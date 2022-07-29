Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы ЦБ на 29 июля: доллар — 60,2 рубля, евро — 61,21 рубль.

Курс доллара на рынке Forex на 08:00 мск — 60,89 рубля, евро — 61,82 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 62,55 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,35 рубля, евро — по 68,23 рубля.

Стало лучше

«Яндекс» осваивает новое направление экспансии — холдинг усиливает присутствие в Латинской Америке. «Яндекс» нанимает там сотрудников в подразделения по доставке, развивает образовательные сервисы и предлагает метеорологические услуги для бизнеса.

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Стало хуже

Британская компания Diageo, которая владеет алкогольными брендами Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan и другими, оценила свои потери от ухода из России в £146 млн ($178,1 млн).

MasterCard во втором квартале 2022 года отчитался об убытках в $26 млн из-за ухода из России.

Renault оценила чистый убыток от прекращения деятельности в России в €2,3 млрд.

Американский дистрибьютор контента ONErpm изымает с российских стриминговых площадок, среди которых «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка», релизы музыкантов, чьи аккаунты не зарегистрированы в России, Беларуси и Казахстане. В «Музыке» заявили изданию, что оценивают влияние этого решения на их каталог как «низкое», потому что дистрибьютор «специализируется больше на локальном каталоге».

Kraft Heinz ищет покупателя на свой бизнес по производству детского питания в России: на продажу выставлены два завода и и локальные бренды «Сами с усами» и «Умница», пишет «Коммерсантъ». В Kraft Heinz заявили изданию, что не комментируют «рыночные слухи».

ФАС внесла в правительство доработанные поправки, регулирующие иностранные инвестиции в предприятия стратегического значения. Они касаются порядка согласования покупки и владения долями в таких компаниях, а также получения лицензий на осуществление видов деятельности, которые являются стратегическими.

Почему так

Гендиректор L'Occitane Рейнольд Гейгер заявил, что его компании пришлось уйти из России из-за угроз бойкота. Он назвал несправедливым принуждение компаний к уходу с российского рынка и заявил, что сделать это пришлось «потому что мстительность интернет-пользователей стала невыносимой и поставила под угрозу ее деятельность в других регионах мира».

Российский рынок телевизоров по итогам полугодия в штучном выражении снизился на 17%, до 2,73 млн, а в деньгах вырос на 12,9%, до 94,1 млрд рублей. При этом изменилось распределение долей: доля корейских Samsung и LG, до «спецоперации» составлявшая 62%, снизилась почти вдвое. Рынок начали захватывать отечественные бренды Dexp, Novex, китайские Xiaomi и Haier, появляются и новые игроки.

Новости предыдущего дня, 28 июля — здесь.