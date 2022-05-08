Государство ещё в конце 1990-х предупреждало европейцев, что не нужно полагаться на импорт газа только из России. Тогда эти слова проигнорировали, а теперь Европе нужен Катар. Сможет ли он покрыть её нужды — в конспекте Bloomberg.

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Глава Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и президент США Джо Байден. Источник: Middle East Eye

2 декабря 2010 года Катар получил право провести у себя чемпионат мира по футболу 2022 года. Событие стало поворотным для государства — во многом, вероятно, потому, что до этого ЧМ ни разу не проводили в странах арабского мира.

Однако реальное влияние страна может получить благодаря стремлению Европы отказаться от российского газа, считает Bloomberg.

Путь Катара как поставщика газа

Катар далеко не всегда занимал важное место в вопросе поставок газа. Его основные газовые запасы приходятся на «Северное» — это часть крупнейшего в мире нефтегазового месторождения, которое простирается не только через катарские, но и через иранские воды.

В 1970-х, когда нефтяная компания Shell открыла «Северное», газ не имел той же ценности, что и сейчас. Особенно если его нельзя было быстро доставить по трубопроводу в экономически развитые страны.

К 1990-м годам объёмы производства нефти в Катаре и её стоимость упали, и финансовое положение страны оказалось под угрозой. Но тогдашний министр энергетики Абдулла Бин Хамад аль Аттия видел будущее за кое-чем другим — и это газ.

Со временем газ действительно стали потреблять всё чаще. А инженеры нашли способ снизить стоимость производства сжиженного природного газа (СПГ), который удобно транспортировать по всему миру. Так что к 2012 году Катар стал крупнейшим мировым экспортёром СПГ.

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Лидерство он завоевал во многом благодаря спросу со стороны Японии и Тайваня. А вот европейский рынок он освоить не мог из-за России. В 1997-1998 году аль Аттия прибыл в Германию, чтобы поговорить с чиновниками насчёт поставок газа из Катара. «Те ответили, что не нуждаются в катарском СПГ, поскольку будут получать много газа из России», — вспоминает он.

Аль-Аттия пытался убедить правительство, что стране полезно заручиться поддержкой сразу нескольких поставщиков, но те его проигнорировали. Теперь бывший министр оказался прав. Европа получает около 40% газа из России и хочет от него полностью отказаться, но Катар, например, пока не может покрыть потребность ЕС.

Государственная катарская нефтяная компания Qatar Energy работает на полных мощностях, просто более 80% грузов направляет в Азию. И большинство его сделок — это многолетние контракты, которые правительство не собирается расторгать ради Европы.

Видимо, надежду европейцам даёт проект, в рамках которого Катар намерен потратить $30 млрд, чтобы увеличить объёмы экспорта на 60% к 2027 году. Раньше аналитики сомневались, что сделок будет достаточно, чтобы оправдать траты. Теперь считают, что инициатива более чем своевременная.

Особенно если учесть, что в последние годы Катар переживал экономическую блокаду со стороны Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна. Страны разорвали дипломатические отношения с государством, обвинив его в поддержке терроризма и слишком тесных связях с Ираном.

«То, что Катар получает статус желанного поставщика газа, можно считать многообещающим поворотом для такого небольшого государства. И шансом наконец добиться того, о чём Катар всегда мечтал», — пишет издание.

Куда Катар потратит деньги

За последние несколько недель Доху, столицу Катара, посетило уже несколько чиновников из ЕС, и все с одной целью — обсудить поставки газа. Особенно после того как «Газпром» прекратил сотрудничество с Польшей и Болгарией.

А президент США Джо Байден ещё в конце января сказал, что Катар — принципиально важный для страны союзник, не входящий в состав НАТО. Отчасти из-за того, что Катар помог разместить и эвакуировать американских военных, занятых в операциях в Афганистане. Но ещё и потому, что в теории он может заменить российский газ катарским СПГ.

Здесь у Катара даже выигрышная позиция, поскольку с ОАЭ и Саудовской Аравией у США отношения более напряжённые. Те отказались увеличивать производство нефти и «помогать снизить цены».

Интересно, по мнению Bloomberg, также то, куда Катар потратит деньги, которые получит с ЧМ и продажи газа. Фонд национального благосостояния Катара уже составляет $450 млрд, а после ЧМ, по прогнозам страны, экономику ждёт прирост в ещё $20 млрд.

А ВВП на душу населения, по подсчётам аналитиков, взлетит до $80 тысяч — примерно такой же показатель на Каймановых островах и в Швейцарии. В России, для сравнения, ВВП на душу населения в 2022 году может составить $11,9 тысяч — это почти в восемь раз меньше.

По предположениям издания, Катар наверняка потратит больше денег на мировых фондовых рынках. Он уже инвестировал во множество гигантов вроде финансового конгломерата Barclays и автоконцерна Volkswagen, поддерживал разработки искусственного интеллекта и, вероятно, попытается вложить ещё больше в акции технологических компаний.

Помимо этого, страна, скорее всего, попробует достичь нужных ей целей во внешней политике. В марте 2022 года, например, правительство Катара пообещало инвестировать $5 млрд в Египет, поскольку тот из-за «спецоперации» столкнулся с ростом цен на продовольствие.

Правда, действия Катара не всегда окупаются, пишет издание:

Фонд национального благосостояния Катара на июнь 2021 года владел 21% «Роснефти», акции которой продолжительно падают на бирже.

В 2011 году государство выделило $8 млрд Египту, когда к власти пришёл представитель религиозно-политического движения «Братья-мусульмане». Однако уже в 2013-м его свергли, партию признали террористической, а Катар раскритиковали за её поддержку.



А ещё тогдашний глава Катара Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани инвестировал в сектор Газа, после того как территорию захватило палестинско-исламистское движение ХАМАС. При том что ХАМАС признано в США и ЕС террористической организацией.

