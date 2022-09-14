Новости и тексты на фоне 203 дня «спецоперации»: пошлины на экспорт удобрений, выкуп самолётов за счёт денег ФНБ Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 сентября: доллар — 60,06 рубля, евро — 60,93 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,34 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,13 рубля, евро — по 66,27 рубля.
Кто и как адаптируется к изменениям
Правительство предложило авиакомпаниям выкупить самолёты иностранных лизингодателей за счёт средств ФНБ. Минтранс попросил их оценить, сколько судов они хотят приобрести и на какую сумму. Для этих же целей перевозчикам могут выдать льготные кредиты под 1,5% на 15 лет.
ЦБ предложил позволить иностранным банкам «дружественных» государств открывать российские филиалы в стране.
Нефтехимическая компания «Сибур» начала продавать свои ИТ-решения — это технологии промышленного интернета вещей и AR-платформа для дистанционного обслуживания и ремонта оборудования — Казахстану в партнёрстве с местной дочерней фирмой «Билайна».
Минфин предлагает установить комиссию 0,5% от стоимости товара для эквайреров за платежи, принимаемые с помощью электронного сертификата на базе карт «Мир». Речь о сертификатах ФСС, выдаваемые людям, которым положена госпомощь — например, инвалидам для покупки техники по реабилитации. Обычно комиссия составляет в среднем 1,5-2,5%. Внедрить спецтариф рассчитывают с 1 января 2023 года.
Какие есть проблемы и трудности
Сети 5G в России планировали начать строить с 2024 года. Но бюджетные средства, заложенные на расчистку частот для 5G, Минцифры уже думает направить на другие цели. Например, на разработку центра для устранения последствий ЧС на сетях связи. Чиновники объясняют: часть целей по развитию 5G неактуальна, поэтому деньги лучше «пустить на приоритетные задачи».
Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что сделки с выкупом самолётов за счёт ФНБ не получат развития, поскольку санкции со стороны США и ЕС не позволяют проводить подобные расчёты.
Российские разработчики попросили Минцифры и Минпросвещения обеспечить совместимость государственной информационной системы «Моя школа» с отечественным ПО. Они боятся, что ГИС будет работать только с Microsoft, а это осложнит импортозамещение.
Минфин хочет получать дополнительные 100 млрд рублей в год путём введения экспортных пошлин на все виды удобрений. Из-за этого компании рискуют потерять до 12% экспортной выручки и столкнутся с трудностями в реализации инвестпроектов, которые и так под вопросом из-за санкций.
Контекст
Опрос аналитической фирмы Nielsen показал: 61% покупателей отдают предпочтение магазинам с более низкими ценами, 73% при этом считают низкие цены главным критерием. Это сказывается и на рознице. Офлайн-ритейлеры к началу августа продавали со скидками до 52% продукции, а олнлайн-ритейлеры — до 80%. По той же причине компании также расширяют сети дискаунтеров.
Минэкономики рассчитывает увеличить долю государственно-частных партнёрств с 4% до 8%, чтобы нарастить объём инвестиций в экономику. Идею считают перспективой и сами участники рынка. Сделать это ведомство надеется за счёт уже предложенных мер — например, инфраструктурных кредитов и облигаций.
К концу августа объём выданных займов на рынке краудлендинга (коллективного инвестирования) превысил 1,16 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше средних показателей за месяц в 2022 и 2021 годах. Среди причин — более высокая доходность, чем у других инвестиционных инструментов: до 30% годовых.
Банки не спешат подключаться к платёжному приложению «СБПэй». «Они просто не заинтересованы предлагать клиентам новый сервис, особенно при комиссионных доходах от карт, значительно превышающих потенциально возможные от "СБПэй"»,— пояснили эксперты.
Новости предыдущего дня, 13 сентября — здесь.
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Я автобот
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Коротко и ясно 👍🏻
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203-й пошёл. Однако, с праздником, сегодня Новолетие, Славянский Новый год 🎉
Национальное благосостояние потратят на выкуп самолётов. Ну и льготные кредиты, всё, как положено.
Дружественные банки радостно спешат открыться по всей стране.
Сибур продаёт ИТ-решения Казахстану, видимо, у остальных они уже есть.
Мощную штуку придумал Минфин, как собирать очередную комиссию.
Вместо строительства 5G Минцифры потратит деньги на ремонты сетей. А 5G, оказывается, неактуальна. Ну да, ждём же 11G.
РФ разработчики боятся, что их ПО будет несовместимо с ИС Моя школа.
