Финансы
Государственный утюг

Конкурс питчей аннулировал победу проекта Immigram из-за «связей» с Россией Статьи редакции

Организаторы извинились за «оплошность» и попросили инвестфонды забрать обратно €1 млн «призовых» инвестиций.

Обновлено в 16:00. Immigram также сообщил, что снимает свою кандидатуру с участия в конкурсе — сделал он это ещё до объявления об аннулировании победы. «После выигрыша на нас обрушилось огромное количество негатива, ненависти и даже персональных угроз — мы считаем это недопустимым. В связи с этим мы приняли и опубликовали решение о выходе из конкурса до официального заявления Slush. Несмотря на это, мы гордимся своим выступлением и своей победой. Мы продолжим строить стартап для талантов со всего мира, вне зависимости от цвета паспорта — тот факт, что мы не получили инвестиции по причине дискриминации, только подкрепляет наши намерения», — рассказали vc.ru в проекте.
  • Заявление об этом выпустили организаторы Slush. Также они обратились ко всем инвестфондам, которые должны были перечислить проекту деньги, с просьбой отозвать эти средства. Организаторы извинились за «оплошность» и отметили, что им стоило тщательнее проверять участников.
  • 18 ноября Immigram победил в международной программе Slush 100 — конкурсе питчей для стартапов на ранних стадиях развития. В качестве награды он должен был получить €1 млн от инвестфондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone.
  • Но уже через 21 час организаторы заявили, что жюри «проведёт тщательную проверку деятельности Immigram» — так как программа не принимает заявки от российских проектов из-за «спецоперации» в Украине. В самом Immigram заявили, что проект основали иммигранты, а базируется он в Великобритании.
  • Запущенный в 2019 году Immigram помогает ИТ-специалистам получить визу Global Talent, переехать в Великобританию, найти там квартиру и открыть банковский счёт. Компаниям проект может предложить кандидатов из собственной базы соискателей. Сервис основали Анастасия Миролюбова и Михаил Шаронов.
  • Immigram, по собственным данным, помог более чем 350 специалистам, среди которых сотрудники Google, Samsung, Revolut, Atlas, Badoo и других. В апреле 2022 года компания привлекла свои первые инвестиции — $500 тысяч.

#новость #инвестиции

7797 просмотров
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162 комментария
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 Archi

Я Украинец и даже я офигиваю с этого неадеквата 😂🤷‍♂️👍 Кто мне объяснит как этот стартап/основатели были связаны с Путиным?

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Alexander Benkendorf

Помогали мозгам эммигрировать из РФ, способствуя развитию экономик других стран.

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1 комментарий

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Andrey Kuragin

эх, почистили весь срач(

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Андрей Верижников

Галя, у нас отмена!

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Илья Разбашин
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Вася Пражкин

Галя:
Опять отмена. Ну ведь могли бы сказать, что хоть и из России, но украинцы в душе, опубликовать ролик с вышиванкой, салом и горилкой. Ну и конечно сделать каминг-аут.

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Никита Иванов

Ахах 😁

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Вадим Д.

Без отмены на измене.

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Леонид Цветков

Галя, жрать!!

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Ivan Cato

Желтые звезды свободной Европы.

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Cyril Ruzanov

Заходишь, читаешь новости, охреневаешь от сюра вокруг - со всех сторон, уходишь. И скоро год как 🫣

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Alex Shevchenko

Как там по классике "Разбудите через 100 лет, и спросите, что сейчас происходит..."))

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Sara Harris

слишком долго,кто бы мог подумать что все так затянется

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5 комментариев
Никита Иванов

Жесть конечно, толерантность зашкаливает.
Тиньков: англичане ребята нормальные, они разберутся. 👌🏻😁

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Ха Ха

Так вот и разобрались.

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Стартапер-пессимист

Вполне разобрались и правильно сделали.

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Ivan Kuznetsov

Конкурс финский.

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Вася Пражкин

При чем тут англичане? Slush - финские ребята.

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3 комментария
Kirill Zheleznov

Ребята, мы обосрались - толпа кричащих людей отжала честную победу у компании с российскими фаундерами, и мы ничего не смогли сделать. Кто следующий?

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Богатый каякер

Денацифицировать их предлагаешь?

