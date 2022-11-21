Конкурс питчей аннулировал победу проекта Immigram из-за «связей» с Россией Статьи редакции
Организаторы извинились за «оплошность» и попросили инвестфонды забрать обратно €1 млн «призовых» инвестиций.
- Заявление об этом выпустили организаторы Slush. Также они обратились ко всем инвестфондам, которые должны были перечислить проекту деньги, с просьбой отозвать эти средства. Организаторы извинились за «оплошность» и отметили, что им стоило тщательнее проверять участников.
- 18 ноября Immigram победил в международной программе Slush 100 — конкурсе питчей для стартапов на ранних стадиях развития. В качестве награды он должен был получить €1 млн от инвестфондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone.
- Но уже через 21 час организаторы заявили, что жюри «проведёт тщательную проверку деятельности Immigram» — так как программа не принимает заявки от российских проектов из-за «спецоперации» в Украине. В самом Immigram заявили, что проект основали иммигранты, а базируется он в Великобритании.
- Запущенный в 2019 году Immigram помогает ИТ-специалистам получить визу Global Talent, переехать в Великобританию, найти там квартиру и открыть банковский счёт. Компаниям проект может предложить кандидатов из собственной базы соискателей. Сервис основали Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов.
- Immigram, по собственным данным, помог более чем 350 специалистам, среди которых сотрудники Google, Samsung, Revolut, Atlas, Badoo и других. В апреле 2022 года компания привлекла свои первые инвестиции — $500 тысяч.
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Я Украинец и даже я офигиваю с этого неадеквата 😂🤷♂️👍 Кто мне объяснит как этот стартап/основатели были связаны с Путиным?
Помогали мозгам эммигрировать из РФ, способствуя развитию экономик других стран.
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эх, почистили весь срач(
Галя, у нас отмена!
Галя:
Опять отмена. Ну ведь могли бы сказать, что хоть и из России, но украинцы в душе, опубликовать ролик с вышиванкой, салом и горилкой. Ну и конечно сделать каминг-аут.
Ахах 😁
Без отмены на измене.
Галя, жрать!!
Желтые звезды свободной Европы.
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Заходишь, читаешь новости, охреневаешь от сюра вокруг - со всех сторон, уходишь. И скоро год как 🫣
Как там по классике "Разбудите через 100 лет, и спросите, что сейчас происходит..."))
слишком долго,кто бы мог подумать что все так затянется
Жесть конечно, толерантность зашкаливает.
Тиньков: англичане ребята нормальные, они разберутся. 👌🏻😁
Так вот и разобрались.
Вполне разобрались и правильно сделали.
Конкурс финский.
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При чем тут англичане? Slush - финские ребята.
Ребята, мы обосрались - толпа кричащих людей отжала честную победу у компании с российскими фаундерами, и мы ничего не смогли сделать. Кто следующий?
Денацифицировать их предлагаешь?
Айй, сейчас будет смешно, но и в правдо ведь оказалось то что ВВП втирал что нах никому не нужны за границей. Так и есть по сути. Возможно с бабками да, пока они есть. Как только они закончатся то гнать будут поганой метлой
Дальше у спортсменов начнут честные медали и соревнования отбирать. Потом победу в Евровидении отдадут чисто за прописку на Украине.
Хотя стоп, погодите..
Ну, это уже пиздец.
Дык давно уже.
Двойные стандарты по-британски. 20 лет радостно брали деньги олигархов, не интерсуясь происхождением средств. Даже футбольные клубы позволяли им иметь. А тут вдруг внезапно выясняется что виноваты простые россияне.
Да какие двойные стандарты? Халява чистой воды. Есть причина отобрать бабосы, причём железобетонная. Отбирают-то у тех, кто не может доказать происхождение.) А таких большинство.))
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Открестился от Родины? Не поможет. Ты - русский. Неродина от тебя сама открестится.
Делайте выводы.
Выводы неутешительные, никому умные люди сейчас нахуй не нужны. Нужны дебилы. Может ли такая ситуация закончится чём-то хорошим для человечества? И так понятно.
Типичная выдача частного за целое. Если в данном случае всё получилось именно так, с чего вы решили, что так происходит всегда и везде?
