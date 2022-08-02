Финансы
Мясной спрей

Акции крупнейших тайваньских производителей чипов TSMC и UMC упали на 3% на фоне обострения ситуации на Тайване Статьи редакции

Падали акции и других производителей.

  • Акции тайваньской TSMC снижаются на 2,38%, United Microelectronics Corp — на 2,98%. Падение также затронуло и других мировых производителей чипов, пишет Reuters: индекс Philadelphia SE Semiconductor падал на 1,1%, американских Nvidia, Intel, Qualcomm и Micron Technology — на 0,7-1,9%.
  • Агентство указывает, что акции снижаются на фоне обострения ситуации на Тайване. 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань — это первый визит такого уровня с 1997 года, который грозит военным конфликтом между США и Китаем.
  • При этом TSMC уже предупредила, что её завод на Тайване будет вынужден полностью прекратить работу в случае вторжения Китая.
  • Бумаги производителей чипов зависят от ситуации в Азии, отметил в разговоре с Reuters инвестиционный директор Harbour Advisory Джек ДиГан: у одних там находится производство, для других это один их крупнейших рынков сбыта.
  • Кроме того, Конгресс США утвердил программу поддержки производства чипов в стране на $52 млрд. Но получатели грантов должны будут отказаться от расширения своих производств в Китае.
Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Этот визит…
Главное об обстановке вокруг визита третьего лица Соединённых Штатов на остров, который КНР…
tjournal.ru

#новость

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57 комментариев
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 Ware Wow
упали на 3%

Да, что вы знаете о падении...

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Denis G

Ха, кто-то еще обращает внимание когда что-то проседает на аж 3%

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Pavel Petel

Китай пока даже дефакто не может захватить остров. Поэтому и такое мелкое падение.

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Юлия Бабенко

Они могут заблокировать остров, чем парализуют его работу.

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19 комментариев
Стас Иванов

Так Тайвань не заявлял своей независимости от Китая и не говорил, что он другой народ, не запрещал у себя Китайский язык и в НАТО не просился)
Зачем его вообще "захватывать"?
Существует рядом и существует.

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2 комментария
роман долгополов

Так если и захватит, то что-он же не закроет эти конторы, они и дальше будут пахать-поэтому такое маленькое падение))

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12 комментариев
Окружающий Филипп

Они считают его своей территорией, зачем им захватывать свою территорию?

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Денис Пихаров

В комментариях проходит перепись экспертов по Китаю

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Дальнейший кран

Пусть там посмотрят, маски выкидывать или нет

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Andre Macareno

Хоспаде, да у нас в Крым, ЛДНР и Абхазию народ сто лет катается, а тут всего лишь какой-то самолет в Тайвань прилетел и сразу столько шума

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Дмитрий Маланин

Столько шума потому что основные производители чипов пока тут ещё....

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2 комментария
melkiyPadonok

Китай мастер в надувании щёк

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Sergeant Ding

Проверил ADR TSMC на европейской бирже, +0,83%

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Инга Русланова

трагично обвалились аж на 3%. трагический обвал, мы все умрём

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Окружающий Филипп

Китай начнет спецоперацию?

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Gutal1n

Ограничатся последним китайским предупреждением

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ЯжПрограммист

Через 8 лет

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Вячеслав

уже начал, операция по жидкой дефекации

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melkiyPadonok

У нас там проект в Таоюань , пи..ц , все в ахуе

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Псков Бурито

Акции СБЕР каждый день падают на 10% и все пофигу

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Степан Фадеев

А за месяц выросло на 11 %, а за пол года упали на 31.

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Иван Иванов

ЧтД. Тайвань оставит Китай без процессоров (и весь мир заодно).
А в случае захвата весь мир перестанет поставлять материалы и учёных для производства процессоров. Пока в СШа не построят новый завод, будет очень грустно всем, Китаю грустнее всех (как производить электронные товары для всего мира и всех категорий и зарабатывать бабки?)

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