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5 комментариев
Foo Bar

Айй, сейчас будет смешно, но и в правдо ведь оказалось то что ВВП втирал что нах никому не нужны за границей. Так и есть по сути. Возможно с бабками да, пока они есть. Как только они закончатся то гнать будут поганой метлой

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18 комментариев
Озверевший Фукуяма

Дальше у спортсменов начнут честные медали и соревнования отбирать. Потом победу в Евровидении отдадут чисто за прописку на Украине.
Хотя стоп, погодите..

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1 комментарий
Сексорцист Милфхантерович

Ну, это уже пиздец.

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Duck

Дык давно уже.

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2 комментария
Личный франт

Двойные стандарты по-британски. 20 лет радостно брали деньги олигархов, не интерсуясь происхождением средств. Даже футбольные клубы позволяли им иметь. А тут вдруг внезапно выясняется что виноваты простые россияне.

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X5G814

Да какие двойные стандарты? Халява чистой воды. Есть причина отобрать бабосы, причём железобетонная. Отбирают-то у тех, кто не может доказать происхождение.) А таких большинство.))

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Алексей Трухин

Открестился от Родины? Не поможет. Ты - русский. Неродина от тебя сама открестится.

Делайте выводы.

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Eli

Выводы неутешительные, никому умные люди сейчас нахуй не нужны. Нужны дебилы. Может ли такая ситуация закончится чём-то хорошим для человечества? И так понятно.

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Anton Khomchenko

Типичная выдача частного за целое. Если в данном случае всё получилось именно так, с чего вы решили, что так происходит всегда и везде?

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3 комментария
Стартапер-пессимист

Обратите, пожалуйста, внимание, что фаундеры не открестились от РФ, не осудили войну, а обвинили организаторов в дискриминации)

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4 комментария
Oleksandr Yatsenko

Из-за его раннего членства в нацистской партии, его финансовой поддержки СС и униформы, доставленной нацистской партии, Босс считался одновременно «активистом» и «сторонником и бенефициаром национал-социализма». По решению суда 1946 года он был лишен права голоса, способности вести бизнес и оштрафован на «очень большой штраф» в размере 100 000 ℛℳ (70 553 доллара США) (54 008 фунтов стерлингов). Однако Босс подал апелляцию, и в конечном итоге он был классифицирован как «последователь», меньшая категория, что означало, что он не считался активным сторонником национал-социализма.

история циклична)

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sheshotov

Из-за такой рекламы придут другие фонды и вольют свой лям

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Angry saler

Не факт.
Скорее наоборот, так как их признали связанными с РФ.
Инвестировать в проект, которому будут всячески мешать развиваться нет смысла.

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Ключевой утюг

У меня одного внутренний конфликт между "это плохо и нечестно" и "ну а хуле вы хотели, расплачиваемся за деда коллективно".

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Стартапер-пессимист

Тут не про коллективную ответственность, а про то, что дали компании участвовать не разобравшись и при этом компания никак не осудила войну.
Т.е. нельзя пока по законам финансировать компании, которые так или иначе платят налоги агрессору. Думаю в этом и причина, вполне логичная.

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3 комментария
Олег Макаров

🤮

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X5G814

Ну, понимаете ли.. Абсурд как раз и заключается в том, что голосует большинство. У нас голосует меньшинство, и нам кажется с нашей колокольни, что там еще больше абсурда... Потому что в Европе журналисты просто бешеные и могут превратить твою карьеру в пустое место. У нас таких журналистов обычно... сами знаете что.) Да, вот такой сюр. Никто не говорил, что будет легко. И выдавят всех, кто так или иначе связан с Россией, за исключением, пожалуй, махровых толстосумов. Вот в таком мире живём.. А стартапам из России на Европейский рынок путь заказан.. По-моему, это сразу было понятно тем, что на первой же неделю рванул в Грузию и Армению.

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Андрей Рядькин

а чем связь блядь?

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Eli

Фамилии русские у них. Для дебилов этого достаточно.

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3 комментария
Казума Малевич

И отдадут его конечно же Украине

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Ann B.

чтоб русские ракеты не закупали

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Эффект Доплера

По документам да, остальное по карманам

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Озверевший Фукуяма

За прорывной стартап, окрашивающий в жёлто-синие цвета все аватарки во всех соц-сетях сразу, нажатием одной кнопки.

