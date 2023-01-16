Стартап россиянки Дарьи Крошкиной StudyFree помогает студентам поступить в зарубежные вузы за счёт грантов. В декабре 2021 года компания привлекла $3 млн, сама Крошкина попала в рейтинг «30 до 30» российского Forbes. Согласно Crunchbase, суммарные инвестиции компании — $5,4 млн.