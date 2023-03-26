День 396: завод Nokian Tyres перешёл в собственность «Татнефти» Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 25-27 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,5 рубля.
Кто и как адаптируется
Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешёл в собственность «Татнефти». Стороны закрыли сделку в середине марта 2023 года.
Какие есть проблемы и трудности
«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.
Контекст
Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.
Материал дополняется
Новости предыдущего дня, 25 марта — здесь.
Ну чего сказать ))) Полимеры просрали. Авиацию просрали. Нефтянку просрали. Все советское наследие просрали. Начинаем просирать наследие "западных партнеров" ¯\_(ツ)_/¯
Интересно, а к примеру, производство катализаторов для нефтепереработки, которое с нуля за последние десять лет создали, это что? Тоже все просрали?
За то есть православие и духовность и экономический суверенитет ! Аминь !
О боги, как же вам сложно жить🤦🏻♂️
даже интересно, почему вы такой вывод сделали, прочитав пост . Или пост не важен, главное сказать, что у нас одно гэ, не то что в славных Европах и Штатах?
Про...е как национальная идея...
Tatyres
Угу. "Красногвардейская атака на капитал", буквальная цитата февраля 1917-го одной лысой мумии с полным родом психов, самоубийц и братом-террористом. В ноябре реализовали.
Татkian…
https://youtu.be/wlv46U8qh_Y
Россиян призвали не бояться ездить в Зимбабве.
По словам замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Ника Мангваны, власти в курсе стереотипов об африканских странах и стремятся продвигать реальный образ Зимбабве через фильмы и рекламу. «Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ - через фильмы, рекламную продукцию», - сказал он «РИА Новости».
Ох уж эти стереотипы ))) Но мы-то люди просвещенные, смотрели передачи про зимбабвийскую Ваканду. Вибраниум и прочее.
Почему то они сами всегда предпочитали на загнивающий запад ездить вместо Африки.
Так нет же джунглей! Человек животное не дикое, да, а слоны они вообще на деревьях гнездятся:)
Главное чтобы не съели, а так очень даже не плохо
Был в Зимбабве, там ок. Ещё одна страна. Водопад, много развлечений.
Толи дело Европа и сша, туда опасно ездит, там геи загнивают. А то мало ли, съездят люди, еще, того глядишь, свободой и либеральной идеей проникнутся😱 только в духоскрепный Зимбабве. Только далеко от отеля не отходите, а то могут людоеды похитить😁 нет, серьезно, из всех стран в Африке, именно Зимбабве. Еще бы Сомали или Конго порекомендовали бы. Есть же относительно безопасные страны. Кения например. Уж точно не Зимбабве. Только такие союзнички у деда и остались. Еще надо в Эритрею рекомендовать ехать. Том тоже безопасно, это точно.
Ну его, этот Баден-Баден ваш...
Нам и в Мухосранске хорошо ;)
Самолётеги конфисковали, хнык хнык
Я может крамолу напишу, но не понимаю, почему всем этим компаниям дают что-то продавать. В текущей ситуации в этом нет никакого смысла, гораздо разумнее было бы национализировать и передать это Татнефти а не платить им деньги.
О мсье бандит.
И поделить.
Не имея базовых прав собственности, хоть и сильно искаженных, инвестиционный рейтинг страны будет еще сильнее падать. Дружественные сейчас страны тоже подумают стоит ли тут вести бизнес(сложнее купи-продай), инвестировать в производство и тд
Посмотрим к чему приведет. Шины норм, производство главное не останавливать.«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.
На шаг назад, в развитии человечества :(Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.
Ничего, другие соседи скоро туда заселятся, правда же?)
были
Можно найти позитив и в раке мозга, главное задаться целью ))
Состоятельные россияне переезжают в Баден-Баденск
Ждём
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
Нью-Васюки
Сначала Карловы Вары, потом Баден-Баден… дальше Куршавель?
рано или поздно копилки везде закончатся, тогда и вспомнят про россиюшку, которая ждет всех дома, несмотря ни на что
Ну в Татнефть входят уже несколько предприятий, которые с шинами связаны. Какой не какой опыт в этой сфере есть.
Нижнекамские тоже их?
Через пару лет будут площади под склады всяким ВБ и Озонам сдавать. За год все просрали, черти.
Склады будут забиты фуфайками, валенками и балалайками, это ли не рай?
Икеа сдается под склады? Или еще нет?
Совершенно не жалко конфискованные самолеты.
По поводу Nokian Tyres - долго они держались
наконец то конкурент Белшине появится. А то давненько говна не видали.
У Татнефть уже есть Кама и Viatti. Потребитель купит шины Кама или Viatti с завода во Всеволжске? Под каким брендом их будут выпускать, ясно что не Nokian, не для того они с рынка уходили.
Можно ли шины с бывшего завода Nokian считать произведенными по технологии Nokian и написать в рекламе про это? Было там импортное сырье, секретные компоненты, секретные добавки запатентованные Nokian, или там было только отечественное сырье? Вопросов пока больше чем ответов.
батяня комбат уехал и всё, осиротел Баден-Баден
Почистили вилкой получается.
Нет больше Нокиан. Помянем