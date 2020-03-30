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Галина Мубаракшина
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Фёдор Овчинников понизил себе зарплату до «минимально возможной» и предложил франчайзи «Додо пиццы» поступить так же Материал редакции

Это символический шаг, чтобы поддержать пиццерии, которые вынуждены «выживать».

56 комментариев
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Глава сети пиццерий «Додо пицца» Фёдор Овчинников заявил, что понизил собственную зарплату до «минимально возможной по законодательству суммы». Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Заработная плата гендиректора — небольшая сумма для масштаба расходов всей управляющей компании, но это важный символический шаг. Я знаю, что сейчас в пиццериях, чтобы выжить и сохранить команды, отказываются от премий, а инвесторы пиццерий отказываются от дохода.

Это шаг солидарности и пример для наших партнёров-франчайзи. Нужно начинать с себя. Наше будущее важнее нашего настоящего. Я уверен в нашем будущем.

Фёдор Овчинников
основатель сети «Додо пицца»

В феврале 2020 года в интервью проекту «Русские норм» бизнесмен упомянул, что его зарплата составляет около 430 тысяч рублей в месяц.

Овчинников также рекомендовал всем сотрудникам управляющей компании понизить себе зарплату на ближайшие три месяца. Взамен бизнесмен предложил им получить на сумму снижения акции глобальной компании Dodo Pizza (ей принадлежит весь бизнес «Додо пиццы», включая программное обеспечение, торговые марки, франшизы во всех странах) по льготной цене. Предприниматель отметил, что Dodo Pizza в будущем выйдет на биржу.

В выходные 28-29 марта 2020 года, по данным Овчинникова, выручка сети «Додо пицца» упала более чем на 30%. Однако до этого компания смогла повысить свою эффективность, в частности, за счёт расширения ассортимента, бесконтактной доставки, самовывоза и временного закрытия части пиццерий. Компания скопила «серьёзный запас прочности», добавил Овчинников.

«Додо пицца» основана в 2011 году в Сыктывкаре. Сегодня в сети, по данным компании, свыше 600 пиццерий в 13 странах, включая США, Китай и Великобританию. В марте 2020 года выручка сети составила 1,69 млрд рублей, в феврале — 1,74 млрд рублей.

Без рекламы и бесплатных пицц: Федор Овчинников…
Снижение минимальной суммы доставки, отказ от рекламы, перевод кассиров в курьеры и другие меры…
vc.ru

#новость #додопицца #бизнеснакарантине

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56 комментариев
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Dias001 Rrn

28

А Сечин наверняка ещё больше повысил и без того огромную зарплату

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Кирилл Вечкасов

Dias001
22

Работники все равно от премии отказались, че пропадать добру, да?

Ответить

Sergey Furtaev

Dias001
1

В связи с падением курса рубля. Правда, зарплата и так была в долларах, но это так, мелочи.

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Даниил Орел

Sergey
9

Вчерашние вирусологи превратились в бухгалтеров "Роснефти" ) Верим. Сечин повысил, Додопиццын понизил. Правда, цифр нет ни там, ни там, но верим. 

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Yuri Ahmedov

Dias001
1
«Роснефть» продала правительству России…
Компания неожиданно объявила о прекращении деятельности в Венесуэле
www.vedomosti.ru
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Иван Ташкинов

Dias001
2

У Сечина просто выше прожиточный минимум!!

Ответить

Stas Korg

Dias001
–10

Не верю что у Сечина (Миллера, Грефа, Чемезова) большие зарплаты .....

Ответить

Злой Полушубок

Stas
4

Работают за идею!

Ответить

Nikita Krestyanikov

Злой
3

Россию-матушку с колен поднимают не щадя живота своего

Ответить

Ublyudok Kozhany

Nikita
0

Если бы не щадили, животов бы не было. А так, их в поле да на сено, посмотрели бы как люди в деревне живут (выживают).
Подохли б от инфаркта.

Ответить

Maxim Bityukov

Stas
1

Минималка + акции. 

Ответить

Valentin Dombrovsky

Stas
0

Продолжайте в том же духе — будете спать спокойнее. 

Ответить

Алексей Иванов

Dias001
0

Игорь Иваныч провёл многоходовочку с ценой на нефть. Премию дадут квартальную

Ответить

Григорий Догонин

14

хватит пиариться и хайповать

Ответить

AttentiveMilk

Григорий
16

Хватит, потому что это не нравится Григорию Догонину?

