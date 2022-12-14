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Финансы
Полина Лааксо

День 294: ​«МТС Банк» собрался открыть филиал в Дубае Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «МТС Банк»

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 14 декабря: доллар — 63,21 рубля, евро — 66,7 рубля.

Курсы на Мосбирже на 07:37 мск: доллар — 63,39 рубля, евро — 67,29 рубля.

Курсы на Forex на 07:38 мск: доллар — 62,87 рубля, евро — 67,05 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,98 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 69,56 рубля, евро — по 73,42 рубля.

Кто и как адаптируется

«МТС Банк» планирует открыть филиал в Дубае, рассказали два источника «Ъ» на финансовом рынке. По словам одного из собеседников газеты, банк уже получил разрешение местного регулятора — осталось получить одобрение ЦБ.

Inventive Retail Group (развивает сети re:Store, Samsung, Xiaomi, Street Beat, UNOde50 и другие) планирует запустить сервис доставки брендовых товаров из-за рубежа brandly. Компания уже зарегистрировала домен, заметил «Ъ», но полноценный сайт в разработке.

С апреля 2023 года лаборатория «Система-биотех» — входит в АФК «Система» — начнёт выпускать наборы для криминалистов. Затраты на проект могут составить 205,2 млн рублей. Это нужно, так как сегмент зависит от иностранных производителей, большинство из которых ушли из России.

Купить рекламу Отключить

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому операторы госинформационных систем могут пользоваться услугами только тех провайдеров хостинга, кого правительство включило в перечень. Критерии и порядок включения в список ещё определят.

Какие есть проблемы и трудности

Авиакомпания «Россия» направит в простой около трети пилотов Airbus — это около сотни человек. Так компания хочет избежать массовых сокращений. Простой введут с 1 января по 31 марта, 2023 года. Источник «Ъ», близкий к менеджменту «России», рассказал, что пилотов Airbus также «планомерно переобучают на SSJ 100».

Контекст

В ноябре 2022 года стоимость рекламных интеграций у блогеров выросла по сравнению с февралём. У некоторых крупных инфлюенсеров рост составил до 40%, у средних и небольших — около до 20%. Заметнее всего подорожали публикации во «ВКонтакте»: в ноябре они выросли к февралю на 300%, рассказали «Ведомости» со ссылкой на аналитиков.

С января по ноябрь 2022 года индекс количества посетителей на 1000 м² в ТЦ площадью более 80 тысяч м² в Москве и Подмосковье упал на 25% год к году. На показателях сказался уход иностранных брендов. Участники рынка не думают, что интерес россиян к посещению ТЦ восстановится до прежних уровней раньше середины 2023 года.

Физлица и компании всё чаще подают иски на продавцов электроники, среди которых «М.Видео-Эльдорадо», «Мегафон», re:Store и «Ситилинк». Часть участников рынка говорит, что претензии связаны с проблемами, которые возникли из-за ухода иностранных поставщиков. Другая — что растёт юридическая и финансовая грамотность населения.

Правительство хочет подготовить отдельный проект для поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта. По словам источников, 14 декабря Минцифры проведёт на эту тему совещание с участием 1С и VK.

Новости предыдущего дня, 13 декабря — здесь.

#новость #днрилнр

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29 комментариев
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 Вадим Д.

Давайте лучше начнём отсчёт до Нового года. Сегодня Международный день обезьян. С праздником!

Евробаксу снова покрепчало.
Всех хотят в Эмираты: то Fix Price, сегодня МТС банк. И их можно понять.
Челноки 21 века: brandly привезёт что угодно. У них даже будет сайт.
Криминалисты получат отечественные наборы («Юный криминалист»?), ибо довольно уже зависеть.
Стране нужен новый перечень — теперь хостинг-провайдеров. Становись в очередь на перечень.
Около 100 пилотов «России» будут вынужденно простаивать, чтобы не начались сокращения. Но их, очевидно, не избежать.
Ценник рекламных интеграций растёт, жируют блогеры «ВКонтакте».
В столичных ТЦ так себе посещаемость — как на скучной лекции в универе.
Грамотные все стали — считают продавцы электроники — потому и подают свои иски.

Замечательного дня и благодушного настроения 🤘🏻

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Потенциальный теркин30см
В столичных ТЦ так себе посещаемость.
Около 100 пилотов «России» будут вынужденно простаивать, чтобы не начались сокращения

Странно, чего это они, все же хорошо было.

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Вадим Д.

Диво дичное. Это не опечатка.

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Oleksandr Yatsenko

Вот бы сбер хоть в одной цивилизованной стране открыл отделение...

