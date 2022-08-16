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Проектный Денис

В App Store появились приложения СБОЛ и «Инвстр» — копии «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора» Статьи редакции

Приложение «Сбера» пропало из магазина в апреле — после попадания под санкции США.

  • Разработчик Open IT-Solutions выпустил приложения СБОЛ и «Инвстр» для iOS. Первое появилось в App Store 16 августа, второе — в июне. Внимание на это обратили Telegram-каналы «Банки, деньги, два офшора и «Дайджест».
  • На сайте СБОЛ указано, что приложение нужно, чтобы проверить баланс, посмотреть курс или «найти ближайший офис или банкомат». При входе нужно ввести номер карты: войти можно только по карте «Сбера», если ввести номер карточки другого банка, сервис порекомендует перейти на его сайт.
  • Редакция vc.ru также скачала приложение и смогла зайти по номеру карты «Сбера», банк прислал SMS с кодом. Приложение повторяет интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн», сохранилась переписка с поддержкой и актуальный баланс карты.
  • Приложение «Инвстр» обещает предоставлять актуальную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, индексы, новости и котировки. По дизайну оно похоже на приложение «Сбера» для инвестиций — «СберИнвестор».
  • Разработчик приложений — ООО «Открытые ИТ-решения». Согласно данным «Контур.Фокуса», компания создана 18 февраля 2022 года. В «Сбере» сообщили РБК, что банк рекомендует своим клиентам устанавливать СБОЛ.
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.

#новость #сбер

6368 просмотров
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48 комментариев
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 IGTS

Инвстр? Пнтн

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Vladislav Kulpenkov
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Макс Фактор

Спсб тб сбрбнк

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Александр Добриневский
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Вася Пражкин
приложение нужно, чтобы проверить баланс
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Александр Хрусталев

Есть телефон со сбером баланс проверить?

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СОКР

Збс нвст! Тк држт, сбрбнк 👍🏻

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z0mb1e
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Игорь Горшков

Приложения будут удалены через 10, 9, 8, 7 ... кто-то сомневается, что их оставят? Единственный момент, их можно сейчас быстро поставить и потом они будут уже в библиотеке, если ради этого, для тех, кто не ставил.

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s0undwave

Думаю, оставят. Этому приложению три месяца уже – все ок

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Макс Фактор

Втбшный прайм баланс с апреля не удаляют

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Кристина К

Первое снесут скорее всего как и с ВТБ, а вот следующие не вызовут резонанса и будут работать. Наконец дождались, а то телефон не поменяешь из-за приложения сбера

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Konstantin V

Сбер опустился до уровня арбитражника, который заливает казино прилки) Сбер три топора!

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Кот Матроскин

🤣🤣🤣

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Саша Прохоренко

Modern problems require modern solutions

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Павел Камышев

Оооууу , но тогда Покупка нового Афончика снова станет для многих актуальной)))

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Евгений Кислов

После такого кидка с отключением функций (не говоря уже о приложениях) новые херфоны только бабушкам покупать, как звонилку (и то пока разрешают звонить)

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Денис Богачев

Так и на адроидах отключили оплату. Только миром кажется платить можно

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Tannim

Юманипей, сберпей, мирпей, хуавей пей(если говорим про хуавей), самсунг пей.

Сам факт что на андроиде можно заменить функцию аналогом = как бы не совсем тоже самое.

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Andre Macareno

И только кастомными решениями
Самсунг пэй — зависит от устройства: на с8 из ОАЭ у меня поставился российский и там мир завелся, а вот на с22 на квалкомме никак, потому что перепрошивка на российский регион есть только для версий с эксиносом

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Михаил Иванович

А какие функции отключили? Я что-то пропустил?

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Андрей Иванов

Ну и отлично. Хочется подтверждение от Сбера увидеть в комментах - ну или хотя бы смайлик с подмигиванием 😉

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Евгений Кислов

Они подтвердили, новость час назад на рбк вышла

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Я никто и звать меня никак

сбр пнх

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Aleksey Bobkov

как это жалко и нелепо

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Al

Уже выпилили

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Илья Николюкин

Уже не находится поиском

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Sergey Tischenko

Уже все, раньше нужно было скачивать)

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Территориальный фитиль

Ну да, ну да, пошел я нахер со сбербанк премьером

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Сбер

Уточните, пожалуйста, в каком вы приложении и что не получается сделать

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Evgeny Klyuchnikov

А можно ли в этом приложении подключить СБП? И появилась ли возможность подключать в вэб-версии?

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Сбер

В приложении СБОЛ доступны СБП, можете пользоваться сервисом. В веб-версии Сбербанк Онлайн воспользоваться СБП не получится

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Vilent

Никто не знает, есть ли в AppStore копия приложения ВТБ Мои инвестиции? Втб почему-то открыто выпустило только приложение банка, инвестиционное только в браузере((

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Михаил Комаров

Пару недель назад была рассылка от них - называется Орбита

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redsoxwalker
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Евгений Кислов

Работает, скачал как только на РБК новость вышла, через 3 минуты, после публикации СБОЛ). Интересно, долго ли продержится с такой pr компанией)

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Anton

В голос 😁😁

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N

почему-то пуш уведомления в СБОЛ тоже не доступны

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Vasiliy coconut

Сбрбнкнлн

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Yuriy Zaitcev

еще пока не удалили

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compostirony

Ну и смысл в чём? Опять выпилят же.

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Arsenii Kirsanov

Прямая ссылочка. В поиске нет :(
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB/id1631810724?l=en

‎СБОЛ
‎СБОЛ – приложение, которое дает возможность везде оставаться онлайн со своими балансами. Это…
apps.apple.com
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Александр Хрусталев

Кк тб тк Лн Мск?

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Almaz Izmailov

А че там с нашим эпстором ?

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redsoxwalker

Не раскачивай

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Almaz Izmailov

😕 ща ещё визы перестанут давать будет збс

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Дарья Смолякова

Нет, збс в будем, потому что ещё не начинали.

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harsenpage

В целом, на Android работает неплохо. Баги есть, но незначительные. Дизайн оставляет желать лучшего (понимаю MVP проект делается быстрее, но всё же могло быть лучше. Я сделал редизайн этого проекта за месяц и он намного лучше оригинала). В общем, разработчикам и дизайнерам есть над чем работать.

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