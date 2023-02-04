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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 4-6 февраля: доллар — 70,38 рубля, евро — 76,73 рубля.

Курсы на Forex на 20:20 мск: доллар — 70,63 рубля, евро — 76,94 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 73,5 рублей.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 76,27 рубля, евро — по 82,65 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

США, другие страны G7 и Австралия вслед за Евросоюзом согласовали потолки цен на поставки российских нефтепродуктов на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом соответственно.

Канада ввела санкции против МИА «Россия сегодня», российских журналистов, медиаменеджеров, певцов, артистов, а также председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

Контекст

США впервые передадут Украине конфискованные российские активы: $5,4 млн основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, хранившихся в Sunflower Bank.

Объём торгов иностранными бумагами на «СПБ Бирже» по итогам января 2023-го в 1,5 раза превысил показатель декабря 2022-го и достиг $4,7 млрд. По сравнению с январем 2022 года объёмы торгов всё ещё более чем в шесть раз ниже.

Замминистра финансов США Брайан Нельсон предупредил турецкие организации и банки о рисках санкций в случае сотрудничества с российскими компаниями из чёрных списков.