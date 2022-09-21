Индекс Мосбиржи падал на 9,5% на фоне сообщения о частичной мобилизации, доллар и евро растут Статьи редакции
Доллар превысил 62 рубля в начале торгов, евро — около 61,4 рублей.
- На открытии Мосбиржи 21 сентября индекс МосБиржи падал на 9,47% до 2005,81 пунктов, индес РТС снижается на 11,29% до 1023,81 пунктов, свидетельствуют данные торгов. К 10:13 мск индекс Мосбиржи — -5,28%, РТС — -7,53%.
- Курс доллара растёт на 1 рубль 41 копейку и стоит 62,01 рубль, евро прибавил 81 копейку и стоит 61,41 рубль на 9:58 мск.
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Теперь я смогу сказать своему соседу, который обклеился Z везде где только можно: «Зорро - настало твое время!»
Такой нечисти много, но сейчас букв z станет меньше
Вот, пора ему на фронт. Надеюсь он не просто так клеил букву
Не понимаю радости укроботов на эту тему. Z-патриотам дадут оружие о объяснят куда стрелять. В чём тут профит украины?
Не не, zомби хотели ядерных ударов по Киеву, а не самим в окопы идти
- Братишки, я еще IE 7 застал, так что отвоевал свое(показывает справку из дурки)
Интересно, выезд закроют потенциально призывным или нет?
В свободном доступе информация о военнослужащих в резерве 20 млн. человек. 300 т человек это, округлим, 2%. 2 человека из 100. Моё личное мнение, что насильно набирать не будут, достаточно будет просто желающих.
Тематически СМИ передают "За несколько минут после выступления раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и в Ереван."
со временем прикроют, если недобор будет, а что-то мне подсказывает..
нет. Просто на погранконтроле будут забирать ваш загран, а взамен выдавать повесточку
Уже закрыли
В телеграм-каналах пишут, что уже закрыли. Причем там в потенциальных призывниках все мужчины до 50.
Полюбому закроют. Бежать нужно пока не поздно
В каждый аэропорт/вокзал поставят по военкомату.
По закону уже выезд закрыт.
21 статья закона "о мобилизации".
На границе развернут скорее всего, должны по идее.
Нужна справка о том, что не состоишь на военном учете наверно.
Где ее получить, кто ее даст, и кто сунется сейчас за ней в военкомат допустим?
Вчера в новости читал что уже закрыли вроде.
Скорее прямого запрета не будет, а вот теневой будет работать в полную силу.
В смысле закроют? Закрыли всем, кто находится на воинском учёте (запасники тоже). Это в законе "О мобилизации..." указано.
Да международное сообщение будет закрыто
Да, конечно, это самое логичное решение
По закону о мобилизации он уже должен быть закрыт, но из-за организационной неразберихи в ближайшие дни еще можно проскочить, наверное.
— Папа, почему нас одели в старый советский хлам, дали одну винтовку Мосина на двоих и везут в сторону Украины?
— Не знаю, сынок, я вне политики.
В одном окопе все окажемся, если что. Хоть вне, хоть оппозиционер.
Винтовку дадут уже на передке, чтобы меньше политоты было в уралах!
Zшники и Vшники - Ваш выход)
Уже вижу, как все старательно стирают их с машин и т.д.))
<Zшник вышел из чата>
Они сейчас переобуются в духе, пока не нанесут пару тактических ядерных ударов и не расхерячат всю инфраструктуру Украины, я не готов поверить, что все серьезно, значит пока отсижусь!
- 300 000 людей из экономики. Офигенные перспективы.
На Россию теперь точно работать смысла нет. Кто еще не успел - переориентируйтесь на зарубеж.
Мне даже сказать нечего... Дожили...
Пожили…
"Дожили..."
Да подожди ты.
А куда им деваться? Всё логично. Остаётся только удивляться что падение индексов и рост курсов валют носят не ураганный характер.
В 98-м все тоже не сразу, а потом хрясь и сразу х3
Все надеются, что это лишь подготовка почвы для переговоров
Пока что всё идёт по всем известному месту
в России контрактников 400 тыщ, чот я не сооброжу- они что все в отказ?
Им там нечего делать просто. Нужен кто-то менее опытный. Элиту бережем для столкновения с НАТО
Писали в тг-каналах, что контрактники массово рапорты пишут
Не знаю, насколько это правда, но после объявление о частичной мобилизации выглядит правдоподобно
Что прям все в мотострелках и танках-там половина на флоте,инжерерные, желдорвойска,куча женщин на всяких должностях
Насколько я понимаю, многие как раз уволились с началом СВО. Сейчас их, в том числе, вернут в строй.
