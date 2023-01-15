Аналитики Bloomberg составили список самых любопытных проектов, торгующихся на фондовых биржах.

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Аналитики исследовательской группы Bloomberg Intelligence регулярно следят за рыночными показателями около 2000 компаний из десятков индустрий.

К январю 2023 года они подготовили список из 50 организаций, за акциями которых стоит следить в предстоящем году — учтя перспективы для роста, проблемы, а также грядущие релизы и сделки.

Торговля и товары массового потребления

Оценка* : $22,3 млрд.

: $22,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.



*Оценка компаний здесь и далее приводится на основе данных, собранных исследователями Bloomberg 22 ноября 2022 года.

К 2025 году Adidas хочет нарастить ежегодные продажи как минимум на 8%, а операционную маржу — до 12-14%. На показателях может сказаться, помимо прочего, конец партнёрства с Канье Уэстом, но компания работает над новыми продуктами и партнёрствами, чтобы компенсировать потери. Изменить вектор развития также может приход нового гендиректора — Бьёрна Гулдена.

Оценка : $357,6 млрд.

: $357,6 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +8%.

Клиенты из КНР — одни из ключевых для компании, поэтому производитель предметов роскоши может «выиграть» благодаря тому, что Китай ослабил пандемийные ограничения, а туризм внутри страны начал восстанавливаться. Выручка также может вырасти на 20% в первую очередь за счёт увеличения продаж алкоголя, парфюма и косметики.

Оценка: $24,3 млрд.

$24,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -1%.

Нарастить товарооборот на маркетплейсе помогут интеграция платёжных решений, выдача гарантийных сертификатов, развитие платных рекламных инструментов, а также расширение направления по продаже восстановленной техники.

Оценка : $33,9 млрд.

: $33,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +2%.

Производитель алкоголя может превзойти средние прогнозы по продажам и прибыли. Клиенты возвращаются в бары и рестораны, так что спрос на продукцию компании, среди которых Jack Daniel’s, возрастёт. Нарастить маржу поможет также фокус на премиальных напитках вроде Woodford Reserve, Old Forester, Herradura и El Jimador.

Оценка : $46,6 млрд.

: $46,6 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Компания изменила принцип распределения акций — это позволит ей проще реструктуризировать портфолио. А это значит больше сделок по слиянию и поглощению и больше новых продуктов: например, пивных в дополнение к крепкому алкоголю.

Оценка: $19,7 млрд.

$19,7 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +8%.

Китайский алкопроизводитель и владелец пивного бренда Snow рискует пострадать из-за растущих цен на ячмень и упаковку, а также большего интереса потребителей к премиальным продуктам — вопреки позитивным прогнозам от аналитиков.

Оценка : $30,1 млрд.

: $30,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +4%.

Во время пандемии производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций рос, но в 2023 году на его показатели могут повлиять падающий спрос на продукцию и рост потребительских цен. Вероятно, могут встать на паузу и инновационные разработки компании.

Оценка: $8,8 млрд.

$8,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -1%.

Несмотря на то, что экономический рост рынков замедлился, авторитейлер смог найти баланс между продажей новых и подержанных автомобилей — во многом благодаря послепродажному обслуживанию. Компания вдобавок к этому присматривается к более премиальным маркам. Это, помимо прочего, поможет увеличить прибыль.

Технологии, медиа и телеком

Оценка: $235 млрд.

$235 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +20%.

Международные продажи производителя литографического оборудования могут вырасти на 25%. У компании есть передовое оборудование для выпуска критически важных деталей, а ещё она не так сильно зависит от Китая, как её конкуренты, что снижает риск пострадать от санкций, которые стали частым явлением в ходе противостояния США и КНР.

Оценка: $31,6 млрд.

$31,6 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +38%.

Продажи поставщика ПО для кибербезопасности могут вырасти на 30% в 2023 году благодаря расширению продуктовой линейки, продажам через партнёров вроде Amazon Web Services и растущему спросу на защиту от участившихся кибератак.

Оценка: $29,9 млрд.

$29,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +4%.

Продажи поставщика ИТ-услуг и консалтинга могут оказаться ниже прогнозируемого роста в 7%. Компания больше других участников рынка зависит от негативных макроэкономических трендов и потому может проигрывать конкурентам, растущим вместе с развитием финансовых отраслей.

Оценка: $177,9 млрд.

