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Финансы
Грузовой звук

Новости и тексты на фоне 209 дня «спецоперации»: Таиланд вошёл в десятку популярных стран для покупки жилья Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Национальный парк Као Сок в Таиланде, Unsplash

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 20 сентября: доллар — 60,17 рубля, евро — 60,04 рублей.

Курсы на Forex к 08:00 мск: доллар — 60,28 рублей, евро — 60,33 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,54 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,4 рублей, евро — по 66,98 рублей.

Кто и как адаптируется к изменениям

Китайская BYD может в 2023 году вновь выйти на российский рынок, но теперь уже исключительно с линейкой электромобилей. Завозить машины в Россию собирается белорусская компания SGP, рассказал «Ведомостям» источник и подтвердил гендиректор SGP Артем Ловчев.

«Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок. Решение, предназначенное для промышленного интернета вещей, тестируют две компании в ОАЭ, рассказал «Ведомостям» директор по развитию бизнеса KasperskyOS Андрей Суворов.

За январь-август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза год к году, следует из данных Prian.ru. Эта страна в 2022 году впервые вошла в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди россиян. В 2021-м Таиланд занимал 20-ю позицию по популярности.

Какие есть проблемы и трудности

H&M определился с планом сворачивания бизнеса в России. Компания планирует до конца октября закрыть свои магазины за Уралом: речь идёт примерно о 20 торговых точках сети в Сибири и на Дальнем Востоке. Параллельно ритейлер откажется от менее рентабельных магазинов в небольших городах в центральной части страны, говорят источники «Коммерсанта».

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Разработчиков ПО, входящего в реестр отечественного софта, могут обязать адаптировать свои продукты под российские ОС на базе Linux, рассказал «Ъ» глава совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает Alt Linux) Алексей Смирнов. Если разработчик не выполнит требования, его исключат из реестра. В Минцифры подтвердили, что такая инициатива разрабатывается, а также планируется определить требования и к совестимой ОС.

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России — до 28 сентября.

Контекст

Правительство ожидает сокращения доли экспортных отраслей в структуре ВВП России с 29,8% в 2021 году до 22,6% в 2030-м, следует из материалов стратегической сессии по развитию экономики, которая прошла 30 августа в правительстве.

Выпуск перераспределится в пользу обрабатывающих производств, ориентированных на внутренний рынок, — вклад этой сферы вырастет с 5,3 до 8% — ИТ и науки (с 6,8 до 8,8%), строительства, ЖКХ и недвижимости (с 14,6 до 16,4%). Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга — с 1,6 до 3,2%.

Новости предыдущего дня, 19 сентября — здесь.

#новость #днрилнр

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29 комментариев
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 Юрий Славутин

H&M просто гении мы как бы закрываемся и поддерживаем санкции,но самые рентабельные магазины мы оставим

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Fedor Ko

Санлайт перестал закрываться, вот ниша вечно закрывающегося и освободилась.

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роман долгополов

Спустя 1.5 года
H&Mначал поставки новой военной формы в ВС РФ и ЧВК Вагнер

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Вадим Д.

Сначала с нераскупленных прошлогодних "коллекций" и только за Уралом.

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Михаил Октябрьский

Поношенная с дырками со скидкой в секондхендах

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Rabbit Rabbin
могут обязать адаптировать свои продукты под российские ОС на базе Linux

Веский повод никогда не попадать в этот реестр и не рассматривать Россию как рынок, даже если ты сам отсюда. То есть даже если ты не такой богатый разработчик, то тебе нужно искать деньги и нанимать отдельную команду для порта на Линось?

Начинайте день с выстрела себе в ногу. Спасибо за очередной выстрел в ногу.

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Ann Feldman

Теперь программировать для России, это как открывать бизнес в России. Шесть тысяч раз спросишь себя: Зачем?

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Станислав Назаров

Потому что очень выгодно и просто. Практически нет конкуренции, при хорошей покупательной способности.
ХМ яркий пример того, что, оставаясь в России, можно иметь хорошую долю рынка при хуевом продукте.

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Алеоп

Мы когда говорим, что ПО находится в реестре, покупатели оживают на встрече

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MT Advanced

Получается, что нынешние мелкие продуктовые разработчики со временем вымрут как класс.

