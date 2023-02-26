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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.

Курсы на Мосбирже: доллар — 76,13 рубля, евро — 80,38 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 75,4 рубля, евро — 79,55 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,13 рублей.

Кто и как адаптируется

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках продолжает снижаться, посчитали в «Циане». В феврале она составила 21,2 тысячи рублей в месяц для однокомнатных квартир, и 30,5 тысячи рублей — для двухкомнатных.

Какие есть проблемы и трудности

Приложение МТС Pay для работы с платёжными стикерами исчезло из App Store. Компания запустила его 1 февраля.

Контекст

Financial Times проанализировала, почему австрийский «Райффайзенбанк» продолжает работать в России и как это повлияло на его рекордную прибыль.

В результате санкций импорт российских товаров в страны ЕС сократился почти на 60%, посчитали в Еврокомиссии. Ведомство оценило торговые санкции десятого пакета в €12,7 млрд.

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