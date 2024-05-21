Выкупившая российский бизнес финского производителя кофе Paulig компания запустила вендинговую сеть Статьи редакции
«Милфудс» выпускает кофе под брендом Poetti, в том числе в совместимых с Nespresso капсулах.
- Компания «Милфудс» установила на станциях Московского центрального кольца (МЦК) и Московского центрального диаметра (МЦД) брендированные кофейные автоматы Poetti, пишет «Ъ». На «2ГИС» суммарно отображаются 137 таких точек.
- Также точки будут открывать в столичном метро. По словам компании, она сотрудничает с несколькими вендинговыми операторами. Источник газеты на рынке уточнил, что речь о ASPvending и АО «МИА». В этих компаниях не ответили на вопросы «Ъ».
- В One Price Coffee говорят, что затраты на вендинговую сеть складываются из стоимости оборудования (в среднем 300-600 тысяч рублей за аппарат), его обслуживания (10-20 тысяч рублей в месяц на один автомат) и аренды. В Uvenco уточнили, что производители обычно закупают оборудование, вендоры занимаются оперативным управлением. В «Милфудсе» добавили, что также разрабатывают рецептуру напитков.
- «Ъ» отмечает, что вендинговые аппараты — это дополнительный канал сбыта на фоне сокращения розничных продаж натурального кофе. Снижение потребления частично связано удорожанием продукции. Одновременно часть продаж перераспределяется из розницы в общепит и сегмент вендингов, считают в «Росчайкофе».
- Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что для производителей кофе вендинговые аппараты позволяют повысить узнаваемость бренда. Он называет МЦД и МЦК привлекательными локациями для вендинга за счёт большого трафика — но продукция должна отвечать бюджету целевых покупателей.
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MILFoods, неплохо)
Раньше только кофе paulig покупал, хороший был и не дорогой.
А они добавят ещё одну "ф" в названии?