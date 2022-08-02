Акции крупнейших тайваньских производителей чипов TSMC и UMC упали на 3% на фоне обострения ситуации на Тайване Статьи редакции
Падали акции и других производителей.
- Акции тайваньской TSMC снижаются на 2,38%, United Microelectronics Corp — на 2,98%. Падение также затронуло и других мировых производителей чипов, пишет Reuters: индекс Philadelphia SE Semiconductor падал на 1,1%, американских Nvidia, Intel, Qualcomm и Micron Technology — на 0,7-1,9%.
- Агентство указывает, что акции снижаются на фоне обострения ситуации на Тайване. 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань — это первый визит такого уровня с 1997 года, который грозит военным конфликтом между США и Китаем.
- При этом TSMC уже предупредила, что её завод на Тайване будет вынужден полностью прекратить работу в случае вторжения Китая.
- Бумаги производителей чипов зависят от ситуации в Азии, отметил в разговоре с Reuters инвестиционный директор Harbour Advisory Джек ДиГан: у одних там находится производство, для других это один их крупнейших рынков сбыта.
- Кроме того, Конгресс США утвердил программу поддержки производства чипов в стране на $52 млрд. Но получатели грантов должны будут отказаться от расширения своих производств в Китае.
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Да, что вы знаете о падении...
Ха, кто-то еще обращает внимание когда что-то проседает на аж 3%
Китай пока даже дефакто не может захватить остров. Поэтому и такое мелкое падение.
Они могут заблокировать остров, чем парализуют его работу.
Так Тайвань не заявлял своей независимости от Китая и не говорил, что он другой народ, не запрещал у себя Китайский язык и в НАТО не просился)
Зачем его вообще "захватывать"?
Существует рядом и существует.
Так если и захватит, то что-он же не закроет эти конторы, они и дальше будут пахать-поэтому такое маленькое падение))
Они считают его своей территорией, зачем им захватывать свою территорию?
В комментариях проходит перепись экспертов по Китаю
Пусть там посмотрят, маски выкидывать или нет
Хоспаде, да у нас в Крым, ЛДНР и Абхазию народ сто лет катается, а тут всего лишь какой-то самолет в Тайвань прилетел и сразу столько шума
Столько шума потому что основные производители чипов пока тут ещё....
Китай мастер в надувании щёк
Проверил ADR TSMC на европейской бирже, +0,83%
трагично обвалились аж на 3%. трагический обвал, мы все умрём
Китай начнет спецоперацию?
Ограничатся последним китайским предупреждением
Через 8 лет
уже начал, операция по жидкой дефекации
У нас там проект в Таоюань , пи..ц , все в ахуе
Акции СБЕР каждый день падают на 10% и все пофигу
А за месяц выросло на 11 %, а за пол года упали на 31.
ЧтД. Тайвань оставит Китай без процессоров (и весь мир заодно).
А в случае захвата весь мир перестанет поставлять материалы и учёных для производства процессоров. Пока в СШа не построят новый завод, будет очень грустно всем, Китаю грустнее всех (как производить электронные товары для всего мира и всех категорий и зарабатывать бабки?)