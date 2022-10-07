Некоторые дизайнеры получают меньше аналитиков, а аналитики — меньше менеджеров.

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GitHub — платформа для разработчиков с международной аудиторией в 83 млн и штатом в почти 3000 человек. Как и материнская компания Microsoft, она замедлила темпы найма, но не остановила его и продолжает привлекать сотрудников «в приоритетных областях» — это разработка, продажи и техподдержка.

Сама GitHub не публикует зарплаты, но обязана раскрывать их Управлению по сертификации иностранной рабочей силы в США, если нанимает сотрудника из другой страны. Insider изучило более 30 таких заявлений, одобренных регулятором с июля 2021-го по июнь 2022 года. Большая часть вакансий — это позиции в Вашингтоне, Калифорнии, Иллинойсе и Нью-Йорке.

Данные не учитывают гранты на акции для сотрудников — возможность получить акции компании вместе с денежным вознаграждением.

Разработка

Инженер-разработчик второй категории — $179 тысяч.

Инженер-разработчик третьей категории для работы с фреймворками — $209,4 тысяч.



Разработчик внутренних решений — $209,4 тысяч.



Инженер-разработчик третьей категории — от $209,4 тысячи до $240,5 тысячи.

Старший инженер-разработчик — от $240 тысяч до $276 тысяч.

Менеджер команды разработчиков — $305,5 тысячи.

Директор отдела разработки — $305,5 тысячи.

Дизайн

Старший дизайнер в отделе маркетинга — $152,7 тысячи.

Технический дизайнер по продукту — $164,3 тысячи.

Аналитика

Зарплатный аналитик — $195 тысяч.

Менеджмент

Программный менеджер в отделах заботы о клиентах и по выходу на рынки — $236,6 тысячи.