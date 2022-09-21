Forbes составил рейтинг надёжных банков Узбекистана Статьи редакции
В первом полугодии 2022-го эта страна стала лидером для «карточного туризма» среди россиян.
В Узбекистане доминируют банки с государственным участием. По данным Forbes, в стране работают 33 банка, из них 12 государственных — на 1 августа на них приходится 80% активов и 67% депозитов. Несмотря на популярность узбекских банков для «карточных туристов» из России, в сентябре «Капитал» и «Ипак Йули» ужесточили условия для нерезидентов на открытие счета.
Лидер рынка по количественным показателям — Национальный банк внешнеэкономической деятельности. Он принадлежит Минфину и государственному Фонду реконструкции и развития Узбекистана и занимает более 20% рынка кредитов и депозитов.
Forbes отсортировал банки по рейтингам и размерам активов на 1 апреля 2022 года. Первичный сбор данных провело рейтинговое агентство «Эксперт РА».
1. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан
Активы: 93 114 млрд узбекских сумов (697,45 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1.
В сентябре банк присоединился к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT. В России у банка есть «дочка» — «Азия-Инвест банк».
2. Ипотека-банк
Активы: 37 532 млрд узбекских сумов (281,12 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1.
Банк создан в 2005 году постановлением президента Узбекистана для «внедрения системы льготного долгосрочного ипотечного кредитования». Он на 96,9% принадлежит Министерству финансов Узбекистана.
3. Узбекский промышленно-строительный банк
Активы: 55 895 млрд узбекских сумов (418,67 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-.
4. Народный банк Республики Узбекистан
Активы: 26 692 млрд узбекских сумов (199,93 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-.
5. Банк «Асака»
Активы: 51 940 млрд узбекских сумов (389,04 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-, Moody’s — B1.
6. Агробанк
Активы: 40 832 млрд узбекских сумов (305,84 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-, Moody’s — B1.
7. Кишлок курилиш банк
Активы: 21 251 млрд узбекских сумов (159,18 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-.
8. Микрокредитбанк
Активы: 13 597 млрд узбекских сумов (101,84 млрд рублей).
Рейтинги: Fitch — BB-.
9. Hamkorbank
Активы: 13 200 млрд узбекских сумов (98,87 млрд рублей).
Рейтинги: Moody’s — B2, S&P — B+.
10. Капиталбанк
Активы: Moody’s — B3, S&P — B-
Рейтинги: 16 183 млрд узбекских сумов (121,21 млрд рублей)
Любой туризм, хоть в Узбекистан, хоть в любой другой стан – накрыт надёжным кожухом.
скучаешь по tj?
Нет, я там был пару раз. А ты? (-:
и решил здесь устроить?
Карточный туризм с сегодняшнего дня накрылся.
У женщин то ничего не изменилось, будут отдыхать на лучших курортах Узбекистана
Можно название курорта? А то мы тут в Ташкенте хз где отдыхать, кроме дач с бассейном) Чарвак не предлагать, в санине можете сами приезжать и купаться)
Так это и была ирония)
и проивозить гастарбайтеров будущих в себе, пока Вани будут на фронте
ну женщин же не мобилизуют
Нет. Их потом принудительно на заводы будут сгонять. все для фронта - все для деда