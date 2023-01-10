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Финансы
Западный будильник

День 321: посещаемость ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге на новогодних каникулах оказалась ниже прошлогодней на 10-15% Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 10 января: доллар — 70,3 рублей, евро — 75,07 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 70,05 рубля, евро — 74,89 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:30 мск: доллар — 70,12 рубля, евро — 75,29 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,7 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 75,45 рубля, евро — по 80,43 рубля.

Кто и как адаптируется

Правительство и ЦБ готовят стимулы для привлечения инвесторов из дружественных стран на российский рынок, следует из Стратегии развития финрынка России до 2030 года. Они планируют упростить работу финансовых посредников с иностранными эмитентами и инвесторами, смягчить налоговые условия для обслуживания нерезидентов и развивать выпуск ценных бумаг в России компаниями из дружественных стран.

На Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные лицензии» на иностранное корпоративное ПО, обнаружил «Ъ», — например, пиратские версии продуктов Autodesk и Adobe. Маркетплейсы подчеркивают, что не несут отвественности за легальность софта, но в случае претензий правообладателей объявления могут быть удалены.

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Какие есть проблемы и трудности

Посещаемость торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние каникулы оказалась на 10–15% ниже прошлогодней и на 30% ниже показателей прошлого года.

По итогам 2022 года российский рынок легковых автомобилей уменьшился на 59%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Паспорта промышленного консалтинга». За год было продано около 626 тысяч машин.

Железнодорожные пассажирские перевозки в России в 2022 году выросли на 7,8% год к году — до 1,136 млрд человек. Но так и не достигли показателей 2019 года.

Уровень одобрения банками кредитных заявок в 2022-м обновил двухгодичный минимум. По данным Национального бюро кредитных историй банки одобрили 26% заявок физических лиц. В 2021 показатель составлял 33%. Эксперты связывают тенденцию с высокими рисками на фоне «спецоперации» и не ждут улучшения в 2023 году.

График «Ъ» 

Контекст

К весне 2023 года количества DDoS-атак на российские компании может увеличится на 300%, прогнозирует DDoS-Guard. В 2022-м их число составило 1,2 млн.

Новости предыдущего дня, 9 января — здесь.

#новость

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 Страшный Филипп

"Посещаемость торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние каникулы оказалась на 10–15% ниже прошлогодней и на 30% ниже показателей прошлого года."
Ого! Видимо что-то случилось...

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Sergik MIRNIY

Все на фронте. Сейчас скоро новых наберут.

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Принудительный американец
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Alex Moren

А смысл ходить в ТЦ, если все с доставкой на маркетплейсах можно купить

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Вадим Д.
«бессрочные лицензии» на иностранное корпоративное ПО

Спешите на аттракцион невиданной щедрости.
Трекеры теперь, получается, тоже маркетплейсы.

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Alex Nosov

Теперь можно качать на торрентах и продавать на Озоне)) Бля, да можно начать продавать курсы - как зарабатывать на маркетплейсах без вложений.

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Вадим Д.

Так, правьте коммент, иначе подрежут стартап. Я в доле, но всё делаем тихо-спокойно.
Нужен инвестор — купит винт и флешки (-:

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Alex Nosov

у меня где-то валялась пачка DVD болванок)) А там второй бизнес откроем - продажа DVD-ридеров

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Alex Nosov

И вообще, в топе чаще не копатели, а продавцы лопат. Забывай про винты и флешки, надо толкать курсы по заработку))

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Вадим Д.

Так курсы на самоуничтожающихся флешках и будем продавать? Или предлагаешь в секретном телега-чате рассказывать?

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Alex Nosov

телега, это вообще маст хэв для успешного инфобизнесмена

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Страшный Филипп

Ура! Ура! Стартапы! Ура! Ура! Ура!

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Вадим Д.

vc ведь. Новый день — новый стартап:

Мы славу партии поем любимой и родной!
За то, что так прекрасно правит нашею страной!

Без неё таких "достижений" не было бы.

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Счастливый танк88

А в других странах эти лицензии будут действовать? В Германии, Франции. Может экспорт бессрочных лицензий наладить?

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Вадим Д.

Экспорт раздач!

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Счастливый танк88

Бессрочные лицензии - вторая нефть!

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Комментарий недоступен

купил лицензию - встань на раздачу

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Вадим Д.

Стимулы для привлечения инвесторов?! Ого, мощно. А своих инвесторов уже списали, получается?

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Иван Иванов

Очевидно, что больше бабла - не меньше.
Только при диктатуре сложившейся и текущей экономической инфраструктуре наш рынок инвестиций не нужен никому. Нет профита, который перевешивает нестабильность.

Самых выгодных инвесторов просрали уже, добро пожаловать в бокс Мувинг без строительства мощностей и вливаний в экономику. Торговля в тридорога и никаких гвоздей

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Вадим Д.

Даже "заботливые" банки не доверяют беднеющим россиянам, доля одобрений кредитов не даром падает.
Скоро в залог пару родственников будут забирать.

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Александр Голубев

Аха. Просрочившим повестки в зубы и привет!

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Вадим Д.

Даже две — одна сейчас, вторая на день рождения.

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Matthew
Посещаемость торговых центров Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние каникулы оказалась на 10–15% ниже прошлогодней и на 30% ниже показателей прошлого года.

Эмм, што?

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Слегка Придурковатый

Тож не с первого раза понял. Мне кажется, это следует понимать так:
именно в новогодние праздники в ТЦ стало ходить меньше на 10-15% по сравнению с прошлогодними новогодними праздниками. А в целом за 2022 (видимо) год посещаемость в ТЦ снизилась на 30% по сравнению с 2021 (видимо) годом.

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Александр Голубев

Да, скорее всего так. Корявенько изложено.

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Александр Голубев

Позапрошлого, скорее всего.

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Слегка Придурковатый

"Судя по описанию товаров, продавцы высылают покупателям флеш-накопители с инструкцией по активации софта"

Чот слишком муторно. Пора возобновлять старые-добрые традиции оффлайн-продажи софта.

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Страшный Филипп

А вообще! Пока скука...ждём дополнений...

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Порридж Смузиевич
На Ozon, Wildberries и «Авито» начали продавать «бессрочные лицензии» на иностранное корпоративное ПО

Серьёзная конкуренция для «компьютерных мастеров»

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Инга Русланова

стимулы для привлечения инвесторов 😂
чтобы потом объявить врагом, отжать и поставить на счетчик? успехов!

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