Финансы
Грузовой звук

Индекс Мосбиржи падал на 10,5% на фоне новостей о референдумах по присоединению ЛНР и ДНР к России Статьи редакции

Их собираются провести с 23 по 27 сентября.

  • Индекс Мосбиржи по состоянию на 15:35 мск падает на 5,57%. Он опустился ниже 2300 пунктов — впервые с 30 августа. Падение доходило до 10,5% (ниже 2200 пунктов), потом оно остановилось.
  • Среди лидеров падения были: Polymetal — акции упали на 21,05%, TCS Group («Тинькофф») — на 15,27%, VK — на 15,3%, а также «Яндекс» — на 8,7%, Ozon — 8,1% и другие.
  • Главной причиной падения рынка стало решение депутатов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) провести с 23 по 27 сентября референдумы о вхождении их в состав России. Такое же решение приняли и в Херсонской области — референдум пройдёт в те же даты.
  • Также 20 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что правительство для покрытия дефицита бюджета хочет собрать с поставщиков сырья около 1,4 трлн рублей в 2023 году за счёт роста вывозных пошлин и ставок НДПИ.

#новость #мосбиржа

3319 просмотров
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70 комментариев
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 Sergey Avtonomov

Если их примут в состав РФ то риск мобилизации станет реальным, учитывая новые принятые поправки в УК

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Максим

Что значит если? Есть сомнения?

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6 комментариев
Бомж

Да какой риск, всё уже решено. Для этого их и принимают.

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Мурад Муртазалиев

Как сейчас радуются чуваки, которые лепили Z на свои машины. Наконец-то у них появится шанс оказать поддержку плечом к плечу.

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Sergeant Ding

То есть вам законов, принятых госдумой, недостаточно, чтобы понять реальность рисков мобилизации?

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1 комментарий
Ddd

на эвакуацию осталась одна неделя

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nkmstudio

Думаю с принятием мобилизации и псевдореспублик общество окончательно расколется на два лагеря. Это финал

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Антон piter

Финал которого сезона?

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6 комментариев
eugene gusev

Окончательно оно уже раскололось. Тут дальше только такой путь https://www.youtube.com/watch?v=D3gdKmQCG1Y&t=538s

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Arseniy Shestakov

Два? Их будет штук 5.
У МО есть армия
У Пригожина тоже.
У Кадырова тоже есть.
У ФСБшников со Стрелковым будет своя.
Death Match.

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Екатерина Продавцова
Главной причиной падения рынка стало решение депутатов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР ) о вхождении их в состав России.

А нас, как жителей РФ не хотят спросить?

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Noblesse. tv

О чём спросить?

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11 комментариев
Sergeant Ding

Нет, не хотят

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Igor Gorbenko

зачем, если вы "ничего не решаете"

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Егор

Вся эта заварушка завязалась тогда, когда (после четвёртого срока Путина, переписывания Конституции, подавления всех протестов, посадки или изгнания всех публичных оппозиционеров) граждан России можно стало ни о чем не спрашивать и потому, что граждан России можно стало ни о чем не спрашивать.

Поэтому вопрос «нас не хотят ли спросить» не имеет смысла: была бы такая нужда — не было бы такой нужды.

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Сергей И

Откосишь - посадят - Пригожин заберёт. Только валить остаётся. Причём завтра.

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Невкусно и грустно

Ебучая рекурсия.

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Vasiliy coconut

Страна пороховая бочка
Постоянно какие то сюрпризы

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hakhagmon

стабильность, она такая

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Вася Пражкин

Чувствуется радость и уверенность инвесторов от таких инициатив.

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Roman Missetskiy

Новые порции сериала психушка подъехали.

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Yy Kk

Все действия этой братии вполне закономерны, если учитывать тот путь, который они выбрали изначально. Они бегут по узкому ущелью вниз, спасаясь от катящегося на них камня и ущелье это заканчивается обрывом. На этом пути можно делать все, что угодно, но варианта два-либо обрыв, если ты очень быстрый, либо быть задавленым. Меня всегда очаровывала удивительная схожесть простых и сложных процессов. И все это прекрасно, только жаль, что они по пути к своему концу захватят многих из тех, кто их поддерживает(да и черт с ними) и тех, кто их не поддерживает.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Рады приветствовать соседей в составе РФ!

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Igor Gorbenko

собирайся в гости

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Денис Демидов

Хорошо бы референдум провести, я вот совсем им не рад, они как бы еще в 1991 проголосовали за независимую Украину в отличии от того же Крыма.

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1 комментарий
Vasiliy coconut

А сейчас еще выезд запретят

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Бомж

Цены и емкость выездных рейсов сейчас такая, что можно и не запрещать. Плюс-минус эпсилон в масштабах страны.

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Сергей И

После референдума запретят

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lakoros

там еще новость о возможном повышении налогов добывающей отрасли и повышении цен на газ внутри страны и тп.

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Вадим Д.

Даже в падении Тинькофф второй.
А если серьёзно - с февраля, пожалуй, сегодня очередная самая жесть стартовала.

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badResistor

это предвестники, не обольщаемся =(

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Валерий Альбертович Жмышенко

Ничего не будет уже, все привыкли

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Fedor Ko

Я попал на классическую схему. Продал всё в пятницу что б не попасть в выходных на какую нибудь фигню, а сегодня утром купил всё обратно.

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hakhagmon
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Vlad Gorila

🤣😅 «красивый какой»

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Антон piter

Надо новости читать. То, что что-то наклевывается, вчера вечером стало понятно. Я правда, все равно ничего купить не успел, как-то быстро отыграли

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Брегман Илья

Здравствуй юность в сапогах.....

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Михаил Романов

Только на пользу! Ведь все решения принимаемые российскими властями и их ставленниками в регионах украины идут исключительно на благо россиян ))

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hakhagmon
Главной причиной падения рынка стало решение депутатов Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) провести с 23 по 27 сентября референдумы о вхождении их в состав России.

все наебнулось после голосования в думе

лнр с днр давно пердят и ничего не было, так что не оттуда звон

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hakhagmon

оксимирон что-то знал...

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Константин Пронин

Имхо стронг лонг до конца зимы. Всё кроме девелоперов. Наши бумажки еще даже не начали раскрывать себя.

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Никитин Сергей

Хорошо если бы эта биржа вообще закрылась...спекулянтский шабаш бессмысленных человеков-глистов.

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And

Следующий виток напряженности. У меня ощущение два самолета летят на таран и проиграет тот у кого сдадут нервы первым. :-)

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Павел Харламов

Кто то ещё интересуется Мосбиржей ? Это вообще сейчас актуально ?

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Qwerty54321

Правильно я понимаю по новым статьям проще отказаться от мобилизации и сесть на 2 года (За отказ воевать или исполнять приказ «в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий» теперь наказывается лишением свободы от двух до трёх лет) чем учавствовать в войне, со всеми вытекающими и новыми статьями за мародёрство, сдачу в плен, оставление части где сроки до 15 лет.

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Александр Смирнов

Раз за разом нащупываем новое дно…

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