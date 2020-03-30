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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Это символический шаг, чтобы поддержать пиццерии, которые вынуждены «выживать».
Глава сети пиццерий «Додо пицца» Фёдор Овчинников заявил, что понизил собственную зарплату до «минимально возможной по законодательству суммы». Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.
В феврале 2020 года в интервью проекту «Русские норм» бизнесмен упомянул, что его зарплата составляет около 430 тысяч рублей в месяц.
Овчинников также рекомендовал всем сотрудникам управляющей компании понизить себе зарплату на ближайшие три месяца. Взамен бизнесмен предложил им получить на сумму снижения акции глобальной компании Dodo Pizza (ей принадлежит весь бизнес «Додо пиццы», включая программное обеспечение, торговые марки, франшизы во всех странах) по льготной цене. Предприниматель отметил, что Dodo Pizza в будущем выйдет на биржу.
В выходные 28-29 марта 2020 года, по данным Овчинникова, выручка сети «Додо пицца» упала более чем на 30%. Однако до этого компания смогла повысить свою эффективность, в частности, за счёт расширения ассортимента, бесконтактной доставки, самовывоза и временного закрытия части пиццерий. Компания скопила «серьёзный запас прочности», добавил Овчинников.
«Додо пицца» основана в 2011 году в Сыктывкаре. Сегодня в сети, по данным компании, свыше 600 пиццерий в 13 странах, включая США, Китай и Великобританию. В марте 2020 года выручка сети составила 1,69 млрд рублей, в феврале — 1,74 млрд рублей.
А Сечин наверняка ещё больше повысил и без того огромную зарплату
Работники все равно от премии отказались, че пропадать добру, да?
В связи с падением курса рубля. Правда, зарплата и так была в долларах, но это так, мелочи.
Вчерашние вирусологи превратились в бухгалтеров "Роснефти" ) Верим. Сечин повысил, Додопиццын понизил. Правда, цифр нет ни там, ни там, но верим.
Работают за идею!
Россию-матушку с колен поднимают не щадя живота своего
Если бы не щадили, животов бы не было. А так, их в поле да на сено, посмотрели бы как люди в деревне живут (выживают).
Подохли б от инфаркта.
Игорь Иваныч провёл многоходовочку с ценой на нефть. Премию дадут квартальную
хватит пиариться и хайповать
Хватит, потому что это не нравится Григорию Догонину?
Хватит, потому что пустобрехи.
Какая к черту зп вообще у владельца?
Ее никто не платит толком, учитывая стоимость вывода денег таким образом.
Во-вторых, они давно были ориентированы на доставку, а потому не верю я, что у них все так плохо с делами,как они хотят выставить. Растут ещё под шумок.
Вся эта пандемия для многих стал отличным инфоповодом попиариться за бесплатно, с точки зрения маркетинга это может и правильно. Но гораздо большего уважения вызывают люди, которые не пишут по каждому пуку, а молча продают машины, недвижку, спасая своих работников и бизнес.
P.S. Люблю пиццу, но от этого пира ДОДО уже так воротит за последние годы, что давно хожу в другие пиццерии.
Согласен с вами. Основатель бизнеса по умолчанию это делает, потому что это его риски в первую очередь и он так общие издержки сокращает
Верю не верю, что тебе мешает зайти на сайт и посмотреть аналитику которая у них открыта.
Вообще это его работа (и его PR специалистов). Он — лицо компании и делает всё возможное, чтобы о бренд оставался на плаву когда всем сокращают маркетинговые бюджеты. Пиццу я их уже не ем, но тому, как они смогли раскрутиться можно только позавидовать.
Ресторанный холдинг. Не знаем, что делать. Закрыли все заведения, ищем деньги на ЗП.
Чтобы доставка поддерживала холдинг от разрыва кассы, надо нарастить доставку. В 30 раз.
Вот так и живём.
а она сама в несколько раз сейчас не увеличилась?
Я уверен что ни у одного ресторана не вырастет доставка так, чтобы что-то отбивать.
В рестораны люди приходят красиво покушать, провести вечер. Блюдо на доставке ты так не «подашь»
В ресторанах большая доля спиртного в доходах, а его доставлять нельзя.
Ничё ничё, щас подсуетятся, пролоббируют, примут, будут прямо дронами в рот за щёки доставлять.
А потом и алкоголь можно будет онлайн заказывать.