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Иван Иванов

И что, автор новости даже заявление не удосужился прочесть?
При чем тут русское происхождение и связи? Они пишут о масштабе работы в России

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Duck

И в чём разница между связям в России и масштабе работы в России?

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4 комментария
Victor Gavro

Да им тут фобия русофобии вообще логически думать мешает, думаю автор это упустил даже не специально, просто очень спешил
"The outrage began after AIN.Capital, a CEE tech news site, published images from a Russian job site seeming to show Immigram hiring for roles in Moscow. "

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1 комментарий
Стартапер-пессимист

В комментариях причинно-следственные связи не любят находить. Только жалуются и обидки про русофобию кидают)

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F-117

Оправдывать произошедшее днище Вам самим не стыдно?!

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flash

Ожидаемо и грустно ////
Один сюр вокруг и ничего адекватного ////

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Duck

Ну это нацизм абсолютно кристальной, чистейшей воды.

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Озверевший Фукуяма

…настолько чистейшей воды, что эта вода сама нацист.

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Hnorr

Аахахаха ох уж эти европейские ценности. Опять.
У меня компания-работодатель до марта была иностранная и до марта нам активно втирали, что мы все - одна большая дружная международая семья и все такое. А в марте нам сказали гудбай, знать вас не хотим. -Потому что мы плохо работали? -нет, просто потому что в в РФ.
Теперь тут отмена только по тому, что паспорт РФ.
А как же планирование на перспективу? Почему было не переманивать мозги из РФ, чтобы они работали на благо ваших стран? Чего вы добьётесь таким поведением? Рано или поздно все равно придется налаживать связи с РФ, а люди бывают обидчивы и необоснованное свинское поведение в отношении себя могут не простить

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X5G814

Да, обычных работяг за что прессуют - совершенно не понять.)

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Anton Ilabanau
Почему было не переманивать мозги из РФ, чтобы они работали на благо ваших стран?

так сваливай и работай себе на здоровье.
локация рф и рб сейчас максимум токсик, никто с ними не работает из цивилизованного мира.

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X5G814

*Обновлено в 16:00. Immigram также сообщил, что снимает свою кандидатуру с участия в конкурсе*

Ребята, конечно, молодцы, но уже пора бы прекращать с этим ветряными мельницами.) Есть хорошие страны, в которых полно возможностей. Армения, например.

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Anton Ilabanau

еще туркменистан, к примеру.

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3 комментария
Вадим Д.

«Инвестфонды, мы оплошали. Заберите ваш €1 млн, мы так больше не будем» – клятвенно пообещали организаторы.

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Иван Серик

Моему другу немцы не заплатили деньги за работу выполненную до операции, а потому, что он Русский!
Националисты долбанные, как иначе таких назвать?!

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3 комментария
Роман Вельмакин

Каким-то хайпом попахивает.

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Константин Приветов

из-за...

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Andrei Satin

милота и разгул толерантности :-))))
А ребятам - удачи! уверен, что они найдут инвесторов, только южнее и восточнее.

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Ivan Kuznetsov

Поскольку я наблюдал эту ситуацию в англоязычном пространстве, позволю прокомментировать:
— Slush не предъявлял никаких требованиях к стартапам по наличию / не наличию кого-либо их их сотрудников в РФ.
— Вторым номером был стартап из Украины
— После победы пошла волна хейта. Одним из поводов был найм в Москве, но объявления о найме в Москве не говорит о том, что эти люди будут работать в Москве.
— Slush объявил что будет разбираться и если подтвердятся связи с РФ то аннулирует премию.
— "Премия", как таковая, выдается фондами в виде инвестиций, и это их прямой arrangement с immigram и вопрос их внутреннего due dilligence.
— Slush аннулировал премию.

Думаю что организаторы были неготовы столкнуться с такой волной негатива и решили сыграть карту "мы не знали". Со стороны immigram была недостаточно проработана PR история, но возможно они и не рассчитывали на победу и на такой общественный резонанс.

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Ivan Kuznetsov

Я продолжу — основной нарратив: фаундеры не открестились от России и спецоперации. Я не знаю лично Анастасию и каких она взглядов придерживается, но приложил пост от 24-го Февраля.

