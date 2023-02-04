День 346: США предупредили банки Турции о рисках санкций из-за сотрудничества с Россией Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 4-6 февраля: доллар — 70,38 рубля, евро — 76,73 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,5 рублей.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,27 рубля, евро — по 82,65 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
США, другие страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом согласовали потолки цен на поставки российских нефтепродуктов на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом соответственно.
Канада ввела санкции против МИА «Россия сегодня», российских журналистов, медиаменеджеров, певцов, артистов, а также председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.
Контекст
США впервые передадут Украине конфискованные российские активы: $5,4 млн основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, хранившихся в Sunflower Bank.
Объём торгов иностранными бумагами на «СПБ Бирже» по итогам января 2023-го в 1,5 раза превысил показатель декабря 2022-го и достиг $4,7 млрд. По сравнению с январем 2022 года объёмы торгов всё ещё более чем в шесть раз ниже.
Замминистра финансов США Брайан Нельсон предупредил турецкие организации и банки о рисках санкций в случае сотрудничества с российскими компаниями из чёрных списков.
Новости предыдущего дня, 3 февраля — здесь.
Как это по-демократически называется!?
Лицемерие - владеть антизападным пропагандистским СМИ и одновременно держать деньги в американском банке
Комментарий удален модератором
Вы откуда слово «демократически» знаете? В оксофорде учились или с куратором разучили?
решение суда
я так понимаю это демонстративно, ютуб вроде как на лярды штрафовали именно по иску этого самого града
"США впервые передадут Украине конфискованные российские активы: $5,4 млн "
Ну что , тренд задан , и не какой нибудь Эстонией ...
Прикол ещё и в том, что это не "российские" деньги, а деньги российского гражданина.
Прикольно на ресурсе про бизнес и финансы наблюдать за комментаторами, которые кричат "гыыыы урааа, отжали бабло у пропагандиста и вора, так ему и надо, гыы"🤦🏻♂️ А потом ещё по методичкам своим шутят про 15-рублевых, если выражаешь другую точку зрения.
Вы зачем с ТЖ сюда пришли то? Тут не про политику, а про другое сайт. Если вы не понимаете сути вещей и их возможных последствий, то зачем мысли пытаетесь выражать вообще? Когда вам на ваших Айфонах Apple Pay отключили, тоже Путин виноват у вас был? Или просто сразу на самокат и к Верхнему Ларсу и все зашибись?🤡
При этом, если вы не понимаете, что это все просто часть одной большой коррупционной схемы, и что эти деньги 100% не пойдут на гуманитарную, например, помощь Украине, то я даже не знаю, что у вас в голове. Вообще плевать на персоны, у кого там что заблокировали и отдали, к пропагандонам действительно много вопросов есть, но это другая история. Суть в прецеденте, который лишь процентов на 50 законный. Но вообще даже хорошо, что такой прецедент произошел - сумма маленькая, но негативный эффект скорее будет больше для США, чем для России (конкретно в данном лучпе России вообще никакого вреда).
Так им ничего не отключали, здесь 90% (для особо невнимательных - 90, а не 100) тех кто пообсирать заходит живут в Киргизиях, Казахстанах, Канадах, Польше, Прибалтике. Ну выходит если вы 15 рублевый, то они 15 евровые (или 15 долларовые). Если почитать их все комментарии 99% комментариев типичный антироссийский срач, соответственно если по их логике вы отрабатываете 15 рублей, то они отрабатывают свою миграцию/15 долларов(евро) Иначе зачем уехав из страны столько времени тратить на российский ресурс исключительно с целью пообсирать страну и ее президента?)
Был такой старин, Кантом звали. Он много чего написал про императивы. Твой текст - тупо классика по Канту, и одновременно ответ, почему в США/доллар все верят, а в суверенный рубль/РФ - нет.
они не понимают что воров не бывает хороших или плохих, вор есть вор, и думают что укранцев это не коснется, а вот еще как коснется деньги им дают кредитами, и их нужно отдавать, это значит на социальыне программы будет меньше денег, плюс в базовые потребности включат долги, тотже жкх.
уже вон идет речь кто что будет на украине восстанавливать, это звучит красиво и благородно, а по факту это значит что прижет дядя с деньгами из-за зарубежа и что-то построит и открое бизнес, в стране останутся только налоги, а все бабки основной прибыли будут утекать в ввп другой страны.
и любая попытка выйдти из кабалы это через национализацию и тд, также приведет к санкциям и заморозке активов.
афганистан тому пример, власть сменилась не через внешнюю интервенцию, а внутренюю революцию, все бабки Цб афганистана заморожены.
Им сейчас очень грустно в Ереване и Белграде. Они страдают. Их нужно понять и простить.
Потолки — новый мировой флешмоб, новые участники каждый день.
Канаде не нравится Россия сегодня, но и на завтра надежды мало.
У них это впервые — штаты отдают ворованные $5,4 млн Украине.
Торги хлипкие, СПБ Биржа хиреет.
Отличной субботы 🤘🏻
Ворованное воруют и отдают ворам. В интересное время живём.
"У них это впервые — штаты отдают ворованные $5,4 млн Украине."
Грабь награбленное .
Америка до сих пор не понимает, что бросить вызов туркам не получится. На протяжении всей истории ни одно из предупреждений, сделанных США Турции, не сработало.
Турки всегда читают то, что знают. Скоро появится альтернативное решение, которое Америка не сможет контролировать. Так было всегда.
Ага. Заплатите картой Мир в Турции. Наверное турецкие банки прекратили её принимать по собственной инициативе, правда?
Россиян мочат санкциями и тщательно засовывают обратно в Россию. И одновременно с этим, продолжают напрямую финансировать российское государство, покупая у него газ и нефть. 🤡
Почему бы не покупать по 45 баксов и ниже. Это +- на уровне себе стоимости. В бюджет заложены мечты о 75-80. Так что, бюджет полюбому не досчитается 5-10 трлн рублей, только от нефтянки.
США давным-давно ввели эмбарго на российские газ и нефть.
Когда будут проситься назад, интересно, как они будут отдавать эти деньги? С процентами?
Ведь очевидно, как божий день, что после победы России в этой войне, западные компании снова ломанутся на наш рынок.
Вот жеж будет цирк шапито. "Это не мы!" "Мы не такие!", "Байден Капут!"...
Дебилы, б*я! (с) Лавров.
Кто будет проситься назад?
Западные компании здесь причем?
246й день чего? вы там обкурились?
346
О чём ты, воин
Предлагаю поиграть в игру "Что сказал посол Степанов?":
"Посол России в Канаде Олег Степанов в комментарии «Ъ» охарактеризовал новые канадские санкции фразой не для печати по-французски, созвучной по смыслу с тем, что в свое время сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на известной пресс-конференции с саудитами"
1. Долбоёбы, блять.
2. Охуеть, блять.
3. Лол, блять.
в ответ посол Степанов достал бумажку, нацепил очки и с выражением стал декламировать посматривая на распечатанный лист:
Я роняю Запад, у! Я роняю Запад, у!
Я роняю Запад, у! Я роняю Запад, а!
Я роняю Запад, у! Я роняю Запад, а!
На моем х*е вся индустрия США (ха-ха!)
Вот он «демократический» мир, основанный на «правилах». При чем так называемые правила прямо на ходу клепают. А ультиматумы и шантаж - это новое слово в международных отношениях. Ага)