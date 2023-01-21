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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 21 января: доллар — 68,66 рублей, евро — 74,34 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи 20 января: доллар — 68,83 рубля, евро — 74,60 рублей.

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Курсы на рынке Forex на 22:12 мск 20 января: доллар — 68,12 рублей, евро — 73,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 72 рублей.

Кто и как адаптируется

Daher Group, которая купила российский бизнес испанской Inditex (бренды Zara и Zara Home, Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear и Stradivarius), планирует открыть первые магазины в стране под собственными брендами весной 2023 года, узнал «Ъ». По словам источников, первым запустится магазин под вывеской Maag с женской, мужской и детской одеждой в московском ТЦ «Авиапарк».

«Сбер» установил первые банкоматы в Ялте, Симферополе, Севастополе, а также в селе Оползневое.

Контекст

Росстат раскрыл самые подорожавшие и подешевевшие товары и услуги по итогам 2022 года — его данные проанализировал РБК. Наибольший рост цен служба зафиксировала на поездки за рубеж, йод и средства гигиены. Резко подешевели овощи из «борщевого набора» и некоторые стройматериалы.