Сотрудники стартапа StudyFree c основательницей из России пожаловались, что им не выплачивают зарплаты несколько месяцев Статьи редакции
Компания, которая помогает поступить в зарубежные вузы и привлекла $5,4 млн, на грани банкротства, говорят работники.
Стартап россиянки Дарьи Крошкиной StudyFree помогает студентам поступить в зарубежные вузы за счёт грантов. В декабре 2021 года компания привлекла $3 млн, сама Крошкина попала в рейтинг «30 до 30» российского Forbes. Согласно Crunchbase, суммарные инвестиции компании — $5,4 млн.
- Сейчас сервис находится на стадии банкротства, а многим сотрудникам не выплатили зарплаты за несколько месяцев, рассказала YouTube-блогер Катя Конасова, ссылаясь на рассказы бывших сотрудников стартапа и их переписку с Крошкиной. О невыплатах сообщили ещё несколько человек, представившиеся бывшими работниками, в комментариях к видео.
- Внутренняя переписка StudyFree попала и к автору Telegram-канала The Edinorog Дмитрию Филонову, подлинность подтвердил один из её участников. К редакции vc.ru также обратился один из бывших сотрудников с рассказом о проблемах внутри компании.
- Со слов бывших работников, проблемы начались в феврале 2022 года — сразу после начала «спецоперации». Как утверждает один из них, из-за санкций и «русского следа» компании заблокировали счета, на которых находились средства от инвестиционного раунда — поэтому сотрудникам не смогли выплатить зарплаты за февраль. Кроме того, у StudyFree упало количество клиентов, а выручка стала «почти нулевой».
- Компания обещала выплатить деньги, когда «проблемы решатся», но задержки продолжались — и в итоге часть сотрудников решила уйти из StudyFree, а а часть осталась. Им выдали письма с обещанием выплатить все причитающиеся средства до конца 2022 года, но этого так и не произошло. Всего на выплаты якобы претендует более 50 человек, им должны зарплату за срок от двух до девяти месяцев.
- Сейчас, пишет The Edinorog, Крошкина пытается продать компанию и ведёт переговоры со Skyeng. Её управляющий партнёр Александр Ларьяновский ответил Филонову, что «не готов пока комментировать этот вопрос», а Крошкина на сообщения не ответила. При этом в декабре 2022 года Крошкина якобы заявила сотрудникам, что даже если сделка произойдёт — зарплаты не выплатят всё равно.
- «Я верила, что выгребем. Честно. Все полетело в *** окончательно, когда пару месяцев назад инвесторы отказались переводить деньги и поддерживать. Я старалась привлечь, но с нашим негативным трендом и рецессией в мире никто не хотел давать. Проще было закрыть всё ещё тогда в марте. Для всех проще было бы. Но я не хотела сдаваться все это время. Возможно, зря», — написала Крошкина сотрудникам (скриншот внутреннего чата есть у vc.ru).
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«Ну не господь бог» же.. взял на вооружение, неплохо звучит
Всю цитату сейчас Минобороны должно заскринить и взять на вооружение, на всякий случай
Написал Бог с маленькой - вот такая наверное её вера в него, в себя и результат. Но тут стечение обстоятельств и надо было либо знать заранее и сразу деньги переводит в Россию, либо в Казахстан или ещё в подобное место. И ниже про название корабля правильно написали. Как назовёшь так и поплывёт. Назвали «Свободное обучение или Бесплатное обучение». Так и плывут.
Как корабль назовешь - так он и поплывёт, получили вот работники бесплатный урок
но лучше в жизни без таких уроков и ситуаций
рейтинг «30 до 30» Forbes как будто черная метка
Ну у Даши-то нормально все, она все равно качает себя соло в инфобизе. То что компания рухнула - неприятно, но она переживет.
Ну объективно не в этом корень проблемы
Зашкварный рейтинг "30 до 30" оказывается. Не первый раз в таких историях проскакивает.
Зашкварной война "оказывается" оказалась, кто бы подумал.
Вы, как обычно, за деревьями леса не видите
Фаундер-херандер, ответственность брать не умеет и нести её тоже. Мой пример из жизни и работы в стартапе.
В марте выплатили зп украинскому офису, в первую очередь, потому что сегодня ты можешь ещё деньги выдать людям, а завтра уже ни банка, ни денег, физически нет, как и связи.
Потом были перебои в Российском офисе, по тем же причинам. Уход инвесторов иностранных и шантаж российскими. Но быстро смекнули, что выделенные деньги на иностранных счетах без возможности их завода в РФ юрисдикцию - это возможность, а не горе-горе, всё пропало.
Да, были сокращения и увольнения, но со всеми в момент расчёта расплатились. Без поминания Бога и не шмогла я не шмогла.
Не то, чтобы я сноб и желаю всем и вся провала.
Совсем не так.
Но этот бизнес вызывал массу вопросов в самом начале, особенно с точки зрения интереса инвесторов. Я был сильно удивлён, что они смогли что-то поднять.
Ни инноваций, ни процессов.
Больше похоже на инфоцыганщину.
Когда её ещё в форбс-30 включили, совсем смешно стало)
почему-то логике не поддается – "Кроме того, у StudyFree упало количество клиентов, а выручка стала «почти нулевой»."
разве не должно было увеличиться клиентов – они же из России были?
Вероятнее всего гранты давать русским студентам перестали.
Компания зарегистрирована в США, клиенты из России не могли платить после блокировки SWIFT, + многие студенты побоялись поступать за рубеж из-за политических событий и отказались от услуг
У меня бы язык не поднялся в чем-то ее обвинять, геополитические события просто поломали бизнес, вроде всем все должно быть понятно.
Хорошая отговорка для неудачников
Да, вот так легко и просто!))
Вы не бывший сотрудник компании и не ощутили на себе её действий как СЕО.
Безусловно, в войне её никто не обвиняет и не приписывает ответственность. Но за дальнейшие действия с сотрудниками, принятие решений и распоряжение деньгами на протяжении 10 месяцев ответственен кто?
Вери клозед подружка мадам которая обещала по 1 капле сказать когда ты умрешь? 🤣
Ждём сериал Netflix с основательницей. Ну на крайняк на Premier.
нытье какое-то, наверняка, никаких "зарплат" и нету, есть контракты с самозанятыми, удачи в судах, гг.
А какой вообще стартап с курсами успешный?
Прошаренным людям всё было понятно ещё год назад.
https://vc.ru/finance/333754-startap-c-osnovatelnicey-iz-rossii-studyfree-pomogayushchiy-postupit-v-zarubezhnye-vuzy-privlek-3-mln?comment=3630328&from=copylink
привлекла $5,4 млн, на грани банкротства
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
По идее, по законам биза, на нее должны повесить эти пять лямов, а дальше 20 лет рабства, а не соло прокачка,
По каким законам? Вы законы биза видели в русских сериалах?
Я как увидел этот стартап сразу понял хрень полная
Знакомая схема "основателей из России" — обещать и... ни хрена.
Кажется это вопрос который должен перетечь в легальное поле, а не богословие
Ну вот и доказано, что санкции и ключевые клиенты - это магический способ превратить ваш стартап в мертвую компанию и заставить ваших сотрудников ждать зарплаты как пчел мед. Но кто бы мог подумать?