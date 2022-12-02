«Коллективный Волож»: источники The Bell уточнили, как будет устроено управление «Яндексом» после реорганизации Статьи редакции
Главное из материала издания.
- На начало декабря 2022 года «Яндекс» контролируют его менеджмент и траст семьи сооснователя Аркадия Воложа — через нидерландскую Yandex N.V. Им принадлежит чуть меньше 12% акций класса B — это «суперголосующие» бумаги, дающие право голосовать контрольным пакетом в 51,7%.
- После реорганизации главным акционером станет специальный фонд. В него войдут бывший глава Счётной палаты Алексей Кудрин, а также трое топ-менеджеров «Яндекса», рассказали источники The Bell. Имён они не назвали, но уточнили: это руководители основных направлений компании.
- Почти все вопросы фонд будет решать на основе большинства голосов, но в некоторых случаях у участников будет право вето. Каким пакетом они будут голосовать, собеседники The Bell не говорят. Неизвестно также, как они распределят между собой акции, но Кудрин, предположительно, получит «чуть большую» долю и может стать председателем совета директоров нового «Яндекса».
- Уволить участника из фонда будет нельзя. Он сможет выйти из него добровольно, но тогда его акции перестанут быть суперголосующими. У финансовых акционеров, как говорят источники, таких бумаг не будет в принципе, но они смогут управлять компанией через представителей в совете директоров.
- Основная идея реструктуризации — «воссоздать коллективного Аркадия [Воложа]», говорит один из собеседников The Bell. Он был собственником и руководителем, а также мог «переголосовать» финансовых инвесторов по важнейшим для развития бизнеса вопросам. Таким же «противовесом» должен стать новый фонд.
- Участники структуры во главе с Кудриным смогут номинировать представителей или себя в совет директоров. Правда, сколько кандидатур участники смогут выдвигать и как будут продлевать полномочия действующих менеджеров, пока не решили.
- Слухи о том, что «Яндекс» поменяет структуру управления, ходили с весны 2022 года. Летом источники The Bell говорили, что Волож, попавший под санкции и покинувший посты в компании, хочет вывести часть активов за рубеж. Кудрин должен был помочь согласовать новую схему в Кремле.
- В конце ноября The Bell рассказало, что история близится к концу: по плану у «Яндекса» должна появиться новая материнская компания с основными активами действующей компании (поиск, такси, доставка, маркетплейс и другие), где ключевые решения будет принимать специальная структура в составе Кудрина и топ-менеджеров.
- Yandex N.V. должна получить пакет акций новой материнской компании и лицензии на развитие стартапов «Яндекса», среди которых беспилотники и облачные сервисы, писало издание. Название своего бизнеса Волож сменит, а контроль в новой материнской фирме продаст пулу российских инвесторов. Среди потенциальных называли структуры Потанина и банка ВТБ.
- Кудрин решил судьбу «Яндекса» с Владимиром Путиным в ночь на 25 ноября, написали The Bell и Telegram-канал Faridaily. 29 ноября он подал заявление об ухода с поста главы Счётной палаты, чтобы «заняться большими проектами». Переход в «Яндекс» он публично не подтверждал.
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Прощай Яндекс. Есть ещё у кого мысли делать ит бизнес в России?
Вынужден поставить лайк
Ну что вы. Мне на последних собеседованиях в айтишке говорят про время возможностей теперь постоянно. Я думаю пора уже плевать в лицо этим людям начинать, потому что становится даже не смешно. Вроде эти люди должны понимать как зарабатывать деньги, и вот такую хуйню несут. Это очень печальное зрелище. Медленное гниение, коллапсирование внутрь себя и одновременно отрицание реальности. Стратегической цели никто не ставит, мышление узкое как дыра в жопе.
Как характеризовать IT бизнес в России кратко?
- Good.
- А двумя словами?
- Not good.
Жду мемуары от кудрина, как вкатиться в айти после 60 или будни сеньора.
Не через постель!
Ну комментарий о решении судьбы Яндекса ночью наводит на мысли
Мы не знаем
А главным в фонде — Кудрин. Стоп, снято.
Надпись вы уж сами..
👏🏻
Давайте откровенно. Волож мечтает вывести активы и пчихать хотел на Яндекс и на Россию. Компания уже хоячий зомби с кривыми сервисами и отсутствием какой-либо стратегии развития.
Вот прямо обидно за Аркадия. Никогда он чихать на Яндекс не хотел и не дождётесь.
Почему обидно-то? Аркадию вот ничуть не обидно за тебя.
Во втором предложении я написал, почему. Потрудитесь дочитать комментарий целиком
Я дочитал, но не связал. Вообще странное обоснование. Вот бедный Волож, столько сделал для пропаганды, лишь бы компания росла и деньги приносила.
И в чём здесь связь с "чихать хотел"?
Санкции были введены за Дзен и правильные новости на главной
Вы точно не промахнулись комментарием?
Нет не ошибся. Не нужно жалеть тех, кто совершил сделку с Кремлём.
Вы прочитали и мой комментарий, и тот, на который я отвечал, всё поняли и написали вот это?
Да Волож просто хочет выйти из-под санкций. Ужом на сковороде уже итак извивается, и эдак, как бы говоря всем западным людям "А меня-то за что?!".
А как вот, яндексом и правом вето управлять может кто угодно, даже проработавший всю жизнь на госслужбе человек, не имеющий никакого отношения к ИТ?
зато свой😂
"Коллективный Волож" будет управляться коллективной Алисой, судя по всему.
А сам владелец вообще неясно, вернётся в Россию или нет.
что за сам владелец?
Мне кажется, он имел в виду Сегаловича. Если так, то он, в некотором смысле, вернулся в Россию.
"...но Кудрин, предположительно, получит «чуть большую» долю"
Да ну не, врут поди.
Мораль истории такая: внимательно выбирай себе друзей в молодости, потому что они потом вырастут и тебе чего-нибудь подарят.
Так ведь в этой конкретной ситуации ничего не предвещало. Ну и как выбирать, если у нас посредственность всем заправляет?
Я же написал: внимательно выбирать.
Но можно будет случайно оказаться подстреленным на охоте или упасть на неисправном вертолете в горах. Такшта бери денешки и уебывай по сваму желанию :3
"Некоторые участники" в кремле?
приветик! там вообще некоторые вопросы, а не некоторые участники. поправили, а то плыву уже к концу недели
держись.........❤️
Знаем мы эти советы акционеров
Все будут равны! Но из кремля равнее
Что еще не успели отжать эти бандиты?
То, что всё еще работает без дотаций из бюджета
Пилят компанию так, будто это не всего лишь Яндекс, а целая межгалактическая структура. Технологиями уже не пахнет, делят бабки и сферы влияния, вот это всё.
Яндекс.Похуй,
Напомнило фильм "Свадьба в Малиновке":
— Это мне, это снова мне, а это всегда мне. — шептал Кудрин.
хорошо устроились сучары
В полку сечена и миллера прибыло
А зачем это все делается кто-то может внятно и коротко объяснить на кой куй?