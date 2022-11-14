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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 ноября: доллар — 60,21 рубля, евро — 61,54 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:40 мск: доллар — 60,34 рубля, евро — 62,09 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,9 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,55 рубля, евро — по 68,07 рубля.

Курсы на Forex на 07:42 мск: доллар — 60,46 рубля, евро — 62,17 рубля.

Кто и как адаптируется

Михаил Мишустин изменил положения проекта по найму трудовых мигрантов из Узбекистана для российского строительного сектора и агропромышленного комплекса, или АПК. До этого условия предполагали «потолок» количества въезжающих мигрантов — это 10 тысяч человек в строительной отрасли и 1100 в АПК. Теперь это требование упразднили. Решение связано с нехваткой кадров, которая обострилась на фоне частичной мобилизации.

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Минэкономики подготовило поправки к закону «О науке и государственной научно-технической политике». Ведомство предложило ввести понятие «малая технологическая компания» — это коммерческая фирма, «создающая или применяющую при разработке или производстве результаты интеллектуальной деятельности». Цель — предоставить такому бизнесу больше господдержки.

В конце августа канадский производитель верхней и спортивной одежды Helly Hansen продал российский бизнес местному топ-менеджменту. Новые владельцы перезапустят компанию — это будет сеть мультибрендовых спортивных магазинов под названием Move — с продукцией от Nike, Adidas, Puma, Mont, Kronos, Geox, Under Armor и других.

Санкции заставляют алкогольных производителей искать новых поставщиков и заводы. «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка»), например, перенесла разлив своего бренда Darrow из Шотландии в Подмосковье, а производитель коньяка «Старый Кёнигсберг» перешёл на грузинский дистиллят вместо французского.

Какие есть трудности

Авиакомпанию Utair могут попросить вернуть субсидии на перелёты внутри страны в апреле-октябре 2022 года. Как выяснил «Ъ», Utair не выполнила условия господдержки: минимальное количество рейсов по стране должно было составить 72% от уровня апреля-октября 2021 года, а Utair не достигла и 58%.

Контекст

Доля поставок смартфонов Huawei в Россию за первые девять месяцев 2022 года увеличилась с 1% годом ранее до 2,8%. Речь о 500 тысячах устройств, причём основная часть пришлась на третий квартал года. Их доставляют по параллельному импорту. Росту отчасти поспособствовал уход из России других зарубежных брендов. Huawei, в отличие от них, продолжает маркетинговую деятельность.

На «Авито» выросло число объявлений, в которых предлагают перенести на смартфоны приложений удалённых из App Store банков, пишет «Ъ» со ссылкой на сервис. Оно составляет 1500-2000 штук. Спрос на услугу возрос и в «М.Видео-Эльдорадо» — на 55% квартал к кварталу.

Банки говорят, что перевод денег через систему быстрых платежей, или СБП, доминировал среди других способов перечислить средства. В «Открытии» доля СБП составила 92-93%, в «Почта-банке» и ПСБ — 85%, в «Альфа-банке» — более 80%, а в «Газпромбанке» — около 70%. Правда, по данным ЦБ, по итогам второго квартала именно по объёму пока лидируют переводы с карты на карту: они превышают операции в СБП примерно в шесть раз — это 17,8 трлн рублей против 2,9 трлн.

Отрасль застройки в 2022 году одна из немногих нарастила расходы на рекламу. По данным «СберМаркетинга», за с января по сентябрь девелоперы вложили на 28% больше, чем за тот же период в 2021 году. Сами участники рынка говорят, что всё дело в «увеличении количества проектов на фоне общей стагнации рынка недвижимости», а также рост цен на рекламу.

С 11 ноября 2022 года на «СПБ Бирже» торгуется 115 иностранных инвестиционных фондов. Большинство — консервативные. Подробнее о новых активах, а также их плюсах и рисках «Ведомости» опросили финансовых аналитиков.

К концу третьего квартала 2022 года крупнейшими по количеству проданных принтеров в России были китайская Pantum с 53% и американская HP с 21%. Японские Epson, Canon и Brother занимали по 4-5% рынка. При этом в конце 2021-го лидером была HP с долей 36%, а доля Canon составляла 10%.

К концу 2022 года — в Москве — объём ввода новых бизнес-центров будет вдвое-втрое ниже среднегодового показателя за последние 20 лет и составит 240-340 тысяч м², полагают отраслевые аналитики. Причина тренда в сокращении спроса на офисы.

В сентябре 2022 года россияне подали на 15% меньше заявок на микрозаймы, чем в августе. Уже в октябре их количество в месячном сравнении выросло на 6%. Однако на дальнейший быстрый рост рассчитывать не стоит, говорят участники рынка, — доходы населения не растут.

По данным ЦБ, в октябре 2022 года вырос также и объём кредитов от ЦБ банкам — по сравнению с сентябрём на 43,2% до 25,7 трлн рублей. Обычно такие займы нужны кредитным организациям, чтобы увеличить ликвидность, которая пострадала после новостей о мобилизации — когда россияне стали выводить средства со счетов.