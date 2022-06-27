Долги, неудавшийся инвестраунд и возможная продажа: почему банкротится производитель мини-проекторов «Мультикубик» Статьи редакции
Проблемы компании начались в пандемию, а «спецоперация» поставила «жирную точку».
- Сооснователь «Мультикубика» (также работает под брендом Cinemood) Михаил Буховцев рассказал vc.ru, что сейчас активно работает над продажей бизнеса или технологий стратегическому инвестору, чтобы, опираясь на его ресурсы, «сделать революцию на рынке мини-проекторов для семей с детьми». Возможного покупателя он не раскрывает, в списке — «компании, которые делают “умные” устройства с голосовыми помощниками».
- О проблемах компании в середине июня писал РБК. Они начались во время пандемии: все инвестиции остановились, компании пришлось перестраивать цепочки поставок и продаж. С операционными задачами удалось справиться, но штат сократили в два раза, а компания взяла кредит в $5 млн, из которого «не получается выбраться».
- К февралю 2022 года «Мультикубик» нашёл новых инвесторов и готовился к закрытию раунда. Но из-за «спецоперации» инвесторов «парализовало», они пересмотрели стратегии и «стали более консервативными». Буховцев рассказал vc.ru, что для реализации проекта требуются инвестиции в 50-100 млн рублей, а компания успела привлечь только 10 млн рублей. «Спецоперация», по его словам, «поставила жирную точку».
- При этом санкции не сказались на производстве, но проблемой стали накопившиеся обязательства перед партнёрами и поставщиками. Сinemood «затянула» с инвестраундом, а стратегия работать с российскими фондами дала сбой. К тому же компания была фактически разделена на две: российскую и американскую, причём первая была головной. Менять уже сложившуюся структуру было сложно, потому что в этом нужно убедить российских инвесторов.
- Буховцев также отметил, что в планах компании продать компанию полностью или сделать предприятие с кем-то вместе. По его мнению, такую сделку нужно планировать с российскими партнёрами. Также издание пишет, что о продаже Сinemood договаривается уже как минимум два года, но всё затягивается, потому что операционный и инвестиционный департаменты телеком- и медиакорпораций в России «плохо связаны между собой», и продать им что-то — «непростая задача».
- Сам Буховцев сейчас на «пенсии» в Таиланде, где «спасается от выгорания». После этого «вынужденного» отдыха он будет решать: пойти работать в топ-менеджмент какой-либо корпорации и тем самым изнутри поспособствовать продаже Сinemood, либо основать новую компанию, но, вероятно, не в России. Либо — остаться в Таиланде и заняться бизнесом, связанным с экологией: например, производить упаковку из бамбука.
- В июне производитель мини-проекторов «Мультикубик» подал заявление о банкротстве. У компании накопились долги перед партнёрами: например, ИТ-дистрибьютор OCS требует взыскать 85,9 млн рублей по двум искам.
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Боже, новости про стартапы на Vc, какая прелесть
А ведь было время, когда стартаперам звонил Цукерберг лично..
ага, во времена свидетелей SWIFT переводов
Помню, позвонил Цукерберг, потом сразу пришел перевод SWIFT и я в Икею мчусь за новым диваном и фрикоделек покушать ).
Даже когда про банкротство
"Сам Буховцев сейчас на «пенсии» в Таиланде, где «спасается от выгорания»." - жизнь замечательных людей. Кроме сарказма, сам так мечтаю
«Почему банкротится производитель мини-проекторов "Мультикубик"» – да не нужен он никому за такие деньги, вот и весь ответ.
Мини проектор по цене хорошего телевизора))
Здрасьте. Полтора хороших пылесоса в нынешней цене.
Чтобы на пылесосе смотреть видео - нужны допы, а они вроде как незаконны и требует человекочасы в поиске закладок. Поэтому не актуально
Смешно, да)
Тот же танбу в1 макс - такой же мини проектор, при цене в 10-15к. Сколково хули)
"отдыха он будет решать: пойти работать в топ-менеджмент какой-либо корпорации".. я вот тоже думаю, надо зарплату побольше просто выбить
Михаил Буховцев, если вы это читаете, скажите пожалуйста, что будет с уже купленными диафильмами? Они перестанут работать? Чего вообще сейчас от ТВ-кубика - он превратится в кирпич?
Давайте я проще объясню:
опупенская цена для такого гаджета.
Вот и все.
ИТ-дистрибьютор OCS требует взыскать 85,9 млн рублей по двум искам
Буховцев сейчас на «пенсии» в Таиланде, где «спасается от выгорания»
Надеюсь это всё не одновременно происходит?
- Миша, где деньги, которые мы тебе давали?
- Я на пенсии, от выгорания спасаюсь, идите нах.й ).
Комменты читают)))
минигробик
Имеется проектор от хиаоми (миджа). Лучше за 25к я еще не видел. Кинопоиск, ютуб - изи (прошил). Пока они будут изобретать велосипед, китайцы будут на электрокарах ездить
А пофакту, никому ненужный продукт и херовый менеджмент
Снова победили!
Проект может и хороший, но довольно наивный в наших реалиях. Выехать на ностальгии по диафильмам — "такое"....
Жаль, не знаю какие они были по исполнению, но идея была классная
Или курить