Новости и тексты на фоне 156 дня «операции»: Kraft Heinz хочет продать бизнес по производству детского питания в России Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 29 июля: доллар — 60,2 рубля, евро — 61,21 рубль.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,55 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,35 рубля, евро — по 68,23 рубля.
Стало лучше
«Яндекс» осваивает новое направление экспансии — холдинг усиливает присутствие в Латинской Америке. «Яндекс» нанимает там сотрудников в подразделения по доставке, развивает образовательные сервисы и предлагает метеорологические услуги для бизнеса.
Стало хуже
Британская компания Diageo, которая владеет алкогольными брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другими, оценила свои потери от ухода из России в £146 млн ($178,1 млн).
MasterCard во втором квартале 2022 года отчитался об убытках в $26 млн из-за ухода из России.
Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России в €2,3 млрд.
Американский дистрибьютор контента ONErpm изымает с российских стриминговых площадок, среди которых «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка», релизы музыкантов, чьи аккаунты не зарегистрированы в России, Беларуси и Казахстане. В «Музыке» заявили изданию, что оценивают влияние этого решения на их каталог как «низкое», потому что дистрибьютор «специализируется больше на локальном каталоге».
Kraft Heinz ищет покупателя на свой бизнес по производству детского питания в России: на продажу выставлены два завода и и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница», пишет «Коммерсантъ». В Kraft Heinz заявили изданию, что не комментируют «рыночные слухи».
ФАС внесла в правительство доработанные поправки, регулирующие иностранные инвестиции в предприятия стратегического значения. Они касаются порядка согласования покупки и владения долями в таких компаниях, а также получения лицензий на осуществление видов деятельности, которые являются стратегическими.
Почему так
Гендиректор L'Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что его компании пришлось уйти из России из-за угроз бойкота. Он назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка и заявил, что сделать это пришлось «потому что мстительность интернет-пользователей стала невыносимой и поставила под угрозу ее деятельность в других регионах мира».
Российский рынок телевизоров по итогам полугодия в штучном выражении снизился на 17%, до 2,73 млн, а в деньгах вырос на 12,9%, до 94,1 млрд рублей. При этом изменилось распределение долей: доля корейских Samsung и LG, до «спецоперации» составлявшая 62%, снизилась почти вдвое. Рынок начали захватывать отечественные бренды Dexp, Novex, китайские Xiaomi и Haier, появляются и новые игроки.
Новости предыдущего дня, 28 июля — здесь.
А пока житель Воронежа получил срок за переключение канала, по которому показывали Путина
Зато если смотришь - по 15₽ в секунду приходит на карту МИР
Хахаха молодой видать, я уже давно прилепил изолентой телек к голове и поставил на повтор Путина, чтобы избежать таких рисков)
Сегодня это сатира, а завтра уже вполне может стать реальностью.
Хорошо хоть есть на что переключить
За мысль об этом...
И снова совпадение 155 дня с праздниками:
Международный день тигра;
День системного администратора! Поздравляю! 🤘🏻
Латиноамериканский Яндекс найдёт всё в Колумбии!
Дорого уходит алкоголь из РФ, как и MasterCard с Renault.
Меньше музыки в музыке, но оно не страшно.
Детское питание теперь продаётся заводами!
ФАС дорабатывает и поправляет.
L'Occitane ушла из РФ под угрозами бойкота.
Рынок телевизоров в РФ снизился на 17% в штуках, а в деньгах растёт на 12,9%. Смотрят меньше, да лучше? (-:
Всем великолепной пятницы и отличного настроения!
156й же, вы живете в прошлом)
"мстительность интернет-пользователей стала невыносимой и поставила под угрозу ее деятельность в других регионах мира"
То есть Гейгер свернул бизнес, побоявшись украинских интернет-троллей? Какой неженка. А сейчас плачется такой ещё.
Почему-то какой-нибудь условный Леруа Мерлен не ведётся на интернет-пользователей и до сих пор работает себе, а он вот такой весь нежный "с большой грустью думает о наших 720 сотрудниках, которых нам пришлось бросить".
Когда Леруа условно в конце осени заявит о выходе с рынка , что писать будете ?
Все, новости "лучше" кончились. Голландская компания начинает проекты в Южной Америке. Причем тут РФ и спецоперация?
ну если строить миллиардный бизнес с учетом истерик всякой мрази из твиттеров, то что еще можно ожидать...
Ну, если уж гендиректор L'Occitane жалуется на мстительность российских (?) интернет-пользователей, то чему мне удивляться в Моссовете)
Не российских
причем тут российские интернет пользователи?
Интересно, инфляция 4% а меньшее количество телевизоров на 12,9% больше денег принесло....
Ну инфляция же только по телевизорам считается, разумеется.
Британская компания Diageo, которая владеет алкогольными брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другими, оценила свои потери от ухода из России ..... вы даже не представляете, сколько я потерял после их ухода и речь сейчас не о деньгах
Бутылки собирали?
Как говорится, не все так однозначно. Даже в условиях *спецоперации*, мир не черно белый. Хайнц продает бизнес по производству детского питания, но не продает бизнес по производству сосусов, который приносит львиную долю прибыли.
Головная компания «Яндекс» зарегистрирована в Нидерландах в 2004 году. Какое вам дело, что она делает в Латинской Америке?
Я думаю эти домыслы о «наших» вам нужно оставить при себе.
Оставлю, когда Вы научитесь отвечать тому, кому Вы отвечаете)
Эх, когда ж я перестану разговаривать с ботами.
лучше хуже это ладно, хоть и стало оно там уже не сегодня и просто цифири публикуют своих потерь, но в почему так про обидки локитан на неких инет троллей, в смысле это объясняет все те лучше и хуже, что понаписаны или моя логика на этом закончилась 🤯 (исключительно в рамках сегодняшнего фона)
Лучше стало? Нет не стало...
Куплю телевизор Рекорд. Послушаю Киркорова
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