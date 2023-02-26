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Финансы
Маша Цепелева

День 368: приложение для платёжных стикеров «МТС Pay» пропало из App Store Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже: доллар — 76,13 рубля, евро — 80,38 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 75,4 рубля, евро — 79,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,13 рублей.

Кто и как адаптируется

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках продолжает снижаться, посчитали в «Циане». В феврале она составила 21,2 тысячи рублей в месяц для однокомнатных квартир, и 30,5 тысячи рублей — для двухкомнатных.

Какие есть проблемы и трудности

Приложение МТС Pay для работы с платёжными стикерами исчезло из App Store. Компания запустила его 1 февраля.

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Контекст

Financial Times проанализировала, почему австрийский «Райффайзенбанк» продолжает работать в России и как это повлияло на его рекордную прибыль.

В результате санкций импорт российских товаров в страны ЕС сократился почти на 60%, посчитали в Еврокомиссии. Ведомство оценило торговые санкции десятого пакета в €12,7 млрд.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 25 февраля — здесь.

#новость

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 Полит Зак Лючённый

яндекс вырос в глазах

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Полит Зак Лючённый

вообще иронично что чел с з на машинке работает бомбилой за 3 копейки и то на дядю

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Макс Фактор

Обычно эти наклейки и вижу на автовазе гнилом, или на некроиномарках 90х годов. В общем целевая аудитория машины до 700 000 тыр. Что как бэ намекает на уровень развития этих персонажей

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Доктор Богомол Тобогган

А я наоборот в Мск вижу их на крузаках, lx570 и подобных крупных джипах

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Градибор Пожарский

Это вторая категория — чиновники и силовики. Но эти клеят уже не «по велению души».

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Рыжий
В общем целевая аудитория машины до 700 000 тыр. Что как бэ намекает на уровень развития этих персонажей

А ты на каком уровне развития, от 700к рублей?

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iDark Ogr

а бюджетников сколько? стадо сосальное

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Рыжий

А стаду нужен не пастух, стаду нужен палач

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Funpepper

в принципе все логично. если я закажу такси и приедет зиганутый черт то он автоматически пойдет нахуй вместе со страйком в яндекс. и вообще в целом это косвенно свидетельствует о масштабах реальной поддержки населением этой ебанутой повесточки.

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Полит Зак Лючённый

а потом к тебе постучит товарищ майор в дверь и выпишут 15 суток за дискредитацию

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Funpepper

вообще поебать. я посижу 15 суток но поддерживать гандона с сво головного мозга не буду

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Случайные фотографии

просто не надо озвучивать под запись это.

были же новости яндекс в поддержке за отмену таких такси ничего не делает.
"просто не могу по религиозным или моральным убеждениям пользоваться такси с такими наклейками."

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VikGrig

Типичная байка думать о себе как о нужном экземпляре для топлы дядей майоров :))))))))/
Простой люд им не интересен, хватит себе цену набивать.

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Полит Зак Лючённый

https://www.google.com/amp/s/tass.ru/proisshestviya/15513397/amp
https://www.google.com/amp/s/takiedela.ru/news/2022/04/07/uchitelnica-penza-fyeyk/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.interfax.ru/amp/839272

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GPT-Либерал-смузихлёб

сейчас, в период репрессии и цензуры работает принцип: "мели Емеля, твоя неделя". За войну только маргиналы при поддержки полицейской диктатуры, которую путин выделил в привилегированный класс

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Вадим Д.

Хил и скуден день воскресный на события.

Разве что МТС теперь тоже будет мудрить с клонами приложения и таки почему Райффайзен такой хитрый? Уж не потому ли ... Но об этом в следующий раз.

Отличного дня 🤘🏻

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Epoch

Ситуация с МТС - это всего лишь вопрос времени. США и ЕС понравилось сжигать мосты и смотреть на огонь. Прожигатели между прочим находятся в самых комфортных условиях, нежели их народ, или как говорил один известный человек - массы)) Скоро Apple запретят принимать платежи через мобильный телефон. Тогда iPhone можно переводить на Jailbreak. Следующий банк - Райффайзен. Его уже проверяют. Летом видимо и прикроют.

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Случайные фотографии
США и ЕС понравилось сжигать мосты и смотреть на огонь.

Ага. так жгли что до сих пор не все компании вышли.

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Бедный химик

Если точнее, то всего 8% от всех зарубежных покинули чат

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ZяZя

как пропало? украл может кто?

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AutoBuy.by

@Маша Цепелева моя заметка была опубликована на 5 минут раньше вашей статьи

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Alexey Petrov

Стикер так и не успел получить. Но думаю, МТС этот проект не забросит, увидим приложение-перезалив от ИПшника.

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Блаженный огонь
увидим приложение-перезалив от ИПшника.

Так и побеждаем

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Leonid Bushuev
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках продолжает снижаться, посчитали в «Циане». В феврале она составила 21,2 тысячи рублей в месяц для однокомнатных квартир, и 30,5 тысячи рублей — для двухкомнатных.

Очередной признак скоро краха экономики!

Приложение МТС Pay для работы с платёжными стикерами исчезло из App Store. Компания запустила его 1 февраля.

Не долго музыка играла....

Financial Times проанализировала, почему австрийский «Райффайзенбанк» продолжает работать в России и как это повлияло на его рекордную прибыль.

Дык поддерживают кровавый режим и войну. Очевидно же. В гааге им напомнят.

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Телефонный пришелец

ты сам от себя не устал?

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Leonid Bushuev

эм, а должен? с чего вообще взяла, что есть такие предпосылки?)

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Телефонный пришелец

да я заметила, что предпосылок нет)
Ладно, подождём)

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Leonid Bushuev

Пока ждём, можно приятно общаться :)

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Рыжий

Работа у него такая

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Dark Soul

Потому что Райфайзенбанк в России не австрийский.

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Leonid Bushuev

и вся статья об этом!?

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iDark Ogr

Делайте ставки сколько всего дней будет

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Рыжий

А смысл делать ставку, если мы уже проиграли

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Ray Smith

Опять ябловодам указали на их место? Ну запретил Тим Кук платить телефоном, ЗАПРЕТИЛ - нет все равно пытаются из говна и палок собрать аналоги.

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Dark Soul

Вообще то запрет на проведение операций исходит от правительств сша и Европы, но дурачкам не понять. То что с андроидофонов можно платить или ставить левые apk скорее говорит о бардаке и уязвимости системы. Если можно это, то можно и многое другое. Что и доказывает череда постоянных утечек и взломов. Аналитика это не ваше, не пытайтесь. Лучше возьмите метлу и выполняйте свою работу.

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Ray Smith

Samsung Pay вполне себе работает. Опять же есть Мир Пей. Без всяких танцев с бубном ставится из магазина.
Но рабам яблока не понять - они скорее стикер на лоб налепят, чем признают, что их экосистема их намеренно ограничивает.

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Случайные фотографии

так они сбер левым способом уже ставят в отделениях сбера. по проводу.

а на андроиде это архитектура, линукс и вообще свобода.

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Evgeny Voronkov

… не долго фраер танцевал

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NeuroMa

Помню у мтс банка взял кредитку на 50 тысяч рублей. Так у них платеж ежемесячный был 5000р и если только гасить кредит, на погашение ушло бы 3 года 😂

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Внешний хот-дог

Это ж как надо кредиткой пользоваться, чтобы в платеж 5к уйти

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