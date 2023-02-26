День 368: приложение для платёжных стикеров «МТС Pay» пропало из App Store Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 23-27 февраля: доллар — 74,70 рубля, евро — 79,57 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,13 рублей.
Кто и как адаптируется
Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках продолжает снижаться, посчитали в «Циане». В феврале она составила 21,2 тысячи рублей в месяц для однокомнатных квартир, и 30,5 тысячи рублей — для двухкомнатных.
Какие есть проблемы и трудности
Приложение МТС Pay для работы с платёжными стикерами исчезло из App Store. Компания запустила его 1 февраля.
Контекст
Financial Times проанализировала, почему австрийский «Райффайзенбанк» продолжает работать в России и как это повлияло на его рекордную прибыль.
В результате санкций импорт российских товаров в страны ЕС сократился почти на 60%, посчитали в Еврокомиссии. Ведомство оценило торговые санкции десятого пакета в €12,7 млрд.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 25 февраля — здесь.
яндекс вырос в глазах
вообще иронично что чел с з на машинке работает бомбилой за 3 копейки и то на дядю
Обычно эти наклейки и вижу на автовазе гнилом, или на некроиномарках 90х годов. В общем целевая аудитория машины до 700 000 тыр. Что как бэ намекает на уровень развития этих персонажей
А я наоборот в Мск вижу их на крузаках, lx570 и подобных крупных джипах
Это вторая категория — чиновники и силовики. Но эти клеят уже не «по велению души».
А ты на каком уровне развития, от 700к рублей?
а бюджетников сколько? стадо сосальное
А стаду нужен не пастух, стаду нужен палач
в принципе все логично. если я закажу такси и приедет зиганутый черт то он автоматически пойдет нахуй вместе со страйком в яндекс. и вообще в целом это косвенно свидетельствует о масштабах реальной поддержки населением этой ебанутой повесточки.
а потом к тебе постучит товарищ майор в дверь и выпишут 15 суток за дискредитацию
вообще поебать. я посижу 15 суток но поддерживать гандона с сво головного мозга не буду
просто не надо озвучивать под запись это.
были же новости яндекс в поддержке за отмену таких такси ничего не делает.
"просто не могу по религиозным или моральным убеждениям пользоваться такси с такими наклейками."
Типичная байка думать о себе как о нужном экземпляре для топлы дядей майоров :))))))))/
Простой люд им не интересен, хватит себе цену набивать.
https://www.google.com/amp/s/tass.ru/proisshestviya/15513397/amp
https://www.google.com/amp/s/takiedela.ru/news/2022/04/07/uchitelnica-penza-fyeyk/amp/
https://www.google.com/amp/s/www.interfax.ru/amp/839272
сейчас, в период репрессии и цензуры работает принцип: "мели Емеля, твоя неделя". За войну только маргиналы при поддержки полицейской диктатуры, которую путин выделил в привилегированный класс
Хил и скуден день воскресный на события.
Разве что МТС теперь тоже будет мудрить с клонами приложения и таки почему Райффайзен такой хитрый? Уж не потому ли ... Но об этом в следующий раз.
Отличного дня 🤘🏻
Ситуация с МТС - это всего лишь вопрос времени. США и ЕС понравилось сжигать мосты и смотреть на огонь. Прожигатели между прочим находятся в самых комфортных условиях, нежели их народ, или как говорил один известный человек - массы)) Скоро Apple запретят принимать платежи через мобильный телефон. Тогда iPhone можно переводить на Jailbreak. Следующий банк - Райффайзен. Его уже проверяют. Летом видимо и прикроют.
Ага. так жгли что до сих пор не все компании вышли.
Если точнее, то всего 8% от всех зарубежных покинули чат
как пропало? украл может кто?
@Маша Цепелева моя заметка была опубликована на 5 минут раньше вашей статьи
Стикер так и не успел получить. Но думаю, МТС этот проект не забросит, увидим приложение-перезалив от ИПшника.
Так и побеждаем
Очередной признак скоро краха экономики!Приложение МТС Pay для работы с платёжными стикерами исчезло из App Store. Компания запустила его 1 февраля.
Не долго музыка играла....Financial Times проанализировала, почему австрийский «Райффайзенбанк» продолжает работать в России и как это повлияло на его рекордную прибыль.
Дык поддерживают кровавый режим и войну. Очевидно же. В гааге им напомнят.
ты сам от себя не устал?
эм, а должен? с чего вообще взяла, что есть такие предпосылки?)
да я заметила, что предпосылок нет)
Ладно, подождём)
Пока ждём, можно приятно общаться :)
Работа у него такая
Потому что Райфайзенбанк в России не австрийский.
и вся статья об этом!?
Делайте ставки сколько всего дней будет
А смысл делать ставку, если мы уже проиграли
Опять ябловодам указали на их место? Ну запретил Тим Кук платить телефоном, ЗАПРЕТИЛ - нет все равно пытаются из говна и палок собрать аналоги.
Вообще то запрет на проведение операций исходит от правительств сша и Европы, но дурачкам не понять. То что с андроидофонов можно платить или ставить левые apk скорее говорит о бардаке и уязвимости системы. Если можно это, то можно и многое другое. Что и доказывает череда постоянных утечек и взломов. Аналитика это не ваше, не пытайтесь. Лучше возьмите метлу и выполняйте свою работу.
Samsung Pay вполне себе работает. Опять же есть Мир Пей. Без всяких танцев с бубном ставится из магазина.
Но рабам яблока не понять - они скорее стикер на лоб налепят, чем признают, что их экосистема их намеренно ограничивает.
так они сбер левым способом уже ставят в отделениях сбера. по проводу.
а на андроиде это архитектура, линукс и вообще свобода.
… не долго фраер танцевал
Помню у мтс банка взял кредитку на 50 тысяч рублей. Так у них платеж ежемесячный был 5000р и если только гасить кредит, на погашение ушло бы 3 года 😂
Это ж как надо кредиткой пользоваться, чтобы в платеж 5к уйти