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Национальный парк Као Сок в Таиланде, Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 60,17 рубля, евро — 60,04 рублей.

Курсы на Forex к 08:00 мск: доллар — 60,28 рублей, евро — 60,33 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,54 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,4 рублей, евро — по 66,98 рублей.

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Кто и как адаптируется к изменениям

Китайская BYD может в 2023 году вновь выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины в Россию собирается белорусская компания SGP, рассказал «Ведомостям» источник и подтвердил гендиректор SGP Артем Ловчев.

«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок. Решение, предназначенное для промышленного интернета вещей, тестируют две компании в ОАЭ, рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.

За январь-август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза год к году, следует из данных Prian.ru. Эта страна в 2022 году впервые вошла в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди россиян. В 2021-м Таиланд занимал 20-ю позицию по популярности.

Какие есть проблемы и трудности

H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России. Компания планирует до конца октября закрыть свои магазины за Уралом: речь идёт примерно о 20 торговых точках сети в Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно ритейлер откажется от менее рентабельных магазинов в небольших городах в центральной части страны, говорят источники «Коммерсанта».

Разработчиков ПО, входящего в реестр отечественного софта, могут обязать адаптировать свои продукты под российские ОС на базе Linux, рассказал «Ъ» глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает Alt Linux) Алексей Смирнов. Если разработчик не выполнит требования, его исключат из реестра. В Минцифры подтвердили, что такая инициатива разрабатывается, а также планируется определить требования и к совестимой ОС.

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России — до 28 сентября.

Контекст

Правительство ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуре ВВП России с 29,8% в 2021 году до 22,6% в 2030-м, следует из материалов стратегической сессии по развитию экономики, которая прошла 30 августа в правительстве.

Выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, — вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8% — ИТ и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга — с 1,6 до 3,2%.

Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.