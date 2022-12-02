Финансы
Полина Лааксо

«Коллективный Волож»: источники The Bell уточнили, как будет устроено управление «Яндексом» после реорганизации Статьи редакции

Главное из материала издания.

  • На начало декабря 2022 года «Яндекс» контролируют его менеджмент и траст семьи сооснователя Аркадия Воложа — через нидерландскую Yandex N.V. Им принадлежит чуть меньше 12% акций класса B — это «суперголосующие» бумаги, дающие право голосовать контрольным пакетом в 51,7%.
  • После реорганизации главным акционером станет специальный фонд. В него войдут бывший глава Счётной палаты Алексей Кудрин, а также трое топ-менеджеров «Яндекса», рассказали источники The Bell. Имён они не назвали, но уточнили: это руководители основных направлений компании.
  • Почти все вопросы фонд будет решать на основе большинства голосов, но в некоторых случаях у участников будет право вето. Каким пакетом они будут голосовать, собеседники The Bell не говорят. Неизвестно также, как они распределят между собой акции, но Кудрин, предположительно, получит «чуть большую» долю и может стать председателем совета директоров нового «Яндекса».
  • Уволить участника из фонда будет нельзя. Он сможет выйти из него добровольно, но тогда его акции перестанут быть суперголосующими. У финансовых акционеров, как говорят источники, таких бумаг не будет в принципе, но они смогут управлять компанией через представителей в совете директоров.
  • Основная идея реструктуризации — «воссоздать коллективного Аркадия [Воложа]», говорит один из собеседников The Bell. Он был собственником и руководителем, а также мог «переголосовать» финансовых инвесторов по важнейшим для развития бизнеса вопросам. Таким же «противовесом» должен стать новый фонд.
  • Участники структуры во главе с Кудриным смогут номинировать представителей или себя в совет директоров. Правда, сколько кандидатур участники смогут выдвигать и как будут продлевать полномочия действующих менеджеров, пока не решили.
  • Слухи о том, что «Яндекс» поменяет структуру управления, ходили с весны 2022 года. Летом источники The Bell говорили, что Волож, попавший под санкции и покинувший посты в компании, хочет вывести часть активов за рубеж. Кудрин должен был помочь согласовать новую схему в Кремле.
  • В конце ноября The Bell рассказало, что история близится к концу: по плану у «Яндекса» должна появиться новая материнская компания с основными активами действующей компании (поиск, такси, доставка, маркетплейс и другие), где ключевые решения будет принимать специальная структура в составе Кудрина и топ-менеджеров.
  • Yandex N.V. должна получить пакет акций новой материнской компании и лицензии на развитие стартапов «Яндекса», среди которых беспилотники и облачные сервисы, писало издание. Название своего бизнеса Волож сменит, а контроль в новой материнской фирме продаст пулу российских инвесторов. Среди потенциальных называли структуры Потанина и банка ВТБ.
  • Кудрин решил судьбу «Яндекса» с Владимиром Путиным в ночь на 25 ноября, написали The Bell и Telegram-канал Faridaily. 29 ноября он подал заявление об ухода с поста главы Счётной палаты, чтобы «заняться большими проектами». Переход в «Яндекс» он публично не подтверждал.

#новость #яндекс

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45 комментариев
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 Михаил

Прощай Яндекс. Есть ещё у кого мысли делать ит бизнес в России?

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Дмитрий Алтунин

Вынужден поставить лайк

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Alex Suv

Ну что вы. Мне на последних собеседованиях в айтишке говорят про время возможностей теперь постоянно. Я думаю пора уже плевать в лицо этим людям начинать, потому что становится даже не смешно. Вроде эти люди должны понимать как зарабатывать деньги, и вот такую хуйню несут. Это очень печальное зрелище. Медленное гниение, коллапсирование внутрь себя и одновременно отрицание реальности. Стратегической цели никто не ставит, мышление узкое как дыра в жопе.

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Святой торшер

Как характеризовать IT бизнес в России кратко?
- Good.
- А двумя словами?
- Not good.

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Михаил Романов

Жду мемуары от кудрина, как вкатиться в айти после 60 или будни сеньора.

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Развитый хичхакер

Не через постель!