Пока мы бюджеты выбьем на продвижение, мелкие но шустрые игроки уже оторвали у нас 20% уровня доставки.
Сейчас чёт-как-то двигаем, но по моим расчетам, надо вкидывать в рекламу хотя бы 2,5 миллиона рублей в месяц.
Раньше и 200-250 тысяч не вкладывали, а учитывая что денег не особо много, таких вливаний не будет.
Я нахожусь в Сочи (сразу оговорюсь, что здесь живу, а не сбежала на каникулы, а то счас закидают) - здесь на каждой забегаловке висит номер телефона доставки, без сайта, без меню, без даже соцсетей, то есть мелкие предприниматели всерьез думают, что приняли антикризисные меры и это так и работает. Верю, что у вас больше опыта и возможностей! Так или иначе, не сдавайтесь, сейчас выживут те, у кого запаса "жирка" хватит на это время))
Наверное устраивать протест против власти только. Если было ЧС, то государсво бы заплатила убытки)
Заказываю пиццу в Доминос. Третий день заказов битком и жду по часу и больше. Пицца - это как правило именно доставка. Когда вы последний раз в пиццерию ходили? Заказов не разгрести. Кризис у них, ага ага, Бедолаги. Напомнило рассказы ген. дира теремка про разорение)))
В духе Ли Якоки. Было дело он платил себе 1 доллар в год будучи президентом крупнейшей корпорации. Личный пример лучше тысячи слов.
Всегда раздражал этот дешевый популизм (сам собственник бизнеса), при всем моем глубоком уважении к Якоки (все его книжки прочитал с удовольствием).
Популизм в том, что либо у топ. менеджера или собственника дополнительные доходы (аренда от недвижимости, дивиденды, второй бизнес) либо сделаны колоссальные запасы на время "акции", так как его семья точно на доширак не перейдет, да и счета за один только свет у вилл приличные.
Этой акцией хотят засрать мозг рядовым служащим, дескать видите, я зарплату не получаю, а вы тут стоните, что уже год как не индексируем, или вообще снизили.
Ну это не совсем удачное сравнение, Федор действительно ведёт далеко не роскошный образ жизни. Конечно львиную долю его расходов берет компания, потому что он постоянно в разъездах. И заработок в 400К который у него был это тупо семейные расходы.
Пусть Сечину позвонит и посоветует..
сечин и так много сделал.. хватит с него, пусть изолируется, от всех, навсегда
Значит он лгал в интервью одному ютуберу, что на жизнь с семьёй в москве ему нужно примерно 500 тыс. в месяц со съёмом (до этого он лгал, мол зачем перебираться в москву, современные технологии позволяют работать откуда угодно). И тратил меньше или платил себе больше, раз сумел накопить.
С чего Вы взяли, что у основателя нет других доходов, кроме зп? Скорей всего дивиденды там на порядки превышают зарплату.
он владелец акций, зачем ему вообще ЗП, на дивах живет) + пару сотен миллион рублей на депозитах, там на одни проценты можно кайфовать 100 лет
Откуда взяться этим деньгам, вы видели расходы компании? Удивлюсь если они вообще в прибыль вышли. У них есть инвесторы, но инвесторы не дадут складывать кеш себе лично на депозиты.
В Алматы пицца стала дороже где то на 30%. Курьер был в маске но без перчаток.
Сегодня был рядом с ближайшей к себе додопицца, курьер мыл руками без перчаток коврики в своей машине...
В общем жесть полная. Хорошо что Овчинников не забывает о пиаре в такое время.
Проверил старые заказы. Нет, не подорожала, оказывается всегда слишком дофига стоила...
Охренеть просто.
Не люблю саму пиццу (тут уж на вкус и цвет), но компанию очень уважаю.
В знак солидарности заказал две средних. PR сработал)
Предполагаю, что это правильное решение, я в своей компании цены сбросил в 2 раза. Потому что мое мнение, если мы будем на все сейчас задирать цены, мы просто умрем и этот путь мы уже знаем. Это тупик. А если понижать, тут есть шанс выжить.
Что еще за акции глобальной компании и что за льготная цена, если у компании даже индикативных котировок нет?
Разработчикам зарплату тоже понизили? Они же часть управляющей компании?
Мне кажется на свою зп он так чисто пару раз на педикюр сходил , основные лямы то в банке )
Федя, конечно, молодец, но что там с анонсированными антисептиками и масками по себестоимости?
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