Обратите, пожалуйста, внимание, что фаундеры не открестились от РФ, не осудили войну, а обвинили организаторов в дискриминации)
Из-за его раннего членства в нацистской партии, его финансовой поддержки СС и униформы, доставленной нацистской партии, Босс считался одновременно «активистом» и «сторонником и бенефициаром национал-социализма». По решению суда 1946 года он был лишен права голоса, способности вести бизнес и оштрафован на «очень большой штраф» в размере 100 000 ℛℳ (70 553 доллара США) (54 008 фунтов стерлингов). Однако Босс подал апелляцию, и в конечном итоге он был классифицирован как «последователь», меньшая категория, что означало, что он не считался активным сторонником национал-социализма.
история циклична)
Из-за такой рекламы придут другие фонды и вольют свой лям
Не факт.
Скорее наоборот, так как их признали связанными с РФ.
Инвестировать в проект, которому будут всячески мешать развиваться нет смысла.
У меня одного внутренний конфликт между "это плохо и нечестно" и "ну а хуле вы хотели, расплачиваемся за деда коллективно".
Тут не про коллективную ответственность, а про то, что дали компании участвовать не разобравшись и при этом компания никак не осудила войну.
Т.е. нельзя пока по законам финансировать компании, которые так или иначе платят налоги агрессору. Думаю в этом и причина, вполне логичная.
🤮
Ну, понимаете ли.. Абсурд как раз и заключается в том, что голосует большинство. У нас голосует меньшинство, и нам кажется с нашей колокольни, что там еще больше абсурда... Потому что в Европе журналисты просто бешеные и могут превратить твою карьеру в пустое место. У нас таких журналистов обычно... сами знаете что.) Да, вот такой сюр. Никто не говорил, что будет легко. И выдавят всех, кто так или иначе связан с Россией, за исключением, пожалуй, махровых толстосумов. Вот в таком мире живём.. А стартапам из России на Европейский рынок путь заказан.. По-моему, это сразу было понятно тем, что на первой же неделю рванул в Грузию и Армению.
а чем связь блядь?
Фамилии русские у них. Для дебилов этого достаточно.
И отдадут его конечно же Украине
чтоб русские ракеты не закупали
По документам да, остальное по карманам
За прорывной стартап, окрашивающий в жёлто-синие цвета все аватарки во всех соц-сетях сразу, нажатием одной кнопки.
И что, автор новости даже заявление не удосужился прочесть?
При чем тут русское происхождение и связи? Они пишут о масштабе работы в России
И в чём разница между связям в России и масштабе работы в России?
Да им тут фобия русофобии вообще логически думать мешает, думаю автор это упустил даже не специально, просто очень спешил
"The outrage began after AIN.Capital, a CEE tech news site, published images from a Russian job site seeming to show Immigram hiring for roles in Moscow. "
В комментариях причинно-следственные связи не любят находить. Только жалуются и обидки про русофобию кидают)
Оправдывать произошедшее днище Вам самим не стыдно?!
Ожидаемо и грустно ////
Один сюр вокруг и ничего адекватного ////
Ну это нацизм абсолютно кристальной, чистейшей воды.
…настолько чистейшей воды, что эта вода сама нацист.
Аахахаха ох уж эти европейские ценности. Опять.
У меня компания-работодатель до марта была иностранная и до марта нам активно втирали, что мы все - одна большая дружная международая семья и все такое. А в марте нам сказали гудбай, знать вас не хотим. -Потому что мы плохо работали? -нет, просто потому что в в РФ.
Теперь тут отмена только по тому, что паспорт РФ.
А как же планирование на перспективу? Почему было не переманивать мозги из РФ, чтобы они работали на благо ваших стран? Чего вы добьётесь таким поведением? Рано или поздно все равно придется налаживать связи с РФ, а люди бывают обидчивы и необоснованное свинское поведение в отношении себя могут не простить
Да, обычных работяг за что прессуют - совершенно не понять.)
так сваливай и работай себе на здоровье.
локация рф и рб сейчас максимум токсик, никто с ними не работает из цивилизованного мира.
*Обновлено в 16:00. Immigram также сообщил, что снимает свою кандидатуру с участия в конкурсе*
Ребята, конечно, молодцы, но уже пора бы прекращать с этим ветряными мельницами.) Есть хорошие страны, в которых полно возможностей. Армения, например.
еще туркменистан, к примеру.
«Инвестфонды, мы оплошали. Заберите ваш €1 млн, мы так больше не будем» – клятвенно пообещали организаторы.
Моему другу немцы не заплатили деньги за работу выполненную до операции, а потому, что он Русский!
Националисты долбанные, как иначе таких назвать?!
Каким-то хайпом попахивает.
из-за...
милота и разгул толерантности :-))))
А ребятам - удачи! уверен, что они найдут инвесторов, только южнее и восточнее.
