Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":558047,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":558047,"gtm":null} 1598 просмотров

Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,57 рубля, евро — 65,67 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:25 мск: доллар — 62,70 рубля, евро — 65,56 рубля.

Курсы на Forex на 07:19 мск: доллар — 62,64 рубля, евро — 66,27 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,75 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,86 рубля, евро — по 72,10 рубля.

Мосбиржа объявила тендер на разработку информационно-торгового терминала для внебиржевых торгов в рамках импортозамещения продуктов Bloomberg. Работы должны быть завершены в течение семи месяцев, их стоимость эксперты оценили в сумму от 150 млн до 1 млрд рублей.

Кто и как адаптируется

Госкомиссия по радиочастотам предложила операторам связи отсрочку от запрета на покупку иностранного оборудования в обмен на заключение форвардных контрактов с отечественными производителями базовых станций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.

Российским авиакомпаниям удалось вернуть к полётам за рубеж 201 иностранный самолёт, в том числе 150 Boeing и Airbus, выяснил «Ъ». Их вывели из реестра Бермудских островов и перерегистрировали в России.

Какие есть проблемы и трудности

Минфин скорректировал оценку дефицита бюджета в 2022 году до 2% ВВП вместо ожидавшихся в сентябре 0,9% ВВП, сообщил Антон Силуанов. По итогам года дефицит может составить 2.9 трлн рублей.

Перевозки основными видами транспорта (железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный) в России в 2022-м, по данным Sherpa Group, достигнут 9,44 млрд пассажиров, увеличившись на 2% год к году. Такие темпы роста не позволяют достигнуть допандемийных показателей — 11,4 млрд пассажиров в 2019 году.

Контекст

«Ъ» поговорил с гендиректором S7 Алексеем Докучаевым том, насколько полеты за рубеж выгоднее внутренних рейсов, и о влиянии субсидий на стоимость билетов и динамике спроса.