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palenwe palenweev

"вымрут, как классно"

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Алеоп

Не, статус российского ПО только для госов требуется, да и статус этот на раз два получать

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Pavel Asmanov

1) Очень много софта может работать через браузер. 2) Если ПО стабильно работет через Wine, вполне можно считать что это и есть адаптация под Linux. 3) Ну и зачем придумали Java 😜?

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Viktor C.

Особенно если учесть, что все так и продолжат дальше пользоваться привычными ОС

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Boris Kuzmin

Собственно если у вас таки SaaS то все как бы проще

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Вадим Д.

209-й день идёт вся эта по...ень.
А ведь сенодня День рекрутера в России, с праздником!

ЭлектроBYDы могут появиться в РФ, «штош, посмотрим».
Каспер вывел свою ОСь в международное пространство.
В Таиланде спрос на недвижку растёт в 4 раза, россияне молодцы.
H&M уходит медленно, по 20 магазинов в месяц закрнывает.
Разработал софт? Портируй на росОС!
Экспорт будет снижаться, даже правительству очевидно. А чего экспортировать? Даже от сырья отказываются кое-где.

Хорошего всем дня и замечательного настроения 🤘🏻

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MT Advanced

"Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга — с 1,6 до 3,2%"
Интересно, вдвое вырастет объем предоставляемых услуг или вдвое вырастет стоимость при том же объеме?

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Иван Иванов

Остальное схоопнется, доля автоматически вырастет.

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MT Advanced

Т.е. остальное должно схлопнуться в два раза? Ну тогда деньги на внутренний туризм, общепит и досуг останутся только у олигархов. Объем услуг упадет в тысячу раз, цена вырастет в тысячу раз. С точки зрения математики все правильно.

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роман долгополов

Ну е мае ,а как же "увеличится обьем но только за счет ухудшения качества".
Ну что вы в самом деле, не либерал что ли.

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Слегка Придурковатый

"Разработчиков ПО, входящего в реестр отечественного софта, могут обязать адаптировать свои продукты под российские ОС на базе Linux"

The Dark Side of the Reestr.

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Вадим Д.

«Разработчиков ПО могут обязать» — вот уж разработчики ПО могут изрядно ох...ть, сиречь удивиться.

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Иван Серик

Я, что-то не понял! Какие такие ОС в России есть?!

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Леонид Гнездилов

Ну разные дистрибутивы линупс. Просто с обоями патриотического характера

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Иван Серик

А чë только Отечественный Линукс?!Даëшь Отечественный Андроид и дружественный Ху..ОС!

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Ivan Berg

Разработчики, когда узнали, что им придётся обязательно портировать проект:

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Боря Бро
За январь-август спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в четыре раза год к году, следует из данных Prian.ru. Эта страна в 2022 году впервые вошла в топ-10 наиболее востребованных стран для приобретения недвижимости среди россиян. В 2021-м Таиланд занимал 20-ю позицию по популярности.

Попахивает пи@дежом. Ну, разве что только если они сравнивают с пандемийным периодом, когда недвижку никто вообще не покупал. Никому эти квартиры не нужны, если ты не можешь приехать туда в любой момент. Десять лет владел квартирой в Паттайе, год назад продал в 1.5 раза дешевле, чем покупал, и при этом непомерно счастлив. Как и десятки моих знакомых по Таю, продавших свои дома и квартиры.

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Abnatop Sky
Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России — до 28 сентября.

.
А тем временем тихо и незаметно начинаются массовые увольнения в отечественных АК. Как АКазалось, отжать самолЁты у лессоров - это было не самое интересное.
.
https://www.mk.ru/social/2022/04/16/aviakompanii-zadumalis-o-novykh-sposobakh-uvolneniya-sotrudnikov.html

Авиакомпании задумались о новых способах…
"Будьте готовы, что с 5 апреля вас поставят на "стоп", - такое сообщение в рассылке получили…
www.mk.ru
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Abnatop Sky
Вдвое вырастет доля туризма, общественного питания и досуга — с 1,6 до 3,2%.

.
Рост продаж кетайских автомобилей на российском рынке вырос на 100% - в прошлом году продали ДВА, а этом году - ЧЕТЫРЕ!

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