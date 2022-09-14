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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 сентября: доллар — 60,06 рубля, евро — 60,93 рубля.

Курсы валют на Forex к 07:38 мск: доллар — 59,93 рубля, евро — 60,07 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:38 мск: доллар — 60,02 рубля, евро — 60,06 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,34 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,13 рубля, евро — по 66,27 рубля.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Правительство предложило авиакомпаниям выкупить самолёты иностранных лизингодателей за счёт средств ФНБ. Минтранс попросил их оценить, сколько судов они хотят приобрести и на какую сумму. Для этих же целей перевозчикам могут выдать льготные кредиты под 1,5% на 15 лет.

ЦБ предложил позволить иностранным банкам «дружественных» государств открывать российские филиалы в стране.

Нефтехимическая компания «Сибур» начала продавать свои ИТ-решения — это технологии промышленного интернета вещей и AR-платформа для дистанционного обслуживания и ремонта оборудования — Казахстану в партнёрстве с местной дочерней фирмой «Билайна».

Минфин предлагает установить комиссию 0,5% от стоимости товара для эквайреров за платежи, принимаемые с помощью электронного сертификата на базе карт «Мир». Речь о сертификатах ФСС, выдаваемые людям, которым положена госпомощь — например, инвалидам для покупки техники по реабилитации. Обычно комиссия составляет в среднем 1,5-2,5%. Внедрить спецтариф рассчитывают с 1 января 2023 года.

Какие есть проблемы и трудности

Сети 5G в России планировали начать строить с 2024 года. Но бюджетные средства, заложенные на расчистку частот для 5G, Минцифры уже думает направить на другие цели. Например, на разработку центра для устранения последствий ЧС на сетях связи. Чиновники объясняют: часть целей по развитию 5G неактуальна, поэтому деньги лучше «пустить на приоритетные задачи».

Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что сделки с выкупом самолётов за счёт ФНБ не получат развития, поскольку санкции со стороны США и ЕС не позволяют проводить подобные расчёты.

Российские разработчики попросили Минцифры и Минпросвещения обеспечить совместимость государственной информационной системы «Моя школа» с отечественным ПО. Они боятся, что ГИС будет работать только с Microsoft, а это осложнит импортозамещение.

Минфин хочет получать дополнительные 100 млрд рублей в год путём введения экспортных пошлин на все виды удобрений. Из-за этого компании рискуют потерять до 12% экспортной выручки и столкнутся с трудностями в реализации инвестпроектов, которые и так под вопросом из-за санкций.

Контекст

Опрос аналитической фирмы Nielsen показал: 61% покупателей отдают предпочтение магазинам с более низкими ценами, 73% при этом считают низкие цены главным критерием. Это сказывается и на рознице. Офлайн-ритейлеры к началу августа продавали со скидками до 52% продукции, а олнлайн-ритейлеры — до 80%. По той же причине компании также расширяют сети дискаунтеров.

Минэкономики рассчитывает увеличить долю государственно-частных партнёрств с 4% до 8%, чтобы нарастить объём инвестиций в экономику. Идею считают перспективой и сами участники рынка. Сделать это ведомство надеется за счёт уже предложенных мер — например, инфраструктурных кредитов и облигаций.

К концу августа объём выданных займов на рынке краудлендинга (коллективного инвестирования) превысил 1,16 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше средних показателей за месяц в 2022 и 2021 годах. Среди причин — более высокая доходность, чем у других инвестиционных инструментов: до 30% годовых.

Банки не спешат подключаться к платёжному приложению «СБПэй». «Они просто не заинтересованы предлагать клиентам новый сервис, особенно при комиссионных доходах от карт, значительно превышающих потенциально возможные от "СБПэй"»,— пояснили эксперты.

Новости предыдущего дня, 13 сентября — здесь.