День 269: ЦБ и Минфин хотят отвязать торговые расчёты с «дружественными» странами от курса доллара Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 19 ноября: доллар — 60,37 рубля, евро — 62,44 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,90 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,58 рубля, евро — по 69,99 рубля.
Кто и как адаптируется
C 1 декабря 2022 года авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi будет выполнять ежедневные рейсы из Абу-Даби в Москву, сейчас она летает пять раз в неделю. Посол ОАЭ в Москве подчеркнул, как важна работа эмиратских перевозчиков — они, помимо прочих, помогут укрепить отношения с Россией «в коммерческой, инвестиционной, туристической и культурной сферах».
Минфин США разрешил американцам покупать акции и долговые обязательства телекоммуникационной Veon (головная компания «Вымпелкома» — бренд «Билайн»), выпущенные до 6 июня 2022 года.
Импортёров, которые ввозят в Россию «товары критического импорта», освободят от необходимости предоставлять обеспечение по уплате таможенных платежей, чтобы получать тарифные льготы и «нулевые ставки». До 31 марта 2023 года они смогут делать это без обеспечения. Постановление подписал Михаил Мишустин.
Правительство хочет отвязать внешнеторговые расчёты с «дружественными» странами от курса доллара. Оно построит систему с «альтернативными индикаторами», которая позволит от этого уйти, рассказали источники РБК. Инициативу прорабатывают ЦБ, Минфин и банки.
Какие есть проблемы и трудности
Российские производители сообщают о нехватке и текучке кадров, расcказал «Ъ» со ссылкой на исследования HR-холдинга Ventra. 24%опрошенных работодателей также заметили снижение «профессионального уровня» соискателей. Тенденцию связали с объявленной 21 сентября мобилизацией. Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем отмечает, что в Москве дефицита нет ни в одной из отраслей.
Контекст
Аутлеты — магазины, которые сбывают старые коллекции по сниженным ценам, — наращивают продажи благодаря уходу иностранных брендов, пишет РБК. Fashion House, например, с января по октябрь 2022 года продал на 14% больше товаров, чем за аналогичный период 2021-го. По словам участников рынка, часть официальных зарубежных магазинов в ТЦ закрывалась, а аутлеты тем временем распродавали их сток.
Новости предыдущего дня, 18 ноября — здесь.
Доллар по 6 р ждать? Хочу обогатиться
Зачем он вам когда есть ЮАНЬ!
P S потом когда обогатитесь скиньте парочку)
Миллионером в какой валюте?
Во вражеской
Ой, не зря 269-й совпал с Всемирным днём туалета. С праздником — Международный мужской день тоже сегодня!
Не 5, а 7 раз в неделю будут летать самолёты Абу-Даби — МСК.
Американские патриоты могут покупать старые акции Veon, им разрешили.
Совершенно беспечно и необеспеченно могут возить критически-параллельный импорт правильные импортёры.
Скиллы работников падают, говорят работодатели. Ну так и з/п не растут. Но всё это не касается столицы нашей родины.
Отличной субботы и бодрого настроения всем 🤘🏻
Минфин и ЦБ такие фантазеры -)
Приходит мужчина к врачу и говорит:
– Доктор, у меня две проблемы.
– Ну, давайте по порядку.
– Понимаете, доктор, я половой гигант. Утром занимаюсь сексом с женой три раза, потом на работе с секретаршей, в обед иду к одной любовнице, после обеда на работе с секретаршей своего зама, после работы еду ко второй любовнице, потом приезжаю домой и снова занимаюсь сексом с женой.
– Да, похоже вы просто сексуальный маньяк, я пропишу вам успокоительное. Ну а вторая какая проблема?
– Ой, доктор, я такой фантазёр…
Точно так же и у руководства такие же фантазии. Пусть...
У нас будет что-то подобное?)
Зато стабильность:)
Так, пошел оформлять BMW X7 из Германии, как "морковь")))))
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349868/8a32db9bfa47b9a569666f31b3e3004625f88f25/
2023: оставшиеся 5 айтишников в стране летают командировки москва-питер через Абу-Даби, чтобы не рисковать на оставшихся разваливающихся самолетах российских компаний
Новостей не густо. Вадим Д., что у тебя?
Уже сгустил всё, что было (-:
А есть что то позитивное?
Самолет там изобрели или ракету неуловимую?
Или раскрыть тему размножения опоссумов в Новосибирском зоопарке.
Нехватка кадров.... Хммм из за чего же она? А вообще так надо ведь всё идёт по плану////
Так бизнесы растут, развиваются, вот и людей не хватает.
"дружественные страны" в ближайшие десятилетия не откажутся от $ ,так что можно не мечтать
Скорее связано с выходом на рынок труда поколения зумеров
Ну нормальных кадров у нас думаю уже давно нет. Просто не всплывала эта проблема. Плюс действительно поколение нового века вышло на тропу кадровой волны. Только к их учебному времени успели всю систему образования сломать.
Как-то давно звонила представительница одной компании из 50 чекловек думал вот молодцы наладили производство. Начала задавать вопросы смотрю с каждым вопросом все дальше и дальше уходим от описания скилов в резюме. В конце сказала, что им нужно немного другое. У меня вопрос или там с головой проблемы или какая-то игра с непонятной целю: нанимать дешевле. Я все это к тому, что многие компании не имеют ни адоптационного цента и центра компетенций это наколеночное собрание специалистов для того что бы "доехать". Так что конечно не мудрено, что в таких шарашках текучка кадров и назкая компетенция у сотскателей. Я бы взглянул на ситуацию с другой стороны у компаний нет культуры производства и это понятно (откуда она возмется ведь раньше этим занимались ушедшие с рынка компании). Сейчас к руководстау и управлению прорвались некомпетентные кажры вот у них все и пошло поехало...