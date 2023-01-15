50 компаний, за акциями которых стоит следить в 2023 году Статьи редакции
Аналитики Bloomberg составили список самых любопытных проектов, торгующихся на фондовых биржах.
Аналитики исследовательской группы Bloomberg Intelligence регулярно следят за рыночными показателями около 2000 компаний из десятков индустрий.
К январю 2023 года они подготовили список из 50 организаций, за акциями которых стоит следить в предстоящем году — учтя перспективы для роста, проблемы, а также грядущие релизы и сделки.
Торговля и товары массового потребления
- Оценка*: $22,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
*Оценка компаний здесь и далее приводится на основе данных, собранных исследователями Bloomberg 22 ноября 2022 года.
К 2025 году Adidas хочет нарастить ежегодные продажи как минимум на 8%, а операционную маржу — до 12-14%. На показателях может сказаться, помимо прочего, конец партнёрства с Канье Уэстом, но компания работает над новыми продуктами и партнёрствами, чтобы компенсировать потери. Изменить вектор развития также может приход нового гендиректора — Бьёрна Гулдена.
- Оценка: $357,6 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +8%.
Клиенты из КНР — одни из ключевых для компании, поэтому производитель предметов роскоши может «выиграть» благодаря тому, что Китай ослабил пандемийные ограничения, а туризм внутри страны начал восстанавливаться. Выручка также может вырасти на 20% в первую очередь за счёт увеличения продаж алкоголя, парфюма и косметики.
- Оценка: $24,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -1%.
Нарастить товарооборот на маркетплейсе помогут интеграция платёжных решений, выдача гарантийных сертификатов, развитие платных рекламных инструментов, а также расширение направления по продаже восстановленной техники.
- Оценка: $33,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +2%.
Производитель алкоголя может превзойти средние прогнозы по продажам и прибыли. Клиенты возвращаются в бары и рестораны, так что спрос на продукцию компании, среди которых Jack Daniel’s, возрастёт. Нарастить маржу поможет также фокус на премиальных напитках вроде Woodford Reserve, Old Forester, Herradura и El Jimador.
- Оценка: $46,6 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Компания изменила принцип распределения акций — это позволит ей проще реструктуризировать портфолио. А это значит больше сделок по слиянию и поглощению и больше новых продуктов: например, пивных в дополнение к крепкому алкоголю.
- Оценка: $19,7 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +8%.
Китайский алкопроизводитель и владелец пивного бренда Snow рискует пострадать из-за растущих цен на ячмень и упаковку, а также большего интереса потребителей к премиальным продуктам — вопреки позитивным прогнозам от аналитиков.
- Оценка: $30,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +4%.
Во время пандемии производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций рос, но в 2023 году на его показатели могут повлиять падающий спрос на продукцию и рост потребительских цен. Вероятно, могут встать на паузу и инновационные разработки компании.
- Оценка: $8,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -1%.
Несмотря на то, что экономический рост рынков замедлился, авторитейлер смог найти баланс между продажей новых и подержанных автомобилей — во многом благодаря послепродажному обслуживанию. Компания вдобавок к этому присматривается к более премиальным маркам. Это, помимо прочего, поможет увеличить прибыль.
Технологии, медиа и телеком
- Оценка: $235 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +20%.
Международные продажи производителя литографического оборудования могут вырасти на 25%. У компании есть передовое оборудование для выпуска критически важных деталей, а ещё она не так сильно зависит от Китая, как её конкуренты, что снижает риск пострадать от санкций, которые стали частым явлением в ходе противостояния США и КНР.
- Оценка: $31,6 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +38%.
Продажи поставщика ПО для кибербезопасности могут вырасти на 30% в 2023 году благодаря расширению продуктовой линейки, продажам через партнёров вроде Amazon Web Services и растущему спросу на защиту от участившихся кибератак.
- Оценка: $29,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +4%.
Продажи поставщика ИТ-услуг и консалтинга могут оказаться ниже прогнозируемого роста в 7%. Компания больше других участников рынка зависит от негативных макроэкономических трендов и потому может проигрывать конкурентам, растущим вместе с развитием финансовых отраслей.