Ответить

Николай Демидов

AttentiveMilk
17

Хватит, потому что пустобрехи.
Какая к черту зп вообще у владельца?
Ее никто не платит толком, учитывая стоимость вывода денег таким образом.

Во-вторых, они давно были ориентированы на доставку, а потому не верю я, что у них все так плохо с делами,как они хотят выставить. Растут ещё под шумок.

Ответить

Sergey Popadyin

Николай
7

Вся эта пандемия для многих стал отличным инфоповодом попиариться за бесплатно, с точки зрения маркетинга это может и правильно. Но гораздо большего уважения вызывают люди, которые не пишут по каждому пуку, а молча продают машины, недвижку, спасая своих работников и бизнес.

P.S. Люблю пиццу, но от этого пира ДОДО уже так воротит за последние годы, что давно хожу в другие пиццерии.

Ответить

Chingis Alekenov

Sergey
0

Согласен с вами. Основатель бизнеса по умолчанию это делает, потому что это его риски в первую очередь и он так общие издержки сокращает  

Ответить

Aleks Ander

Николай
0

Верю не верю, что тебе мешает зайти на сайт и посмотреть аналитику которая у них открыта.

Ответить

Дмитрий Корнеев

AttentiveMilk
–8

пора его обнулить. Отныне он Гриша Недогоняев

Ответить

Roman Kuvshinnikov

Григорий
1

Вообще это его работа (и его PR специалистов). Он — лицо компании и делает всё возможное, чтобы о бренд оставался на плаву когда всем сокращают маркетинговые бюджеты. Пиццу я их уже не ем, но тому, как они смогли раскрутиться можно только позавидовать.  

Ответить

Константин Полухтин

12

Ресторанный холдинг. Не знаем, что делать. Закрыли все заведения, ищем деньги на ЗП.

Чтобы доставка поддерживала холдинг от разрыва кассы, надо нарастить доставку. В 30 раз.

Вот так и живём.

Ответить

Helena Zhuravleva

Константин
0

а она сама в несколько раз сейчас не увеличилась?

Ответить

Денис Романенко

Helena
6

Я уверен что ни у одного ресторана не вырастет доставка так, чтобы что-то отбивать.

В рестораны люди приходят красиво покушать, провести вечер. Блюдо на доставке ты так не «подашь»

Ответить

Pavel Voronkov

Денис
4

В ресторанах большая доля спиртного в доходах, а его доставлять нельзя.

Ответить

Денис Романенко

Pavel
1

Ничё ничё, щас подсуетятся, пролоббируют, примут, будут прямо дронами в рот за щёки доставлять.

А потом и алкоголь можно будет онлайн заказывать.

Ответить

Константин Полухтин

Helena
3

Пока мы бюджеты выбьем на продвижение, мелкие но шустрые игроки уже оторвали у нас 20% уровня доставки.

Сейчас чёт-как-то двигаем, но по моим расчетам, надо вкидывать в рекламу хотя бы 2,5 миллиона рублей в месяц.

Раньше и 200-250 тысяч не вкладывали, а учитывая что денег не особо много, таких вливаний не будет.

Ответить

Helena Zhuravleva

Константин
1

Я нахожусь в Сочи (сразу оговорюсь, что здесь живу, а не сбежала на каникулы, а то счас закидают) - здесь на каждой забегаловке висит номер телефона доставки, без сайта, без меню, без даже соцсетей, то есть мелкие предприниматели всерьез думают, что приняли антикризисные меры и это так и работает. Верю, что у вас больше опыта и возможностей! Так или иначе, не сдавайтесь, сейчас выживут те, у кого запаса "жирка" хватит на это время)) 

Ответить

Денис Романенко

Helena
4

"Жирок" у обычного бизнеса сейчас

Ответить

Yan Purvenes

Константин
2

Наверное устраивать протест против власти только. Если было ЧС, то государсво бы заплатила убытки)

Ответить

Максим Алексеев

10

Заказываю пиццу в Доминос. Третий день заказов битком и жду по часу и больше. Пицца - это как правило именно доставка. Когда вы последний раз в пиццерию ходили? Заказов не разгрести. Кризис у них, ага ага, Бедолаги. Напомнило рассказы ген. дира теремка про разорение)))

Ответить

Aleks Ander

Максим
0

Какие ещё выводы позволите делать по вашему опыту?

Ответить

Константин Полухтин

Максим
0

Да, кризис.

