День 264: поставки смартфонов Huawei в Россию выросли, российские точки Helly Hansen станут мультибрендовыми магазинами Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 ноября: доллар — 60,21 рубля, евро — 61,54 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,9 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,55 рубля, евро — по 68,07 рубля.
Кто и как адаптируется
Михаил Мишустин изменил положения проекта по найму трудовых мигрантов из Узбекистана для российского строительного сектора и агропромышленного комплекса, или АПК. До этого условия предполагали «потолок» количества въезжающих мигрантов — это 10 тысяч человек в строительной отрасли и 1100 в АПК. Теперь это требование упразднили. Решение связано с нехваткой кадров, которая обострилась на фоне частичной мобилизации.
Минэкономики подготовило поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике». Ведомство предложило ввести понятие «малая технологическая компания» — это коммерческая фирма, «создающая или применяющую при разработке или производстве результаты интеллектуальной деятельности». Цель — предоставить такому бизнесу больше господдержки.
В конце августа канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen продал российский бизнес местному топ-менеджменту. Новые владельцы перезапустят компанию — это будет сеть мультибрендовых спортивных магазинов под названием Move — с продукцией от Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и других.
Санкции заставляют алкогольных производителей искать новых поставщиков и заводы. «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка»), например, перенесла разлив своего бренда Darrow из Шотландии в Подмосковье, а производитель коньяка «Старый Кёнигсберг» перешёл на грузинский дистиллят вместо французского.
Какие есть трудности
Авиакомпанию Utair могут попросить вернуть субсидии на перелёты внутри страны в апреле-октябре 2022 года. Как выяснил «Ъ», Utair не выполнила условия господдержки: минимальное количество рейсов по стране должно было составить 72% от уровня апреля-октября 2021 года, а Utair не достигла и 58%.
Контекст
Доля поставок смартфонов Huawei в Россию за первые девять месяцев 2022 года увеличилась с 1% годом ранее до 2,8%. Речь о 500 тысячах устройств, причём основная часть пришлась на третий квартал года. Их доставляют по параллельному импорту. Росту отчасти поспособствовал уход из России других зарубежных брендов. Huawei, в отличие от них, продолжает маркетинговую деятельность.
На «Авито» выросло число объявлений, в которых предлагают перенести на смартфоны приложений удалённых из App Store банков, пишет «Ъ» со ссылкой на сервис. Оно составляет 1500-2000 штук. Спрос на услугу возрос и в «М.Видео-Эльдорадо» — на 55% квартал к кварталу.
Банки говорят, что перевод денег через систему быстрых платежей, или СБП, доминировал среди других способов перечислить средства. В «Открытии» доля СБП составила 92-93%, в «Почта-банке» и ПСБ — 85%, в «Альфа-банке» — более 80%, а в «Газпромбанке» — около 70%. Правда, по данным ЦБ, по итогам второго квартала именно по объёму пока лидируют переводы с карты на карту: они превышают операции в СБП примерно в шесть раз — это 17,8 трлн рублей против 2,9 трлн.
Отрасль застройки в 2022 году одна из немногих нарастила расходы на рекламу. По данным «СберМаркетинга», за с января по сентябрь девелоперы вложили на 28% больше, чем за тот же период в 2021 году. Сами участники рынка говорят, что всё дело в «увеличении количества проектов на фоне общей стагнации рынка недвижимости», а также рост цен на рекламу.
С 11 ноября 2022 года на «СПБ Бирже» торгуется 115 иностранных инвестиционных фондов. Большинство — консервативные. Подробнее о новых активах, а также их плюсах и рисках «Ведомости» опросили финансовых аналитиков.
К концу третьего квартала 2022 года крупнейшими по количеству проданных принтеров в России были китайская Pantum с 53% и американская HP с 21%. Японские Epson, Canon и Brother занимали по 4-5% рынка. При этом в конце 2021-го лидером была HP с долей 36%, а доля Canon составляла 10%.
К концу 2022 года — в Москве — объём ввода новых бизнес-центров будет вдвое-втрое ниже среднегодового показателя за последние 20 лет и составит 240-340 тысяч м², полагают отраслевые аналитики. Причина тренда в сокращении спроса на офисы.
В сентябре 2022 года россияне подали на 15% меньше заявок на микрозаймы, чем в августе. Уже в октябре их количество в месячном сравнении выросло на 6%. Однако на дальнейший быстрый рост рассчитывать не стоит, говорят участники рынка, — доходы населения не растут.
По данным ЦБ, в октябре 2022 года вырос также и объём кредитов от ЦБ банкам — по сравнению с сентябрём на 43,2% до 25,7 трлн рублей. Обычно такие займы нужны кредитным организациям, чтобы увеличить ликвидность, которая пострадала после новостей о мобилизации — когда россияне стали выводить средства со счетов.
