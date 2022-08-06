Новости и тексты на фоне 164 дня «операции»: укрепление рубля бьёт по зарубежным банкам, в Москве проще снять жильё Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы и биржи
Курсы ЦБ на 6 августа: доллар — 60,36 рубля, евро — 61,36 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,06 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,2 рубля, евро — по 67,35 рубля.
Стало хуже
Франко-итальянский производитель аэрокосмической продукции Thales Alenia Space временно приостанавливает работу в России. Речь о строительстве центра сборки и испытаний спутниковых систем в городе Щелкове в Московской области. Компания заявила, что антироссийские санкции мешают экспорту необходимого оборудования и монтажным работам.
Производитель алюминиевых упаковок Ball Corporation рассказал в отчёте за второй квартал 2022 года, что из-за ухода из России понёс убытки в размере $435 млн. В стране компания владеет тремя заводами — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях — и производила почти 70% российских банок для пива, пишет РБК.
Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Италии, Словакии и Чехии со «стабильного» на «негативный». В Италии, по мнению агентства, накапливаются кредитные риски, а рост экономики при этом под вопросом. Решение по Словакии и Чехии связано с их зависимостью от российский энергоносителей
Канал Госдумы «Дума ТВ» подал иск к Google из-за блокировки 9 апреля канала сервисом YouTube с требованием вернуть доступ и выплатить неустойку. Предварительное заседание назначено на 19 октября. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что у Госдумы есть шанс выиграть дело: однажды компания уже выплатила 1 млрд рублей каналу «Царьград».
Укрепление рубля стало «головной болью» для зарубежных банков, которые уже ушли или пытаются уйти из России, пишет Bloomberg. Societe Generale, например, сообщил, что по итогам второго квартала потерял €.3,3 млрд до вычета налогов.
Роскомнадзор ограничил доступ к сахалинскому новостному ресурсу sakh.com. По данным «Коммерсанта», предупреждений редакция не получала. Помимо новостей, на сайте работает форум и доска объявлений, а ещё есть разделы для покупки авиабилетов и недвижимости и заказа доставки еды. Ранее на ресурс жаловалась председатель общественной организации «Совет солдатских матерей» Нина Ключникова. Она указывала на «злые, жестокие, бескультурные, выходящие за рамки закона» комментарии.
Стало лучше
Московские арендодатели реже отказывают арендаторам в съёме жилья, сообщает РБК. В июле-начале августа — по сравнению с началом года — отказы по квартирам массового сегмента сократились примерно на 10-12 процентных пунктов. А ещё квартиры чаще сдают съёмщикам с животными и детьми — примерно на 13-15% и 30% соответственно.
Почему так
Осенью может ухудшиться ситуация на российском рынке труда, сообщает Forbes со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочной конъюнктуры. Пока многие компании сохраняли выжидательную позицию, а теперь, скорее всего, начнут сокращать сотрудников. Больше всего рискует оптовая и розничная торговля — там до 2030 года потерять работу могут свыше 3 млн человек.
За первую неделю августа индекс Мосбиржи потерял 7%, и к концу месяца волатильность на российском рынке может только вырасти, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов. Среди причин — падение цен на нефть и рост ставок за рубежом в связи с грядущим выходом на рынок инвесторов из «дружественных» стран.
Госкомиссия оценила российские резервы нефти и газа. Разведанных запасов нефти хватит на 39 лет, а газа – на 80. Но рентабельная нефть — та, которую могут быстро добыть и использовать, — составляет лишь 65% от общего объёма. Для добычи остальной понадобятся «новые технологии». Как обстоят дела с рентабельным газом, пока неизвестно.
Врио завкафедрой статистики Госуниверситета управления Николай Кузнецов считает, что в будущем в мире будет много валютных войн. Это когда регулятор той или иной страны целенаправленно снижает стоимость национальной валюты, чтобы улучшить положение собственной экономики, например, в вопросах экспорта.
Новости предыдущего дня, 5 августа — здесь.
почему даже "стало лучше" воспринимается как очередная производная от жопы?
такой стиль написания ради подобной реакции
такова хуйлономика
только жопа и потенциальное банкротство может может ВЫНУДИТЬ конгломерат монополий, созданных государством во всех сегментах экономики, немного снизить цены и улучшить условия для потребителей
гиперцентрализация страны - это тоже разновидность монополизации. она кстати создала невозможность нормальных зарплат за пределами москвы. что позволяет твориться дикости на рынке аренды жилья на протяжении многих лет.
Почему так:
А вы заметили, что пломбир в последнее время с каждым днём становится всё вкуснее и вкуснее?
Нет!
Вы не через ту призму смотрите.
Посмотрите внимательнее )))
С каждым днём все вкуснее и вкуснее
И . И . ИИ - который мы заслужили?
