«Магнит» с 27 марта закроет платёжный сервис Magnit Pay Статьи редакции
Причины закрытия ритейлер не назвал.
- До 27 марта «Магнит» просит пользователей потратить либо вывести остаток средств.
- Сделать это можно в магазинах «Магнита» — оплатив покупку по QR-коду, а также потратить средства на оплату интернета, сотовой связи или транспортных карт. Можно купить что-то в интернет-магазине или вывести остатки на карту любого банка.
- «Магнит» запустил Magnit Pay в декабре 2020 года в партнёрстве с ВТБ — это виртуальная карта в приложении ритейлера для бесконтактной оплаты покупок. Хранить на карте можно не больше 60 тысяч рублей одновременно, а тратить в месяц — не больше 200 тысяч рублей. Сервис должен был стать первым этапом создания суперприложения «Магнита» на базе программы лояльности.
- Позже к сервису добавили другие функции: оплату связи, интернета и телевидения и пополнение карт «Тройка» и «Стрелка» без комиссии, а также оплату по QR-коду в собственных магазинах: его нужно показать на кассе дважды, в первый раз как карту лояльности, во второй — как карту для совершения платежа. За это покупатели получали бонус — 0,5% от суммы покупки в виде баллов «Магнита».
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Так я узнал, что существовал Магнит Pay
Как узнали, так и забудьте.
Я из лесу вышел... и обратно зашёл. Вроде этого.
Только вчера в приложении их увидел, хотел даже попробовать, а тут вон оно как...
Коллега 🫱🏻🫲🏼🫣
Им кто-то пользовался разве?
Я пытался. Было неудобно. Очень глупой показалась сама идея просить покупателей ради слегка повышенного кэшбэка перечислять деньги на какую-то левую карту перед покупкой. Да и плюшек в магните в принципе мало в сравнении с другими сетями.
Эм... Потому что он на хрен никому не сдался? (-:
Ну угадал же!
Эти скидочные карты у каждого магазина есть. Тоже дома валяется кипа от разных, только хрен толку есть, как уменьшается толщина кошелька в геометрической прогрессии, так и продолжает, есть карта или нет. Уже хуй забил, а уж приложениями этими засирать телефон, нах нужно
Не, скидочные, понятно. Тут у них своя платёжная карта для бесконтактной оплаты была. Оказывается (-:
По причине юблока на уровне подсознания проходит мимо. Просто ещё одна карта в кипе скидочных была бы. Представь, либо кипу карт с собой таскай, включая карту магнита для оплаты, либо тонну приложений в телефоне.
У меня есть приложение для кучи карт подобных разом, а все эти штучные приложения мертворождённые, как правило – себе пусть оставят.
ого, даже такое было? магнит под боком, ни разу ничего подобного не видел и не слышал...
Они не раздавали карты. Это было в приложении. Склоняли в партнёрстве с Уралсиб банк, магнит pay, ВТБ, Тинькофф. с разными пытались мутить, но что-то у них видимо не пошло. столько мусора тем более бонусы 0,5%. Это ни о чём
Каждый раз переводить деньги для оплаты только в Магните такое себе занятие, а хранить там деньги и расплачиваться с этой карты никому не нужно.
Pytorochka Pay есть?
Учитывая какой у них глючный софт и глючное приложение... Я бы опасался связываться с Пятёрочка pay
у них обычные то карты лояльности полгода поломатые были
Или повесит на холодильник...
Помним, любим, скорбим...
А что это вообще?
Сервис, который не смог...
Вот что происходит, когда нет рекламы
......... (
Адблок работает )))
ну где он работает, сервис был внутри апки, как бы хочешь юзай не хочешь не надо, собственно на том благополучно сдох ибо нохуа
Зачем Magnit Pay, когда есть KDPay?
А KDPay где-то работает помимо Калининградской области?
Ни хао ехё рен