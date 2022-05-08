Финансы
Маша Цепелева

США ввели санкции против центральных телеканалов, руководителей «Сбера», «Газпромбанка» и других Статьи редакции

Под ограничения также попал «Московский индустриальный банк».

  • США ввели санкции против восьми членов правления «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка» и внесли в «чёрный» список «Московский индустриальный банк» и десять его дочерних компаний.
  • Американским гражданам и компаниям запрещено после 7 июля предоставлять услуги аудита, консалтинга и маркетинга российским компаниям.
  • Вводятся экспортные ограничения на двигатели, бульдозеры и другую промышленную продукцию.
  • В санкционном списке три телеканала — «Первый канал», «Россия-1» и НТВ. После 7 июня американским компаниям запрещено предоставлять им оборудование и размещать у них рекламу.
  • Всего под ограничения попали 33 человека и 22 российских юрлица.

#новость #санкции

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3 комментария
DN

Хоть рекламы с негром на коне больше не будет

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S.Capusta

И "Россельхозбанк" не тронули..
А жизнь то налаживается! (если помните такой анекдот)

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Mr Yellow

Только РЕН ТВ не тронули бы. А то где мы смотреть будем что все хорошо )

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