Доп. деньги на удобрениях планирует собрать Минфин. Деньги не пахнут!
Оказывается!!! Большинство покупателей предпочитают магазины с низкими ценами! Ну кто всерьёз мог поверить в такое? Спасибо аналитикам.
Банки медлят с подключением к СБПэй. Да и мы подождём.
С новым годом, радости и отличного дня всем 🤘🏻
Не, ну интересно же. А если бы не было 24 февраля? Какие были бы новости? Минфин не знает куда потратить столько денег. Россия планирует к 2030 году развернуть 6G. ВВП построил ещё один дворец на острове Русском. :)
Поверх старого? (-:
А что до 24.02 не было новостей? Все тоже самое только без привязки «стало лучше/хуже»))
мммм льготные кредиты,решение всех наших проблем(сарказм)
Кредиты на покупку самолетов под 1,5% из ФНБ - еще никогда бюджетные деньги так дешево не перекладывались в частные карманы абсолютно легально!
Легальней только аренда РЖД вагонов, которые принадлежат... самой РЖД, у маленькой ООО, которая принадлежит кое-кому.
Вы не понимаете, это для отчетности и прозрачности
Ну кто, кто мог подумать, что большинство предпочитает магазины с низкими ценами? Спасибо вам, аналитики фирмы Nielsen!
Гипермаркеты скоро будут не нужны. Пора избавляться от этого мерзкого капиталистического прошлого. Дискаунтеры - вот наше будущее! "Светофор", "Чижик" и "Фикс прайс" - добро пожаловать в каждый дом.
Спасибо великому кормчему, что научил неразумный народ считать каждую копейку.
Дискаунтеры звучит тоже нескрепно.
Даешь бабулек у тротуаров, ларечки и армян с палетами!
Даешь базы, и базары!
Но и это промежуточный этап.
Приезжайте в Санкт-Петербург, бабули с ящиками до сих пор у метро сидят, не факт что со своими огурцами, но они там есть.
Да и у нас сидят, и базы есть, и рынки, и барахолки.
Так они и не пропадали.
Они есть в мухосрансках...
"Например, на разработку центра для устранения последствий ЧС на сетях связи."
Создадут комиссию из чиновников и около и выделят деньги на обсуждение проблемы...
Т.е. всё друзья связи п...ц! Я правильно понимаю?
Ну так-то мобильный интернет уже заметно хуже стал
Это да...
Нет. Связи 5G п/да, а их связям норм будет))
* ЦБ предложил позволить иностранным банкам «дружественных» государств открывать российские филиалы в стране.
Как думаете, придут иностранные банки? )))
Нет. Сегодня ты друг, а завтра "и не враг, а так". Критерии дружественности" - как у трехлетнего ребенка.
Вот вот. Сколько там шагов от друга до недруга?
Ну всякие БелагропромБанки может и придут. Звучит как возможность пропихнуть родственника в начальники филиалов :)
Турки и китайцы вполне могут, да и арабы тоже.
Если гешефт унюхают - конечно придут.
Да...а чего?
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Пользуйтесь кредитами Банка Ирана!
"Опрос аналитической фирмы Nielsen показал: 61% покупателей отдают предпочтение магазинам с более низкими ценами, 73% при этом считают низкие цены главным критерием."
Успех! Прорыв! Видимо наконец то в мухосрансках а не в Москве опрос провели...
"Минэкономики рассчитывает увеличить долю государственно-частных партнёрств с 4% до 8%, чтобы нарастить объём инвестиций в экономику."
Ага играть с теми кто по ходу игры постоянно меняет правила игры...ну-ну...
Так это же с кем надо партнёрство будет. Кто там у нас в лидерах? Ротенберги и Пумпянский со своей "Сигарой". Вот они сейчас руки и потирают в предвкушении.
ДонбаZ Ariline - ваш надежный авиаперевозчик
самое главное это заявить, что будет 5G, а когда дело доходит до сути появляются какие-то проблемы. Возможно верное решение будет сначала прочитать все за и против, все риски и только потом делать такие заявления...?
А смысл введения экспортных пошлин на продукцию которая и так не вывозится?
Вот оказывается для чего мы ФНБ то копили! Чтобы путинский обсёр исправлять, ну зашибись
на счет комиссии для техники по реабилитации норм новость
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Полиночка, радость моя, сходи, пожалуйста, к корректору и спроси, как пишется "ретейлер". А то так и помрешь, думая, что была права.
ууууууууууу откройте форточку