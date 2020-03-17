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Еда
Лиана Липанова
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Российские сервисы доставки продуктов зафиксировали резкий рост количества заказов на фоне вспышки коронавируса Материал редакции

Некоторые сервисы увеличили или ввели минимальную сумму заказа.

28 комментариев
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Сервисы доставки продуктов зафиксировали резкий рост количества заказов на фоне вспышки коронавируса Covid-19. В iGooods спрос на доставку вырос в четыре раза с 9 по 15 марта по сравнению с предыдущей неделей, сообщили vc.ru в компании.

В 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы, рассказал представитель сервиса. Быстрее всего спрос растёт в Москве и Санкт-Петербурге. Средний чек вырос на 25% и достиг 4600 рублей. В комментариях к заказу некоторые пользователи просят курьеров надеть медицинскую маску в случае недомогания, оставить товары под дверью или прислать продукты с большим сроком годности.

Из-за этого увеличилось время сборки заказа — обычно на это уходит 40 минут, сейчас 1,5-2 часа, объяснили в компании.

Мы усиливаем штат курьеров, задействуем все доступные ресурсы по подбору персонала, чтобы справиться с наплывом заказов. Каждый день наши сотрудники проходят медобследование перед выходом на работу.

Мы рассчитываем, что ритейлеры будут прикладывать усилия для более быстрого пополнения полок, чтобы не допустить дефицита продуктов. По нашим оценкам, повышенный спрос на доставку сохранится как минимум в ближайшие пару месяцев.

Григорий Кунис
управляющий и сооснователь iGooods

В Ozon минимальная сумма заказа увеличилась до 999 рублей, говорится на сайте сервиса. В разделе «Супермаркет» с быстрой доставкой продуктов по Москве минимальная сумма заказа выросла с 1000 до 2500 рублей.

Для заказов на сумму меньше 3500 рублей экспресс-доставка за 40 минут стоила от 249 до 299 рублей, за два часа — от 99 до 249 рублей в зависимости от суммы заказа. Вечером 16 марта сервис перестал принимать заказы на экспресс-доставку в Москве из-за нехватки курьеров.

В компании рассказали vc.ru, что продажи продуктов и товаров повседневного спроса «растут быстрее, чем в обычной ситуации» — за последнюю неделю спрос вырос на 20%. Кроме того, набирает популярность бесконтактная доставка, а также доставка в постаматы — на неё сейчас приходится 25% заказов.

«Самокат» ввёл минимальную сумму заказа в 250 рублей в Москве и Санкт-Петербурге — ранее пользователи могли заказать товары на любую сумму. Сколько продлятся ограничения в «Самокате» не уточнили.

В компании сообщили vc.ru, что за 14-15 марта количество заказов в сервисе увеличилось почти на 20%. «Самокат» отмечает рост заказов в отдельных категориях товаров — но пока по ним нет дефицита.

В сервисе «Утконос» обещают доставить продукты в Москве только 27 марта, а минимальная сумма доставки на дом составляет 2500 рублей. Прирост заказов в денежном выражении за 14-15 марта увеличился на 292% по сравнению с 7-8 марта, рассказал «Коммерсанту» коммерческий директор «Утконоса» Михаил Толоконников.

16 марта онлайн-магазин «Перекрёсток» увеличил минимальную сумму заказа в Москве в четыре раза — до 4000, а 17 марта — до 5000 рублей. Ближайшая доставка в «Перекрёстке» по Санкт-Петербургу возможна только через два дня — 19 марта, в Москве нет возможности выбрать время доставки до 21 марта.

#новость #коронавирус #доставкапродуктов

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28 комментариев
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Mihael Isaev

4

Удивительно 

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Ilya Miroshnichenko

3

А маски курьерам дают или забили?

ХЗ, сейчас вроде если не в центре миллионника живешь (но в городе), то магазинов уйма - реально два шага, просто приходить не в традиционный час пик и контактов будет минимально

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Sergei Timofeyev

Ilya
2

Здоровым людям маска не поможет.

Ответить

Ilya Miroshnichenko

Sergei
0

Ну, во-первых, по рекомендациям вроде как поможет если носить правильно, а, во-вторых, поможет если курьер пусть не температурит, но уже переносчик

Ответить

Sergei Timofeyev

Ilya
2

Не поможет. Никак. Курьер - это физические нагрузки. Маски хватит на 10-15 минут.

Ответить

Oleg Arkhangelsky

Ilya
0

На сайте ВОЗ написано четко: "Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV."

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks

Ответить

Masha Kovalyova

Oleg
0

Это следует читать как "поможет, но оставьте маски тем, кому они нужнее".

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Федя Родион

3

А если повар чихнул или курьер плюнул в еду? Недавно президент конституцию плюнул, а от курьера можно что угодно ожидать.

Ответить

Андрей Пятин

Федя
0

красиво

Ответить

Rus Zay

1

Вот и настал их звёздный час.

Ответить

Федя Родион

Rus
0

Готовая еда от непонятных людей без последующей термической обработки? Это конец их, а не звездный час.

Ответить

Rus Zay

Федя
0

Это сарказм. те кто пережил конкурентов, и дожил до этих минут, понесут репутационный крах.

Ответить

Den Zomann

1

Когда долгохранящиеся продукты задерживаются на складах, придумывают новый конец света. И оп уже продукты не залеживаются

Ответить

Антон Руденко

1

Решил сегодня зайти в магаз за молоком и офигел, ничего нет на полках. Маразм какой-то . В доставке тоже не закажешь продукты, надо на неделю вперед. Мужик в очереди закупал масло пять бутылок и гречку шесть пачек, как будто это спасет.

Ответить

Антон Гранд

Антон
0

Моразм

Ответить

Зульфия Полевода

Антон
0

Таки маразм.

Ответить

Rus Zay

Антон
0

У нас, в Казахстане, такая же фигня.

Да и вообще, всё под копирку с РФ.

Ответить

Dmitry Ilyin

Антон
0

А что за магазин то? Сельпо-80 в Урюпинске? ;)

Ответить

Сергей Ермилов

–5
Ответить

Kim Kim

0

а я говорил... :D

Ответить

Сергей Сергеев

Kim
1

А мы не верили. Теперь будем прислушиваться. Спасибо вам!

Ответить

Кирилл Стенцов

0

Со стрессу нужно пожрать

Ответить

Коля Зуев

0

И только Лавка как доставляла, так и доставляет

Ответить

Александр Фудин

0

да ну....?

Ответить

Пенсионный Фронт

0

Маразм крепчал. 

Ответить

Max Pashkov

Пенсионный
0

Бумага исчезала...

Ответить

Алексей Штейн

0

Вчера испытал на сбее. Пользуюсь в Питере самокатом, их склад через дом от меня, всегда приносили заказ за 8 минут, в последние дни безумные задержки, вчера несли 2 часа 20 минут, а так да, оставляют у двери и звонят

Ответить

Dmitry Ilyin

0

Новая реальность: улицы пусты, по улицам шастают только курьеры в масках и Яндекс-таксисты. Люди в стрессе сидят по домам, смотрят ivi.ru за 1 рубль и жрут круглый день! ;)

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