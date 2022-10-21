Банки в ОАЭ стали чаще проверять источники доходов бизнес-клиентов из России — Bloomberg Статьи редакции
При этом официально власти отрицают, что соблюдают санкции США и Великобритании.
- Некоторые из крупнейших частных банков в Объединённых Арабских Эмиратах, связанные с США, Великобританией и ЕС, стали чаще проверять клиентов из России, пишет Bloomberg со ссылкой на близких к процессу собеседников. Например, они проверяют источники средств, а к некоторым — приходят домой. Издание не называет, о каких именно банках речь.
- Официальные лица в ОАЭ утверждают, что страна следует нормам международного права, но «не обязана соблюдать санкции других юрисдикций», пишет издание. И часть более мелких банков, «с тягой к риску», наоборот, наращивает присутствие в регионе, чтобы обслужить прибывающих россиян.
- Свои офисы в ОАЭ, по данным Bloomberg, уже открыли несколько российских компаний: разработчик сервисов для фитнес-клубов Fitmost, московский семейный офис Leon, инвесткомпания Aspring Capital, разработчик ИИ-решений CSIRA Vision, компания по производству удобрений «Еврохим».
- «Яндекс» развивает в Дубае сервис такси Yango. Dodo Brands запланировала открыть там пиццерию и кофейню в ноябре-декабре 2022 года.
- В октябре 2022 года во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что товарооборот между двумя государствами за последние три года вырос в два раза, до $5 млрд, а в стране работают около 4000 компаний с российскими корнями.
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Маша, ну что это за новость такая? Вроде пестец, но не пестец!
Так низя)
сегодня вроде не пестец, а завтра как полетят новости, что оаэ заблокировали то, оаэ заблокировали сё, а ведь дружили с нами, ай-яй-яй, как же так, а тут этот текстик — для анналов переобувания
Я твой фанат, добрый вечер)
"Например, они проверяют источники средств, а к некоторым — приходят домой." Банки приходят домой? Вот это сервис!
Может потому что стало больше клиентов? 🫠
Можно подумать, до этого 10 лет ты отправлял свифт в эмираты и его никто не тормозил и не докапывался)
К СНГ повышенное внимание не прекращалось. Тот же Казахстан там вообще у половины банков в черном списке рядом с Ираном, к слову.
"...а к некоторым — приходят домой"
То есть сижу я такой дома, и тут звонок в дверь. Подхожу к двери, смотрю в глазок, а там... банк!
Пожалуй, я бы после увиденного как минимум сменил дилера.