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Финансы
Полина Лааксо

Новости и тексты на фоне 203 дня «спецоперации»: пошлины на экспорт удобрений, выкуп самолётов за счёт денег ФНБ Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 сентября: доллар — 60,06 рубля, евро — 60,93 рубля.

Курсы валют на Forex к 07:38 мск: доллар — 59,93 рубля, евро — 60,07 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 60,02 рубля, евро — 60,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,13 рубля, евро — по 66,27 рубля.

Кто и как адаптируется к изменениям

Правительство предложило авиакомпаниям выкупить самолёты иностранных лизингодателей за счёт средств ФНБ. Минтранс попросил их оценить, сколько судов они хотят приобрести и на какую сумму. Для этих же целей перевозчикам могут выдать льготные кредиты под 1,5% на 15 лет.

ЦБ предложил позволить иностранным банкам «дружественных» государств открывать российские филиалы в стране.

Нефтехимическая компания «Сибур» начала продавать свои ИТ-решения — это технологии промышленного интернета вещей и AR-платформа для дистанционного обслуживания и ремонта оборудования — Казахстану в партнёрстве с местной дочерней фирмой «Билайна».

Минфин предлагает установить комиссию 0,5% от стоимости товара для эквайреров за платежи, принимаемые с помощью электронного сертификата на базе карт «Мир». Речь о сертификатах ФСС, выдаваемые людям, которым положена госпомощь — например, инвалидам для покупки техники по реабилитации. Обычно комиссия составляет в среднем 1,5-2,5%. Внедрить спецтариф рассчитывают с 1 января 2023 года.

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Какие есть проблемы и трудности

Сети 5G в России планировали начать строить с 2024 года. Но бюджетные средства, заложенные на расчистку частот для 5G, Минцифры уже думает направить на другие цели. Например, на разработку центра для устранения последствий ЧС на сетях связи. Чиновники объясняют: часть целей по развитию 5G неактуальна, поэтому деньги лучше «пустить на приоритетные задачи».

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что сделки с выкупом самолётов за счёт ФНБ не получат развития, поскольку санкции со стороны США и ЕС не позволяют проводить подобные расчёты.

Российские разработчики попросили Минцифры и Минпросвещения обеспечить совместимость государственной информационной системы «Моя школа» с отечественным ПО. Они боятся, что ГИС будет работать только с Microsoft, а это осложнит импортозамещение.

Минфин хочет получать дополнительные 100 млрд рублей в год путём введения экспортных пошлин на все виды удобрений. Из-за этого компании рискуют потерять до 12% экспортной выручки и столкнутся с трудностями в реализации инвестпроектов, которые и так под вопросом из-за санкций.

Контекст

Опрос аналитической фирмы Nielsen показал: 61% покупателей отдают предпочтение магазинам с более низкими ценами, 73% при этом считают низкие цены главным критерием. Это сказывается и на рознице. Офлайн-ритейлеры к началу августа продавали со скидками до 52% продукции, а олнлайн-ритейлеры — до 80%. По той же причине компании также расширяют сети дискаунтеров.

Минэкономики рассчитывает увеличить долю государственно-частных партнёрств с 4% до 8%, чтобы нарастить объём инвестиций в экономику. Идею считают перспективой и сами участники рынка. Сделать это ведомство надеется за счёт уже предложенных мер — например, инфраструктурных кредитов и облигаций.

К концу августа объём выданных займов на рынке краудлендинга (коллективного инвестирования) превысил 1,16 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше средних показателей за месяц в 2022 и 2021 годах. Среди причин — более высокая доходность, чем у других инвестиционных инструментов: до 30% годовых.

Банки не спешат подключаться к платёжному приложению «СБПэй». «Они просто не заинтересованы предлагать клиентам новый сервис, особенно при комиссионных доходах от карт, значительно превышающих потенциально возможные от "СБПэй"»,— пояснили эксперты.

Новости предыдущего дня, 13 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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SexKamaz

Я автобот

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Yaroslava Markova

Коротко и ясно 👍🏻

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Вадим Д.

203-й пошёл. Однако, с праздником, сегодня Новолетие, Славянский Новый год 🎉

Национальное благосостояние потратят на выкуп самолётов. Ну и льготные кредиты, всё, как положено.
Дружественные банки радостно спешат открыться по всей стране.
Сибур продаёт ИТ-решения Казахстану, видимо, у остальных они уже есть.
Мощную штуку придумал Минфин, как собирать очередную комиссию.
Вместо строительства 5G Минцифры потратит деньги на ремонты сетей. А 5G, оказывается, неактуальна. Ну да, ждём же 11G.
РФ разработчики боятся, что их ПО будет несовместимо с ИС Моя школа.
Доп. деньги на удобрениях планирует собрать Минфин. Деньги не пахнут!
Оказывается!!! Большинство покупателей предпочитают магазины с низкими ценами! Ну кто всерьёз мог поверить в такое? Спасибо аналитикам.
Банки медлят с подключением к СБПэй. Да и мы подождём.

С новым годом, радости и отличного дня всем 🤘🏻

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Мдидслсл Шишпшпшпщ

Не, ну интересно же. А если бы не было 24 февраля? Какие были бы новости? Минфин не знает куда потратить столько денег. Россия планирует к 2030 году развернуть 6G. ВВП построил ещё один дворец на острове Русском. :)

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Вадим Д.

