Новости и тексты на фоне 209 дня «спецоперации»: Таиланд вошёл в десятку популярных стран для покупки жилья Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 60,17 рубля, евро — 60,04 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,54 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,4 рублей, евро — по 66,98 рублей.
Кто и как адаптируется к изменениям
Китайская BYD может в 2023 году вновь выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины в Россию собирается белорусская компания SGP, рассказал «Ведомостям» источник и подтвердил гендиректор SGP Артем Ловчев.
«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок. Решение, предназначенное для промышленного интернета вещей, тестируют две компании в ОАЭ, рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.
За январь-август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза год к году, следует из данных Prian.ru. Эта страна в 2022 году впервые вошла в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди россиян. В 2021-м Таиланд занимал 20-ю позицию по популярности.
Какие есть проблемы и трудности
H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России. Компания планирует до конца октября закрыть свои магазины за Уралом: речь идёт примерно о 20 торговых точках сети в Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно ритейлер откажется от менее рентабельных магазинов в небольших городах в центральной части страны, говорят источники «Коммерсанта».
Разработчиков ПО, входящего в реестр отечественного софта, могут обязать адаптировать свои продукты под российские ОС на базе Linux, рассказал «Ъ» глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает Alt Linux) Алексей Смирнов. Если разработчик не выполнит требования, его исключат из реестра. В Минцифры подтвердили, что такая инициатива разрабатывается, а также планируется определить требования и к совестимой ОС.
Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России — до 28 сентября.
Контекст
Правительство ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуре ВВП России с 29,8% в 2021 году до 22,6% в 2030-м, следует из материалов стратегической сессии по развитию экономики, которая прошла 30 августа в правительстве.
Выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, — вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8% — ИТ и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга — с 1,6 до 3,2%.
Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.
H&M просто гении мы как бы закрываемся и поддерживаем санкции,но самые рентабельные магазины мы оставим
Санлайт перестал закрываться, вот ниша вечно закрывающегося и освободилась.
Спустя 1.5 года
H&Mначал поставки новой военной формы в ВС РФ и ЧВК Вагнер
Сначала с нераскупленных прошлогодних "коллекций" и только за Уралом.
Поношенная с дырками со скидкой в секондхендах
Веский повод никогда не попадать в этот реестр и не рассматривать Россию как рынок, даже если ты сам отсюда. То есть даже если ты не такой богатый разработчик, то тебе нужно искать деньги и нанимать отдельную команду для порта на Линось?
Начинайте день с выстрела себе в ногу. Спасибо за очередной выстрел в ногу.
Теперь программировать для России, это как открывать бизнес в России. Шесть тысяч раз спросишь себя: Зачем?
Потому что очень выгодно и просто. Практически нет конкуренции, при хорошей покупательной способности.
ХМ яркий пример того, что, оставаясь в России, можно иметь хорошую долю рынка при хуевом продукте.
Мы когда говорим, что ПО находится в реестре, покупатели оживают на встрече
Получается, что нынешние мелкие продуктовые разработчики со временем вымрут как класс.
"вымрут, как классно"
Не, статус российского ПО только для госов требуется, да и статус этот на раз два получать
1) Очень много софта может работать через браузер. 2) Если ПО стабильно работет через Wine, вполне можно считать что это и есть адаптация под Linux. 3) Ну и зачем придумали Java 😜?
Особенно если учесть, что все так и продолжат дальше пользоваться привычными ОС
Собственно если у вас таки SaaS то все как бы проще
209-й день идёт вся эта по...ень.
А ведь сенодня День рекрутера в России, с праздником!
ЭлектроBYDы могут появиться в РФ, «штош, посмотрим».
Каспер вывел свою ОСь в международное пространство.
В Таиланде спрос на недвижку растёт в 4 раза, россияне молодцы.
H&M уходит медленно, по 20 магазинов в месяц закрнывает.
Разработал софт? Портируй на росОС!
Экспорт будет снижаться, даже правительству очевидно. А чего экспортировать? Даже от сырья отказываются кое-где.
Хорошего всем дня и замечательного настроения 🤘🏻
"Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга — с 1,6 до 3,2%"
Интересно, вдвое вырастет объем предоставляемых услуг или вдвое вырастет стоимость при том же объеме?
Остальное схоопнется, доля автоматически вырастет.
Т.е. остальное должно схлопнуться в два раза? Ну тогда деньги на внутренний туризм, общепит и досуг останутся только у олигархов. Объем услуг упадет в тысячу раз, цена вырастет в тысячу раз. С точки зрения математики все правильно.
Ну е мае ,а как же "увеличится обьем но только за счет ухудшения качества".
Ну что вы в самом деле, не либерал что ли.
"Разработчиков ПО, входящего в реестр отечественного софта, могут обязать адаптировать свои продукты под российские ОС на базе Linux"
The Dark Side of the Reestr.
«Разработчиков ПО могут обязать» — вот уж разработчики ПО могут изрядно ох...ть, сиречь удивиться.
Я, что-то не понял! Какие такие ОС в России есть?!
Ну разные дистрибутивы линупс. Просто с обоями патриотического характера
А чë только Отечественный Линукс?!Даëшь Отечественный Андроид и дружественный Ху..ОС!
Разработчики, когда узнали, что им придётся обязательно портировать проект:
Попахивает пи@дежом. Ну, разве что только если они сравнивают с пандемийным периодом, когда недвижку никто вообще не покупал. Никому эти квартиры не нужны, если ты не можешь приехать туда в любой момент. Десять лет владел квартирой в Паттайе, год назад продал в 1.5 раза дешевле, чем покупал, и при этом непомерно счастлив. Как и десятки моих знакомых по Таю, продавших свои дома и квартиры.
.
А тем временем тихо и незаметно начинаются массовые увольнения в отечественных АК. Как АКазалось, отжать самолЁты у лессоров - это было не самое интересное.
.
https://www.mk.ru/social/2022/04/16/aviakompanii-zadumalis-o-novykh-sposobakh-uvolneniya-sotrudnikov.html
.
Рост продаж кетайских автомобилей на российском рынке вырос на 100% - в прошлом году продали ДВА, а этом году - ЧЕТЫРЕ!