- Оценка: $177,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +10%.
В первой половине года компания будет стараться оптимизировать затраты на производство контента, справляться с растущей конкуренцией и рисками, связанными со своими тематическими парками. Но уже во второй половине реорганизация позволит ей сосредоточиться на развитии стриминга.
- Оценка: $32,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +18%.
Производитель электроники и поставщик Apple может заполучить до 25% заказов на сборку от «яблочной» компании к 2025 году против текущих 6%. Его доля в производстве наушников AirPods может также вырасти благодаря тому, что его главный конкурент — китайский GoerTek — потерял контракт в 2022-м.
- Оценка: $36,6 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -3%.
Тайваньская компания расширяется в сегменте производства премиальных мобильных процессоров и может показать себя лучше лидера индустрии — Qualcomm. Увеличить долю на рынке поможет также запуск линейки более производительных и менее затратных систем на кристалле для смартфонов с поддержкой 5G.
- Оценка: $291,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Задачи, с которыми компания столкнётся в этом году, могут оказаться труднее тех, что она решала в 2022-м. Meta* и так теряла выручку в рекламном бизнесе и на разработках для метавселенной, однако давление на неё окажет также необходимость выплачивать бонусы авторам контента в Instagram*.
- Оценка: $1,8 трлн.
- Прогноз по росту выручки за год: +10%.
Показатели компании могут превысить прогнозы аналитиков — особенно если она восстановит ранее сокращённые расходы на облачные вычисления. В первом полугодии Microsoft может пострадать из-за общего экономического кризиса, но во втором должна наверстать за счёт продвижения облачных услуг и флагманских продуктов для десктопа.
- Оценка: $126,9 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +8%.
Отраслевые аналитики не ждут особого прироста финансовых показателей, поскольку не знают, как изменят ситуацию новые бюджетные тарифы с рекламой. Они полагают, что продажи вырастут на 8%, а эксперты Bloomberg не исключают, что показатель составит 11%. По словам последних, реклама должна увеличить выручку с пользователя.
- Оценка: $27,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +1%.
Французский телеком, скорее всего, порадует акционеров дивидендами — во многом благодаря более стабильному денежному потоку. Среди других причин относительно устойчивого развития — продажа убыточного финансового подразделения.
- Оценка: $2,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +3%.
Если производитель «умных» колонок добьётся того, чтобы Google платила ему роялти за использование запатентованных технологий Sonos в устройствах, компания может превзойти прогнозы аналитиков на 20%. Эксперты Bloomberg не исключают, что корпорации будет проще согласиться на такие условия, чем выплачивать огромную компенсацию.
- Оценка: $408,5 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +8%.
Крупнейший в мире производитель полупроводников по прогнозам должен пережить экономические потрясения лучше остальных участников рынка. Его продажи могут вырасти примерно на 15% вместо прогнозируемых 8%. Помочь также должны наработки в сфере миниатюризации и корпусирования.
- Оценка: $5,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +6%.
Производитель светоизлучающих диодов для смартфонов и телевизоров может выиграть от большего коммерческого распространения разработок. Не исключено, что компания расскажет подробности о сотрудничестве с Samsung, а также поработает с Apple. В результате этого вырастут также и финансовые показатели.
Промышленность
- Оценка: $93 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +16%.
Нарастить оборот авиапроизводителю помогут растущие бюджеты ЕС на оборону, заказы из Китая, который противостоит США, а также улучшения в цепочке поставок. Доступ к важным для строительства компонентам поможет также нарастить объём выпуска прибыльных моделей A320 — до 45 штук в месяц и даже 60 во втором полугодии.
- Оценка: $4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +3%.
Прибыль поставщика трансмиссий для грузовиков может оказаться ниже ожиданий на 10%. Среди причин: общий экономический кризис, слабый рост объёмов перевозок, а также высокие затраты на исследования и разработки в высококонкурентной отрасли электромобилей.
- Оценка: $128,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +33%.
Аналитики не исключают, что прибыль крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электрического транспорта может «приятно удивить» инвесторов в 2023 году. Правда, для этого нужно, чтобы цены на продукцию не падали и, наоборот, росли, затраты на литий сокращались, а общие продажи электромобилей восстанавливались.
