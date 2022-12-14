День 294: «МТС Банк» собрался открыть филиал в Дубае Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 14 декабря: доллар — 63,21 рубля, евро — 66,7 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,98 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,56 рубля, евро — по 73,42 рубля.
Кто и как адаптируется
«МТС Банк» планирует открыть филиал в Дубае, рассказали два источника «Ъ» на финансовом рынке. По словам одного из собеседников газеты, банк уже получил разрешение местного регулятора — осталось получить одобрение ЦБ.
Inventive Retail Group (развивает сети re:Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и другие) планирует запустить сервис доставки брендовых товаров из-за рубежа brandly. Компания уже зарегистрировала домен, заметил «Ъ», но полноценный сайт в разработке.
С апреля 2023 года лаборатория «Система-биотех» — входит в АФК «Система» — начнёт выпускать наборы для криминалистов. Затраты на проект могут составить 205,2 млн рублей. Это нужно, так как сегмент зависит от иностранных производителей, большинство из которых ушли из России.
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому операторы госинформационных систем могут пользоваться услугами только тех провайдеров хостинга, кого правительство включило в перечень. Критерии и порядок включения в список ещё определят.
Какие есть проблемы и трудности
Авиакомпания «Россия» направит в простой около трети пилотов Airbus — это около сотни человек. Так компания хочет избежать массовых сокращений. Простой введут с 1 января по 31 марта, 2023 года. Источник «Ъ», близкий к менеджменту «России», рассказал, что пилотов Airbus также «планомерно переобучают на SSJ 100».
Контекст
В ноябре 2022 года стоимость рекламных интеграций у блогеров выросла по сравнению с февралём. У некоторых крупных инфлюенсеров рост составил до 40%, у средних и небольших — около до 20%. Заметнее всего подорожали публикации во «ВКонтакте»: в ноябре они выросли к февралю на 300%, рассказали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.
С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 м² в ТЦ площадью более 80 тысяч м² в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход иностранных брендов. Участники рынка не думают, что интерес россиян к посещению ТЦ восстановится до прежних уровней раньше середины 2023 года.
Физлица и компании всё чаще подают иски на продавцов электроники, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», «Мегафон», re:Store и «Ситилинк». Часть участников рынка говорит, что претензии связаны с проблемами, которые возникли из-за ухода иностранных поставщиков. Другая — что растёт юридическая и финансовая грамотность населения.
Правительство хочет подготовить отдельный проект для поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. По словам источников, 14 декабря Минцифры проведёт на эту тему совещание с участием 1С и VK.
Новости предыдущего дня, 13 декабря — здесь.
Давайте лучше начнём отсчёт до Нового года. Сегодня Международный день обезьян. С праздником!
Евробаксу снова покрепчало.
Всех хотят в Эмираты: то Fix Price, сегодня МТС банк. И их можно понять.
Челноки 21 века: brandly привезёт что угодно. У них даже будет сайт.
Криминалисты получат отечественные наборы («Юный криминалист»?), ибо довольно уже зависеть.
Стране нужен новый перечень — теперь хостинг-провайдеров. Становись в очередь на перечень.
Около 100 пилотов «России» будут вынужденно простаивать, чтобы не начались сокращения. Но их, очевидно, не избежать.
Ценник рекламных интеграций растёт, жируют блогеры «ВКонтакте».
В столичных ТЦ так себе посещаемость — как на скучной лекции в универе.
Грамотные все стали — считают продавцы электроники — потому и подают свои иски.
Замечательного дня и благодушного настроения 🤘🏻
Около 100 пилотов «России» будут вынужденно простаивать, чтобы не начались сокращения
Странно, чего это они, все же хорошо было.
Диво дичное. Это не опечатка.
Вот бы сбер хоть в одной цивилизованной стране открыл отделение...
Тонко
"Правительство хочет подготовить отдельный проект для поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта"
Я что-то не пойму повышенной активности властей в этом поле. То они на игровой движок какие-то безумные бабки хотят выделить, то вот это.
Либо у нас уже все другие проблемы решены, либо же там неплохой простор для распила. Ммм, наверное всё-таки первый вариант. Лол.
разжигаете понимаешь вражду между братьями.
это третье. забота о людях.
импортозамещаем только самое нужное.
игры это очень важная составляющая гармонии многих семей.
если мужик не будет мочить монстров в сети, то куда пойдет пар?
верно. защищают половинки. а не то что вы подумали.
Но ведь игры же - это тлетворное влияние запада! Вот же, недавний свежак от первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой:
«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам»
А в комментарии для СМИ Яна Лантратова перечислила игры, которые содержат тот или иной вид пропаганды нетрадиционных отношений. Их там довольно много.
Так, в перечне есть оригинальная Assassin's Creed, также присутствуют Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey. Помимо этого, есть Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и другие. Под удар попала даже The Sims 3, которая популярна у девочек.
Наказание для нарушителей составит до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов — для юридических лиц. Проект закона уже принят в первом чтении.
правильно. поэтому будут свои.
где правда будет показана как есть/нужно.
плюс это более долгоиграющий тренд
базовый доход, метавселенные и тд тп
Отечественная версия GTA - за угон авто квитанция со штрафом через госуслуги, за насилие над представителем власти приедет настоящий наряд с дубинками, а вот проституток бить можно будет, это декриминализированное домашнее насилие.
это смотря какую тачку угнать. здесь вы не дожали идею.
Проституткам надо уже свой профсоюз организовывать)
И я даже знаю, какие это будут игры.
Распил
это устаревшее понятие. отсутствует как класс.
освоение бюджета. так сейчас говорят. освоили столько то.
кто не освоил = увольняют/не умеет работать
Киберспорт, берегись, правительство угрожает начать тебя поддерживать! После этого не каждый может в себя прийти.
Звучит, действительно, как угроза
Скорее всего МТС хочет направить потоки денег к себе, организовав переводы в другую страну в обход платежных систем. Поясню по опыту - в Турции есть банк популярный у жителей РФ и снг, на букву З называется
И у него есть представительство в РФ. Можно открыть счет там и там и обычным межбанковским переводом из рф переводить деньги в Турцию и наоборот. Считай полностью доступны деньги тебе даже в долларах, по выгодному курсу (привет свидетелям нарисованного курса). Думаю МТС так же хочет выдавать деньги своим. И никаких санкций - как другие докажут что существуют переводы, если не имеют возможность отслеживать внутренние. Лично месяц назад свободно снимал доллары по 65,40р
Что за банк ?)
Ага, з, д...устроили тут угадайку
С банком на букву Д тож такое есть
Молодцы, а что на это скажет США?)
Киберспорт 1С и вк чёт вот прям совсем не вяжутся между собой. Это турниры по Warface они проталкивать будут у Шадаева? 🤣🤣🤣
если есть турниры по керлингу, то чего плохого в варфейсе? везде будет свой зритель
"Компания уже зарегистрировала домен, заметил «Ъ»"
Причём сделала это уже почти как 4 года назад.
В ноябре 2022 года стоимость рекламных интеграций у блогеров выросла
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все наесться не могут подумали люди.
а мы знаем почему, подумал бизнес.
Все ждёте юбилейного дня ?
Совсем одубайчаем скоро
Лишь бы дубая не дать...