот, кто живёт на территории РФ?

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1 комментарий
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Oleg Milyaev

У ВК с недавних пор есть официальный сервис знакомств, так что неактуально.

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Игорь Протасов

Под надзором товарища майора?

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Evil Pechenka

Агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте 20 российских региональных органов власти.
 Что это значит? Экономисты, поясните плиз.

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Alexander Veber

Это значит что они больше не будут публиковать рейтинги 20 субъектов РФ, областей там и отдельных крупных городов. Без этих рейтингов инвесторы фондов не имеют права инвестировать в эти субъекты (можно подумать до этого очередь из желающих стояла) деньги. Короче новость ни о чем..

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9 комментариев
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Юности вольная птица

https://rossaprimavera.ru/news/202c4e14
Почитай

Fitch прекратило оценивать кредитные рейтинги 20…
Агентство Fitch отозвало рейтинги 20 муниципальных и региональных органов власти РФ, говорится в…
rossaprimavera.ru
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Юности вольная птица

Ростуризм закроет продажи в рамках программы «Туристический кешбэк» в ночь на 9 апреля, а не 30 апреля, как изначально планировал. Причина — высокий спрос"
Поддержка нашим от наших - прям поддержка, так поддержка. Прям! Прям не стесняясь.

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Oleg Milyaev

Это была программа по поддержке туризма, а не туристов, не путай. И как видишь, спрос и так на буме, поддерживать нечего.

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6 комментариев
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Мимопрохожий

Меру поддержки думают распространить на айтишников в возрасте от 22 до 45 лет
 за поднятую планку - лайк, но всё равно полумера, верхнюю планку до пенсионного возраста надо подымать. В чём виновны взрослые граждане в ИТ? Скорее всего в ипотеку они не полезут да еще и по нынешним ценам ввиду решенности уже жилищных проблем, но сам принцип дискриминационный же, грёбаный эйджизм :)

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Дмитрий Королёв

Накал страстей наконец то достиг той точки, когда всем уже похрен на накал страстей. Единственная новость которая сможет вызвать хоть какой-то резонанс, это завершение мероприятия, которым все эти новости и были изначально вызваны.
Но как мы все прекрасно знаем, в истории человечества был прецедент, когда подобное мероприятие длилось аж 116 лет.
В общем продолжение следует...

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ukrainewartube.com

Интересно как пройдет сезон в Крыму. Есть тут смельчаки, любители Крыма? Как думаете?

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no name

думаю свободного места не будет вообще

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Вик Бой

вчера прислали письмо от этой бады, напомнили, что был зареган там когда-то потом снёс и забыл 😅

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Make Luv

Badoo не обслуживается
Ну всё, теперь с ботами не сможем общаться.

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