Финансы
Виновный чайник

Долги, неудавшийся инвестраунд и возможная продажа: почему банкротится производитель мини-проекторов «Мультикубик» Статьи редакции

Проблемы компании начались в пандемию, а «спецоперация» поставила «жирную точку».

  • Сооснователь «Мультикубика» (также работает под брендом Cinemood) Михаил Буховцев рассказал vc.ru, что сейчас активно работает над продажей бизнеса или технологий стратегическому инвестору, чтобы, опираясь на его ресурсы, «сделать революцию на рынке мини-проекторов для семей с детьми». Возможного покупателя он не раскрывает, в списке — «компании, которые делают “умные” устройства с голосовыми помощниками».
  • О проблемах компании в середине июня писал РБК. Они начались во время пандемии: все инвестиции остановились, компании пришлось перестраивать цепочки поставок и продаж. С операционными задачами удалось справиться, но штат сократили в два раза, а компания взяла кредит в $5 млн, из которого «не получается выбраться».
  • К февралю 2022 года «Мультикубик» нашёл новых инвесторов и готовился к закрытию раунда. Но из-за «спецоперации» инвесторов «парализовало», они пересмотрели стратегии и «стали более консервативными». Буховцев рассказал vc.ru, что для реализации проекта требуются инвестиции в 50-100 млн рублей, а компания успела привлечь только 10 млн рублей. «Спецоперация», по его словам, «поставила жирную точку».
  • При этом санкции не сказались на производстве, но проблемой стали накопившиеся обязательства перед партнёрами и поставщиками. Сinemood «затянула» с инвестраундом, а стратегия работать с российскими фондами дала сбой. К тому же компания была фактически разделена на две: российскую и американскую, причём первая была головной. Менять уже сложившуюся структуру было сложно, потому что в этом нужно убедить российских инвесторов.
  • Буховцев также отметил, что в планах компании продать компанию полностью или сделать предприятие с кем-то вместе. По его мнению, такую сделку нужно планировать с российскими партнёрами. Также издание пишет, что о продаже Сinemood договаривается уже как минимум два года, но всё затягивается, потому что операционный и инвестиционный департаменты телеком- и медиакорпораций в России «плохо связаны между собой», и продать им что-то — «непростая задача».
  • Сам Буховцев сейчас на «пенсии» в Таиланде, где «спасается от выгорания». После этого «вынужденного» отдыха он будет решать: пойти работать в топ-менеджмент какой-либо корпорации и тем самым изнутри поспособствовать продаже Сinemood, либо основать новую компанию, но, вероятно, не в России. Либо — остаться в Таиланде и заняться бизнесом, связанным с экологией: например, производить упаковку из бамбука.
  • В июне производитель мини-проекторов «Мультикубик» подал заявление о банкротстве. У компании накопились долги перед партнёрами: например, ИТ-дистрибьютор OCS требует взыскать 85,9 млн рублей по двум искам.

#новость #мультикубик

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25 комментариев
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Алеоп

Боже, новости про стартапы на Vc, какая прелесть

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Вася Пражкин

А ведь было время, когда стартаперам звонил Цукерберг лично..

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Джон Картошкин

ага, во времена свидетелей SWIFT переводов

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Вася Пражкин

Помню, позвонил Цукерберг, потом сразу пришел перевод SWIFT и я в Икею мчусь за новым диваном и фрикоделек покушать ).

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Константин Морошин

Даже когда про банкротство

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Александр Лаптев

"Сам Буховцев сейчас на «пенсии» в Таиланде, где «спасается от выгорания»." - жизнь замечательных людей. Кроме сарказма, сам так мечтаю

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Вадим Д.

«Почему банкротится производитель мини-проекторов "Мультикубик"» – да не нужен он никому за такие деньги, вот и весь ответ.

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Александр Соколов

Мини проектор по цене хорошего телевизора))

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Финансовый корабль

Здрасьте. Полтора хороших пылесоса в нынешней цене.

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Александр Лаптев

Чтобы на пылесосе смотреть видео - нужны допы, а они вроде как незаконны и требует человекочасы в поиске закладок. Поэтому не актуально

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Финансовый корабль

Смешно, да)

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Александр Лаптев

Тот же танбу в1 макс - такой же мини проектор, при цене в 10-15к. Сколково хули)

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Псков Бурито

"отдыха он будет решать: пойти работать в топ-менеджмент какой-либо корпорации".. я вот тоже думаю, надо зарплату побольше просто выбить

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Входной франт

Михаил Буховцев, если вы это читаете, скажите пожалуйста, что будет с уже купленными диафильмами? Они перестанут работать? Чего вообще сейчас от ТВ-кубика - он превратится в кирпич?

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ilia

Давайте я проще объясню:

опупенская цена для такого гаджета.

Вот и все.

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Миша Магадан
Буховцев рассказал vc.ru, что для реализации проекта требуются инвестиции в 50-100 млн рублей
ИТ-дистрибьютор OCS требует взыскать 85,9 млн рублей по двум искам
Буховцев сейчас на «пенсии» в Таиланде, где «спасается от выгорания»

Надеюсь это всё не одновременно происходит?

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Вася Пражкин

- Миша, где деньги, которые мы тебе давали?
- Я на пенсии, от выгорания спасаюсь, идите нах.й ).

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semen matrasov

Комменты читают)))

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Джон Картошкин

минигробик

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Александр Лаптев

Имеется проектор от хиаоми (миджа). Лучше за 25к я еще не видел. Кинопоиск, ютуб - изи (прошил). Пока они будут изобретать велосипед, китайцы будут на электрокарах ездить

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Псков Бурито

А пофакту, никому ненужный продукт и херовый менеджмент

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Жидкий хичхакер

Снова победили!

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Владимир

Проект может и хороший, но довольно наивный в наших реалиях. Выехать на ностальгии по диафильмам — "такое"....

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Mikhail Denisov

Жаль, не знаю какие они были по исполнению, но идея была классная

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Балкон.Ру
производить упаковку из бамбука

Или курить

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