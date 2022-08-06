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Курсы и биржи

Курсы ЦБ на 6 августа: доллар — 60,36 рубля, евро — 61,36 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,06 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,2 рубля, евро — по 67,35 рубля.

Стало хуже

Франко-итальянский производитель аэрокосмической продукции Thales Alenia Space временно приостанавливает работу в России. Речь о строительстве центра сборки и испытаний спутниковых систем в городе Щелкове в Московской области. Компания заявила, что антироссийские санкции мешают экспорту необходимого оборудования и монтажным работам.

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Производитель алюминиевых упаковок Ball Corporation рассказал в отчёте за второй квартал 2022 года, что из-за ухода из России понёс убытки в размере $435 млн. В стране компания владеет тремя заводами — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях — и производила почти 70% российских банок для пива, пишет РБК.

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Италии, Словакии и Чехии со «стабильного» на «негативный». В Италии, по мнению агентства, накапливаются кредитные риски, а рост экономики при этом под вопросом. Решение по Словакии и Чехии связано с их зависимостью от российский энергоносителей

Канал Госдумы «Дума ТВ» подал иск к Google из-за блокировки 9 апреля канала сервисом YouTube с требованием вернуть доступ и выплатить неустойку. Предварительное заседание назначено на 19 октября. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что у Госдумы есть шанс выиграть дело: однажды компания уже выплатила 1 млрд рублей каналу «Царьград».

Укрепление рубля стало «головной болью» для зарубежных банков, которые уже ушли или пытаются уйти из России, пишет Bloomberg. Societe Generale, например, сообщил, что по итогам второго квартала потерял €.3,3 млрд до вычета налогов.

Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому новостному ресурсу sakh.com. По данным «Коммерсанта», предупреждений редакция не получала. Помимо новостей, на сайте работает форум и доска объявлений, а ещё есть разделы для покупки авиабилетов и недвижимости и заказа доставки еды. Ранее на ресурс жаловалась председатель общественной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова. Она указывала на «злые, жестокие, бескультурные, выходящие за рамки закона» комментарии.

Стало лучше

Московские арендодатели реже отказывают арендаторам в съёме жилья, сообщает РБК. В июле-начале августа — по сравнению с началом года — отказы по квартирам массового сегмента сократились примерно на 10-12 процентных пунктов. А ещё квартиры чаще сдают съёмщикам с животными и детьми — примерно на 13-15% и 30% соответственно.

Почему так

Осенью может ухудшиться ситуация на российском рынке труда, сообщает Forbes со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочной конъюнктуры. Пока многие компании сохраняли выжидательную позицию, а теперь, скорее всего, начнут сокращать сотрудников. Больше всего рискует оптовая и розничная торговля — там до 2030 года потерять работу могут свыше 3 млн человек.

За первую неделю августа индекс Мосбиржи потерял 7%, и к концу месяца волатильность на российском рынке может только вырасти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Среди причин — падение цен на нефть и рост ставок за рубежом в связи с грядущим выходом на рынок инвесторов из «дружественных» стран.

Госкомиссия оценила российские резервы нефти и газа. Разведанных запасов нефти хватит на 39 лет, а газа – на 80. Но рентабельная нефть — та, которую могут быстро добыть и использовать, — составляет лишь 65% от общего объёма. Для добычи остальной понадобятся «новые технологии». Как обстоят дела с рентабельным газом, пока неизвестно.

Врио завкафедрой статистики Госуниверситета управления Николай Кузнецов считает, что в будущем в мире будет много валютных войн. Это когда регулятор той или иной страны целенаправленно снижает стоимость национальной валюты, чтобы улучшить положение собственной экономики, например, в вопросах экспорта.

Новости предыдущего дня, 5 августа — здесь.