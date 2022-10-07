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Финансы
Полина Лааксо

От $152 тысяч до $305 тысяч в год: Insider рассказал о зарплатах иностранных специалистов в GitHub Статьи редакции

Некоторые дизайнеры получают меньше аналитиков, а аналитики — меньше менеджеров.

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GitHub — платформа для разработчиков с международной аудиторией в 83 млн и штатом в почти 3000 человек. Как и материнская компания Microsoft, она замедлила темпы найма, но не остановила его и продолжает привлекать сотрудников «в приоритетных областях» — это разработка, продажи и техподдержка.

Сама GitHub не публикует зарплаты, но обязана раскрывать их Управлению по сертификации иностранной рабочей силы в США, если нанимает сотрудника из другой страны. Insider изучило более 30 таких заявлений, одобренных регулятором с июля 2021-го по июнь 2022 года. Большая часть вакансий — это позиции в Вашингтоне, Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке.

Данные не учитывают гранты на акции для сотрудников — возможность получить акции компании вместе с денежным вознаграждением.

Разработка

  • Инженер-разработчик второй категории — $179 тысяч.
  • Инженер-разработчик третьей категории для работы с фреймворками — $209,4 тысяч.
  • Разработчик внутренних решений — $209,4 тысяч.
  • Инженер-разработчик третьей категории — от $209,4 тысячи до $240,5 тысячи.
  • Старший инженер-разработчик — от $240 тысяч до $276 тысяч.
  • Менеджер команды разработчиков — $305,5 тысячи.
  • Директор отдела разработки — $305,5 тысячи.

Дизайн

  • Старший дизайнер в отделе маркетинга — $152,7 тысячи.
  • Технический дизайнер по продукту — $164,3 тысячи.

Аналитика

  • Зарплатный аналитик — $195 тысяч.

Менеджмент

  • Программный менеджер в отделах заботы о клиентах и по выходу на рынки — $236,6 тысячи.
Офис GitHub в Сан-Франциско. Источник: Officelovin

#новость #github

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24 комментария
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 Натан Трилесник

Интересно, программный менеджер по выходу на сторонние рынки чувствует подвох ?

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Zypar Akhmat

А теперь взглянуть на звою зп и поплакать 🥹

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Никита

Это сан Франциско, там съем жилья от 2к баксов, 150к год это до вычета налогов, учитывац ещё налоги. То есть при зарплате 10к, у него на руках остаётся 5-7к, хотя да, это все ещё много...

😢

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Антон Штадлер

Да, все же живут в СФ. Других локаций не существует :)

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Антон Штадлер

Более того, ещё и без учёта RSU

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Ivan Boldyrev

5-7к на руках — это много или мало?

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Alexey Taruntaev

Вопрос не только ЗП но цены жизни в стране.

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Zypar Akhmat

Зато уровень жизнь лучше)))

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Айбар Айталиев

Программный менеджер в отделах заботы о клиентах и по выходу на рынки — $236,6 тысячи рублей. (?) рублей?

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Полина Лааксо
Автор

это от зависти, поправили

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Древний холод

Да время такое, что рубли воспринимаются только тысячами и идут ментальной связкой.
До тысячи можно никуда даже не соваться, кроме туалетов в парке.

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Антон Штадлер

Мы узнали о ваших зарплатных ожиданиях. Сдала Базу

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Перспективный хот-дог

Офис дерьмо. Глубина столешницы должна быть минимум 80 сантиметров, а не эти 40-50 на фото.

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Айбар Айталиев

Да за такую оплату труда - пофиг.)) Я и на таком подоконнике поработал бы.

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Bames Jond

Не маловажным было бы жирными буквами написать что зп для США, в Берлине тот же гитхаб платит гораздо меньше.
Вроде очевидная вещь, но постоянно в комментариях проскакивают умники не понимающие разницы

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Антон Штадлер

Так дальше ещё надо уточнить, что и для США не все так однозначно. ЗП зависит от штата.

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Айбар Айталиев

Блин... Хоть учись и рви туда... Недосягаемая оплата труда... (

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Древний холод

Да, ещё никогда так бессмысленно я не нажимала в калькулятор(

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Мягкий Филипп
Офис GitHub в Сан-Франциско

На фото iMac'ам больше 12 лет жизни (которые еще с дисководом встроенные). Такие же у нас в МФЦ стоят.

А это значит, что там максимум macOS 10.13 (High Sierra), т.к. новее уже для более новых компьютеров. Я бы лично на такое сказал "бэээ...".

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Антон Штадлер
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Tradesense

«$236,6 тысячи рублей» 😁

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Айбар Айталиев

Уже поправили, Брат.

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Iurii M

Это должно быть здесь

https://www.levels.fyi/?compare=Zalando,Amazon,Delivery%20Hero&track=Software%20Engineer

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Ияза Гара

Что они там в гитхабе рисуют?

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