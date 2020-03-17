Мы усиливаем штат курьеров, задействуем все доступные ресурсы по подбору персонала, чтобы справиться с наплывом заказов. Каждый день наши сотрудники проходят медобследование перед выходом на работу.

Мы рассчитываем, что ритейлеры будут прикладывать усилия для более быстрого пополнения полок, чтобы не допустить дефицита продуктов. По нашим оценкам, повышенный спрос на доставку сохранится как минимум в ближайшие пару месяцев.