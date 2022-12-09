День 289: отечественным авиаперевозчикам удалось вернуть к полётам за рубеж 201 иностранный самолёт Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 декабря: доллар — 62,57 рубля, евро — 65,67 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,75 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,86 рубля, евро — по 72,10 рубля.
Мосбиржа объявила тендер на разработку информационно-торгового терминала для внебиржевых торгов в рамках импортозамещения продуктов Bloomberg. Работы должны быть завершены в течение семи месяцев, их стоимость эксперты оценили в сумму от 150 млн до 1 млрд рублей.
Кто и как адаптируется
Госкомиссия по радиочастотам предложила операторам связи отсрочку от запрета на покупку иностранного оборудования в обмен на заключение форвардных контрактов с отечественными производителями базовых станций, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник.
Российским авиакомпаниям удалось вернуть к полётам за рубеж 201 иностранный самолёт, в том числе 150 Boeing и Airbus, выяснил «Ъ». Их вывели из реестра Бермудских островов и перерегистрировали в России.
Какие есть проблемы и трудности
Минфин скорректировал оценку дефицита бюджета в 2022 году до 2% ВВП вместо ожидавшихся в сентябре 0,9% ВВП, сообщил Антон Силуанов. По итогам года дефицит может составить 2.9 трлн рублей.
Перевозки основными видами транспорта (железнодорожный, автомобильный, воздушный, водный) в России в 2022-м, по данным Sherpa Group, достигнут 9,44 млрд пассажиров, увеличившись на 2% год к году. Такие темпы роста не позволяют достигнуть допандемийных показателей — 11,4 млрд пассажиров в 2019 году.
Контекст
«Ъ» поговорил с гендиректором S7 Алексеем Докучаевым том, насколько полеты за рубеж выгоднее внутренних рейсов, и о влиянии субсидий на стоимость билетов и динамике спроса.
Новости предыдущего дня, 8 декабря — здесь.
Дебермудизация самолётов
"...дефицита бюджета в 2022 году до 2% ВВП, вместо ожидаемых в сентябре 0,9% ВВП"
С такой динамикой, того гляди, через полгода оценка дефицита достигнет двузначных значений.
А чтобы это нивелировать, нужно... думаете, закончить СВО? Нет, наивные, нужно ввести новые, ещё более лучшие, налоги!
Конечно закончить СВО.Победой России.
Ну для мечтающих о новом Ленине лучше конечно поражение
Как ты себе это представляешь? И в чём будет заключаться победа?
Победа будет тогда, когда будут выполнены все задачи СВО. А когда будут выполнены все задачи СВО? Как только будут выполнены, нам сообщат об этом. А нельзя ли заранее узнать задачи СВО? Нет, нельзя. Надо просто немного ещё потерпеть, а потом как заживём вдруг! Лишь бы либералы все не испоганили опять.
Кляты иноагенты, вечно хотят всё испортить!
Ну задачи вроде как ясны и прозрачны.
По крайней мере были.
Политический контроль над территорией, демилитаризация.
Сейчас многое меняется, но цель плюс минус такая же.
У кого что получится пока вообще не ясно.
Я знаю только то что либералы ее обгадят.
Кого "её"? Победу? Так в чём она будет заключаться? Давай, распедаль либералам. Авось они проникнутся твоим объяснением и станут тоже патриотами.
Странные у вас вопросы, конечно. Все же очевидно.
Не станут
Это немного не та тема для сайта чтоб дискуссия была больше 4х постов.Да думаю и их потрут.
Так ты оставайся в рамках приличия (как, например, я это всегда делаю), и не потрут. Короче, не юли, объясняй давай.
Дефицит от победы будет только сильнее. И гораздо дольше упадок продлится
Возможно.
Дефицит 3 трлн. Чем они его закрывать будут? Кто России даст займ?
Ну кто? Население естественно. Люди жеж новая нефть.
ФНБ, кто ж ещё.
Ах да, я и забыл, будущие поколения, для которых откладывали, уже разрешили заочно
будущие поколения пусть сами зарабатывают.
вообще это вечный спор, откладывать или инвестировать.
ну вот теперь инвестировать начнут.
"Треугольник будет выпит!
Будь он параллелепипед
Будь он круг, едрёна вошь!"
Учатся жить на свои))
Кубышка. Еще гос банки покупают облигации. Еще можно печатать деньги, но не так чтобы открыто. Просто объявляешь какую нибудь программу финансирования чего то и начинаешь эмиссию
Гос.облигаций вроде нет сейчас. Не слышал, чтобы объявляли. Вот станок печатный открыть - да, могут. И это самое херовое.
два дня назад
11 дней и станет 300 и очень жаль, к тому же сегодня Международный день борьбы с коррупцией. С праздником!
Терминалы Bloomberg для Мосбиржи заместит кто-то, кому нужен 1 млрд ₽.
Вот немного настоящего оборудования, но потом купите выдуманное, такую сделку предложили операторам связи.
201 самолёт переписали на РФ, все довольны. Все? Довольны?
В Минфине прям реалисты, рубят правду-матку про дефицит бюджета.
Перевозки всех мастей растут в России, но вернуть то, что было раньше невозможно.
Отличной пятницы всем и чудесного настроения 🤘🏻
Мы же деньги откладывали. Или планировали хотя бы. А сейчас у нас дефицит? Интересно