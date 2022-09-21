Финансы
Романтический паркур

Индекс Мосбиржи падал на 9,5% на фоне сообщения о частичной мобилизации, доллар и евро растут Статьи редакции

Доллар превысил 62 рубля в начале торгов, евро — около 61,4 рублей.

  • На открытии Мосбиржи 21 сентября индекс МосБиржи падал на 9,47% до 2005,81 пунктов, индес РТС снижается на 11,29% до 1023,81 пунктов, свидетельствуют данные торгов. К 10:13 мск индекс Мосбиржи — -5,28%, РТС — -7,53%.
  • Курс доллара растёт на 1 рубль 41 копейку и стоит 62,01 рубль, евро прибавил 81 копейку и стоит 61,41 рубль на 9:58 мск.
Источник: «Прайм»
  • Курсы валют растут, а российский рынок падает на фоне новости о частичной мобилизации в России, которую утром 21 сентября 2022 года объявил Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек из резерва.

#новость #мосбиржа

9109 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
220 комментариев
Написать комментарий...
 Oleg Sheshin

Теперь я смогу сказать своему соседу, который обклеился Z везде где только можно: «Зорро - настало твое время!»

Ответить
Развернуть ветку
Forigan
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Ковач

Такой нечисти много, но сейчас букв z станет меньше

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Vlad

Вот, пора ему на фронт. Надеюсь он не просто так клеил букву

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Fedor Ko

Не понимаю радости укроботов на эту тему. Z-патриотам дадут оружие о объяснят куда стрелять. В чём тут профит украины?

Ответить
Развернуть ветку
24 комментария
Денис Демидов

Не не, zомби хотели ядерных ударов по Киеву, а не самим в окопы идти

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Pavel
Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

- Братишки, я еще IE 7 застал, так что отвоевал свое(показывает справку из дурки)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вася Пражкин

Интересно, выезд закроют потенциально призывным или нет?

Ответить
Развернуть ветку
Александр Романов

В свободном доступе информация о военнослужащих в резерве 20 млн. человек. 300 т человек это, округлим, 2%. 2 человека из 100. Моё личное мнение, что насильно набирать не будут, достаточно будет просто желающих.

Ответить
Развернуть ветку
16 комментариев
Роман Величкин

Тематически СМИ передают "За несколько минут после выступления раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван."

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Дмитрий Иванов

со временем прикроют, если недобор будет, а что-то мне подсказывает..

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Steve Evets

нет. Просто на погранконтроле будут забирать ваш загран, а взамен выдавать повесточку

Ответить
Развернуть ветку
Vasiliy Meleshko

Уже закрыли

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Лысый криптоинвестор

В телеграм-каналах пишут, что уже закрыли. Причем там в потенциальных призывниках все мужчины до 50.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Vlad

Полюбому закроют. Бежать нужно пока не поздно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Слегка Придурковатый

В каждый аэропорт/вокзал поставят по военкомату.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

По закону уже выезд закрыт.
21 статья закона "о мобилизации".
На границе развернут скорее всего, должны по идее.

Нужна справка о том, что не состоишь на военном учете наверно.
Где ее получить, кто ее даст, и кто сунется сейчас за ней в военкомат допустим?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Михеев

Вчера в новости читал что уже закрыли вроде.

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Тарас

Скорее прямого запрета не будет, а вот теневой будет работать в полную силу.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Sergei Timofeyev

В смысле закроют? Закрыли всем, кто находится на воинском учёте (запасники тоже). Это в законе "О мобилизации..." указано.

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Nikolay Kenig

Да международное сообщение будет закрыто

Ответить
Развернуть ветку
Forigan

Да, конечно, это самое логичное решение

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

По закону о мобилизации он уже должен быть закрыт, но из-за организационной неразберихи в ближайшие дни еще можно проскочить, наверное.

Ответить
Развернуть ветку
Пукин

— Папа, почему нас одели в старый советский хлам, дали одну винтовку Мосина на двоих и везут в сторону Украины?
— Не знаю, сынок, я вне политики.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Коновалов

В одном окопе все окажемся, если что. Хоть вне, хоть оппозиционер.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Винтовку дадут уже на передке, чтобы меньше политоты было в уралах!

Ответить
Развернуть ветку
Александр Рюмин

Zшники и Vшники - Ваш выход)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Елисеев

Уже вижу, как все старательно стирают их с машин и т.д.))