- Оценка: $56 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -10%.
У компании растёт очередь заказов на оборудование для автоматизации. Цены на него при этом тоже увеличиваются. Это говорит о том, что финансовые показатели могут превзойти ожидания. Вопрос лишь в том, как скажутся на них решения нового гендиректора и инвестиционные сделки.
- Оценка: $11,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +22%.
Несмотря на то, что операционные показатели авиакомпании на 25% ниже уровней 2019 года, она может показать себя лучше, чем полагают участники рынка. Помочь должны устойчивый спрос на перевозки, более вместительные самолёты, повысившиеся ставки на грузоперевозки и более низкие затраты на топливо.
- Оценка: $104,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Porsche, скорее всего, ещё больше сместит фокус на электромобили, которые к 2025 году могут составить 45% всех её продаж. От рецессии защитит очередь из заказов со всего мира.
Энергетика и коммунальные услуги
- Оценка: $14,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +6%.
Нефтегазовый оператор может увеличить прибыль благодаря притоку туристов в прохладное время года, а также растущему интересу к ОАЭ после чемпионата мира по футболу. Помочь должны также лояльное регулирование и расширение на рынках за пределами Абу-Даби — в Саудовской Аравии и Египте.
- Оценка: $21 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +26%.
Даже если нефть будет продаваться по цене $90 за баррель, разведчик и разработчик нефтересурсов вряд ли будет генерировать неожиданно большие денежные потоки в 2023 году. А вот доходность акционерного капитала, скорее всего, окажется, наоборот, выше прогнозов.
- Оценка: $5,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Аналитики ожидают, что выручка китайской газовой компании за фискальный год увеличится вместе с количеством плательщиков, однако они игнорируют рост цен на газ, а также то, что Китай медленно адаптируется к растущей инфляции. Эксперты Bloomberg ожидают, что маржа компании сократиться.
- Оценка: $21,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -16%.
Около 60% производства у испанской энергетической компании, связанного с добычей, занимает газ, потребность в котором растёт. Repsol также продает больше переработанных продуктов, чем конкуренты, — это её преимущество.
- Оценка: $24,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +3%.
Датский поставщик ветряных турбин сможет нарастить производственные мощности на 7%. В этом помогут выросшие цены на углеродное топливо, поддержка со стороны США и ЕС и увеличение рынка в целом.
Финансы
- Оценка: $67 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -3%.
Французский банк может показать одни из лучших финансовых результатов на европейском рынке в 2023 году. Среди благоприятных факторов: рост чистой процентной доходности и развитие банкинга для бизнеса. Не исключены и сделки по приобретению и слиянию.
- Оценка: $87,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +7%.
Страховая компания не защищена от кризиса в экономике, однако её бизнес мало зависит от инфляции и повсеместно растущих цен, так как страховка бизнесу нужна всегда. Нарастить выручку поможет и широкое присутствие на рынках Латинской Америки и Азии.
- Оценка: $11,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +15%.
Регистратор акций может «выиграть» от растущих процентных ставок. Его прибыль зависит от дохода с клиентских балансов. Так вот доходность по этим активам может вырасти с 0,6% в 2022 году до 2,3% в 2023 году и 2,7% в 2024, что поможет компании превзойти ожидания по прибыли на 40%.
- Оценка: $31,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +34%.
Ориентированный на японский рынок страховщик потерял за последние два года гендиректора и финансового директора, а также закрыл подразделение в США. В 2023 году он может улучшить собственные дела благодаря ослаблению «антиковидной» политики, так как основной бизнес ведёт в Гонконге.
- Оценка: $10 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +6%.
Австралийская страховая компания должна выплатить весомые дивиденды акционерам летом 2023 года. Этому помогут сделка по продаже банковского подразделения и «избыточный» капитал — помимо прочего.
Сырьё
- Оценка: $20,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -14%.
Поставщик удобрений может увеличить денежный поток благодаря доступу к недорогому газу, который после 24 февраля 2022 года в дефиците. Он нужен для производства продукции — например, азотной.
