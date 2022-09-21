В первом полугодии 2022-го эта страна стала лидером для «карточного туризма» среди россиян.

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В Узбекистане доминируют банки с государственным участием. По данным Forbes, в стране работают 33 банка, из них 12 государственных — на 1 августа на них приходится 80% активов и 67% депозитов. Несмотря на популярность узбекских банков для «карточных туристов» из России, в сентябре «Капитал» и «Ипак Йули» ужесточили условия для нерезидентов на открытие счета.

Лидер рынка по количественным показателям — Национальный банк внешнеэкономической деятельности. Он принадлежит Минфину и государственному Фонду реконструкции и развития Узбекистана и занимает более 20% рынка кредитов и депозитов.

Forbes отсортировал банки по рейтингам и размерам активов на 1 апреля 2022 года. Первичный сбор данных провело рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Узнацбанк, фото Sputnik

1. Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан

Активы: 93 114 млрд узбекских сумов (697,45 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1.

В сентябре банк присоединился к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — российскому аналогу SWIFT. В России у банка есть «дочка» — «Азия-Инвест банк».

2. Ипотека-банк

Активы: 37 532 млрд узбекских сумов (281,12 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1.

Банк создан в 2005 году постановлением президента Узбекистана для «внедрения системы льготного долгосрочного ипотечного кредитования». Он на 96,9% принадлежит Министерству финансов Узбекистана.

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3. Узбекский промышленно-строительный банк

Активы: 55 895 млрд узбекских сумов (418,67 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-.

4. Народный банк Республики Узбекистан

Активы: 26 692 млрд узбекских сумов (199,93 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-, S&P — BB-.

Народный банк Республики Узбекистан

5. Банк «Асака»

Активы: 51 940 млрд узбекских сумов (389,04 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-, Moody’s — B1.

6. Агробанк

Активы: 40 832 млрд узбекских сумов (305,84 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-, Moody’s — B1.

7. Кишлок курилиш банк

Активы: 21 251 млрд узбекских сумов (159,18 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-.

8. Микрокредитбанк

Активы: 13 597 млрд узбекских сумов (101,84 млрд рублей).

Рейтинги: Fitch — BB-.

Hamkorbank, фото «Википедия»

9. Hamkorbank

Активы: 13 200 млрд узбекских сумов (98,87 млрд рублей).

Рейтинги: Moody’s — B2, S&P — B+.

10. Капиталбанк

Активы: Moody’s — B3, S&P — B-