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Юзернейм Батькович

<Zшник вышел из чата>

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Они сейчас переобуются в духе, пока не нанесут пару тактических ядерных ударов и не расхерячат всю инфраструктуру Украины, я не готов поверить, что все серьезно, значит пока отсижусь!

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Волхонский

- 300 000 людей из экономики. Офигенные перспективы.

На Россию теперь точно работать смысла нет. Кто еще не успел - переориентируйтесь на зарубеж.

Ответить
Развернуть ветку
Misha Shilkin

Мне даже сказать нечего... Дожили...

Ответить
Развернуть ветку
Арчибальд

Пожили…

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

"Дожили..."

Да подожди ты.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Вадим Д.

А куда им деваться? Всё логично. Остаётся только удивляться что падение индексов и рост курсов валют носят не ураганный характер.

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

В 98-м все тоже не сразу, а потом хрясь и сразу х3

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Все надеются, что это лишь подготовка почвы для переговоров

Ответить
Развернуть ветку
Mindful Reading Service

Пока что всё идёт по всем известному месту

Ответить
Развернуть ветку
Elendiar
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Иванов

в России контрактников 400 тыщ, чот я не сооброжу- они что все в отказ?

Ответить
Развернуть ветку
Vlad

Им там нечего делать просто. Нужен кто-то менее опытный. Элиту бережем для столкновения с НАТО

Ответить
Развернуть ветку
8 комментариев
Hambala Fully

Писали в тг-каналах, что контрактники массово рапорты пишут

Не знаю, насколько это правда, но после объявление о частичной мобилизации выглядит правдоподобно

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
роман долгополов

Что прям все в мотострелках и танках-там половина на флоте,инжерерные, желдорвойска,куча женщин на всяких должностях

Ответить
Развернуть ветку
Антон piter

Насколько я понимаю, многие как раз уволились с началом СВО. Сейчас их, в том числе, вернут в строй.

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Часть из них на боевом дежурстве по всей РФ

Ответить
Развернуть ветку
Денис Демидов

Читал как зеков используют, типа они первыми идут и вскрывают огневые точки, по которым уже профессионалы работают, логично и мобиков также использовать, чтобы профессионалов экономить, которых годами учить надо, слишком дорогие они, а мобиков бабы еще нарожают

Ответить
Развернуть ветку
9 комментариев
Марк Нилов

Да там видимо поголовный отказ - поэтому и ввели уголовную ответственность тк их формально нельзя было привлечь

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Иванов

Вообщем я все понял, всех контрактников, кто уволился и отказался, вуаля, заберут принудительно))

Ответить
Развернуть ветку
Водяной

Ну Z и V патриоты ждём на фронте!!! Желательно на лоб свастику налепите

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

300 тысяч - это только начало!

Ответить
Развернуть ветку
Юзернейм Батькович

Нет времени на раскачку!!1

Ответить
Развернуть ветку
Лысый криптоинвестор

Если новости о том, что выезд из страны закрыт всем попадающим под мобилизацию правда, то это, ад. Так как попадают все мужчины, даже не служившие и не годные по здоровью.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Соколов

какая-то оч левая картинка

либо тут речь про всеобщую мобилизацию

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Николай Михеев

А сейчас какая очередь?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
From Siberia to London

Выезжайте вне пунктов пропуска. С KZ граница длииииииинная.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Oleg Shiryaev

Круговорот солдата

Забрали на фронт => попал в плен => сбежал => попал в тюрьму => забрали в ЧВК Вагнер => попал на фронт. Повторять пока смерть не разлучит вас.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel
Ответить
Развернуть ветку
Александр Св-Ко

Почему тюрьма после плена? Несостыковка

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Vitaly Ya

А что будет с ипотеками, рынком жилья и кредитами очень интересно. 90-е велкам

Ответить
Развернуть ветку
Провинциальный Никита

Ж.
О.
П.
А.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Александр Св-Ко

Срочно продавай все акции и на всю котлету закупайся долларами

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Analtoy Wasserschlang

Кто там мечтал сидеть в окопе?

Ответить
Развернуть ветку
Приёмная Палпатина

Концентрация zиганутых резко пошла на спад

Ответить
Развернуть ветку
Николай Михеев

Хочется увидеть, что же будет дальше и после этого...
Но велик шанс что не дождусь.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Может и к лучшему 🙈😁

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
1E0P4RD

То есть если быть женщинойв этой жизни не получилось, то надо было не служить в идеале по состоянию здоровья, не жить по прописке, в идеале переезжать 100500 раз за последние пару лет. Какие ещё лайвхаки существуют?

