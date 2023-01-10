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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 70,3 рублей, евро — 75,07 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 70,05 рубля, евро — 74,89 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:30 мск: доллар — 70,12 рубля, евро — 75,29 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,7 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,45 рубля, евро — по 80,43 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский рынок, следует из Стратегии развития финрынка России до 2030 года. Они планируют упростить работу финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, смягчить налоговые условия для обслуживания нерезидентов и развивать выпуск ценных бумаг в России компаниями из дружественных стран.

На Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные лицензии» на иностранное корпоративное ПО, обнаружил «Ъ», — например, пиратские версии продуктов Autodesk и Adobe. Маркетплейсы подчеркивают, что не несут отвественности за легальность софта, но в случае претензий правообладателей объявления могут быть удалены.

Какие есть проблемы и трудности

Посещаемость торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние каникулы оказалась на 10–15% ниже прошлогодней и на 30% ниже показателей прошлого года.

По итогам 2022 года российский рынок легковых автомобилей уменьшился на 59%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга». За год было продано около 626 тысяч машин.

Железнодорожные пассажирские перевозки в России в 2022 году выросли на 7,8% год к году — до 1,136 млрд человек. Но так и не достигли показателей 2019 года.

Уровень одобрения банками кредитных заявок в 2022-м обновил двухгодичный минимум. По данным Национального бюро кредитных историй банки одобрили 26% заявок физических лиц. В 2021 показатель составлял 33%. Эксперты связывают тенденцию с высокими рисками на фоне «спецоперации» и не ждут улучшения в 2023 году.

График «Ъ»

Контекст

К весне 2023 года количества DDoS-атак на российские компании может увеличится на 300%, прогнозирует DDoS-Guard. В 2022-м их число составило 1,2 млн.