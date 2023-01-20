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Финансы
Полина Лааксо

День 331: в российском подразделении Nestle сменился директор, «Победа» перевела часть своих Boeing в российский реестр Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Sputnik Латвия»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 19 января: доллар — 68,84 рубля, евро — 74,40 рубля.

Курсы на Мосбирже на 7:28 мск: доллар — 68,84 рубля, евро — 74,52 рубля.

Курсы на рынке Forex на 7:29 мск: доллар — 68,78 рубля, евро — 74,46 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72,14 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 74 рубля, евро — по 80,17 рубля.

ЦБ отказался продлевать банкам послабления при несоблюдении лимитов по открытой валютной позиции в евро. В этом нет острой необходимости, так как с 2023 года Банк России разрешил оценивать проблемные активы в рублях, по сути разрешив банкам избавляться от валютных пассивов путём перевода их в рубли.

Кто и как адаптируется

В «Нестле Россия» сменился гендиректор: Марсиаля Роллана, который руководил Nestle во Франции, Южной Азии и Турции, а с 2017 года в России, заменит Денис Войтюк, работавший в российском подразделении директором по продажам. В российском офисе Nestle пояснили: смена директора — «часть регулярного кадрового цикла», к тому же Роллан собирается на пенсию.

Авиакомпания-лоукостер «Победа» вывела из реестра Бермудских островов или же дерегистрировала 17 из 41 имеющегося у него Boeing 737-800. Интерес к переводу судов в российский реестр связан с тем, что это даёт возможность лизинговым компаниям получать платежи в рублях.

Доля российских компаний, которые размещают данные в коммерческих дата-центрах Казахстана, увеличилась с 2-3% в 2021 году до 8% в 2022 году. Из 10 тысяч юрлиц, которые пользуются облачными услугами казахстанских поставщиков, российских может быть около 2000. Рост спроса объясняют санкциями.

Какие есть проблемы и трудности

Более половины государственных информационных систем в России могут в любой момент остаться без обслуживания инфраструктуры. На январь 2023 года около 4000 таких решений зависят от иностранного оборудования или зарубежного ПО.

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Контекст

По данным исследования экономистов швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена, с 24 февраля 2022 года Россию покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7. На февраль в России работали 2405 дочерних компаний 1404 фирм из ЕС и «Большой семёрки». К концу ноября продали хоть одну «дочку» всего 120 западных фирм — это примерно 8,5%.

Издание Autonews рассказало, какие комплектации электромобиля «Москвич 3е» будут представлены в российских автосалонах — и сколько машины будут стоить.

В 2022 году рынок выпущенной в России дорожно-строительной техники вырос на 33% год к году в денежном выражении — до 73,4 млрд рублей. Это объясняется тем, что заказчики и заводы импортозамещали иностранную технику. Помешать дальнейшему росту может развитие производителей из Китая.

В 2022 году российские туристы ездили на Мальдивы и в Таджикистан вдвое чаще, чем до пандемии. За девять месяцев того года россияне совершили 79,1 тысячи поездок на Мальдивы против 38 тысяч в 2019 году. В Таджикистан — 188 тысяч выездов против 104 тысяч. Среди основных причин — ослабление пандемийных ограничений, а также релокация и прямые рейсы.

Российские видеостриминги могут лишиться части подписчиков. По данным опроса аудиторской компании «Б1», более 25% от 700 опрошенных россиян планируют сократить затраты на них. 44% сослались на высокую цену, 32% сообщили, что подписывались ради конкретного сериала, 11% признались, что получили подписку в подарок. 10% не устроил ассортимент, а 3% заявили о низком качестве сервиса.

За 2022 год работу приостановили девять российских авиакомпаний. Часть из них осталась без сертификатов эксплуатанта или самостоятельно остановила полёты из-за санкций.

Федеральная таможенная служба сообщила, что в 2022 году российский импорт сократился в физическом объёме на 16% — «за счёт европейских стран», заявил первый замглавы регулятора Руслан Давыдов.

По итогам 2022 года выручка российских разработчиков операционных систем выросла в несколько раз. Например, показатели «Русбитех-Астра» (Astra Linux) увеличились с 2,4 млрд рублей до 6,5 млрд. «Базальт СПО» («Альт») рассказала о росте более чем вдвое, но цифры не раскрыла. Среди причин: растущий спрос со стороны компаний, которые были вынуждены заместить западные решения на фоне санкций, а также более жёсткие требования к безопасности.