Ответить

Vladislav Ivaschenko

7

Единственно верное решение 💪

Ответить

Дмитрий Корнеев

0

В духе Ли Якоки. Было дело он платил себе 1 доллар в год будучи президентом крупнейшей корпорации. Личный пример лучше тысячи слов.

Ответить

Денис Демидов

Дмитрий
16

Всегда раздражал этот дешевый популизм (сам собственник бизнеса), при всем моем глубоком уважении к Якоки (все его книжки прочитал с удовольствием).
Популизм в том, что либо у топ. менеджера или собственника дополнительные доходы (аренда от недвижимости, дивиденды, второй бизнес) либо сделаны колоссальные запасы на время "акции", так как его семья точно на доширак не перейдет, да и счета за один только свет у вилл приличные.
Этой акцией хотят засрать мозг рядовым служащим, дескать видите, я зарплату не получаю, а вы тут стоните, что уже год как не индексируем, или вообще снизили.

Ответить

Evgeny Kosharovsky

Денис
3

Не просто раздражает - бесит!!!

Ответить

Aleks Ander

Дмитрий
0

Ну это не совсем удачное сравнение, Федор действительно ведёт далеко не роскошный образ жизни. Конечно львиную долю его расходов берет компания, потому что он постоянно в разъездах. И заработок в 400К который у него был это тупо семейные расходы.

Ответить

Dmitry Ievlev

3

Пусть Сечину позвонит и посоветует..

Ответить

ЯжПрограммист

Dmitry
5

сечин и так много сделал.. хватит с него, пусть изолируется, от всех, навсегда

Ответить

Тигр и Ефрат

–1

Значит он лгал в интервью одному ютуберу, что на жизнь с семьёй в москве ему нужно примерно 500 тыс. в месяц со съёмом (до этого он лгал, мол зачем перебираться в москву, современные технологии позволяют работать откуда угодно). И тратил меньше или платил себе больше, раз сумел накопить.

Ответить

Вася Пражкин

Тигр
5

С чего Вы взяли, что у основателя нет других доходов, кроме зп? Скорей всего дивиденды там на порядки превышают зарплату.

Ответить

Илья Константинович

Тигр
0

он владелец акций, зачем ему вообще ЗП, на дивах живет) + пару сотен миллион рублей на депозитах, там на одни проценты можно кайфовать 100 лет

Ответить

Aleks Ander

Илья
0

Откуда взяться этим деньгам, вы видели расходы компании? Удивлюсь если они вообще в прибыль вышли. У них есть инвесторы, но инвесторы не дадут складывать кеш себе лично на депозиты.

Ответить

Здоровый интерес

1

В Алматы пицца стала дороже где то на 30%. Курьер был в маске но без перчаток.

Сегодня был рядом с ближайшей к себе додопицца, курьер мыл руками без перчаток коврики в своей машине... 

В общем жесть полная. Хорошо что Овчинников не забывает о пиаре в такое время. 

Ответить

Здоровый интерес

Здоровый
2

Проверил старые заказы. Нет, не подорожала, оказывается всегда слишком дофига стоила... 
Охренеть просто. 

Ответить

Nikita Krestyanikov

–3

Не люблю саму пиццу (тут уж на вкус и цвет), но компанию очень уважаю.

В знак солидарности заказал две средних. PR сработал)

Ответить

Павел Федорук

0

Предполагаю, что это правильное решение, я в своей компании цены сбросил в 2 раза. Потому что мое мнение, если мы будем на все сейчас задирать цены, мы просто умрем и этот путь мы уже знаем. Это тупик. А если понижать, тут есть шанс выжить.

Ответить

Антон

0

Минимально возможная для него это сколько 

Ответить

Sht_Anton

0

Что еще за акции глобальной компании и что за льготная цена, если у компании даже индикативных котировок нет? 

Ответить

Владимир Панченко

0

Разработчикам зарплату тоже понизили? Они же часть управляющей компании?

Ответить

mal9vella

0

Мне кажется на свою зп он так чисто пару раз на педикюр сходил , основные лямы то в банке )

Ответить

Nikolay Werner

0

Федя, конечно, молодец, но что там с анонсированными антисептиками и масками по себестоимости?

Ответить

Михаил

0

Фёдор теперь будет жить на официальную зп или это так ради поднятия боевого духа?

Ответить

Василий Пупкин

0

а вот все таки интересно.. минимально возможная - это сколько?!

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Michael Shramko

0

ВВ ваш выход)

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