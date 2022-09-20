Индекс Мосбиржи падал на 10,5% на фоне новостей о референдумах по присоединению ЛНР и ДНР к России Статьи редакции
Их собираются провести с 23 по 27 сентября.
- Индекс Мосбиржи по состоянию на 15:35 мск падает на 5,57%. Он опустился ниже 2300 пунктов — впервые с 30 августа. Падение доходило до 10,5% (ниже 2200 пунктов), потом оно остановилось.
- Среди лидеров падения были: Polymetal — акции упали на 21,05%, TCS Group («Тинькофф») — на 15,27%, VK — на 15,3%, а также «Яндекс» — на 8,7%, Ozon — 8,1% и другие.
- Главной причиной падения рынка стало решение депутатов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) провести с 23 по 27 сентября референдумы о вхождении их в состав России. Такое же решение приняли и в Херсонской области — референдум пройдёт в те же даты.
- Также 20 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что правительство для покрытия дефицита бюджета хочет собрать с поставщиков сырья около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счёт роста вывозных пошлин и ставок НДПИ.
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Если их примут в состав РФ то риск мобилизации станет реальным, учитывая новые принятые поправки в УК
Что значит если? Есть сомнения?
Да какой риск, всё уже решено. Для этого их и принимают.
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Как сейчас радуются чуваки, которые лепили Z на свои машины. Наконец-то у них появится шанс оказать поддержку плечом к плечу.
То есть вам законов, принятых госдумой, недостаточно, чтобы понять реальность рисков мобилизации?
на эвакуацию осталась одна неделя
Думаю с принятием мобилизации и псевдореспублик общество окончательно расколется на два лагеря. Это финал
Финал которого сезона?
Окончательно оно уже раскололось. Тут дальше только такой путь https://www.youtube.com/watch?v=D3gdKmQCG1Y&t=538s
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Два? Их будет штук 5.
У МО есть армия
У Пригожина тоже.
У Кадырова тоже есть.
У ФСБшников со Стрелковым будет своя.
Death Match.
А нас, как жителей РФ не хотят спросить?
О чём спросить?
Нет, не хотят
зачем, если вы "ничего не решаете"
Вся эта заварушка завязалась тогда, когда (после четвёртого срока Путина, переписывания Конституции, подавления всех протестов, посадки или изгнания всех публичных оппозиционеров) граждан России можно стало ни о чем не спрашивать и потому, что граждан России можно стало ни о чем не спрашивать.
Поэтому вопрос «нас не хотят ли спросить» не имеет смысла: была бы такая нужда — не было бы такой нужды.
Откосишь - посадят - Пригожин заберёт. Только валить остаётся. Причём завтра.
Ебучая рекурсия.
Страна пороховая бочка
Постоянно какие то сюрпризы
стабильность, она такая
Чувствуется радость и уверенность инвесторов от таких инициатив.
Новые порции сериала психушка подъехали.
Все действия этой братии вполне закономерны, если учитывать тот путь, который они выбрали изначально. Они бегут по узкому ущелью вниз, спасаясь от катящегося на них камня и ущелье это заканчивается обрывом. На этом пути можно делать все, что угодно, но варианта два-либо обрыв, если ты очень быстрый, либо быть задавленым. Меня всегда очаровывала удивительная схожесть простых и сложных процессов. И все это прекрасно, только жаль, что они по пути к своему концу захватят многих из тех, кто их поддерживает(да и черт с ними) и тех, кто их не поддерживает.
Рады приветствовать соседей в составе РФ!
собирайся в гости
Хорошо бы референдум провести, я вот совсем им не рад, они как бы еще в 1991 проголосовали за независимую Украину в отличии от того же Крыма.
А сейчас еще выезд запретят
Цены и емкость выездных рейсов сейчас такая, что можно и не запрещать. Плюс-минус эпсилон в масштабах страны.
После референдума запретят
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там еще новость о возможном повышении налогов добывающей отрасли и повышении цен на газ внутри страны и тп.
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Даже в падении Тинькофф второй.
А если серьёзно - с февраля, пожалуй, сегодня очередная самая жесть стартовала.
это предвестники, не обольщаемся =(
Ничего не будет уже, все привыкли
Я попал на классическую схему. Продал всё в пятницу что б не попасть в выходных на какую нибудь фигню, а сегодня утром купил всё обратно.
🤣😅 «красивый какой»
Надо новости читать. То, что что-то наклевывается, вчера вечером стало понятно. Я правда, все равно ничего купить не успел, как-то быстро отыграли
Здравствуй юность в сапогах.....
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Только на пользу! Ведь все решения принимаемые российскими властями и их ставленниками в регионах украины идут исключительно на благо россиян ))
все наебнулось после голосования в думе
лнр с днр давно пердят и ничего не было, так что не оттуда звон
оксимирон что-то знал...
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Имхо стронг лонг до конца зимы. Всё кроме девелоперов. Наши бумажки еще даже не начали раскрывать себя.
Хорошо если бы эта биржа вообще закрылась...спекулянтский шабаш бессмысленных человеков-глистов.
Следующий виток напряженности. У меня ощущение два самолета летят на таран и проиграет тот у кого сдадут нервы первым. :-)
Кто то ещё интересуется Мосбиржей ? Это вообще сейчас актуально ?
Правильно я понимаю по новым статьям проще отказаться от мобилизации и сесть на 2 года (За отказ воевать или исполнять приказ «в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» теперь наказывается лишением свободы от двух до трёх лет) чем учавствовать в войне, со всеми вытекающими и новыми статьями за мародёрство, сдачу в плен, оставление части где сроки до 15 лет.
Раз за разом нащупываем новое дно…
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