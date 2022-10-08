Финансы
Полина Лааксо

За несколько дней до возобновления сделки Илон Маск предлагал купить Twitter по цене $50 за акцию вместо $54,2 — Insider Статьи редакции

По подсчётам издания, предприниматель мог бы сэкономить $3,3 млрд.

Илон Маск. Источник: Wired
  • За несколько дней до новостей о возобновлении сделки Илона Маска с Twitter обе стороны рассматривали возможность снизить её сумму — с $54,2 за акцию до $50, сообщили источники Insider, знакомые с ситуацией. В таком случае покупка составила бы не $44 млрд, а менее $41 млрд.
  • Участники не смогли договориться, поскольку предпринимателя не устроили «всевозможные требования и условия», которые выдвинула Twitter, пояснил юрист Маска Алекс Спиро. По его словам, компании «подавай кнут, но не пряник». Что именно не понравилось Маску, Спиро не уточнил.
  • Insider полагает, что Twitter предлагала ему отказаться от обвинений в адрес компании: в мае предприниматель заявил, что Twitter скрывает данные о фейковых аккаунтах и считает их за реальных пользователей. Остановившись на первоначальной цене, Маск оставил себе «пространство для манёвра» — и право и дальше отстаивать свои интересы в суде по текущим искам.
  • Twitter, по словам источников, смущало также долговое финансирование покупки. Компания не хотела, чтобы Маск получил скидку в 8%, а потом стал откладывать сделку из-за изменений на стороне её спонсоров.
  • Адвокаты Маска надеялись, что после возобновления сделки Twitter отзовёт иск, и обвинили её в нежелании «принять "да" за ответ». Юристы Twitter, в свою очередь, Маску до сих пор не верят. Они заявили, что сделку можно закрыть и к 10 октября, раз предприниматель договорился со спонсорами.
  • Позже Twitter согласилась с решением суда дать покупателю время до 28 октября — на этот срок судья приостановил разбирательство. Его возобновят в ноябре, если покупка вновь не состоится, пишет Insider. Bloomberg не исключает, что так и будет.
  • О покупке Twitter Маск объявил 25 апреля 2022 года. В июле отказался от соглашения из-за нарушений нескольких его пунктов. Twitter подала на него в суд, а он, в свою очередь, оформил встречный иск на неё. Разбирательство должно было пройти в ускоренном режиме в середине октября.
  • В августе предприниматель продал около 7,9 млн акций Tesla, чтобы предотвратить экстренную продажу бумаг в случае «вынужденной покупки соцсети». В сентябре акционеры Twitter одобрили поглощение компании и её уход с биржи.
  • 4 октября стало известно, что Маск предложил возобновить сделку по изначально озвученной цене — $44 млрд. Тогда опрошенные СМИ юристы полагали, что так предприниматель хочет избежать суда, в победу на котором не верит.

#новость #twitter #илонмаск

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13 комментариев
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Мощный рак

Маск немного поза….ал. Делал бы дальше молча ракеты для колонизации других планет, стругал бы дальше детей - всё ж нормально было с точки зрения эволюции.
Нет блин, ему надо еще в политику, грузные игры с фондовыми рынками. Илон, хорош

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Вася Пражкин

Ну да, поучи Маска, как жить ему )

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Игорь Милованов

Хочет и заёбывает тебя. Ты-то тут при чём? Куда ты там полез со своего дивана в дела миллиардеров? )

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Selfish Ledger

Пытался скостить 420. Кто знает тот поймет.

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Андрей Рядькин

когда он все успевает

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Вася Пражкин

Робот Optimus за него работает

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roboto

ты думаешь он сам эту сделку ведет)

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Игорь Милованов

В интернетах комменты не пишет, новости не читает, ютуб не зырит, в игры не играет, сериалы не смотрит.

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Lindsay White

ну не совсем)

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Игорь Милованов

Совсем вообще-то.

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Виктория Шибакова

ох не знаю, позволят ему или нет...

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Вася Пражкин

3 лярда - не кот наплакал, можно и твитерских прижать за такие деньги )

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николай

Ясно, пойду обед соберу завтра на завод

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