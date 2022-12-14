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Источник: «МТС Банк»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 декабря: доллар — 63,21 рубля, евро — 66,7 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 63,39 рубля, евро — 67,29 рубля.

Курсы на Forex на 07:38 мск: доллар — 62,87 рубля, евро — 67,05 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,98 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,56 рубля, евро — по 73,42 рубля.

Кто и как адаптируется

«МТС Банк» планирует открыть филиал в Дубае, рассказали два источника «Ъ» на финансовом рынке. По словам одного из собеседников газеты, банк уже получил разрешение местного регулятора — осталось получить одобрение ЦБ.

Inventive Retail Group (развивает сети re:Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и другие) планирует запустить сервис доставки брендовых товаров из-за рубежа brandly. Компания уже зарегистрировала домен, заметил «Ъ», но полноценный сайт в разработке.

С апреля 2023 года лаборатория «Система-биотех» — входит в АФК «Система» — начнёт выпускать наборы для криминалистов. Затраты на проект могут составить 205,2 млн рублей. Это нужно, так как сегмент зависит от иностранных производителей, большинство из которых ушли из России.

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому операторы госинформационных систем могут пользоваться услугами только тех провайдеров хостинга, кого правительство включило в перечень. Критерии и порядок включения в список ещё определят.

Какие есть проблемы и трудности

Авиакомпания «Россия» направит в простой около трети пилотов Airbus — это около сотни человек. Так компания хочет избежать массовых сокращений. Простой введут с 1 января по 31 марта, 2023 года. Источник «Ъ», близкий к менеджменту «России», рассказал, что пилотов Airbus также «планомерно переобучают на SSJ 100».

Контекст

В ноябре 2022 года стоимость рекламных интеграций у блогеров выросла по сравнению с февралём. У некоторых крупных инфлюенсеров рост составил до 40%, у средних и небольших — около до 20%. Заметнее всего подорожали публикации во «ВКонтакте»: в ноябре они выросли к февралю на 300%, рассказали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.

С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 м² в ТЦ площадью более 80 тысяч м² в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход иностранных брендов. Участники рынка не думают, что интерес россиян к посещению ТЦ восстановится до прежних уровней раньше середины 2023 года.

Физлица и компании всё чаще подают иски на продавцов электроники, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», «Мегафон», re:Store и «Ситилинк». Часть участников рынка говорит, что претензии связаны с проблемами, которые возникли из-за ухода иностранных поставщиков. Другая — что растёт юридическая и финансовая грамотность населения.

Правительство хочет подготовить отдельный проект для поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. По словам источников, 14 декабря Минцифры проведёт на эту тему совещание с участием 1С и VK.