Поскольку я наблюдал эту ситуацию в англоязычном пространстве, позволю прокомментировать:
— Slush не предъявлял никаких требованиях к стартапам по наличию / не наличию кого-либо их их сотрудников в РФ.
— Вторым номером был стартап из Украины
— После победы пошла волна хейта. Одним из поводов был найм в Москве, но объявления о найме в Москве не говорит о том, что эти люди будут работать в Москве.
— Slush объявил что будет разбираться и если подтвердятся связи с РФ то аннулирует премию.
— "Премия", как таковая, выдается фондами в виде инвестиций, и это их прямой arrangement с immigram и вопрос их внутреннего due dilligence.
— Slush аннулировал премию.
Думаю что организаторы были неготовы столкнуться с такой волной негатива и решили сыграть карту "мы не знали". Со стороны immigram была недостаточно проработана PR история, но возможно они и не рассчитывали на победу и на такой общественный резонанс.
Я продолжу — основной нарратив: фаундеры не открестились от России и спецоперации. Я не знаю лично Анастасию и каких она взглядов придерживается, но приложил пост от 24-го Февраля.
Так же найм людей в Москве с последующим перевозом в Армению / Грузию это обычная практика. О том, что сотрудников перевозят, пишет Анастасия в своем Линкедине, проверить я этого не могу. Но обвинять по вакансиям опубликованным с указанием города Москва нельзя — это не доказательство операций там.
Все это примерно потребовало у меня 4 минуты.
россияне должны принять как реальность, что в ближайшие годы их периодически будут дискриминировать во всем мире. далеко не всегда, и в основном без хейта, но иногда будут.
это такая же реальность как 7000 гражданских украинцев, уже убитых на войне. цифра подтверждена ООН.
спасибо путину за это.
Американцы наколотили 60 тыс иракцев (нижняя оценка)
и всем пох.
Во-первых, гражданские на совести киевской хунты, устроившей восьмилетний геноцид русскоязычного населения Донбасса, а во-вторых, много ли дискриминируют американцев за миллионы жертв в Ираке, Ливии, Сирии и т.д.?
Верить ООН можно так же как и ВВП - тоесть никак
Именно так. Некоторые комментаторы (не боты) этого до сих пор не поняли.
Дурка! 🤡
"Организаторы извинились за «оплошность» и попросили инвестфонды забрать обратно €1 млн «призовых» инвестиций"- ничего себе оплошность
Покупать в серую нефть из России британцы могут,а вот дать денег стартапа мигрантов из России нет
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Решение организаторов дурно пахнет, но пусть это будет на их совести. Чек все равно по стартаперским меркам достаточно скромный
Для выхода на новые рынки самое-то, тем более у них внутренние расходы не большие.
Мда уж
Что там по Arrival Дениса Свердлова. Которая решила сфокусироваться в течении полугода на поиске нового капитала для запуска в сша?
Слив защитан.
самое главное извиниться
Порочная связь 😏
Это сейчас про кенселинг было?
Про кёрлинг
Здесь конечно нет цинизма и политики
Кто знает какой раз по счету я вижу эту новость на одном только виси?
Несмотря на это, мы гордимся своим выступлением и своей победой. Мы продолжим строить стартап для талантов со всего мира, вне зависимости от цвета паспорта — тот факт, что мы не получили инвестиции по причине дискриминации, только подкрепляет наши намерения», — рассказали vc.ru в проекте.
молодцы что не унывают и возможно в ближайшем будущем заработают еще больше
Нифиговая реклама этого сервиса получилась!
При чем здесь толерантность, дискриминация. Санкции отменят (нет) и тогда все станет, как раньше. А пока никто не хочет и близко иметь дело с токсичным рынком.
п.с. покупать нефть и газ у Путина это другое. Действительно другое.
Вообще там главный кек на мой взгляд что деньги выйграл сервис который по сути не является консалтингом и набором сервис чтобы помочь кого-то перевезти.
Без связи к новости. Я бы вообще такие проекты не допускал. Это не стартап, а рекрутинговое агенство и услуги релокации. И того и другого полно и вместе и по отдельности. В чем know-how не представлено. Мне кажется в жури кто-то это понял и разыграли карту связей с РФ чтобы полегче соскочить с обязательств.
Slush конечно доказательной базы мало привели. А где замеры геометрии черепа основателей Иммиграма и сравнение с эталонными арийскими?
Ну пока они легко отделались, а то и отжать могли бы. Я бы на месте этого сервиса уже напрягся. У украинца-основателя даже «колыбель демократии» отжала его долю.