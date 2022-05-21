В 90-х начинал с угольного бизнеса, с которым расстался из-за двух аварий, позже открыл нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области и стал владельцем молокозавода и колбасной фабрики.

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19 мая McDonald's заявила, что продаст бизнес в России Александру Говору — франчайзи, который управляет ресторанами сети в Сибири. Компания бизнесмена владеет 25 точками в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Говор владеет сетью через свою компанию «Гид». Согласно базе «Контур.Фокус», сеть убыточна: в 2021 году её выручка составила 2,1 млрд рублей, а чистый убыток — 12,4 млн рублей. Но у Говора кроме фастфуда ещё много активов, которые приносят ему доход.

Нефть и газ

Александр Говор родился в посёлке Точилино рядом с Новокузнецком в 1960 году. В 1978 году окончил Кузнецкий металлургический техникум и работал подручным сталевара мартеновской печи на Кузнецком металлургическом комбинате. Спустя год отправился в армию, а вернувшись устроился шахтёром на шахте «Юбилейная».

Там он работал на разных должностях до 1997 года — тогда он стал гендиректором «Юбилейной», а затем и других шахт. Все они принадлежали государственной компании «Кузнецкуголь».

В 2000 году активы «Кузнецкугля» были выведены в новую компанию «Южкузбассуголь». Половина компании досталась концерну Evraz Романа Абрамовича, а вторая — руководству «Кузнецкугля»: Говору, директору концерна Владимиру Лаврику и финансисту Юрию Кушнерову.

Операционным управлением «Южкузбассугля» занимались Говор, Лаврик и Кушнерев. В 2006 году в концерн входили 24 предприятия, капитализацию оценивали в $1,3 млрд. В сентябре того же года Лаврик погиб в авиакатастрофе, его место занял сын Георгий.

В 2007 году с разницей в два месяца на двух шахтах предприятия произошли аварии, в которых погибло 148 человек. Младший Лаврик по поручению губернатора Кузбасса Амана Тулеева выделил семьям погибших по 1 млн рублей, но вычел с каждого по 200 тысяч за поминальные обеды и гробы итальянского производства.

Шахта «Юбилейная», где произошла одна из аварий

После этого Тулеев потребовал от трех менеджеров Георгия Лаврика, Александра Говора и Юрия Кушнерова продать свои доли Evraz. На двоих Говор и Юрий Кушнеров заработали больше $500 млн и решили инвестировать в нефтепереработку: основали ЗАО «Нефтехимсервис» и построили Яйский нефтеперерабатывающий завод в Кемеровской области, который ввели в эксплуатацию в 2013 году. По данным базы «Контур.Фокус», в 2021 году выручка компании достигла 97,5 млрд рублей, прибыль — 484 млн.

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Говор к тому же в 2007 году основал ещё одну угольную компанию «Сибэнергоуголь» — её продукцию в основном направляли на экспорт в Словакию, Турцию, Казахстан, Италию, Польшу, Болгарию и Китай. В 2011 году бизнесмен продал компанию.

McDonald’s

В 2008 году Говор основал «А-Мега-Холдинг», который владеет производителем продуктов питания «Сибирская Милена». В него входит несколько животноводческих ферм и молокозаводов, колбасная фабрика «Деликатесы Междуречья» и ресторан «Царская охота». В 2022 году 100% компании принадлежат Пустоваловой Елене.

По-настоящему ресторанным делом Говор занялся в 2015 году: через свою компанию «Гид» открыл первый в Сибири ресторан McDonald’s по франшизе — в новокузнецком торговом центре «Планета». Тогда бизнесмен говорил, что планирует открыть 26-27 точек в течение 2,5-3 лет в Западной Сибири и вложить в развитие сети 3 млрд рублей.

Александр Говор — слева рядом с клоуном

По словам Хамзата Хасбулатова, бывшего президента McDonald’s в России, американская компания сама подготовила управленцев из «Гида», чтобы те развивали бизнес McDonald’s в Сибири.

