США ввели санкции против центральных телеканалов, руководителей «Сбера», «Газпромбанка» и других Статьи редакции
Под ограничения также попал «Московский индустриальный банк».
- США ввели санкции против восьми членов правления «Сбербанка», 27 руководителей «Газпромбанка» и внесли в «чёрный» список «Московский индустриальный банк» и десять его дочерних компаний.
- Американским гражданам и компаниям запрещено после 7 июля предоставлять услуги аудита, консалтинга и маркетинга российским компаниям.
- Вводятся экспортные ограничения на двигатели, бульдозеры и другую промышленную продукцию.
- В санкционном списке три телеканала — «Первый канал», «Россия-1» и НТВ. После 7 июня американским компаниям запрещено предоставлять им оборудование и размещать у них рекламу.
- Всего под ограничения попали 33 человека и 22 российских юрлица.
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Хоть рекламы с негром на коне больше не будет
И "Россельхозбанк" не тронули..
А жизнь то налаживается! (если помните такой анекдот)
Только РЕН ТВ не тронули бы. А то где мы смотреть будем что все хорошо )