$177,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +10%.

В первой половине года компания будет стараться оптимизировать затраты на производство контента, справляться с растущей конкуренцией и рисками, связанными со своими тематическими парками. Но уже во второй половине реорганизация позволит ей сосредоточиться на развитии стриминга.

Оценка: $32,4 млрд.

$32,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +18%.

Производитель электроники и поставщик Apple может заполучить до 25% заказов на сборку от «яблочной» компании к 2025 году против текущих 6%. Его доля в производстве наушников AirPods может также вырасти благодаря тому, что его главный конкурент — китайский GoerTek — потерял контракт в 2022-м.

Оценка: $36,6 млрд.

$36,6 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -3%.

Тайваньская компания расширяется в сегменте производства премиальных мобильных процессоров и может показать себя лучше лидера индустрии — Qualcomm. Увеличить долю на рынке поможет также запуск линейки более производительных и менее затратных систем на кристалле для смартфонов с поддержкой 5G.

Оценка : $291,3 млрд.

: $291,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Задачи, с которыми компания столкнётся в этом году, могут оказаться труднее тех, что она решала в 2022-м. Meta* и так теряла выручку в рекламном бизнесе и на разработках для метавселенной, однако давление на неё окажет также необходимость выплачивать бонусы авторам контента в Instagram*.

Оценка: $1,8 трлн.

$1,8 трлн. Прогноз по росту выручки за год: +10%.

Показатели компании могут превысить прогнозы аналитиков — особенно если она восстановит ранее сокращённые расходы на облачные вычисления. В первом полугодии Microsoft может пострадать из-за общего экономического кризиса, но во втором должна наверстать за счёт продвижения облачных услуг и флагманских продуктов для десктопа.

Оценка: $126,9 млрд.

$126,9 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +8%.

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Отраслевые аналитики не ждут особого прироста финансовых показателей, поскольку не знают, как изменят ситуацию новые бюджетные тарифы с рекламой. Они полагают, что продажи вырастут на 8%, а эксперты Bloomberg не исключают, что показатель составит 11%. По словам последних, реклама должна увеличить выручку с пользователя.

Оценка: $27,1 млрд.

$27,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +1%.

Французский телеком, скорее всего, порадует акционеров дивидендами — во многом благодаря более стабильному денежному потоку. Среди других причин относительно устойчивого развития — продажа убыточного финансового подразделения.

Оценка : $2,2 млрд.

: $2,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +3%.

Если производитель «умных» колонок добьётся того, чтобы Google платила ему роялти за использование запатентованных технологий Sonos в устройствах, компания может превзойти прогнозы аналитиков на 20%. Эксперты Bloomberg не исключают, что корпорации будет проще согласиться на такие условия, чем выплачивать огромную компенсацию.

Оценка: $408,5 млрд.

$408,5 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +8%.

Крупнейший в мире производитель полупроводников по прогнозам должен пережить экономические потрясения лучше остальных участников рынка. Его продажи могут вырасти примерно на 15% вместо прогнозируемых 8%. Помочь также должны наработки в сфере миниатюризации и корпусирования.

Оценка: $5,1 млрд.

$5,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +6%.

Производитель светоизлучающих диодов для смартфонов и телевизоров может выиграть от большего коммерческого распространения разработок. Не исключено, что компания расскажет подробности о сотрудничестве с Samsung, а также поработает с Apple. В результате этого вырастут также и финансовые показатели.

Промышленность

Оценка: $93 млрд.

$93 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +16%.

Нарастить оборот авиапроизводителю помогут растущие бюджеты ЕС на оборону, заказы из Китая, который противостоит США, а также улучшения в цепочке поставок. Доступ к важным для строительства компонентам поможет также нарастить объём выпуска прибыльных моделей A320 — до 45 штук в месяц и даже 60 во втором полугодии.

Оценка: $4 млрд.

$4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +3%.



Прибыль поставщика трансмиссий для грузовиков может оказаться ниже ожиданий на 10%. Среди причин: общий экономический кризис, слабый рост объёмов перевозок, а также высокие затраты на исследования и разработки в высококонкурентной отрасли электромобилей.

Оценка: $128,3 млрд.

$128,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +33%.