Ответить
Развернуть ветку
Николай Михеев

Депутатом стать, просто выехать из страны.
Жить в лесу.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Undefined behavior

Ребенка усыновить, если без жены. Если с женой, то до 4 добить.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Nikolay Kenig

А ипотеку мою закроют?

Ответить
Развернуть ветку
Провинциальный Никита

Нет конечно потомкам по наследству передадут...

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Defacto

А что с границами, можно ли будет выехать из России?

Часть вторая статьи 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» звучит так:

Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

Вопрос лишь в том, что подразумевается под «частичной» мобилизацией, тоже самое ли это

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Лысый криптоинвестор

Интересно поможет ли лайфхак жить не по прописке?

Ответить
Развернуть ветку
Undefined behavior

Кончатся те, кто живёт по прописке, будут патрули всех подряд проверять.

Ответить
Развернуть ветку
leo krich

... и не работать официально, и не пользоваться автомобилем, и не посещать людные места (где будут патрули).

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Подготовил домик в сельской местности.

Ответить
Развернуть ветку
Александр Вербицкий

До первого патруля.

Ответить
Развернуть ветку
AntropFedorov

причем еще если взяли в плен, то уже возвращаться обратно нет смысла — посадят

Ответить
Развернуть ветку
Defacto

Марь Иванна, можно выйти? Я на минуту... ))))

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Если тебя взяли в плен, то тюрьма на родине для тебя не самая плохая перспектива.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Марк Нилов

Все как при сталине

Ответить
Развернуть ветку
Bobby Jazzz

я даже не знаю как это прокомментировать

Ответить
Развернуть ветку
Александр Смирнов

А доллар-то чего? Это население решило по старой памяти закупиться, как только в стране хуйня случается?

Ответить
Развернуть ветку
sles

Просто паника, так принято, традиция.

Ответить
Развернуть ветку
Марк Нилов

Просто когда в стране объявляется мобилизация экономика разрушается

Ответить
Развернуть ветку
Константин Пронин

поздравляю редактора Боброву со 100к плюсов. VC серебряные кнопки выдает?

Ответить
Развернуть ветку
Копил и Верил

А что изменилось? Да ничего. Спекулянты на новости два раза бабло хотят срубить. Сейчс по дешевке закупят и снова вверх

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Иркутский Денис

Я думаю частичная мобилизация это вот гопники пойдут и зиганутые весь этот сброд. Потому нормальных призывать это масса отказов и что? В тюрьму всех? Да ну...

Ответить
Развернуть ветку
Поджог Сараев
нормальных призывать это масса отказов и что? В тюрьму всех?

С нежеланием обычного хомо сапиенса идти и умирать научились управляться ещё до нашей эры.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Копил и Верил

Он еще падает

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Прохоров

Мда уж

Ответить
Развернуть ветку
sles

"Курсы валют растут" Неудивительно- паника же :-)

Ответить
Развернуть ветку
Abnatop Sky
Ответить
Развернуть ветку
Chapaka

Лятят самолёты, танки горят, вот и приходит большой мегабаг

Ответить
Развернуть ветку
Семён Горбунков

Кому нужны акции компаний, которые работают в стране, перешедшей на военные рельсы.

Ответить
Развернуть ветку
Юзернейм Батькович

Санкции были только на пользу, а при конверсии так вообще ВВП будет расти как на дрожжах!!1

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Другач

Комментариев маловато. Нет времени писа...

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Новиков

Честно сказать просто .издец, как будто почву из под ног выбили. Пять лет по специалитету, три года в аспирантуре, годы работы над исследованием и вот такой финал... Что делать то будем? Фронт, уклонение, тюрьма, бунт? Кто вообще в здравом уме все бросит и пойдет на фронт?

Ответить
Развернуть ветку
Eli
Что делать то будем?

Кажется уже поздно что-то делать

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Дмитрий Филиппов

Шорить рынок РФ нельзя, рынок РФ всегда в падении. Из каждого утюга снова призывают инвестировать в рынок РФ.
Ведь Инвестиции - это просто! #простонаеб @тинькофф

Ответить
Развернуть ветку
AntropFedorov

не могли до лета подождать, уж лучше летом в окопе сидеть чем при -20

Ответить
Развернуть ветку
Undefined behavior

Дак к лету как раз и будет (пере)обучение проводиться.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 220 комментариев
null