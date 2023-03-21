Финансы
Евгения Евсеева

«Магнит» с 27 марта закроет платёжный сервис Magnit Pay Статьи редакции

Причины закрытия ритейлер не назвал.

  • До 27 марта «Магнит» просит пользователей потратить либо вывести остаток средств.
  • Сделать это можно в магазинах «Магнита» — оплатив покупку по QR-коду, а также потратить средства на оплату интернета, сотовой связи или транспортных карт. Можно купить что-то в интернет-магазине или вывести остатки на карту любого банка.
  • «Магнит» запустил Magnit Pay в декабре 2020 года в партнёрстве с ВТБ — это виртуальная карта в приложении ритейлера для бесконтактной оплаты покупок. Хранить на карте можно не больше 60 тысяч рублей одновременно, а тратить в месяц — не больше 200 тысяч рублей. Сервис должен был стать первым этапом создания суперприложения «Магнита» на базе программы лояльности.
  • Позже к сервису добавили другие функции: оплату связи, интернета и телевидения и пополнение карт «Тройка» и «Стрелка» без комиссии, а также оплату по QR-коду в собственных магазинах: его нужно показать на кассе дважды, в первый раз как карту лояльности, во второй — как карту для совершения платежа. За это покупатели получали бонус — 0,5% от суммы покупки в виде баллов «Магнита».

#новость #магнит

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26 комментариев
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 Артем Иванов

Так я узнал, что существовал Магнит Pay

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Илья Попов

Как узнали, так и забудьте.
Я из лесу вышел... и обратно зашёл. Вроде этого.

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Март Свитшотов

Только вчера в приложении их увидел, хотел даже попробовать, а тут вон оно как...

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Максим Хромов

Коллега 🫱🏻‍🫲🏼🫣

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abubas

Им кто-то пользовался разве?

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Ilya Konovalenko

Я пытался. Было неудобно. Очень глупой показалась сама идея просить покупателей ради слегка повышенного кэшбэка перечислять деньги на какую-то левую карту перед покупкой. Да и плюшек в магните в принципе мало в сравнении с другими сетями.

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Вадим Д.

Эм... Потому что он на хрен никому не сдался? (-:
Ну угадал же!

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Евгений Широков

Эти скидочные карты у каждого магазина есть. Тоже дома валяется кипа от разных, только хрен толку есть, как уменьшается толщина кошелька в геометрической прогрессии, так и продолжает, есть карта или нет. Уже хуй забил, а уж приложениями этими засирать телефон, нах нужно

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Вадим Д.

Не, скидочные, понятно. Тут у них своя платёжная карта для бесконтактной оплаты была. Оказывается (-:

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Евгений Широков

По причине юблока на уровне подсознания проходит мимо. Просто ещё одна карта в кипе скидочных была бы. Представь, либо кипу карт с собой таскай, включая карту магнита для оплаты, либо тонну приложений в телефоне.

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Вадим Д.

У меня есть приложение для кучи карт подобных разом, а все эти штучные приложения мертворождённые, как правило – себе пусть оставят.

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Neutron

ого, даже такое было? магнит под боком, ни разу ничего подобного не видел и не слышал...

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Владимир Щебуняев

Они не раздавали карты. Это было в приложении. Склоняли в партнёрстве с Уралсиб банк, магнит pay, ВТБ, Тинькофф. с разными пытались мутить, но что-то у них видимо не пошло. столько мусора тем более бонусы 0,5%. Это ни о чём

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Михаил Толстых

Каждый раз переводить деньги для оплаты только в Магните такое себе занятие, а хранить там деньги и расплачиваться с этой карты никому не нужно.

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При себе ничего нет

Pytorochka Pay есть?

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Владимир Щебуняев

Учитывая какой у них глючный софт и глючное приложение... Я бы опасался связываться с Пятёрочка pay

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неформат

у них обычные то карты лояльности полгода поломатые были

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Сергей

Или повесит на холодильник...

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Монументальный Утконос

Помним, любим, скорбим...
А что это вообще?

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Дмитрий Косатиков

Сервис, который не смог...

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Alex Ch

Вот что происходит, когда нет рекламы
......... (

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Невероятный Блондин

Адблок работает )))

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неформат

ну где он работает, сервис был внутри апки, как бы хочешь юзай не хочешь не надо, собственно на том благополучно сдох ибо нохуа

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Константин Мазунин

Зачем Magnit Pay, когда есть KDPay?

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Ilya Konovalenko

А KDPay где-то работает помимо Калининградской области?

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M-S-R

Ни хао ехё рен

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