В 2019 году компания Говора запланировала открыть McDonald’s в Красноярске на Волочаевской улице. Там до этого находилось здание бывшего центра дополнительного образования, которое признали аварийным. Структура «Гида» АО «Инрусинвест» купила здание за 59,8 млн рублей и обратилась в департамент градостроительства мэрии, чтобы получить разрешение на реконструкцию.

В то же время руководитель отдела строительства «Гида» Дмитрий Нестерович заявлял, что дом на самом деле не был аварийным, но находился «в довольно изношенном состоянии». А бывший заместитель главы детского центра заявила, что бизнесмены давно хотели купить это здание из-за хорошего расположения, а мэрия собиралась продать его, однако предыдущий директор центра не позволял этого сделать.

Ожидая ответа, компания начала реконструкцию без необходимых документов и объявила об открытии ресторана в конце февраля. Но за два дня до открытия местный депутат Константин Сенченко рассказал, что администрация всё ещё рассматривала заявку на реконструкцию — у властей были замечания к документам, а представители компании на это не реагировали.

Открытие перенесли, а дело рассматривала прокуратура. Ресторан открылся в ноябре 2019 года. Представительница «Гида» рассказала местному изданию «Проспект Мира», что вопрос с документами улажен.

McDonald’s на Волочаевской. Источник: NGS24

В декабре 2019 года компания открыла в городе ещё один McDonald’s — без разрешительных документов, писали местные СМИ. Изначально мэрия выдала компании разрешение на ввод в эксплуатацию здания, однако в феврале 2020 года отозвала по требованию прокуратуры из-за того, что «Гид» не предоставил документы о подключения здания к городским сетям. Однако к McDonald’s и «Гиду» у прокуратуры претензий не нашлось. Ресторан продолжил работу.

Другой бизнес

По данным «Контур Фокус», в 2007 году Говор основал девелоперскую компанию АО «Инрусинвест». С 2017 года 100% компании принадлежит Светлане Владимировне Говор.

За время существования компания учредила более 31 дочерних организаций: сети отелей, медицинских клиник и других. В 2021 году она выручила 197,6 млн рублей, чистая прибыль составила 82,4 млн рублей.

Медицина

В 2017 году через АО семья Говора основала в Новокузнецке частную клинику «Гранд Медика». В проект вложили около 2,8 млрд рублей, говорил сын Александра Роман Говор в 2018 году. По данным «Контур. Фокус», выручка сети за 2021 год составила 929 млн рублей, чистый убыток — 137,6 млн рублей.

Компании Говора принадлежит 51% в медицинской клинике в Новосибирске — United Medical Center с выручкой 471,2 млн и прибылью 57,4 млн за 2021 год. Столько же доли у неё в детской стоматологии Magic Kids с выручкой 82,1 млн и чистым убытком в 26,3 млн.

Источник: Zdrav Expert

Гостиницы

Говору также принадлежит отель Park Inn by Radisson в Новокузнецке. Товарный знак на неё у компании ООО «Отель-Н Капитал», которая в 2021 году принесла 276,1 млн выручки и 24,7 млн чистой прибыли.

В 2018 году «Инрусинвест» за 2 млрд рублей приобрела отель Courtyard by Marriott в Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова. Товарные знаки на отель, а также на ресторан Grillyard, который находится там же, принадлежат дочерней компании ООО «Отель Управление». В 2021 году её выручка составила 335 млн рублей, а прибыль — 13,7 млн.

Заправки

Через ООО «Кузбасский деловой союз» Говор развивает в Сибири сеть заправок «Лукойл». Согласно её сайту, у компании 41 точка в Кемеровской области и 48 — в Алтае.

В 2021 году, по данным «Контур.Фокус», выручка ООО достигла 5,8 млрд рублей, а прибыль — 37,2 млн рублей.

Личная жизнь и обвинения