Главный конкурент Starbucks в Китае претендовал на звание технологической кофейни, но накрутил показатели — и после вскрытия обмана акции упали в 20 раз.

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За три года работы китайская сеть кофеен Luckin Coffee обошла местный Starbucks по количеству точек, привлекая покупателей низкими ценами и раздачей купонов, а её стоимость на бирже достигла $12 млрд.

Но в в апреле 2020 года компания призналась, что завышала финансовые показатели. Стоимость акций рухнула, капитализация упала ниже $1 млрд.

Журналисты The Wall Street Journal изучили документы проверки и выяснили, что основными корпоративными клиентами Luckin Coffee были компании-«пустышки», связанные с контролирующим акционером.

Кофейня Luckin Coffee WSJ

Что известно о Luckin Coffee и её росте на рынке

Luckin Coffee создали в 2017 году основатель сервисов аренды автомобилей Car и Ucar Чарльз Лу и бывший операционный директор этих сервисов Дженни Цянь. Сейчас Цянь — генеральный директор компании, а Лу владеет её контрольным пакетом акций. Luckin Coffee работает с клиентами через собственное приложение, они заказывают кофе и переводят оплату только через него. Основатели убеждали инвесторов, что такая модель помогает им оптимизировать продажи и закупки. Компания часто проводила раздачи купонов на бесплатный кофе и скидки во время будущих покупок. Цена стакана латте в Luckin Coffee с учётом скидки достигала $1,67 — в три раза меньше, чем в Starbucks.

Через год после запуска компанию уже оценивали в $1 млрд. К тому времени она открыла в Китае две тысячи точек, где предлагали кофе с доставкой и навынос, многие из них находились недалеко от точек Starbucks.

В мае 2019 года Luckin Coffee привлекла $651 млн на IPO, капитализация компании достигла $5 млрд в первый же день торгов на бирже. К концу года у неё было 4500 точек в Китае (на 300 больше, чем у Starbucks), и она объявила, что её продажи выросли на 558%, а выручка — на 80% год-к-году.

«Это был взрывной, огромный рост, и такие показатели выглядели очень привлекательно для многих инвесторов», — говорил аналитик в сфере ресторанного бизнеса и основатель Quo Vadis Capital Джон Золидис.

Кофейня Luckin Coffee WSJ

Как компания подделывала продажи

Ещё за месяц до IPO сотрудники Luckin начали подделывать продажи, рассказал источник WSJ. Они зарегистрировали в приложении множество аккаунтов, привязанных к разным телефонным номерам, и с их помощью оплачивали купоны на кофе.

У компании были крупные корпоративные клиенты, которые регулярно приобретали купоны на кофе, но в 2019 году их в больших количествах стали покупать мелкие малоизвестные компании. Например, компания Qingdao Zhixuan Business Consulting приобрела купонов на $134 тысячи за один раз и сделала более 100 таких заказов только за полгода.

Согласно реестру компаний Китая и Гонконга, Qingdao Zhixuan Business Consulting связана с одним из родственников Лу, с исполнительным директором Ucar и исполнительным директором Luckin Coffee через сложную сеть других компаний, их директоров и акционеров. При этом у компании был такой же телефонный номер, как у одного из филиалов Car, и такой же электронный адрес, как у Ucar.

Всего за 2019 год Luckin Coffee оформила по такой схеме купонов на $210 млн.

В то же время Luckin Coffee регулярно переводила платежи 12 партнёрам: поставщикам сырья, сервисам доставки и найма сотрудников. Китайские регуляторы выяснили, что до мая 2019 года у многих из них не было регистрации, а их адреса и контакты совпадали с данными предыдущих проектов основателей, Car и Ucar. Проверка показала, что за всё время существования компании сотрудница Luckin Coffee по имени Лин Лян перевела партнёрам более $140 млн. По словам людей, близких к компании, такой сотрудницы не существует, платежи подтверждала Цянь, а финансовый директор Luckin Coffee не знал о них.

Как разоблачили компанию

В январе 2020 года инвесткомпания Muddy Waters Research из США опубликовала отчёт о работе Luckin Coffee. Она утверждала: анализ чеков и видеозаписей из точек Luckin Coffee и опрос 1500 клиентов показал, что компания врёт о своей прибыли. После этого акции компании упали, но позднее возобновили рост, так как руководство Luckin Coffee стало отрицать обвинения.

Однако в начале апреля представители компании признались, что в апреле-декабре 2019 года сотрудники сфабриковали транзакции на общую сумму $310 млн. Компания не раскрыла реальный размер оставшихся доходов, до этого она отчитывалась о выручке за январь-сентябрь 2019 года в размере $413 млн.

Признание ещё раз обрушило акции компании: к 27 мая они упали до $2,5, тогда как в январе 2020 года они торговались по $50. Капитализация с начала 2020 года упала с $12 млрд до $650 млн.