Часть из них на боевом дежурстве по всей РФ
Читал как зеков используют, типа они первыми идут и вскрывают огневые точки, по которым уже профессионалы работают, логично и мобиков также использовать, чтобы профессионалов экономить, которых годами учить надо, слишком дорогие они, а мобиков бабы еще нарожают
Да там видимо поголовный отказ - поэтому и ввели уголовную ответственность тк их формально нельзя было привлечь
Вообщем я все понял, всех контрактников, кто уволился и отказался, вуаля, заберут принудительно))
Ну Z и V патриоты ждём на фронте!!! Желательно на лоб свастику налепите
300 тысяч - это только начало!
Нет времени на раскачку!!1
Если новости о том, что выезд из страны закрыт всем попадающим под мобилизацию правда, то это, ад. Так как попадают все мужчины, даже не служившие и не годные по здоровью.
какая-то оч левая картинка
либо тут речь про всеобщую мобилизацию
А сейчас какая очередь?
Выезжайте вне пунктов пропуска. С KZ граница длииииииинная.
Круговорот солдата
Забрали на фронт => попал в плен => сбежал => попал в тюрьму => забрали в ЧВК Вагнер => попал на фронт. Повторять пока смерть не разлучит вас.
Почему тюрьма после плена? Несостыковка
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А что будет с ипотеками, рынком жилья и кредитами очень интересно. 90-е велкам
Ж.
О.
П.
А.
Срочно продавай все акции и на всю котлету закупайся долларами
Кто там мечтал сидеть в окопе?
Концентрация zиганутых резко пошла на спад
Хочется увидеть, что же будет дальше и после этого...
Но велик шанс что не дождусь.
Может и к лучшему 🙈😁
То есть если быть женщинойв этой жизни не получилось, то надо было не служить в идеале по состоянию здоровья, не жить по прописке, в идеале переезжать 100500 раз за последние пару лет. Какие ещё лайвхаки существуют?
Депутатом стать, просто выехать из страны.
Жить в лесу.
Ребенка усыновить, если без жены. Если с женой, то до 4 добить.
А ипотеку мою закроют?
Нет конечно потомкам по наследству передадут...
А что с границами, можно ли будет выехать из России?
Часть вторая статьи 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» звучит так:
Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.
Вопрос лишь в том, что подразумевается под «частичной» мобилизацией, тоже самое ли это
Интересно поможет ли лайфхак жить не по прописке?
Кончатся те, кто живёт по прописке, будут патрули всех подряд проверять.
... и не работать официально, и не пользоваться автомобилем, и не посещать людные места (где будут патрули).
Подготовил домик в сельской местности.
До первого патруля.
причем еще если взяли в плен, то уже возвращаться обратно нет смысла — посадят
Марь Иванна, можно выйти? Я на минуту... ))))
Если тебя взяли в плен, то тюрьма на родине для тебя не самая плохая перспектива.
Все как при сталине
я даже не знаю как это прокомментировать
А доллар-то чего? Это население решило по старой памяти закупиться, как только в стране хуйня случается?
Просто паника, так принято, традиция.
Просто когда в стране объявляется мобилизация экономика разрушается
поздравляю редактора Боброву со 100к плюсов. VC серебряные кнопки выдает?
А что изменилось? Да ничего. Спекулянты на новости два раза бабло хотят срубить. Сейчс по дешевке закупят и снова вверх
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Я думаю частичная мобилизация это вот гопники пойдут и зиганутые весь этот сброд. Потому нормальных призывать это масса отказов и что? В тюрьму всех? Да ну...
С нежеланием обычного хомо сапиенса идти и умирать научились управляться ещё до нашей эры.
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Он еще падает
Мда уж
"Курсы валют растут" Неудивительно- паника же :-)
Лятят самолёты, танки горят, вот и приходит большой мегабаг
Кому нужны акции компаний, которые работают в стране, перешедшей на военные рельсы.
Санкции были только на пользу, а при конверсии так вообще ВВП будет расти как на дрожжах!!1
Комментариев маловато. Нет времени писа...
Честно сказать просто .издец, как будто почву из под ног выбили. Пять лет по специалитету, три года в аспирантуре, годы работы над исследованием и вот такой финал... Что делать то будем? Фронт, уклонение, тюрьма, бунт? Кто вообще в здравом уме все бросит и пойдет на фронт?
Кажется уже поздно что-то делать
Шорить рынок РФ нельзя, рынок РФ всегда в падении. Из каждого утюга снова призывают инвестировать в рынок РФ.
Ведь Инвестиции - это просто! #простонаеб @тинькофф
не могли до лета подождать, уж лучше летом в окопе сидеть чем при -20
Дак к лету как раз и будет (пере)обучение проводиться.