Аналитики не исключают, что прибыль крупнейшего в мире производителя аккумуляторов для электрического транспорта может «приятно удивить» инвесторов в 2023 году. Правда, для этого нужно, чтобы цены на продукцию не падали и, наоборот, росли, затраты на литий сокращались, а общие продажи электромобилей восстанавливались.

Оценка: $56 млрд.

$56 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -10%.

У компании растёт очередь заказов на оборудование для автоматизации. Цены на него при этом тоже увеличиваются. Это говорит о том, что финансовые показатели могут превзойти ожидания. Вопрос лишь в том, как скажутся на них решения нового гендиректора и инвестиционные сделки.

Оценка: $11,8 млрд.

$11,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +22%.

Несмотря на то, что операционные показатели авиакомпании на 25% ниже уровней 2019 года, она может показать себя лучше, чем полагают участники рынка. Помочь должны устойчивый спрос на перевозки, более вместительные самолёты, повысившиеся ставки на грузоперевозки и более низкие затраты на топливо.

Оценка: $104,1 млрд.

$104,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Porsche, скорее всего, ещё больше сместит фокус на электромобили, которые к 2025 году могут составить 45% всех её продаж. От рецессии защитит очередь из заказов со всего мира.

Энергетика и коммунальные услуги

Оценка: $14,8 млрд.

$14,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +6%.

Нефтегазовый оператор может увеличить прибыль благодаря притоку туристов в прохладное время года, а также растущему интересу к ОАЭ после чемпионата мира по футболу. Помочь должны также лояльное регулирование и расширение на рынках за пределами Абу-Даби — в Саудовской Аравии и Египте.

Оценка : $21 млрд.

: $21 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +26%.

Даже если нефть будет продаваться по цене $90 за баррель, разведчик и разработчик нефтересурсов вряд ли будет генерировать неожиданно большие денежные потоки в 2023 году. А вот доходность акционерного капитала, скорее всего, окажется, наоборот, выше прогнозов.

Оценка: $5,8 млрд.

$5,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +12%.

Аналитики ожидают, что выручка китайской газовой компании за фискальный год увеличится вместе с количеством плательщиков, однако они игнорируют рост цен на газ, а также то, что Китай медленно адаптируется к растущей инфляции. Эксперты Bloomberg ожидают, что маржа компании сократиться.

Оценка: $21,2 млрд.

$21,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -16%.

Около 60% производства у испанской энергетической компании, связанного с добычей, занимает газ, потребность в котором растёт. Repsol также продает больше переработанных продуктов, чем конкуренты, — это её преимущество.

Оценка: $24,2 млрд.

$24,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +3%.

Датский поставщик ветряных турбин сможет нарастить производственные мощности на 7%. В этом помогут выросшие цены на углеродное топливо, поддержка со стороны США и ЕС и увеличение рынка в целом.

Финансы

Оценка: $67 млрд.

$67 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -3%.

Французский банк может показать одни из лучших финансовых результатов на европейском рынке в 2023 году. Среди благоприятных факторов: рост чистой процентной доходности и развитие банкинга для бизнеса. Не исключены и сделки по приобретению и слиянию.

Оценка: $87,3 млрд.

$87,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +7%.

Страховая компания не защищена от кризиса в экономике, однако её бизнес мало зависит от инфляции и повсеместно растущих цен, так как страховка бизнесу нужна всегда. Нарастить выручку поможет и широкое присутствие на рынках Латинской Америки и Азии.

Оценка: $11,2 млрд.

$11,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +15%.

Регистратор акций может «выиграть» от растущих процентных ставок. Его прибыль зависит от дохода с клиентских балансов. Так вот доходность по этим активам может вырасти с 0,6% в 2022 году до 2,3% в 2023 году и 2,7% в 2024, что поможет компании превзойти ожидания по прибыли на 40%.

Оценка: $31,1 млрд.

$31,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +34%.

Ориентированный на японский рынок страховщик потерял за последние два года гендиректора и финансового директора, а также закрыл подразделение в США. В 2023 году он может улучшить собственные дела благодаря ослаблению «антиковидной» политики, так как основной бизнес ведёт в Гонконге.

Оценка: $10 млрд.

$10 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +6%.

Австралийская страховая компания должна выплатить весомые дивиденды акционерам летом 2023 года. Этому помогут сделка по продаже банковского подразделения и «избыточный» капитал — помимо прочего.

Сырьё

Оценка: $20,2 млрд.

$20,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -14%.

