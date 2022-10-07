От $152 тысяч до $305 тысяч в год: Insider рассказал о зарплатах иностранных специалистов в GitHub Статьи редакции
Некоторые дизайнеры получают меньше аналитиков, а аналитики — меньше менеджеров.
GitHub — платформа для разработчиков с международной аудиторией в 83 млн и штатом в почти 3000 человек. Как и материнская компания Microsoft, она замедлила темпы найма, но не остановила его и продолжает привлекать сотрудников «в приоритетных областях» — это разработка, продажи и техподдержка.
Сама GitHub не публикует зарплаты, но обязана раскрывать их Управлению по сертификации иностранной рабочей силы в США, если нанимает сотрудника из другой страны. Insider изучило более 30 таких заявлений, одобренных регулятором с июля 2021-го по июнь 2022 года. Большая часть вакансий — это позиции в Вашингтоне, Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке.
Данные не учитывают гранты на акции для сотрудников — возможность получить акции компании вместе с денежным вознаграждением.
Разработка
- Инженер-разработчик второй категории — $179 тысяч.
- Инженер-разработчик третьей категории для работы с фреймворками — $209,4 тысяч.
- Разработчик внутренних решений — $209,4 тысяч.
- Инженер-разработчик третьей категории — от $209,4 тысячи до $240,5 тысячи.
- Старший инженер-разработчик — от $240 тысяч до $276 тысяч.
- Менеджер команды разработчиков — $305,5 тысячи.
- Директор отдела разработки — $305,5 тысячи.
Дизайн
- Старший дизайнер в отделе маркетинга — $152,7 тысячи.
- Технический дизайнер по продукту — $164,3 тысячи.
Аналитика
- Зарплатный аналитик — $195 тысяч.
Менеджмент
- Программный менеджер в отделах заботы о клиентах и по выходу на рынки — $236,6 тысячи.
Интересно, программный менеджер по выходу на сторонние рынки чувствует подвох ?
А теперь взглянуть на звою зп и поплакать 🥹
Это сан Франциско, там съем жилья от 2к баксов, 150к год это до вычета налогов, учитывац ещё налоги. То есть при зарплате 10к, у него на руках остаётся 5-7к, хотя да, это все ещё много...
😢
Да, все же живут в СФ. Других локаций не существует :)
Более того, ещё и без учёта RSU
5-7к на руках — это много или мало?
Вопрос не только ЗП но цены жизни в стране.
Зато уровень жизнь лучше)))
Программный менеджер в отделах заботы о клиентах и по выходу на рынки — $236,6 тысячи рублей. (?) рублей?
это от зависти, поправили
Да время такое, что рубли воспринимаются только тысячами и идут ментальной связкой.
До тысячи можно никуда даже не соваться, кроме туалетов в парке.
Мы узнали о ваших зарплатных ожиданиях. Сдала Базу
Офис дерьмо. Глубина столешницы должна быть минимум 80 сантиметров, а не эти 40-50 на фото.
Да за такую оплату труда - пофиг.)) Я и на таком подоконнике поработал бы.
Не маловажным было бы жирными буквами написать что зп для США, в Берлине тот же гитхаб платит гораздо меньше.
Вроде очевидная вещь, но постоянно в комментариях проскакивают умники не понимающие разницы
Так дальше ещё надо уточнить, что и для США не все так однозначно. ЗП зависит от штата.
Блин... Хоть учись и рви туда... Недосягаемая оплата труда... (
Да, ещё никогда так бессмысленно я не нажимала в калькулятор(
На фото iMac'ам больше 12 лет жизни (которые еще с дисководом встроенные). Такие же у нас в МФЦ стоят.
А это значит, что там максимум macOS 10.13 (High Sierra), т.к. новее уже для более новых компьютеров. Я бы лично на такое сказал "бэээ...".
«$236,6 тысячи рублей» 😁
Уже поправили, Брат.
Это должно быть здесь
https://www.levels.fyi/?compare=Zalando,Amazon,Delivery%20Hero&track=Software%20Engineer
Что они там в гитхабе рисуют?