После 24 февраля 2022 года крупнейшая, по данным Reuters, нефтесервисная компания SLB смогла нарастить выручку подразделения, работающего в России и странах Центральной Азии: например, в третьем квартале выручка выросла на 25% по сравнению с предыдущим. Компании помог уход из России конкурентов.

Новости предыдущего дня, 19 января — здесь.

#новость

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28 комментариев
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 Вадим Д.
в российской Nestle

Звучит-то как!

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Полина Лааксо
Автор

автору не хватило фантазии, чтобы все, что нужно, влезло в заг, поэтому он накреативил ТАКОЕ

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Soviet Pooh

Так российское Нестле уже с лета не Нестле кролика Квики, а утки Хрутки

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stark
показатели «Русбитех-Астра» (Astra Linux) увеличились с 2,4 млрд рублей до 6,5 млрд. «Базальт СПО» («Альт») рассказала о росте более чем вдвое, но цифры не раскрыла.

Скорее всего госзаказ, мне сложно представить вселенную где Астрой пользуется хоть одна частная компания

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Александр Голубев

А кто то из министерств и ведомств заявлял о переходе или тестировании этой Астраты?
Или это закрытая информация?

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Слегка Придурковатый

"с 24 февраля 2022 года Россию покинуло менее 9% компаний из стран Евросоюза и G7"

Бабло побеждает всё.

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fffggg gggfff

предлагаете начать бомбардировки киева чемоданами с наличкой?

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Слегка Придурковатый

Чтобы проверить действенность этого метода, предлагаю сперва начать бомбардировки чемоданами с наличкой моей хаты.

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Александр Голубев

В ответ получат ящики с горилкой.
Это пострашнее ЯО.

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Слегка Придурковатый

Шлюмберже, кстати, хитрованы. Подождали такие, когда конкуренты съебались, и теперь в дамках. Кто последний - тот красавчик.

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Bacceti Sphodromantis

«тот и папа» же. Хотя, в контексте смысл тот же

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Александр Голубев

Ценник, опять же, космический пропихнуть никто не помешает.
Кругом Профит.

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Вадим Д.

С пятницей, а не вот это всякое!

Победа дерегистрирует боинги. Это победа?
Казахстан становится дата-центральным государством.
Половина ИС России под угрозой необслуживания.
У Москвич 3е будут комплектации — большое дело.
Мальдивы и Таджикистан — вот такитони разные, эти российские туристы.
Разработчики отечественных ОС зарабатывают всё больше, хотя могли бы ещё больше.

Хорошего всем дня 🤘🏻

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Дмитрий

Слишком мало ебанутого спама богу спама!

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Александр Голубев

Кто же тебя заставляет комментировать спам?
Служебный долг или зов сердца?

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Дмитрий

Тебя же что-то заставляет.

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Александр Голубев

Ты проецируешь.
Значит не по своей воле.
Крепись, Митя.

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Дмитрий

Мм, экстрасенсы на виси. Достойно)

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Александр Голубев

Мы пророки.

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Дмитрий

Ты спамер очередной, очевидно же.

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Компания СХТ

"Более половины государственных информационных систем в России могут в любой момент остаться без обслуживания инфраструктуры. На январь 2023 года около 4000 таких решений зависят от иностранного оборудования или зарубежного ПО."—--—--—--—--—---тут врагов не нужно как свои чудят 1С в ноябре наворотило вся страна как минимум на день погрязла в проблемах минимум на день

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Ale K

А что произошло, я не в тебе просто

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Alexey QuQu

"в теме

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Дмитрий
российский импорт сократился в физическом объёме на 16% — в частности из-за снижения поставок в Европу.

Как импорт может сократиться, если это экспорт?

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Вадим Д.

Относительно других стран это импорт. В последнее время почему-то принялись именно так делать: не экспорт (относительно РФ), а "импорт из РФ".

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Дмитрий

Потому что хуёвые журналисты, очевидно.

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Neutron
Среди причин: растущий спрос со стороны компаний, которые были вынуждены заместить западные решения на фоне санкций, а также более жёсткие требования к безопасности.

главное не начать хвастать тем что ничем кроме "заставить" покупателей не привлечь)))

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Александр Голубев

Здесь скорее констатация факта всё же. Осторожненько так.

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