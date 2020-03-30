Заработная плата гендиректора — небольшая сумма для масштаба расходов всей управляющей компании, но это важный символический шаг. Я знаю, что сейчас в пиццериях, чтобы выжить и сохранить команды, отказываются от премий, а инвесторы пиццерий отказываются от дохода.

Это шаг солидарности и пример для наших партнёров-франчайзи. Нужно начинать с себя. Наше будущее важнее нашего настоящего. Я уверен в нашем будущем.