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Роман Пак

Ну комментарий о решении судьбы Яндекса ночью наводит на мысли

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zlon

Мы не знаем

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Вадим Д.
Главным акционером станет специальный фонд

А главным в фонде — Кудрин. Стоп, снято.

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Святой торшер

Надпись вы уж сами..

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Вадим Д.

👏🏻

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Мыло Порука

Давайте откровенно. Волож мечтает вывести активы и пчихать хотел на Яндекс и на Россию. Компания уже хоячий зомби с кривыми сервисами и отсутствием какой-либо стратегии развития.

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Олег Макаров

Вот прямо обидно за Аркадия. Никогда он чихать на Яндекс не хотел и не дождётесь.

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Артур Кожевников

Почему обидно-то? Аркадию вот ничуть не обидно за тебя.

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Олег Макаров

Во втором предложении я написал, почему. Потрудитесь дочитать комментарий целиком

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Артур Кожевников

Я дочитал, но не связал. Вообще странное обоснование. Вот бедный Волож, столько сделал для пропаганды, лишь бы компания росла и деньги приносила.

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Олег Макаров

И в чём здесь связь с "чихать хотел"?

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Dozent

Санкции были введены за Дзен и правильные новости на главной

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Олег Макаров

Вы точно не промахнулись комментарием?

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Dozent

Нет не ошибся. Не нужно жалеть тех, кто совершил сделку с Кремлём.

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Олег Макаров

Вы прочитали и мой комментарий, и тот, на который я отвечал, всё поняли и написали вот это?

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Слегка Придурковатый

Да Волож просто хочет выйти из-под санкций. Ужом на сковороде уже итак извивается, и эдак, как бы говоря всем западным людям "А меня-то за что?!".

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Василий Смирнов

А как вот, яндексом и правом вето управлять может кто угодно, даже проработавший всю жизнь на госслужбе человек, не имеющий никакого отношения к ИТ?

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Aleks B

зато свой😂

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Дмитрий Алтунин

"Коллективный Волож" будет управляться коллективной Алисой, судя по всему.
А сам владелец вообще неясно, вернётся в Россию или нет.

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Aleks B

что за сам владелец?

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Слегка Придурковатый

Мне кажется, он имел в виду Сегаловича. Если так, то он, в некотором смысле, вернулся в Россию.

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Слегка Придурковатый

"...но Кудрин, предположительно, получит «чуть большую» долю"

Да ну не, врут поди.

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Олег Макаров

Мораль истории такая: внимательно выбирай себе друзей в молодости, потому что они потом вырастут и тебе чего-нибудь подарят.

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kotova lidiya

Так ведь в этой конкретной ситуации ничего не предвещало. Ну и как выбирать, если у нас посредственность всем заправляет?

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Олег Макаров

Я же написал: внимательно выбирать.

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Трудный супер_стар
Уволить участника из фонда будет нельзя

Но можно будет случайно оказаться подстреленным на охоте или упасть на неисправном вертолете в горах. Такшта бери денешки и уебывай по сваму желанию :3

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Андрей Рядькин

"Некоторые участники" в кремле?

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Полина Лааксо
Автор

приветик! там вообще некоторые вопросы, а не некоторые участники. поправили, а то плыву уже к концу недели

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Артём Мазанов

держись.........❤️

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Артур Максимов

Знаем мы эти советы акционеров

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Михаил
Почти все вопросы фонд будет решать на основе большинства голосов, но у некоторых участников будет право вето.

Все будут равны! Но из кремля равнее

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diman

Что еще не успели отжать эти бандиты?

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Карен Гаспарян

То, что всё еще работает без дотаций из бюджета

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Артур Кожевников

Пилят компанию так, будто это не всего лишь Яндекс, а целая межгалактическая структура. Технологиями уже не пахнет, делят бабки и сферы влияния, вот это всё.

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BLVCK SQUARE

Яндекс.Похуй,

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Вадим Д.

Напомнило фильм "Свадьба в Малиновке":
— Это мне, это снова мне, а это всегда мне. — шептал Кудрин.

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Aleks B

хорошо устроились сучары

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hakhagmon

В полку сечена и миллера прибыло

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Фокс Йовович

А зачем это все делается кто-то может внятно и коротко объяснить на кой куй?

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