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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 ноября: доллар — 60,37 рубля, евро — 62,44 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 63,90 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,58 рубля, евро — по 69,99 рубля.

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Кто и как адаптируется

C 1 декабря 2022 года авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi будет выполнять ежедневные рейсы из Абу-Даби в Москву, сейчас она летает пять раз в неделю. Посол ОАЭ в Москве подчеркнул, как важна работа эмиратских перевозчиков — они, помимо прочих, помогут укрепить отношения с Россией «в коммерческой, инвестиционной, туристической и культурной сферах».

Минфин США разрешил американцам покупать акции и долговые обязательства телекоммуникационной Veon (головная компания «Вымпелкома» — бренд «Билайн»), выпущенные до 6 июня 2022 года.

Импортёров, которые ввозят в Россию «товары критического импорта», освободят от необходимости предоставлять обеспечение по уплате таможенных платежей, чтобы получать тарифные льготы и «нулевые ставки». До 31 марта 2023 года они смогут делать это без обеспечения. Постановление подписал Михаил Мишустин.

Правительство хочет отвязать внешнеторговые расчёты с «дружественными» странами от курса доллара. Оно построит систему с «альтернативными индикаторами», которая позволит от этого уйти, рассказали источники РБК. Инициативу прорабатывают ЦБ, Минфин и банки.

Какие есть проблемы и трудности

Российские производители сообщают о нехватке и текучке кадров, расcказал «Ъ» со ссылкой на исследования HR-холдинга Ventra. 24%опрошенных работодателей также заметили снижение «профессионального уровня» соискателей. Тенденцию связали с объявленной 21 сентября мобилизацией. Мэр Москвы Сергей Собянин тем временем отмечает, что в Москве дефицита нет ни в одной из отраслей.

Контекст

Аутлеты — магазины, которые сбывают старые коллекции по сниженным ценам, — наращивают продажи благодаря уходу иностранных брендов, пишет РБК. Fashion House, например, с января по октябрь 2022 года продал на 14% больше товаров, чем за аналогичный период 2021-го. По словам участников рынка, часть официальных зарубежных магазинов в ТЦ закрывалась, а аутлеты тем временем распродавали их сток.