- Оценка: $78,6 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -7%.
Поставщик сырьевых товаров и редкоземельных материалов устойчивее соперников реагирует на рыночные кризисы. У него по-прежнему есть доступ к углю, хотя многие сокращают инвестиции в развитие новых шахт. Это может помочь покрыть спрос на уголь от тех компаний, которые переходят на него на фоне нехватки газа.
- Оценка: $5,6 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -17%.
Производитель стали неплохо защищён от экономического кризиса, поскольку наладил непрерывное производство в Европе, добился устойчивой маржи, а также может стать поставщиком для тех, кто лишился привычных партнёров из-за конфликта в Украине. Политика снижения выбросов углекислого газа также может помочь компании привлечь госинвестиции.
Здравоохранение
- Оценка: $153,8 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +4%.
Аналитики рассчитывают, что компании поможет её флагманское лекарство для больных раком лёгких, но общие продажи всё равно могут оказаться ниже рыночных прогнозов на 30%. Среди возможных причин — пристальное внимание медицинских регуляторов США, а также растущая конкуренция.
- Оценка: $15,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Увеличение спроса на линзы и всё большее количество случаев миопии, может повысить спрос и на услуги производителя этих самых линз. Увеличить прибыль компания может за счёт новых продуктов, которые замедляют прогрессирование болезней у детей: это не только линзы, но и очки.
- Оценка: $343,2 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +5%.
Не исключено, что продажи медицинского производителя вырастут за счёт продвижения лекарств для диабетиков, онкобольных, а также пациентов с псориазом и язвенным колитом. Однако вместе с этим, скорее всего, вырастут затраты на маркетинг.
- Оценка: $109,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +4%.
Поднять финансовые показатели компания сможет благодаря выпуску нового оборудования для гипертоников: его будут использовать в малоинвазивных процедурах, если последние получат одобрение регуляторов в США. Рынок терапевтических решений для гипертоников может вырасти до $1 млрд к 2026 году и превысить $3 млрд к 2030-му.
- Оценка: $259,1 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +16%.
Участники рынка недооценивают долгосрочные продажи и потенциал прибыли Novo Nordisk от лекарств для диабетиков и людей с ожирением. Компания, как считают в Bloomberg, также разрешит проблемы с поставками, что упростит производственные процессы.
Недвижимость и туризм
- Оценка: $14,4 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +12%.
Гонконгский застройщик может пострадать из-за падающих продаж в сфере недвижимости и растущих затрат на финансирование. Он также вряд ли нарастит выручку за счёт увеличения объёмов строительства, а растущие процентные ставки вдобавок ко всему могут отпугнуть инвесторов.
- Оценка: $17,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +22%.
Китайский поставщик платформы для сделок с жильём рискует не оправдать ожиданий аналитиков, так как клиенты всё осторожнее подходят к покупкам и продажам. Последнее может привести к тому, что выручка окажется на 15% ниже прогнозов, а прибыль на акцию — на 30%.
- Оценка: $1,7 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: -2%.
Владелец торговых площадей в Лондоне может столкнуться с проблемами из-за растущих процентных ставок. Однако инвестиционный траст, запущенный им вместе с консалтинговой Capco, чаще всего вкладывался в помещения в центральных районах столицы — эти вложения могут окупиться за счёт туристов.
- Оценка: $59,3 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +3%.
Французская строительная компания может увеличить выручку более чем на 10% благодаря европейским инвестициям в инфраструктуру и её участию в развитии крупных энергетических и других проектов, в том числе дорожных и аэропортах.
- Оценка: $29,5 млрд.
- Прогноз по росту выручки за год: +123%.
Нестабильный уровень потребительских трат и в частности сокращение последних могут помешать восстановиться оператору аэропортов Таиланда после пандемии. Прирост продаж от торговли в аэропорту, вероятно, будет отставать от прироста пассажиропотока.
*Meta, владеющая Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Понюхал?
А теперь вынюхни
Надо еще аналитику прошлых предсказаний блумберга
А нафига знать прогноз по росту выручки за год? Ну, типа, о чём этот показатель может говорить?