3 миллионам пусть на заводах, всё тут ядом сочили пролетарии, рабочие места обеспечат - и спросим, нравится ли им ёлочка, и вкусен ли им пломбир. О блин люди, из 2009 в 2014, из 2014 в 2022, покой будет когда-нибудь от потерь работ ни за что или нет
Ёлочка - это было мощно.
типичные пролетарии уже отличились)
Шо вы таки имеете против пролетариев?))
Не только пломбир, а еще и сосательные конфеты.
Вкуснее - не заметила, а вот дороже - да. Но если это шутка про союз, то шутка огонь
"А вы уже успели заметить..."
тогда читателю остается только согласиться что "да, уже успел" или пожалеть о собственной тормознутости
Интересно, противозачаточных просто нет или тоже столько же стоят?
Есть, просто даже старый фонд то, что было по 360 стало 719 на 21 день. Из нового фонда (примерно современного) то, что было 700 на 28 дней, стало 1250-1290.
Так что...платить нам на пособия в кофиды в котёл чужим .... пачками и под маткапиталы и платить.
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https://youtu.be/hOBOKLTjVS4
Кругом враги, а рубль всех победит, потому-что подкреплён запасами воды.
Эх, такого же плана полупургу слышу от мамы, когда в гости приезжаю.
"Вроде бы все в порядке. Но в условиях развязанной против нашей страны гибридной войны со стороны США и НАТО все наше общество должно сплотиться вокруг руководства страны. И это главное. "
на эту хуйню еще ссылки давать, осуждаю
Пиво без банок уже так себе, конечно.
Безотказные арендодатели МСК (-:
Куда уж рынку труда ухудшаться, казалось бы? Ан нет, есть новое дно, ещё не пробитое.
Индекс мосбиржи уже не так хорош и всё худе.
Валютные войны анонсирует некто Кузнецов!
Хорошего всем дня и отличного настроения!
Ну, про рынок официально трудоустроенных волноваться не приходится. Там сокращать не будут. условный АвтоВАЗ будет приходить и сидеть возле конвейера за какие то минимальные зп. А вот серо-черный даст просадку. Этих потенциально можно будет "трудоустроить" в армию для последующей утилизации. Но не осенью. Скорее после НГ. Ориентировочно февраль-март. Слишком инерционной оказалась экономика РФ. С осени начнут мультипликативные процессы работать. Вернее сказать ДЕмультипликаторы включатся.
а девочек?(
В маркитантки.
Осень в лучшем случае на какую-то часть населения осознание 3,14-ца снизойдёт. Но это не точно, как всегда.
Непопулярное мнение, но скажу:
вообще, многие шутят, конечно: сами себе хуже санкциями делают. Но не всё так просто. Хуже нам и хуже сильно, просто за счёт инерции эффект весьма отсрочен и дно за дном мы будем пробивать тоже довольно долго. Каким образом обладание новыми территориями в качестве демпферной зоны, да ещё нуждающимися в капитальном восстановлении должно стране помочь, не совсем понимаю. Ну никак не верю в официальные причины. И в официальные последствия типа «легко отскочим» и т.д. тоже не верю, верю в реально наблюдаемые последствия.
Будет из бочек же ... сразу в себя ...
Не самый плохой вариант (-;
Как бы не пришлось на телегах эти бочки доставлять... Я крафтовое люблю, имперцы, а будет, возможно, бурдамага в бочках )-:
Так может арендаторов стало меньше, вот меньше и отказывают?
не
В сберкассе было написано euro +80
Типичное правосудие по российски.Потенциал "высвобождения" занятых
Ну это вообще пиздец полный..
Норм, а потом зима- замерзнем позже ЕС на 80 лет... Хотя с учётом максимальных продаж газа и нефти "на сторону" лет 30 ещё протянем...
"Она указывала на «злые, жестокие, бескультурные, выходящие за рамки закона» комментарии"
Всегда поражала эта тяга к стукачеству и мания ко всем запретам отдельных граждан нашей страны.
Банки для напитков странное зло, которое все мировые правительства не стали замечать в момент коронавируса.
В разных странах были бредовые запреты ( типа бегать в лесу в маске ), но при этом банки, стоящие на полках магазина, на которые все дышат и чихают, по которым могут лазить разные насекомые и животные — никто не подумал запретить или обязать делать гигиеничную верхнюю часть
Вообще любой, кто свяжется с россией наказан или будет наказан. Жду когда произойдёт необратимая диверсия на МКС. Чтобы наса проснулась наконец.
Укрепление рубля стало «головной болью» для зарубежных банков, которые уже ушли или пытаются уйти из России, пишет Bloomberg. Societe Generale, например, сообщил, что по итогам второго квартала потерял €.3,3 млрд до вычета налогов.
Не только валютным ипотечникам страдать