Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Некоторые сервисы увеличили или ввели минимальную сумму заказа.
Сервисы доставки продуктов зафиксировали резкий рост количества заказов на фоне вспышки коронавируса Covid-19. В iGooods спрос на доставку вырос в четыре раза с 9 по 15 марта по сравнению с предыдущей неделей, сообщили vc.ru в компании.
В 80% заказов входят продукты длительного хранения: консервы, макароны и крупы, рассказал представитель сервиса. Быстрее всего спрос растёт в Москве и Санкт-Петербурге. Средний чек вырос на 25% и достиг 4600 рублей. В комментариях к заказу некоторые пользователи просят курьеров надеть медицинскую маску в случае недомогания, оставить товары под дверью или прислать продукты с большим сроком годности.
Из-за этого увеличилось время сборки заказа — обычно на это уходит 40 минут, сейчас 1,5-2 часа, объяснили в компании.
В Ozon минимальная сумма заказа увеличилась до 999 рублей, говорится на сайте сервиса. В разделе «Супермаркет» с быстрой доставкой продуктов по Москве минимальная сумма заказа выросла с 1000 до 2500 рублей.
Для заказов на сумму меньше 3500 рублей экспресс-доставка за 40 минут стоила от 249 до 299 рублей, за два часа — от 99 до 249 рублей в зависимости от суммы заказа. Вечером 16 марта сервис перестал принимать заказы на экспресс-доставку в Москве из-за нехватки курьеров.
В компании рассказали vc.ru, что продажи продуктов и товаров повседневного спроса «растут быстрее, чем в обычной ситуации» — за последнюю неделю спрос вырос на 20%. Кроме того, набирает популярность бесконтактная доставка, а также доставка в постаматы — на неё сейчас приходится 25% заказов.
«Самокат» ввёл минимальную сумму заказа в 250 рублей в Москве и Санкт-Петербурге — ранее пользователи могли заказать товары на любую сумму. Сколько продлятся ограничения в «Самокате» не уточнили.
В компании сообщили vc.ru, что за 14-15 марта количество заказов в сервисе увеличилось почти на 20%. «Самокат» отмечает рост заказов в отдельных категориях товаров — но пока по ним нет дефицита.
В сервисе «Утконос» обещают доставить продукты в Москве только 27 марта, а минимальная сумма доставки на дом составляет 2500 рублей. Прирост заказов в денежном выражении за 14-15 марта увеличился на 292% по сравнению с 7-8 марта, рассказал «Коммерсанту» коммерческий директор «Утконоса» Михаил Толоконников.
16 марта онлайн-магазин «Перекрёсток» увеличил минимальную сумму заказа в Москве в четыре раза — до 4000, а 17 марта — до 5000 рублей. Ближайшая доставка в «Перекрёстке» по Санкт-Петербургу возможна только через два дня — 19 марта, в Москве нет возможности выбрать время доставки до 21 марта.
А маски курьерам дают или забили?
ХЗ, сейчас вроде если не в центре миллионника живешь (но в городе), то магазинов уйма - реально два шага, просто приходить не в традиционный час пик и контактов будет минимально
Здоровым людям маска не поможет.
Ну, во-первых, по рекомендациям вроде как поможет если носить правильно, а, во-вторых, поможет если курьер пусть не температурит, но уже переносчик
Не поможет. Никак. Курьер - это физические нагрузки. Маски хватит на 10-15 минут.
На сайте ВОЗ написано четко: "Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV."
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
Это следует читать как "поможет, но оставьте маски тем, кому они нужнее".
А если повар чихнул или курьер плюнул в еду? Недавно президент конституцию плюнул, а от курьера можно что угодно ожидать.
Вот и настал их звёздный час.
Готовая еда от непонятных людей без последующей термической обработки? Это конец их, а не звездный час.
Когда долгохранящиеся продукты задерживаются на складах, придумывают новый конец света. И оп уже продукты не залеживаются
Решил сегодня зайти в магаз за молоком и офигел, ничего нет на полках. Маразм какой-то . В доставке тоже не закажешь продукты, надо на неделю вперед. Мужик в очереди закупал масло пять бутылок и гречку шесть пачек, как будто это спасет.
Моразм
а я говорил... :D
Маразм крепчал.
Вчера испытал на сбее. Пользуюсь в Питере самокатом, их склад через дом от меня, всегда приносили заказ за 8 минут, в последние дни безумные задержки, вчера несли 2 часа 20 минут, а так да, оставляют у двери и звонят
Новая реальность: улицы пусты, по улицам шастают только курьеры в масках и Яндекс-таксисты. Люди в стрессе сидят по домам, смотрят ivi.ru за 1 рубль и жрут круглый день! ;)
Блоги компаний
Показать еще