Новости предыдущего дня, 13 ноября — здесь.
Сегодня Международный день логопеда, так что внятно и чётко скажем: с праздником! И прошепелявим: 264.
Больше узбекских мигрантов нужно стране. Логично же своих мобилизовываиь, замещая пришлыми.
Применяешь в работе результаты работы интеллекта? Признать малой технокомпанией.
Перезапуск брендов по-новому: торгуем всем.
Помосковье — новая Шотландия в плане алкоголя.
Не хвалмсь, идучи на рать, а хвались, идучи с рати. И субсидии верни.
Параллельные смартфоны наращивают долю.
СБП никак не может победить в битве переводов.
Застройщики рекламируются из последних сил.
В битве принтеров за рынок лидируют китайцы.
Страна всё меньше нуждается в бизнес-центрах.
Хорошего дня и положительных эмоций 🤘🏻
Читаю новости день 264, и подумал, что Россия сегодня напоминает Паниковского с гусём подмышкой.
Если тенденция продажи всего и сразу будет продолжать расти, то скоро реально в любой тц можно будет как на базар заходить
Уже вижу, как Яндекс, Сбер, Тинькофф, Авито, Циан, Озон, Хедхантер и прочие прощелыги выстроились в очередь, чтобы стать «малой технологической компанией» в надежде получить очередные государственные льготы.
Мы мамлемкий юмнит ямдекса, у нас всемво 300мста сомтрудников
Прям такие маленькие - охренеть, с выручкой в 3 999 999 999 рублей за год. Малый бизнес, такой Малый!
"количества въезжающих мигрантов — это 10 тысяч человек в строительной отрасли и 1100 в АПК. Теперь это требование упразднили" ну то есть теперь поток мигрантов станет вообще неконтролируемый. Класс, я раньше стремался по вечерам ходить, зная истории про безработных мигрантов и их выходки, а теперь вообще не представляю как будет выглядеть население среднего милионника.
А кто работать будет? 600 тыс. - 2млн человек уехало из-за пыни и его шизы. Рабочую силу нужно где-то брать. Мигранты, не мигранты не важно.
Мигрантам же сейчас совсем хорошо - жилье подешевело, работы много, повестка не придет. Ай-да дед, ай-да молодец. Прогнал иванов, сделал все для других народов. Вот это я понимаю ответка омерике. Они страна мигрантов и рашка теперь тоже)
А разве те, кто уехали, хотели работать на стройке или в поле? Проблема нехватки квалифицированных рабочих рук в этих отраслях всегда была. Вот конкретно вы, до СВО, пошли бы работать на стройку, класть асфальт или на ферму?
Работали.
Они же не только за границу уехали, но и в «новые земли России».
если не пошел бы я, не значит, что не пошли бы те, кто теперь пошел в поля на корм червям.
"В Орловской области гражданам Узбекистана, работающим на предприятии по переработке мусора «Экосити» были вручены повестки. В результате чего, работа предприятия была остановлена и все сотрудники смены, а это около 50 человек, были вынуждены отправиться в военкомат."
https://upl.uz/policy/28756-news.html
Мигрантов бояться - в город не ходить.
Ну до этого как то удавалось, сейчас придётся быть раза в два аккуратнее
Мигрантов боятся - потом жилье не снять в Казахстане. Потому что только для тюрков)))
Уехали айтишники, приехали рабочие из деревень. Кто кого бояться должен...
Звучит как анекдот, хотя описывает реальность
Кстати, вот эта инфографика - говно. Из неё ничего непонятно.
А что непонятно? Задавайте вопросы. Видно, например, что производство виски возросло. Но это и в тексте сказано.
"канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen"
С каких пор HH стал канадским ??
Весь Узбекистан приглашён в Россию. Бей своих, чтобы чужие не боялись, а занимали места.
Правильно, свои должны идти в отрасли с большей зарплатой. Например на бомбас. 200 т.р. на дороге не валяются. А выплаты 7 млн - вообще подарок для семьи.
Давайте все страны СНГ пригласим
У трудовых мигрантов также появилась возможность ускоренного получения гражданства "после окончания СВО"
Добро пожаловать на Украину, мы вас ждём!
новости про авиакомпании как всегда печальные
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Санкции идут нам на пользу (нет)
Так, а если умеешь пользоваться калькулятором – ты уже малая технологическая компания или уже ИТ-холдинг?
У Хуавея основной бизнес - профессиональное оборудование, и он никуда не уходил. Как и пять этажей RnD-офиса в бизнес-центре на Смоленской.
Аа, пять этажей, вот оно что значит. Профессиональное оборудование, выходит? Понятно тогда.
Куда ещё больше китайских смартфонов? (Пишу с китайского смартфона)
Ну а что, зато дешево