Так же найм людей в Москве с последующим перевозом в Армению / Грузию это обычная практика. О том, что сотрудников перевозят, пишет Анастасия в своем Линкедине, проверить я этого не могу. Но обвинять по вакансиям опубликованным с указанием города Москва нельзя — это не доказательство операций там.

Все это примерно потребовало у меня 4 минуты.

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Anton Ilabanau

россияне должны принять как реальность, что в ближайшие годы их периодически будут дискриминировать во всем мире. далеко не всегда, и в основном без хейта, но иногда будут.

это такая же реальность как 7000 гражданских украинцев, уже убитых на войне. цифра подтверждена ООН.

спасибо путину за это.

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Leo Uvarov

Американцы наколотили 60 тыс иракцев (нижняя оценка)
и всем пох.

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3 комментария
Юрий Хачецуков

Во-первых, гражданские на совести киевской хунты, устроившей восьмилетний геноцид русскоязычного населения Донбасса, а во-вторых, много ли дискриминируют американцев за миллионы жертв в Ираке, Ливии, Сирии и т.д.?

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2 комментария
Foo Bar

Верить ООН можно так же как и ВВП - тоесть никак

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3 комментария
Стартапер-пессимист

Именно так. Некоторые комментаторы (не боты) этого до сих пор не поняли.

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Zypar Akhmat

Дурка! 🤡

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Laurie Nimke

"Организаторы извинились за «оплошность» и попросили инвестфонды забрать обратно €1 млн «призовых» инвестиций"- ничего себе оплошность

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dixi

Покупать в серую нефть из России британцы могут,а вот дать денег стартапа мигрантов из России нет

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Chris (С)

Решение организаторов дурно пахнет, но пусть это будет на их совести. Чек все равно по стартаперским меркам достаточно скромный

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Алекс Д.

Для выхода на новые рынки самое-то, тем более у них внутренние расходы не большие.

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5 комментариев
Эчис Тюлюш

Мда уж

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Михаил Романов

Что там по Arrival Дениса Свердлова. Которая решила сфокусироваться в течении полугода на поиске нового капитала для запуска в сша?

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Alex

Слив защитан.

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Андрей Епифанов

самое главное извиниться

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Alex Shevchenko

Порочная связь 😏

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Eli

Это сейчас про кенселинг было?

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Озверевший Фукуяма

Про кёрлинг

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Andrei Bourdine

Здесь конечно нет цинизма и политики

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Нёс добро, не донёс

Кто знает какой раз по счету я вижу эту новость на одном только виси?

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Zloy Marketolog
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Кирилл Родин

Несмотря на это, мы гордимся своим выступлением и своей победой. Мы продолжим строить стартап для талантов со всего мира, вне зависимости от цвета паспорта — тот факт, что мы не получили инвестиции по причине дискриминации, только подкрепляет наши намерения», — рассказали vc.ru в проекте.
молодцы что не унывают и возможно в ближайшем будущем заработают еще больше

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Oleg Sapronov

Нифиговая реклама этого сервиса получилась!

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Valeriy Dik

При чем здесь толерантность, дискриминация. Санкции отменят (нет) и тогда все станет, как раньше. А пока никто не хочет и близко иметь дело с токсичным рынком.
п.с. покупать нефть и газ у Путина это другое. Действительно другое.

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Никита

Вообще там главный кек на мой взгляд что деньги выйграл сервис который по сути не является консалтингом и набором сервис чтобы помочь кого-то перевезти.

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Dmitry Polyanovsky

Без связи к новости. Я бы вообще такие проекты не допускал. Это не стартап, а рекрутинговое агенство и услуги релокации. И того и другого полно и вместе и по отдельности. В чем know-how не представлено. Мне кажется в жури кто-то это понял и разыграли карту связей с РФ чтобы полегче соскочить с обязательств.

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Вайтишник

Slush конечно доказательной базы мало привели. А где замеры геометрии черепа основателей Иммиграма и сравнение с эталонными арийскими?

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F-117

Ну пока они легко отделались, а то и отжать могли бы. Я бы на месте этого сервиса уже напрягся. У украинца-основателя даже «колыбель демократии» отжала его долю.

Украинский бизнесмен продал свою долю в…
История с космическим стартапом Firefly Aerospace завершила свой украинский этап.
3dnews.ru
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