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Финансы
Маша Цепелева

День 396: завод Nokian Tyres перешёл в собственность «Татнефти» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Это текст от 26 марта. Главное за следующий день, 27 марта — здесь.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 25-27 марта: доллар — 76,44 рубля, евро — 82,39 рубля.

Курсы на закрытии Мосбиржи в пятницу, 24 марта: доллар — 77,07 рубля, евро — 82,71 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 77,09 рубля, евро — 82,95 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 79,5 рубля.

Кто и как адаптируется

Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешёл в собственность «Татнефти». Стороны закрыли сделку в середине марта 2023 года.

Какие есть проблемы и трудности

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.

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Контекст

Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.

Материал дополняется

Новости предыдущего дня, 25 марта — здесь.

#новость

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214 комментариев
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 Vasili Kubarev

Ну чего сказать ))) Полимеры просрали. Авиацию просрали. Нефтянку просрали. Все советское наследие просрали. Начинаем просирать наследие "западных партнеров" ¯\_(ツ)_/¯

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Roman Tarasov

Интересно, а к примеру, производство катализаторов для нефтепереработки, которое с нуля за последние десять лет создали, это что? Тоже все просрали?

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69 комментариев
Мики Маус

За то есть православие и духовность и экономический суверенитет ! Аминь !

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7 комментариев
Сергей Я

О боги, как же вам сложно жить🤦🏻‍♂️

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8 комментариев
Кира Логачева

даже интересно, почему вы такой вывод сделали, прочитав пост . Или пост не важен, главное сказать, что у нас одно гэ, не то что в славных Европах и Штатах?

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20 комментариев
Makar Homenko

Про...е как национальная идея...

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Роман

Tatyres

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S1m0ne

Угу. "Красногвардейская атака на капитал", буквальная цитата февраля 1917-го одной лысой мумии с полным родом психов, самоубийц и братом-террористом. В ноябре реализовали.

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5 комментариев
шатал устоев

Татkian…

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Куртуазный маньерист

https://youtu.be/wlv46U8qh_Y

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1 комментарий
Анти Космонавт

Россиян призвали не бояться ездить в Зимбабве.

По словам замминистра информации, СМИ и телекоммуникации Ника Мангваны, власти в курсе стереотипов об африканских странах и стремятся продвигать реальный образ Зимбабве через фильмы и рекламу. «Люди думают, что мы живем в джунглях, спим на деревьях и едим диких животных. Это все неправда, и нам нужно продвигать реальный образ - через фильмы, рекламную продукцию», - сказал он «РИА Новости».

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Vasili Kubarev

Ох уж эти стереотипы ))) Но мы-то люди просвещенные, смотрели передачи про зимбабвийскую Ваканду. Вибраниум и прочее.

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4 комментария
Dimitri

Почему то они сами всегда предпочитали на загнивающий запад ездить вместо Африки.

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шатал устоев

Так нет же джунглей! Человек животное не дикое, да, а слоны они вообще на деревьях гнездятся:)

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6 комментариев
Black7

Главное чтобы не съели, а так очень даже не плохо

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Алeкcандр Блoxин

Был в Зимбабве, там ок. Ещё одна страна. Водопад, много развлечений.

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1 комментарий
Сасок
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Сасок

Толи дело Европа и сша, туда опасно ездит, там геи загнивают. А то мало ли, съездят люди, еще, того глядишь, свободой и либеральной идеей проникнутся😱 только в духоскрепный Зимбабве. Только далеко от отеля не отходите, а то могут людоеды похитить😁 нет, серьезно, из всех стран в Африке, именно Зимбабве. Еще бы Сомали или Конго порекомендовали бы. Есть же относительно безопасные страны. Кения например. Уж точно не Зимбабве. Только такие союзнички у деда и остались. Еще надо в Эритрею рекомендовать ехать. Том тоже безопасно, это точно.

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Франсиско Пухольс

Ну его, этот Баден-Баден ваш...

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Vasili Kubarev

Нам и в Мухосранске хорошо ;)

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9 комментариев
GG

Самолётеги конфисковали, хнык хнык

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Перечитатель
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Дмитрий М

Я может крамолу напишу, но не понимаю, почему всем этим компаниям дают что-то продавать. В текущей ситуации в этом нет никакого смысла, гораздо разумнее было бы национализировать и передать это Татнефти а не платить им деньги.

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Олег Ивахнов

О мсье бандит.

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9 комментариев
GG

И поделить.

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Борис Вишневский

Не имея базовых прав собственности, хоть и сильно искаженных, инвестиционный рейтинг страны будет еще сильнее падать. Дружественные сейчас страны тоже подумают стоит ли тут вести бизнес(сложнее купи-продай), инвестировать в производство и тд

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Leonid Bushuev
Шинный завод Nokian Tyres в Ленобласти перешёл в собственность «Татнефти». Стороны закрыли сделку в середине марта 2023 года.

Посмотрим к чему приведет. Шины норм, производство главное не останавливать.

«Роскосмос» и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по проекту ExoMars-2022. Это был совместный проект по исследованию Марса для поиска доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на планете.

На шаг назад, в развитии человечества :(

Немецкий курорт Баден-Баден столкнулся с большим оттоком туристов из России. Большинство состоятельных россиян продали свою недвижимость там, а из-за санкций в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден конфисковали несколько самолетов.

Ничего, другие соседи скоро туда заселятся, правда же?)

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S1m0ne
Шины норм

были

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10 комментариев
Vasili Kubarev

Можно найти позитив и в раке мозга, главное задаться целью ))

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Балкон.Ру

Состоятельные россияне переезжают в Баден-Баденск

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S1m0ne

Ждём
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)

Париж (Челябинская область)
Париж — село в Нагайбакском районе Челябинской области России Административный центр Парижского…
ru.wikipedia.org
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2 комментария
Alex Shevchenko

Нью-Васюки

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Kruason

Сначала Карловы Вары, потом Баден-Баден… дальше Куршавель?

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

рано или поздно копилки везде закончатся, тогда и вспомнят про россиюшку, которая ждет всех дома, несмотря ни на что

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13 комментариев
Станислав

Ну в Татнефть входят уже несколько предприятий, которые с шинами связаны. Какой не какой опыт в этой сфере есть.

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Андрей Мельник

Нижнекамские тоже их?

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5 комментариев
Kiss1nger

Через пару лет будут площади под склады всяким ВБ и Озонам сдавать. За год все просрали, черти.

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GG

Склады будут забиты фуфайками, валенками и балалайками, это ли не рай?

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Alexey Remizov

Икеа сдается под склады? Или еще нет?

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Alexey Dymov

Совершенно не жалко конфискованные самолеты.
По поводу Nokian Tyres - долго они держались

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Bazooka Sooka

наконец то конкурент Белшине появится. А то давненько говна не видали.

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Иван

У Татнефть уже есть Кама и Viatti. Потребитель купит шины Кама или Viatti с завода во Всеволжске? Под каким брендом их будут выпускать, ясно что не Nokian, не для того они с рынка уходили.
Можно ли шины с бывшего завода Nokian считать произведенными по технологии Nokian и написать в рекламе про это? Было там импортное сырье, секретные компоненты, секретные добавки запатентованные Nokian, или там было только отечественное сырье? Вопросов пока больше чем ответов.

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Гена Иванов

батяня комбат уехал и всё, осиротел Баден-Баден

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GG

Почистили вилкой получается.

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M-S-R

Нет больше Нокиан. Помянем

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