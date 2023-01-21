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Финансы
Долгосрочный татарин

День 332: «Сбер» установил первые банкоматы в Крыму Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: «Яндекс Карты»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 января: доллар — 68,66 рублей, евро — 74,34 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 20 января: доллар — 68,83 рубля, евро — 74,60 рублей.

Курсы на рынке Forex на 22:12 мск 20 января: доллар — 68,12 рублей, евро — 73,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

Кто и как адаптируется

Daher Group, которая купила российский бизнес испанской Inditex (бренды Zara и Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius), планирует открыть первые магазины в стране под собственными брендами весной 2023 года, узнал «Ъ». По словам источников, первым запустится магазин под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой в московском ТЦ «Авиапарк».

«Сбер» установил первые банкоматы в Ялте, Симферополе, Севастополе, а также в селе Оползневое.

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Контекст

Росстат раскрыл самые подорожавшие и подешевевшие товары и услуги по итогам 2022 года — его данные проанализировал РБК. Наибольший рост цен служба зафиксировала на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Резко подешевели овощи из «борщевого набора» и некоторые стройматериалы.

Новости предыдущего дня, 20 января — здесь.

#новость

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203 комментария
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 DosRaven

И не прошло 9 лет…

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Евгений Афанасьев

И эти люди спрашивают про где мы были 8 лет

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1 комментарий
Стерлядка Вяленая

Мне вот интересно, что надо сделать, чтобы был позитив?)) Вам че не скажи - обосрете. Скажите сразу, любая новость про рф будет обосрана. Зачем из пальца что-то высасывать?)

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127 комментариев
Прежний Паша

И всё время говорили, что не могут.. Оказывается могут, было бы желание! )))

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3 комментария
Сергей Я

Прошло вообще-то. Ну, почти.

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Деда Миша

Специально для премиум клиентов планируется услуга подвоза банкомата прямо к падику

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Сергей Я

Господи, навальнята и тут нашли, как говна накинуть на вентилятор. Очевидно, что это временная мера, дабы ускорить возможность предоставления услуг (не спрашивай, где они были 8 лет). Плюс возможно какие-то моменты связанные с безопасностью.

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6 комментариев
Максим Соколовский

от создателей "голосование на пеньках"

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Стерлядка Вяленая

А как со мной яро спорили неделю назад, что все растет, и картошка только выросла)))

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Evgeny Voronkov

А стерлядка подешевела или как? В курсе?

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8 комментариев
ilia

Картошка них... не стала дешевле, тем более на 31,5%.

Просто факт.

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3 комментария
Прежний Паша

Смотришь на эти графики от РБК.
Потом смотришь на официальную статистику, и понимаешь,
что Росстат взяв "поездку на отдых" и "капусту" складывает, выделяет среднеарифметическое и говорит: вот, посчитал инфляцию.. ))

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GOS 30
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Коренной бас
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Геннадий Леонов

Банкомат 🫢

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Усталый Денис

А это и есть те самые, которые «установили» или это предыдущее поколение и теперь есть фиксированные в помещениях?

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Вадим Д.
«Сбер» установил первые банкоматы в Крыму

Звучит как угроза, как будто наступательное вооружение поставили.

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Александр Голубев

А Белгороде песок в Москве Панцирь, в Крыму банкоматы.
Ничто так расклад.

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Населенный Орзэмэс

Так а чей Крым на самом деле то ?

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Деда Миша

Турецкий?
Золотой орды?

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7 комментариев
Новорег-Разоблачитель

Ну вот, еда дешевеет же, скоро будет борщ в каждый дом! А то ноют, что типа условия жизни дорожают, ешьте борщ - и точка.

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Александр Голубев

Мнясо не подешевели. Без мняса какой борщ!?

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5 комментариев
Boris Kuzmin

Может рубли просто падает? Или зарплата фермеров еще вариант.

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Сергей Я

Чей борщ?😁

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1 комментарий
Dimitri

Ну в принципе понятно. Сберу больше терять нечего.

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Александр Смирнов

Сгорел сарай - гори и хата

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Случайные фотографии

А на сколько % стройтовары дорожали в ковид?

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KK

Не патриотичный вопрос) Сейчас же "опустились"...

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Удобный блик

Втрое!

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ольга федченко

Я ремонт делала в 2019 году и в 2022 году... Цены знаю непонаслышке... На 10-15% за 3 года!

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1 комментарий
Кирилл Кириллов

Ну уже похеру конечно, это раньше они боялись открывать отделения на оккупированных территориях, сейчас когда в открытую идёт война уже нет смысла бояться санкций

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Геннадий Леонов

Мобильное отделение с банкоматом в Севастополе 😬

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God Damn

Приватовские то наверняка большие и с монитором, стоят и работают на благо своих граждан!

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Слегка Придурковатый

Капуста, алё, что случилось.

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Деда Миша
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Усталый Денис

@S.Capusta тут тебя спрашивают

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Верховный Спецоператор

Они там навсегда?

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ilia

божечки, ну ок там путевки, но спички и йод?! У нас в стране нехватка йода или людей, который простой раствор сделать могут?! Леса в стране нет с серой чтобы спички штамповать?! (п.с. коммент пропитан иронией, если че)

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Шалтай Болтай

Йодом, видимо, закупились готовясь к выживанию после ядерных ударов, и спички туда же..

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Ivelevit

Мм, космические технологии, достойные новостной ленты👍🏻 от создателей послезавтрашнего дна

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Stanislav Lem

Скоро такие и в России установят!

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