Поверх старого? (-:

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Pic.jpg

А что до 24.02 не было новостей? Все тоже самое только без привязки «стало лучше/хуже»))

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Terri Brown

мммм льготные кредиты,решение всех наших проблем(сарказм)

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Сидор

Кредиты на покупку самолетов под 1,5% из ФНБ - еще никогда бюджетные деньги так дешево не перекладывались в частные карманы абсолютно легально!

Легальней только аренда РЖД вагонов, которые принадлежат... самой РЖД, у маленькой ООО, которая принадлежит кое-кому.

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Grigoriy Malyshev

Вы не понимаете, это для отчетности и прозрачности

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Вадим Д.

Ну кто, кто мог подумать, что большинство предпочитает магазины с низкими ценами? Спасибо вам, аналитики фирмы Nielsen!

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Слегка Придурковатый

Гипермаркеты скоро будут не нужны. Пора избавляться от этого мерзкого капиталистического прошлого. Дискаунтеры - вот наше будущее! "Светофор", "Чижик" и "Фикс прайс" - добро пожаловать в каждый дом.

Спасибо великому кормчему, что научил неразумный народ считать каждую копейку.

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Skyray

Дискаунтеры звучит тоже нескрепно.
Даешь бабулек у тротуаров, ларечки и армян с палетами!
Даешь базы, и базары!

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Слегка Придурковатый

Но и это промежуточный этап.

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Константин Хиксводел

Приезжайте в Санкт-Петербург, бабули с ящиками до сих пор у метро сидят, не факт что со своими огурцами, но они там есть.

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Skyray

Да и у нас сидят, и базы есть, и рынки, и барахолки.

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Вадим Д.

Так они и не пропадали.

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Абстрактный танк88

Они есть в мухосрансках...

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Абстрактный танк88

"Например, на разработку центра для устранения последствий ЧС на сетях связи."
Создадут комиссию из чиновников и около и выделят деньги на обсуждение проблемы...
Т.е. всё друзья связи п...ц! Я правильно понимаю?

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Pushkareva Ekaterina

Ну так-то мобильный интернет уже заметно хуже стал

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Абстрактный танк88

Это да...

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Pic.jpg

Нет. Связи 5G п/да, а их связям норм будет))

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Живой меч

* ЦБ предложил позволить иностранным банкам «дружественных» государств открывать российские филиалы в стране.

Как думаете, придут иностранные банки? )))

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Сидор

Нет. Сегодня ты друг, а завтра "и не враг, а так". Критерии дружественности" - как у трехлетнего ребенка.

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Валдислав

Вот вот. Сколько там шагов от друга до недруга?

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user_90123129312

Ну всякие БелагропромБанки может и придут. Звучит как возможность пропихнуть родственника в начальники филиалов :)

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Андрей Мельник

Турки и китайцы вполне могут, да и арабы тоже.

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Слегка Придурковатый

Если гешефт унюхают - конечно придут.

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Абстрактный танк88

Да...а чего?

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Абстрактный танк88

Открывайте вклады в Банке Северной Кореи! Ваши деньги под надёжной защитой!
Пользуйтесь переводами Банка Венесуэлы! Ваши деньги...были ваши стали наши! Ваши деньги опять уходят знатокам!
Пользуйтесь покупкой нетоксичных валют в Банке Эритреи! Собери свою коллекцию билетов банка приколов!
Пользуйтесь кредитами Банка Ирана!

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Абстрактный танк88

"Опрос аналитической фирмы Nielsen показал: 61% покупателей отдают предпочтение магазинам с более низкими ценами, 73% при этом считают низкие цены главным критерием."
Успех! Прорыв! Видимо наконец то в мухосрансках а не в Москве опрос провели...

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Абстрактный танк88

"Минэкономики рассчитывает увеличить долю государственно-частных партнёрств с 4% до 8%, чтобы нарастить объём инвестиций в экономику."
Ага играть с теми кто по ходу игры постоянно меняет правила игры...ну-ну...

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Андрей Мельник

Так это же с кем надо партнёрство будет. Кто там у нас в лидерах? Ротенберги и Пумпянский со своей "Сигарой". Вот они сейчас руки и потирают в предвкушении.

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николай

ДонбаZ Ariline - ваш надежный авиаперевозчик

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Илья Зарецкий

самое главное это заявить, что будет 5G, а когда дело доходит до сути появляются какие-то проблемы. Возможно верное решение будет сначала прочитать все за и против, все риски и только потом делать такие заявления...?

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Руслан Астафьев

А смысл введения экспортных пошлин на продукцию которая и так не вывозится?

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Максим

Вот оказывается для чего мы ФНБ то копили! Чтобы путинский обсёр исправлять, ну зашибись

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Виктор Шаманов

на счет комиссии для техники по реабилитации норм новость

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Дмитрий Перепродажный

Полиночка, радость моя, сходи, пожалуйста, к корректору и спроси, как пишется "ретейлер". А то так и помрешь, думая, что была права.

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mr. Tyrazz

ууууууууууу откройте форточку

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