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Isla Bonita

Тонко

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Слегка Придурковатый

"Правительство хочет подготовить отдельный проект для поддержки видеоигровой индустрии и киберспорта"

Я что-то не пойму повышенной активности властей в этом поле. То они на игровой движок какие-то безумные бабки хотят выделить, то вот это.

Либо у нас уже все другие проблемы решены, либо же там неплохой простор для распила. Ммм, наверное всё-таки первый вариант. Лол.

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Гражданский танк88

разжигаете понимаешь вражду между братьями.
это третье. забота о людях.
импортозамещаем только самое нужное.
игры это очень важная составляющая гармонии многих семей.
если мужик не будет мочить монстров в сети, то куда пойдет пар?
верно. защищают половинки. а не то что вы подумали.

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Слегка Придурковатый

Но ведь игры же - это тлетворное влияние запада! Вот же, недавний свежак от первого замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой:

«Видео- и компьютерные игры, распространяемые на любых видах носителей не должны содержать информации, выражающейся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам»

А в комментарии для СМИ Яна Лантратова перечислила игры, которые содержат тот или иной вид пропаганды нетрадиционных отношений. Их там довольно много.

Так, в перечне есть оригинальная Assassin's Creed, также присутствуют Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Rogue, Assassin's Creed: Syndicate, Assassin's Creed Odyssey. Помимо этого, есть Borderlands, Divinity: Original Sin 2, Dragon Age: Origins, Dragon Age: Inquisition, Life Is Strange, The Last of Us, The Last of Us: Part 2, Fallout, Apex Legends, RimWorld, Overwatch и другие. Под удар попала даже The Sims 3, которая популярна у девочек.

Наказание для нарушителей составит до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов — для юридических лиц. Проект закона уже принят в первом чтении.

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Гражданский танк88

правильно. поэтому будут свои.
где правда будет показана как есть/нужно.
плюс это более долгоиграющий тренд
базовый доход, метавселенные и тд тп

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Alex Nosov

Отечественная версия GTA - за угон авто квитанция со штрафом через госуслуги, за насилие над представителем власти приедет настоящий наряд с дубинками, а вот проституток бить можно будет, это декриминализированное домашнее насилие.

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Гражданский танк88

это смотря какую тачку угнать. здесь вы не дожали идею.

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Потенциальный теркин30см
проституток бить можно будет

Проституткам надо уже свой профсоюз организовывать)

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Слегка Придурковатый

И я даже знаю, какие это будут игры.

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Водяной

Распил

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Гражданский танк88

это устаревшее понятие. отсутствует как класс.
освоение бюджета. так сейчас говорят. освоили столько то.
кто не освоил = увольняют/не умеет работать

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Вадим Д.

Киберспорт, берегись, правительство угрожает начать тебя поддерживать! После этого не каждый может в себя прийти.

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Alex Nosov

Звучит, действительно, как угроза

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Пляжный крокодил

Скорее всего МТС хочет направить потоки денег к себе, организовав переводы в другую страну в обход платежных систем. Поясню по опыту - в Турции есть банк популярный у жителей РФ и снг, на букву З называется
И у него есть представительство в РФ. Можно открыть счет там и там и обычным межбанковским переводом из рф переводить деньги в Турцию и наоборот. Считай полностью доступны деньги тебе даже в долларах, по выгодному курсу (привет свидетелям нарисованного курса). Думаю МТС так же хочет выдавать деньги своим. И никаких санкций - как другие докажут что существуют переводы, если не имеют возможность отслеживать внутренние. Лично месяц назад свободно снимал доллары по 65,40р

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Водяной

Что за банк ?)

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Аня Деревянко

Ага, з, д...устроили тут угадайку

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Al

С банком на букву Д тож такое есть

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Денис Вершинин

Молодцы, а что на это скажет США?)

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Al

Киберспорт 1С и вк чёт вот прям совсем не вяжутся между собой. Это турниры по Warface они проталкивать будут у Шадаева? 🤣🤣🤣

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Пляжный крокодил

если есть турниры по керлингу, то чего плохого в варфейсе? везде будет свой зритель

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Слегка Придурковатый

"Компания уже зарегистрировала домен, заметил «Ъ»"

Причём сделала это уже почти как 4 года назад.

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Гражданский танк88

В ноябре 2022 года стоимость рекламных интеграций у блогеров выросла
_____________________
все наесться не могут подумали люди.
а мы знаем почему, подумал бизнес.

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Alexey QuQu

Все ждёте юбилейного дня ?

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Шамиль Тухватуллин

Совсем одубайчаем скоро

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Isla Bonita

Лишь бы дубая не дать...

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