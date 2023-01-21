День 332: «Сбер» установил первые банкоматы в Крыму Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Daher Group, которая купила российский бизнес испанской Inditex (бренды Zara и Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius), планирует открыть первые магазины в стране под собственными брендами весной 2023 года, узнал «Ъ». По словам источников, первым запустится магазин под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой в московском ТЦ «Авиапарк».
«Сбер» установил первые банкоматы в Ялте, Симферополе, Севастополе, а также в селе Оползневое.
Контекст
Росстат раскрыл самые подорожавшие и подешевевшие товары и услуги по итогам 2022 года — его данные проанализировал РБК. Наибольший рост цен служба зафиксировала на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Резко подешевели овощи из «борщевого набора» и некоторые стройматериалы.
Новости предыдущего дня, 20 января — здесь.
И не прошло 9 лет…
И эти люди спрашивают про где мы были 8 лет
Мне вот интересно, что надо сделать, чтобы был позитив?)) Вам че не скажи - обосрете. Скажите сразу, любая новость про рф будет обосрана. Зачем из пальца что-то высасывать?)
И всё время говорили, что не могут.. Оказывается могут, было бы желание! )))
Прошло вообще-то. Ну, почти.
Специально для премиум клиентов планируется услуга подвоза банкомата прямо к падику
Господи, навальнята и тут нашли, как говна накинуть на вентилятор. Очевидно, что это временная мера, дабы ускорить возможность предоставления услуг (не спрашивай, где они были 8 лет). Плюс возможно какие-то моменты связанные с безопасностью.
от создателей "голосование на пеньках"
А как со мной яро спорили неделю назад, что все растет, и картошка только выросла)))
А стерлядка подешевела или как? В курсе?
Картошка них... не стала дешевле, тем более на 31,5%.
Просто факт.
Смотришь на эти графики от РБК.
Потом смотришь на официальную статистику, и понимаешь,
что Росстат взяв "поездку на отдых" и "капусту" складывает, выделяет среднеарифметическое и говорит: вот, посчитал инфляцию.. ))
Банкомат 🫢
А это и есть те самые, которые «установили» или это предыдущее поколение и теперь есть фиксированные в помещениях?
Звучит как угроза, как будто наступательное вооружение поставили.
А Белгороде песок в Москве Панцирь, в Крыму банкоматы.
Ничто так расклад.
Так а чей Крым на самом деле то ?
Турецкий?
Золотой орды?
Ну вот, еда дешевеет же, скоро будет борщ в каждый дом! А то ноют, что типа условия жизни дорожают, ешьте борщ - и точка.
Мнясо не подешевели. Без мняса какой борщ!?
Может рубли просто падает? Или зарплата фермеров еще вариант.
Чей борщ?😁
Ну в принципе понятно. Сберу больше терять нечего.
Сгорел сарай - гори и хата
А на сколько % стройтовары дорожали в ковид?
Не патриотичный вопрос) Сейчас же "опустились"...
Втрое!
Я ремонт делала в 2019 году и в 2022 году... Цены знаю непонаслышке... На 10-15% за 3 года!
Ну уже похеру конечно, это раньше они боялись открывать отделения на оккупированных территориях, сейчас когда в открытую идёт война уже нет смысла бояться санкций
Мобильное отделение с банкоматом в Севастополе 😬
Приватовские то наверняка большие и с монитором, стоят и работают на благо своих граждан!
Капуста, алё, что случилось.
@S.Capusta тут тебя спрашивают
Они там навсегда?
божечки, ну ок там путевки, но спички и йод?! У нас в стране нехватка йода или людей, который простой раствор сделать могут?! Леса в стране нет с серой чтобы спички штамповать?! (п.с. коммент пропитан иронией, если че)
Йодом, видимо, закупились готовясь к выживанию после ядерных ударов, и спички туда же..
Мм, космические технологии, достойные новостной ленты👍🏻 от создателей послезавтрашнего дна
Скоро такие и в России установят!