Поставщик удобрений может увеличить денежный поток благодаря доступу к недорогому газу, который после 24 февраля 2022 года в дефиците. Он нужен для производства продукции — например, азотной.

Оценка: $78,6 млрд.

$78,6 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -7%.

Поставщик сырьевых товаров и редкоземельных материалов устойчивее соперников реагирует на рыночные кризисы. У него по-прежнему есть доступ к углю, хотя многие сокращают инвестиции в развитие новых шахт. Это может помочь покрыть спрос на уголь от тех компаний, которые переходят на него на фоне нехватки газа.

Оценка: $5,6 млрд.

$5,6 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -17%.

Производитель стали неплохо защищён от экономического кризиса, поскольку наладил непрерывное производство в Европе, добился устойчивой маржи, а также может стать поставщиком для тех, кто лишился привычных партнёров из-за конфликта в Украине. Политика снижения выбросов углекислого газа также может помочь компании привлечь госинвестиции.

Здравоохранение

Оценка: $153,8 млрд.

$153,8 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +4%.

Аналитики рассчитывают, что компании поможет её флагманское лекарство для больных раком лёгких, но общие продажи всё равно могут оказаться ниже рыночных прогнозов на 30%. Среди возможных причин — пристальное внимание медицинских регуляторов США, а также растущая конкуренция.

Оценка: $15,2 млрд.

$15,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Увеличение спроса на линзы и всё большее количество случаев миопии, может повысить спрос и на услуги производителя этих самых линз. Увеличить прибыль компания может за счёт новых продуктов, которые замедляют прогрессирование болезней у детей: это не только линзы, но и очки.

Оценка: $343,2 млрд.

$343,2 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +5%.

Не исключено, что продажи медицинского производителя вырастут за счёт продвижения лекарств для диабетиков, онкобольных, а также пациентов с псориазом и язвенным колитом. Однако вместе с этим, скорее всего, вырастут затраты на маркетинг.

Оценка: $109,4 млрд.

$109,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +4%.

Поднять финансовые показатели компания сможет благодаря выпуску нового оборудования для гипертоников: его будут использовать в малоинвазивных процедурах, если последние получат одобрение регуляторов в США. Рынок терапевтических решений для гипертоников может вырасти до $1 млрд к 2026 году и превысить $3 млрд к 2030-му.

Оценка: $259,1 млрд.

$259,1 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +16%.

Участники рынка недооценивают долгосрочные продажи и потенциал прибыли Novo Nordisk от лекарств для диабетиков и людей с ожирением. Компания, как считают в Bloomberg, также разрешит проблемы с поставками, что упростит производственные процессы.

Недвижимость и туризм

Оценка: $14,4 млрд.

$14,4 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +12%.

Гонконгский застройщик может пострадать из-за падающих продаж в сфере недвижимости и растущих затрат на финансирование. Он также вряд ли нарастит выручку за счёт увеличения объёмов строительства, а растущие процентные ставки вдобавок ко всему могут отпугнуть инвесторов.

Оценка : $17,3 млрд.

: $17,3 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +22%.

Китайский поставщик платформы для сделок с жильём рискует не оправдать ожиданий аналитиков, так как клиенты всё осторожнее подходят к покупкам и продажам. Последнее может привести к тому, что выручка окажется на 15% ниже прогнозов, а прибыль на акцию — на 30%.

Оценка : $1,7 млрд.

: $1,7 млрд. Прогноз по росту выручки за год: -2%.

Владелец торговых площадей в Лондоне может столкнуться с проблемами из-за растущих процентных ставок. Однако инвестиционный траст, запущенный им вместе с консалтинговой Capco, чаще всего вкладывался в помещения в центральных районах столицы — эти вложения могут окупиться за счёт туристов.

Оценка: $59,3 млрд.

Прогноз по росту выручки за год: +3%.

Французская строительная компания может увеличить выручку более чем на 10% благодаря европейским инвестициям в инфраструктуру и её участию в развитии крупных энергетических и других проектов, в том числе дорожных и аэропортах.

Оценка: $29,5 млрд.

$29,5 млрд. Прогноз по росту выручки за год: +123%.

Нестабильный уровень потребительских трат и в частности сокращение последних могут помешать восстановиться оператору аэропортов Таиланда после пандемии. Прирост продаж от торговли в аэропорту, вероятно, будет отставать от прироста пассажиропотока.