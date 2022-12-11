Строить хранилища дорого, а прибыли они практически не приносят и иногда работают в убыток, рассказало издание The Hustle.

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Кадр из фильма «Король воров» 2018 года, режиссёр — Джеймс Марш

В американском боевике «Идентификация Борна» 2002 года герой Мэтта Деймона просыпается в беспамятстве, и единственной его зацепкой становится номер банковской ячейки в хранилище Цюриха, Швейцария.

С годами такие сейфы превратились в неотъемлемую часть фильмов о шпионах и ограблениях, вот только в них совсем не говорят о том, что после кризиса 2008 года многие крупные банки упразднили услугу: депозитарные отделы закрыли HSBC, Barclays и Capital One, в сентябре 2022 года о планах постепенно отказаться от ячеек сообщил и JPMorgan Chase.

Кто придумал брать деньги за хранение чужих ценностей

В марте 1861 года — за несколько дней до Гражданской войны в США — нью-йоркский предприниматель Фрэнсис Дженкс задался вопросом: кому обеспеченные жители города могут отдать драгоценности на хранение, если захотят уехать на несколько месяцев в Европу.

Чтобы не ждать помощи от других, он взял проблему на себя: придумал название Safe Deposit Company, нашёл здание из мрамора в Манхэттене и оборудовал его массивным хранилищем из стали на 500 ячеек — для книг, завещаний, украшений, сервизов и серебра. Один ключ давали владельцу ценностей, другой — сотруднику.

Других подобных компаний в стране не было, так что в разгар Гражданской войны, когда американцы хотели сохранить нажитое, спрос на услуги Дженкса возрос. Со временем такие фирмы открылись по всем штатам, а позже ячейки разместили у себя и крупные банки.

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В итоге в хранилища несли всё — коллекционные бейсбольные карточки и билеты с памятных футбольных матчей, редкие ордена и мерч предвыборных президентских компаний, а также подделки картин и артефакты вроде глазных яблок Альберта Эйнштейна.

Рукопись «Пойди, поставь сторожа» писательницы Харпер Ли тоже нашли в сейфе. Источник: Entertainment Weekly

Почему складировать чужие ценности оказалось невыгодно

В начале 1900-х банкиры заметили, что депозитарные отделения не приносят особой прибыли и, что ещё хуже, иногда работают в убыток даже при аренде всех ячеек. Всё дело в том, что комиссии за хранение едва покрывали затраты на строительство хранилищ из бетона и стали, которые должны были устоять при любых нападениях и катаклизмах.

Участники рынка говорили, что банковский сейф — это самые дорогие квадратные метры филиалов.

В 1980-х часть банков попыталась повысить ставки — до $600 в год за ячейку. Но пользы это не принесло: клиенты шли туда, где за ту же услугу платили $60, или устанавливали более дешёвые домашние сейфы.

Не обходилось и без юридических проблем. Руководители банков не могли единогласно решить, вправе ли они ограничивать клиенту доступ к хранилищу — например, если тот пьян. С одной стороны, владелец вправе распоряжаться активами как ему хочется в любом состоянии. С другой, на следующий день он мог бы пожалеть о своих действиях.

Хранилище компании Mosler Safe Company пережило ядерный взрыв в Хиросиме в 1945 году. Источник: Twitter

В результате банки решили, что услуга аренды сейфа — это способ не столько увеличить прибыль, сколько повысить лояльность клиентов. К тому же они надеялись, что отказываться от аренды никто не станет.

Чтобы закрыть денежный счёт, достаточно позвонить в банк или написать в чате. В случае же с ячейкой пришлось бы посетить отделение, заполнить множество документов, а потом придумать, как безопасно вынести свои сбережения и драгоценности. Проще было продолжать платить, вспоминают участники рынка.

К 2008 году — из-за роста пузыря недвижимости — количество банковских отделений в США достигло пика, но с тех пор неустанно сокращалось: с 2017 по 2021 год показатель упал на 9%.

Изменился и рынок: всё большая часть банков стала переходить в онлайн, закрывая физические точки. Оцифровываются и сами активы: появилась криптовалюта, электронные завещания вместо бумажных.

Богачи же теперь предпочитают частные хранилища, которые обычно размещены в отдалённых от города особняках. Туда отвозят на Rolls-Royce и на входе сканируют отпечатки пальцев и радужку глаз. Один из примеров — International Bank Vaults.

Количество клиентских отделений банков в США в тысячах