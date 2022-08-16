В App Store появились приложения СБОЛ и «Инвстр» — копии «Сбербанк Онлайн» и «СберИнвестора» Статьи редакции
Приложение «Сбера» пропало из магазина в апреле — после попадания под санкции США.
- Разработчик Open IT-Solutions выпустил приложения СБОЛ и «Инвстр» для iOS. Первое появилось в App Store 16 августа, второе — в июне. Внимание на это обратили Telegram-каналы «Банки, деньги, два офшора и «Дайджест».
- На сайте СБОЛ указано, что приложение нужно, чтобы проверить баланс, посмотреть курс или «найти ближайший офис или банкомат». При входе нужно ввести номер карты: войти можно только по карте «Сбера», если ввести номер карточки другого банка, сервис порекомендует перейти на его сайт.
- Редакция vc.ru также скачала приложение и смогла зайти по номеру карты «Сбера», банк прислал SMS с кодом. Приложение повторяет интерфейс и функции «Сбербанк Онлайн», сохранилась переписка с поддержкой и актуальный баланс карты.
- Приложение «Инвстр» обещает предоставлять актуальную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, индексы, новости и котировки. По дизайну оно похоже на приложение «Сбера» для инвестиций — «СберИнвестор».
- Разработчик приложений — ООО «Открытые ИТ-решения». Согласно данным «Контур.Фокуса», компания создана 18 февраля 2022 года. В «Сбере» сообщили РБК, что банк рекомендует своим клиентам устанавливать СБОЛ.
- В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. После этого App Store удалил мобильное приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие.
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Инвстр? Пнтн
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Спсб тб сбрбнк
Есть телефон со сбером баланс проверить?
Збс нвст! Тк држт, сбрбнк 👍🏻
Приложения будут удалены через 10, 9, 8, 7 ... кто-то сомневается, что их оставят? Единственный момент, их можно сейчас быстро поставить и потом они будут уже в библиотеке, если ради этого, для тех, кто не ставил.
Думаю, оставят. Этому приложению три месяца уже – все ок
Втбшный прайм баланс с апреля не удаляют
Первое снесут скорее всего как и с ВТБ, а вот следующие не вызовут резонанса и будут работать. Наконец дождались, а то телефон не поменяешь из-за приложения сбера
Сбер опустился до уровня арбитражника, который заливает казино прилки) Сбер три топора!
🤣🤣🤣
Modern problems require modern solutions
Оооууу , но тогда Покупка нового Афончика снова станет для многих актуальной)))
После такого кидка с отключением функций (не говоря уже о приложениях) новые херфоны только бабушкам покупать, как звонилку (и то пока разрешают звонить)
Так и на адроидах отключили оплату. Только миром кажется платить можно
Юманипей, сберпей, мирпей, хуавей пей(если говорим про хуавей), самсунг пей.
Сам факт что на андроиде можно заменить функцию аналогом = как бы не совсем тоже самое.
И только кастомными решениями
Самсунг пэй — зависит от устройства: на с8 из ОАЭ у меня поставился российский и там мир завелся, а вот на с22 на квалкомме никак, потому что перепрошивка на российский регион есть только для версий с эксиносом
А какие функции отключили? Я что-то пропустил?
Ну и отлично. Хочется подтверждение от Сбера увидеть в комментах - ну или хотя бы смайлик с подмигиванием 😉
Они подтвердили, новость час назад на рбк вышла
сбр пнх
как это жалко и нелепо
Уже выпилили
Уже не находится поиском
Уже все, раньше нужно было скачивать)
Ну да, ну да, пошел я нахер со сбербанк премьером
Уточните, пожалуйста, в каком вы приложении и что не получается сделать
А можно ли в этом приложении подключить СБП? И появилась ли возможность подключать в вэб-версии?
В приложении СБОЛ доступны СБП, можете пользоваться сервисом. В веб-версии Сбербанк Онлайн воспользоваться СБП не получится
Никто не знает, есть ли в AppStore копия приложения ВТБ Мои инвестиции? Втб почему-то открыто выпустило только приложение банка, инвестиционное только в браузере((
Пару недель назад была рассылка от них - называется Орбита
Работает, скачал как только на РБК новость вышла, через 3 минуты, после публикации СБОЛ). Интересно, долго ли продержится с такой pr компанией)
В голос 😁😁
почему-то пуш уведомления в СБОЛ тоже не доступны
Сбрбнкнлн
еще пока не удалили
Ну и смысл в чём? Опять выпилят же.
Прямая ссылочка. В поиске нет :(
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%BB/id1631810724?l=en
Кк тб тк Лн Мск?
А че там с нашим эпстором ?
Не раскачивай
😕 ща ещё визы перестанут давать будет збс
Нет, збс в будем, потому что ещё не начинали.
В целом, на Android работает неплохо. Баги есть, но незначительные. Дизайн оставляет желать лучшего (понимаю MVP проект делается быстрее, но всё же могло быть лучше. Я сделал редизайн этого проекта за месяц и он намного лучше оригинала). В общем, разработчикам и дизайнерам есть над чем работать.